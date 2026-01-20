52 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate energetic cu sprijin european
Good News, 20 ianuarie 2026 16:40
Primarul general Ion Ceban a anunțat lansarea unui nou proiect major de eficiență energetică, care va viza 52 de grădinițe din capitală, realizat de Primăria Chișinău în parteneriat cu BERD…
• • •
Acum 30 minute
16:40
Acum 2 ore
15:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Republicii Elene, condusă de Dr. Maximos Charakopoulos, deputat în Parlamentul Elen și Secretar General al Adunării…
Acum 6 ore
12:30
Primăria municipiului Chișinău a inițiat procesul de elaborare a Planului municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri, document care urmează să fie supus consultărilor publice până la data…
Ieri
16:20
Femeile antreprenoare din comunitățile rurale pot beneficia de sprijin financiar de până la un milion de lei, cu o componentă de grant de 320 de mii de lei, pentru a-și…
13:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis mulțumiri angajaților și muncitorilor care intervin non-stop pentru deszăpezirea orașului, remarcând efortul constant și nopțile nedormite depuse pentru a asigura circulația…
12:00
Primăria municipiului Chișinău anunță lansarea unei noi licitații internaționale pentru lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc, un proiect major realizat cu sprijinul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru…
10:30
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Botezul Domnului sau Boboteaza, pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la vârsta de 30…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
După succesul răsunător al filmului CARBON, cel mai apreciat și de succes film autohton din istoria Moldovei independente, realizatorii acestuia revin cu HOTARUL – un nou proiect cinematografic menit să…
15 ianuarie 2026
13:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Culturii și a comemorării marelui poet Mihai Eminescu. Edilul a anunțat că, în mod tradițional, au…
13:00
Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați # Good News
Wizz Air, una dintre principalele companii aeriene low-cost din Europa, anunță atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri transportați de la lansarea operațiunilor. Această realizare marchează un moment-cheie în…
13 ianuarie 2026
15:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 15 ianuarie, dată la care este marcată Ziua Culturii și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu.…
12:40
Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! # Good News
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind…
12:10
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena, eveniment care a marcat…
12 ianuarie 2026
16:20
Primăria municipiului Chișinău dă asigurări că dezvoltarea orașului va continua, chiar și în condițiile activării pe baza unui buget provizoriu sau în eventualitatea unor blocaje politice. Reprezentanții administrației municipale precizează…
14:50
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale va fi prelungit până la data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. Autoritățile precizează că decizia a…
9 ianuarie 2026
10:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță că circulația transportului public a fost restabilită integral în raza municipiului. Toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite. În suburbii, transportul…
6 ianuarie 2026
14:40
Ședința Consiliul Municipal Chișinău a fost convocată pentru data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Partidul Mișcarea Alternativa Națională și a executivului Primăria Chișinău. Potrivit demersului înaintat, pe ordinea de…
5 ianuarie 2026
18:50
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile de sector monitorizează permanent situația din teren și intervin prompt acolo unde este necesar. Autoritățile locale…
11:00
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a lansat o declarație dură la adresa guvernării Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând autoritățile de subfinanțarea sistemului național de educație și de politici care ar…
11:00
Statul va majora, începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural, aceasta urmând să ajungă la 250.000 de lei, a anunțat ministrul…
24 decembrie 2025
15:20
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 24–25 decembrie 2025, circulația transportului public care traversează centrul capitalei se va desfășura în regim obișnuit, fără modificări de traseu. Astfel, transportul public…
13:50
Astăzi, începând cu ora 17:30, va avea loc Caravana de Crăciun a pompierilor. Locuitorii municipiului Chișinău sunt invitați la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde va avea loc deschiderea evenimentului. Traseul…
13:10
Cel mai mare pasaj pentru animalele sălbatice a fost inaugurat în statul Colorado, SUA, în urma unui proiect în valoare de 15 milioane de dolari. Structura, denumită Greenland Wildlife Overpass,…
11:50
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, acuză consilierii PAS și PSRM că nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului Municipal Chișinău, pentru a 13-a oară consecutiv. Potrivit lui Ceban, absența…
09:50
Piața energetică din Republica Moldova marchează o premieră: compania Energocom a achiziționat pentru prima dată energie electrică livrată din baterii de stocare (BESS) pentru consumul intern, un pas important în…
23 decembrie 2025
15:00
A fost lansată procedura de licitație pentru selectarea companiei care va executa lucrările de reabilitare și eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Psihiatrie. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, Banca…
15:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru mâine, 24 decembrie. Prețul unui litru de benzină A95…
12:30
Bălțiul a devenit oficial Capitala Tineretului 2026! Primarul Alexandr Petkov, Partidul Nostru: Este o recunoaștere a încrederii acordate tinerilor noștri și orașului nostru! # Good News
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026 în cadrul unui eveniment oficial la care au participat reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Tineret. Orașul va…
12:20
În municipiul Chișinău și în alte regiuni ale țării astăzi a nins. Dacă în capitală au căzut doar câțiva fulgi răzleți, în nordul țării a reușit să se aștearnă un…
22 decembrie 2025
17:00
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane # Good News
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31…
15:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare, subliniind necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate pentru combaterea consumului de…
14:50
Bazinul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori Nr. 11 din Capitală a găzduit Campionatul Republicii Moldova la înot „Delfinul Vesel", ediția de iarnă 2025. La competiție au participat aproximativ 300…
13:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile municipale vor veni cu propuneri clare de modificare a legislației privind clădirile abandonate, subliniind că problema nu poate fi lăsată…
13:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de sărbători în ajunul Crăciunului, menționând că, în aceste zile, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători. Edilul a…
10:10
Republica Moldova va găzdui în anul viitor etapa de calificare a unuia dintre cele mai prestigioase turnee europene pe echipe pentru juniori – „Tennis Europe Winter Cups by Dunlop", la…
09:50
La Sângerei a avut loc Gala fotbalului 2025, organizată de către Asociația Raională de Fotbal din localitate. În cadrul evenimentului au fost premiați cei mai buni jucători ai anului, cele…
09:40
Astăzi este marcată Ziua Energeticianului, prilej cu care directorul general al Termoelectrica S.A., Iurie Razlovan, a transmis un mesaj de felicitare adresat angajaților din domeniul energetic. În mesajul său, Razlovan…
