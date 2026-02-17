Elevii din Chișinău vor învăța online miercuri, 18 februarie

16:10

Automobilele electrice câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova. Conducătorii auto spun că alegerea unei astfel de mașini nu ține doar de economie, ci și de responsabilitate. Unii afirmă că au optat pentru un vehicul electric din dorința de a reduce poluarea, alții susțin că sunt atrași de tehnologia avansată și de costurile mai mici de întreținere. În același timp, experții consideră că această tendință reflectă o schimbare de mentalitate și o adaptare la noile realități ale pieței auto.