Piața muncii versus curriculum: Studenții cer o programă școlară adaptată la realități
Radio Moldova, 17 februarie 2026 17:50
Lipsa unei corelări între curriculum și cerințele actuale ale pieței muncii, a unor mecanisme de raportare a abuzurilor care să-i protejeze pe tineri, riscul majorării taxelor de studii sau obligativitatea studierea limbii române încă de la grădiniță pentru copiii minorităților naționale au constituit principalele subiecte puse în discuție, pe 17 februarie, la consultările publice privind modificările la Codul educației, organizate pe platformă parlamentară.
• • •
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va sta încă 20 de zile în arest preventiv # Radio Moldova
Fostul primar de Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, va sta încă 20 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată pe 17 februarie, la solicitarea procurorilor.
Ucraina urmărește soluții care să apropie pacea: Primele declarații ale lui Rustem Umerov la Geneva # Radio Moldova
Principala sarcină a negociatorilor ucraineni este să avanseze soluții care să contribuie la instaurarea unei păci durabile, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, în contextul noii runde de negocieri trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, desfășurate în perioada 17–18 februarie, la Geneva.
CALRCE recunoaște progresele R. Moldova în democrația locală: „Reforma trebuie să continue și este nevoie de un consens larg” # Radio Moldova
Situația privind democrația locală în Republica Moldova s-a îmbunătățit, însă munca nu s-a încheiat, iar reforma inițiată de Guvern rămâne crucială pentru dezvoltarea capacităților financiare și creșterea calității serviciilor în localități. Aprecierea a fost făcută de președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), Marc Cools.
Muncă la distanță și lecții online: Măsuri anunțate de premierul Munteanu pentru ziua de 18 februarie # Radio Moldova
Autoritățile recomandă modificarea programului de muncă, organizarea lucrului de la distanță și desfășurarea lecțiilor online, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru ziua de miercuri, 18 februarie, când sunt prognozate ninsori puternice, viscol și formarea troienelor.
Dosarul „kuliok” fără declarația lui Plahotniuc. Experți: Miza depășește episodul din 2019 # Radio Moldova
Refuzul lui Vladimir Plahotniuc de a depune declarații în dosarul „kuliok” (sacoșă - n.r.) nu este doar un gest procedural, ci un moment cu implicații juridice și politice. Experții susțin că miza reală vizează presupusa complicitate la finanțarea Partidului Socialiștilor și modul în care Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon ar fi reușit să se mențină reciproc în poziții de putere.
La maternitatea din Soroca s-a născut un bebeluș cu greutatea de cinci kilograme și 25 de grame. Robert a venit pe lume ca un adevărat luptător, fiind considerat un „bebeluș-gigant”. Și mai uimitor este faptul că mama sa a reușit să-l nască pe cale naturală.
INTERVIU | Cetățenii care nu sunt de acord cu noile valori cadastrale pot depune contestații până pe 30 aprilie # Radio Moldova
Proprietarii a peste un milion de imobile din Republica Moldova s-au pomenit cu bunurile mai scumpe după procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național. Peste două mii de persoane nu sunt de acord cu noile valori stabilite și au depus contestații.
Alegere ecologică sau stil de viață: De ce optează moldovenii pentru mașini electrice # Radio Moldova
Automobilele electrice câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova. Conducătorii auto spun că alegerea unei astfel de mașini nu ține doar de economie, ci și de responsabilitate. Unii afirmă că au optat pentru un vehicul electric din dorința de a reduce poluarea, alții susțin că sunt atrași de tehnologia avansată și de costurile mai mici de întreținere. În același timp, experții consideră că această tendință reflectă o schimbare de mentalitate și o adaptare la noile realități ale pieței auto.
Ninsori puternice, viscol și ghețuș în R. Moldova: Strat de zăpadă de până la 25 cm și temperaturi de până la -10°C # Radio Moldova
Ninsori abundente, viscol și ghețuș sunt așteptate în Republica Moldova, în special în sudul țării, unde se menține Cod portocaliu de vreme severă. Centrul se află sub Cod galben, iar în nord riscul este mai redus. Meteorologii prognozează cantități importante de precipitații, intensificări ale vântului și condiții dificile de circulație, cu posibilă formare a troienelor și a ghețușului. Avertizarea este valabilă pe 18 februarie, între orele 02:00 și 20:00.
Nouă state au ambasadori noi în R. Moldova, după ce președinta Maia Sandu a primit, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea diplomaților agreați.
Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026: japonezii Riku Miura și Ryuichi Kihara au transformat lacrimile suferinței în lacrimile triumfului! # Radio Moldova
Japonezii Riku Miura și Ryuichi Kihara au devenit campioni olimpici în proba de perechi a concursului de patinaj artistic. Miura și Kihara se aflau doar pe locul 5 după programul scurt, dar au avut o evoluție perfectă în programul liber. Niponii rataseră complet programul scurt, iar Kihara a fost în pragul disperării, partenera sa dezvăluind că patinatorul de 33 de ani a plâns mult între cele două evoluții.
Un tânăr de 25 de ani din R. Moldova a fost reținut de oamenii legii din Polonia, după ce ar fi tras de frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței.
PSRM avertizează asupra stării dezastruoase a drumurilor și propune comisie de anchetă # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) atenționează asupra „situației dezastruoase” a infrastructurii rutiere din țară și propune instituirea unei comisii de anchetă, precum și prezența în Parlament a vicepremierului Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii, care să raporteze despre măsurile întreprinse de autorități.
Negocieri tensionate la Geneva: Așteptări minime pentru un progres în dialogul ruso-ucrainean mediat de SUA # Radio Moldova
O delegație ucraineană s-a îndreptat luni, 16 februarie, spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de Statele Unite cu oficiali ruși, înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei pe scară largă declanșate de Rusia împotriva Ucrainei, pe 24 februarie 2022.
Examenele naționale 2026: Elevi din toate raioanele R. Moldova participă la testarea noilor modele de subiecte # Radio Moldova
Peste 11.700 de elevi din 313 instituții de învățământ din toate raioanele și municipiile participă, în perioada 17 – 19 februarie curent, la testarea materialelor de examen pentru sesiunea 2026. Dintre aceștia, aproape 2.800 sunt elevi din ciclul primar, peste 3.400 - din gimnaziu, iar aproape 5.500 - din liceu.
Portarul moldovean Denis Rusu a avut o prestație solidă în Superliga românească de fotbal # Radio Moldova
Portarul moldovean Denis Rusu a avut o prestație solidă în etapa a 27-a a Superligii românești de fotbal. Goalkeeperul legitimat la Unirea Slobozia a fost la înălțime în partida din deplasare cu Dinamo București, însă, în cele din urmă, nu a putut evita înfrângerea echipei ialomițene. Partida dintre Dinamo și Unirea s-a disputat pe Arena Națională din București. Denis Rusu s-a opus golului în minutul 63 la lovitura de cap a francezului Mamoudou Karamoko.
Deputații PN solicită Procuraturii informații despre eventualele anchete privind achizițiile de gaze # Radio Moldova
Deputații fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru” (PN) solicită organelor Procuraturii informații despre anchetele în desfășurare care vizează achizițiile de resurse energetice în perioada anilor 2021–2025.
Locuință mistuită de flăcări la Sângerei: Două incendii în același loc, la doar câteva ore distanță # Radio Moldova
O casă de locuit din orașul Sângerei a fost cuprinsă de flăcări de două ori în aceeași zi, la doar câteva ore distanță, iar bunurile materiale din interior au fost distruse în totalitate.
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a refuzat să depună declarații în dosarul „kuliok”, în care este audiat în calitate de martor în procesul lui Igor Dodon, aflat pe rol la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Avocatul său a anunțat că acesta a făcut uz de dreptul legal de a nu da declarații, întrucât este învinuit într-o cauză conexă pentru corupere activă.
Interzis! Produsele cu uleiuri vegetale nu pot fi vândute ca fiind cu „brânză”, „cașcaval” sau „unt” # Radio Moldova
Produsele care conțin uleiuri sau grăsimi vegetale nu pot fi comercializate sub denumirile de „brânză”, „cașcaval”, „unt” sau „lapte”, reamintește Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Șapte din zece elevi, părinți și profesori au în general o percepție pozitivă asupra sistemului de învățământ din Republica Moldova, potrivit datelor Barometrului Școlar, prezentat pe 17 februarie. Cercetarea, desfășurată la nivel național, scoate în evidență atât punctele forte ale școlii, cât și vulnerabilitățile legate în principal de manuale și incluziunea elevilor cu nevoi speciale.
O companie autohtonă exporta vinuri în SUA vin sub marca unei firme franceze: Prejudiciu de milioane # Radio Moldova
O companie din Republica Moldova ar fi fabricat și exportat în Statele Unite ale Americii (SUA) vinul unei mărci franceze. Oamenii legii au deconspirat schema de încălcare a drepturilor de autor, prejudiciul fiind estimat la aproximativ cinci milioane de lei.
Bubuituri puternice, resimțite în mai multe sate din Soroca: Zgomotele au provenit din interceptarea unor drone în Ucraina # Radio Moldova
Bubuiturile auzite marți, 17 februarie, în mai multe localități din nordul Republicii Moldova au fost generate de interceptarea unor aparate de zbor fără pilot pe teritoriul Ucrainei. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării al Republicii Moldova, care precizează că nu a fost înregistrată nicio survolare neautorizată a spațiului aerian al țării.
Toți consumatorii rămași fără lumină în noaptea spre 16 februarie, reconectați la rețeaua # Radio Moldova
Toți consumatorii rămași fără lumină în noaptea spre 16 februarie, din cauza chiciurii, au fost reconectați la rețeaua electrică, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Totodată, în contextul avertizărilor meteo de precipitații abundente și rafale puternice de vânt, pentru 18 februarie, cetățenii sunt îndemnați să fie atenți la firele electrice căzute la pământ sau care atârnă.
O bubuitură puternică, auzită în dimineața zilei de marți, 17 februarie, în mai multe sate din raionul Raionul Soroca, a fost generată de o deflagrație produsă pe teritoriul Ucrainei. Precizările au fost făcute de Poliția Republicii Moldova, după ce localnicii au sesizat autoritățile.
O fetiță de doar trei ani a primit o nouă șansă la viață, după ce medicii de la Centrul național științifico-practic de chirurgie pediatrică „Natalia Gheorghiu”, din cadrul Institutul Mamei și Copilului, au realizat o intervenție chirurgicală de urgență extrem de complexă.
Depozit de milioane de ruble la PromsvyazBank. RISE Moldova: Tauber și Șor nu au declarat sumele # Radio Moldova
Fosta deputată Marina Tauber ar deține peste jumătate de milion de dolari într-o bancă din Rusia aflată sub sancțiuni internaționale și asociată cercurilor apropiate de Kremlin. Informațiile apar într-o investigație publicată de RISE Moldova, care susține că suma nu figurează în ultima declarație de avere a acesteia.
Revista presei internaționale | SUA presează Kievul înaintea unor noi negocieri de pace; UE evită criticile față de guvernul Ungariei înainte de alegeri # Radio Moldova
Presa internațională se concentrează asupra noii runde de negocieri de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, care vor avea loc azi și mâine la Geneva. Publicațiile străine subliniază tensiunile militare prelungite și dificultățile economice cu care se confruntă Rusia, de la slăbiciunile armatei pe front până la scăderea veniturilor din petrol. Mai multe agenții de presă atrag atenția asupra reorientării exporturilor energetice rusești către Asia, dar și asupra problemelor regionale de tranzit energetic, care implică Ungaria, Slovacia și Croația.
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” a dat startul celei de-a XV-a ediții a Campaniei Naționale de promovare a lecturii „Să citim împreună!”. În acest an, proiectul aduce în prim-plan șase volume dedicate diferitelor categorii de vârstă, semnate de Claudia Partole, Ianoș Țurcanu, Radmila Popovici, Maria Ivanov, Paula Erizanu și Val Butnaru.
Dosarul „kuliok”: Plahotniuc a refuzat să depună declarații. Procurorii spun că „refuzul este susceptibil” # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a refuzat să depună declarații la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în dosarul „kuliok”, în care este audiat în calitate de martor în procesul lui Igor Dodon. Avocatul său a anunțat că acesta a făcut uz de dreptul legal de a nu da declarații, întrucât este învinuit într-o cauză conexă pentru corupere activă - adică pentru că ar fi oferit bani. Procurorul de caz a declarat că, deși refuzul este un drept prevăzut de lege, acesta este „susceptibil” de a fi apreciat de instanță în raport cu probele deja administrate.
Finanțări în valoare totală de peste 298 de milioane de lei au fost solicitate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) pentru deschiderea a 102 creșe, în cadrul celei de-a treia ediții a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”.
Revista presei | Marina Tauber, prietenia rusească și banii de la PSB; Tiraspolul lansează cifre optimiste pentru economia sa, tot mai aproape de colaps # Radio Moldova
În vizorul mass-media sunt rezultatele unei noi investigații realizate de RISE Moldova, potrivit căreia fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional. Presa mai scrie că Premier Energy și FEE Nord solicită majorarea tarifelor la energia electrică, dar și că directoarea Spitalului Raional Nisporeni a demisionat, după ce în cadrul instituției s-a confirmat existența unor nereguli.
Angajată a unui centru de plasament, condamnată pentru cumpărături online din contul unei persoane vulnerabile # Radio Moldova
O angajată a unui centrul de plasament din municipiul Bălți a fost condamnată pentru că a efectuat comenzi de pe Temu, în valoarea de aproximativ 19 mii de lei, din contul unei beneficiare a instituției, fără consimțământul acesteia.
După mai multe amânări și refuzul de a se prezenta voluntar la instanță, Vladimir Plahotniuc este audiat astăzi, 17 februarie, la Curtea Supremă de Justiție în dosarul „kuliok”, în care are statut de martor. Fostul lider democrat a fost adus silit, sub escortă, în baza deciziei instanței.
Scrisoare veche de aproape 150 de ani, găsită în interiorul monumentului din fața Palatului Culturii # Radio Moldova
O adevărată capsulă a timpului a fost descoperită la Iași. Este vorba despre o scrisoare veche de aproape 150 de ani, ascunsă în interiorul statuii lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Artefactul a fost găsit în timpul lucrărilor de restaurare a monumentului și reprezintă o mărturie a celor care au edificat statuia.
Lista bunurilor scutite de taxe: Ce vot putea aduce fără taxe moldovenii care revin cu traiul în țară # Radio Moldova
O bicicletă, două covoare și 20 de kilograme de lenjerie se numără printre bunurile de uz personal pe care moldovenii care revin definitiv din diasporă le pot aduce acasă fără a plăti taxe de import. Lista completă este prevăzută într-un proiect de hotărâre de Guvern, aflat pe agenda ședinței din 18 februarie a Cabinetului de miniștri.
Tot mai mulți moldoveni își declară oficial chiria: încasările la buget au crescut cu peste 18% în ianuarie # Radio Moldova
Tot mai multe persoane aleg să-și declare oficial veniturile din chirii. În luna ianuarie 2026, impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile a constituit 9.7 milioane de lei, în creștere cu 18.4% față de aceeași perioadă a anului trecut.
München 2026, punct de cotitură: Securitatea, prioritatea UE în fața amenințărilor rusești # Radio Moldova
Ediția din acest an a Conferinței de la München a consacrat un nou realism diplomatic, în care statele europene sunt somate să își transforme forța economică în putere militară reală. Totuși, principala provocare rămâne lipsa unei reacții unitare din partea Uniunii Europene (UE), fapt ce o transformă într-o vulnerabilitate în fața amenințărilor Federației Ruse, afirmă politologul român Cătălin Gabriel Done.
Mai multe antidepresive în farmacii. Autoritățile vorbesc despre o „tendință moderată”, specialiștii avertizează asupra riscurilor # Radio Moldova
Importul și consumul de medicamente antidepresive sunt în creștere în Republica Moldova. Anul trecut, în farmaciile din țară s-au vândut aproape 1.3 milioane de cutii, cu 17 la sută mai multe decât în 2024, potrivit datelor furnizate de Agenția Medicamentului.
Președintele SUA, Donald Trump, așteaptă o implicare activă a Kievului în viitorul proces de negocieri de la Geneva. Discuțiile sunt preconizate pentru astăzi și mâine, 17–18 februarie, iar părțile vor aborda subiecte legate de securitate.
După patru luni de căutări internaționale, o copilă răpită din Ucraina a fost readusă la mama sa # Radio Moldova
O fetiță de trei ani, dată în urmărire internațională prin Interpol, a fost depistată în municipiul Cahul de ofițerii Direcției Regionale Sud ai Inspectoratului General pentru Migrație. Minora fusese luată în octombrie 2025 de tatăl său, în urma unui conflict familial, și scoasă ilegal din Ucraina.
Drumurile naționale, sub supraveghere permanentă: intervenții nocturne pe mai multe sectoare # Radio Moldova
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții specifice sezonului rece, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, pe parcursul nopții, echipele de intervenție au patrulat și monitorizat permanent toate sectoarele de drum, intervenind prompt acolo unde situația a impus acest lucru.
Incendiu la Sângerei: O construcție auxiliară a ars complet, iar proprietarul a ajuns la spital cu arsuri la cap și piept # Radio Moldova
O casă de locuit de pe strada Stamatin din orașul Sângerei a fost cuprinsă de flăcări în seara zilei de 16 februarie. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, care prezenta pericol de extindere la locuințele din apropiere.
