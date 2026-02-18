Nu blocați accesul autospecialelor! Poliția, cu îndemn către șoferi în condiții de iarnă: Evitați parcarea mașinilor pe marginea carosabilului

08:20

Viscolul afectează 12 județe, inclusiv Capitala României, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov, a fost emis Cod roșu de ninsoare, cu strat de zăpadă care poate ajunge la 50 de centimetri, iar autoritățile au emis mesaj Ro-Alert. În țară, au fost închise drumuri și autostrăzi, iar cursurile la mai multe școli au fost suspendate. Și pe aeroporturi, traficul aerian a fost dat peste cap. Departamentul pentru Situații de Urgență condus de Raed Arafat a emis o serie de sfaturi pentru populație, cel mai important fiind ca oamenii să evite pe cât posibil deplasările, scrie digi24.ro.