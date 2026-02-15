Zelenski a discutat la München cu Rubio, Witkoff și Kushner: subiectul principal, negocierile de la Geneva
Libertatea Cuvântului, 15 februarie 2026 13:00
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, au avut o întrevedere la München. De asemenea, Zelenski a discutat
• • •
Acum 30 minute
13:00
Acum 2 ore
11:30
Am pășit cu bucurie în anul Calului de Foc, în ciuda tuturor greutăților prin care suntem nevoiți să trecem acum. Am intrat în
Acum 4 ore
10:10
Storojinețeanul Gheorghi Pițul, medaliat cu bronz la Campionatul European de Tineret # Libertatea Cuvântului
Gheorghi Pițul, locuitor al CT Storojineț, a fost medaliat cu bronz la Campionatul European de Tineret, care s-a desfășurat în Cipru în perioada
09:50
La 15 februarie în regiunea Cernăuți nu vor fi întreruperi de curent electric # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 15 februarie, în regiunea Cernăuți nu se vor aplica restricții de consum de energie electrică. Informația a fost comunicată de S.A. „Cernivți-Oblenergo”.
09:20
„Bătuţi în cuie pe Crucea Mântuitorului” Tema masacrului din Poiana Varniţei (Fântâna Albă) s-a aflat în atenţia comunităţii ştiinţifice din România şi Ucraina
Acum 6 ore
09:10
La München s-au întâlnit miniștrii de externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a comunicat pe Facebook ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi „La München, alături de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu,
09:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului – una dintre cele mai vechi sărbători creştine. Praznicul Întâmpinării Domnului, sărbătorit la 2/15 februarie,
08:50
Ministrul polonez de Externe a reamintit cine finanțează războiul din Ucraina. În prezent, Europa, și nu Statele Unite ale Americii, poartă principala povară
08:50
Un ofițer ucrainean a cerut-o în căsătorie pe o freestyleră ucraineană la Olimpiada-2026 # Libertatea Cuvântului
Katerina Koțar s-a calificat într-o finală istorică pentru Ucraina la proba de big air din cadrul Jocurilor Olimpice. Sportiva ucraineană de freestyle, Katerina
08:50
În seara zilei de 14 februarie, pe strada Eroii Maidanului din Cernăuți, a avut loc o explozie în urma căreia trei persoane au
Acum 24 ore
20:10
Zelenski a comunicat numărul ucrainenilor aflați în captivitatea Federației Ruse # Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că în prezent aproximativ 7.000 de ucraineni se află în captivitatea Rusiei, în timp ce în Ucraina se
20:10
La cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 s-a încheiat proba feminină de sprint la biatlon. În urma rezultatelor,
19:30
E vorba sigur acum, de marele poet basarabean, neuitatul și regretatul Grigore Vieru. După o suită de manifestări omagiale dedicate acestui mare fiu
19:20
Unii parlamentari sunt sub perfuzii: au apărut date noi despre otrăvirea în masă și diareea care a afectat 38 de deputați din Rada
17:10
În regiunea Cernăuți, în apropierea graniței cu România, a fost găsit corpul neînsuflețit al unui tânăr de 27 de ani # Libertatea Cuvântului
Un tânăr de 27 de ani, locuitor al regiunii Ivano-Frankivsk, a fost găsit decedat în Bucovina, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit concluziilor
14:10
„Istoria nu este o „poveste”, nici o creaţie a „imaginarului” Profesorul universitar Viorica Moisuc afirmă: „Istoria ne învaţă să înţelegem mersul lucrurilor de
Ieri
10:10
Fiul unui donor s-a întâlnit cu trei bărbați care au primit organele tatălui său: o poveste zguduitoare # Libertatea Cuvântului
La Liov, fiul unui donor s-a întâlnit cu cei trei bărbați cărora le-au fost transplantate organele tatălui său. Conform Primei Asociații Medicale din
10:10
La Zastavna au fost susținute familiile prizonierilor și ale celor dispăruți. În timp ce lumea se pregătea de Ziua Îndrăgostiților, pentru multe familii
08:50
Un patinator ucrainean, forțat să intre pe gheață cu un rus care participă la spectacole de propagandă: continuă hărțuirea sportivilor noștri la Olimpiada
08:50
Vine un nou ciclon: în Bucovina, după o încălzire bruscă, revine gerul. În regiunea Cernăuți se așteaptă o nouă scădere a temperaturii, potrivit
08:00
Militarii prin contract din Mămăliga vor primi sprijin suplimentar din partea comunității. Deputații Consiliului sătesc Mămăliga au aprobat un program de motivare pentru
08:00
Comunitățile teritoriale din regiunea Cernăuți pot fi beneficiari ai programelor de granturi și proiecte ale UE # Libertatea Cuvântului
A avut loc o întâlnire între conducerea Consiliului Regional Cernăuți, președinții a trei consilii raionale și Sergiu Suharenco, președintele Comitetului de organizare al
08:00
„Ucraina va câștiga acest război” – Președintele Finlandei declară înfrângerea strategică a lui Putin # Libertatea Cuvântului
Președintele rus Vladimir Putin a suferit deja o înfrângere strategică în războiul prin care, în loc să-și impună politicile, a împins Ucraina spre
00:50
14 februarie – Sfântul Valentin, salvatorul îndrăgostiților. Când a fost sărbătorit primul Valentine’s Day # Libertatea Cuvântului
Ziua Îndrăgostiților (Valentine’s Day) poartă denumirea salvatorului îndrăgostiților, Sfântul Valentin, și este sărbătorită în fiecare an pe data de 14 februarie. În această
00:50
Ziua Îndrăgostiților sau Sfântul Valentin se sărbătorește în fiecare an pe data de 14 februarie. În această zi, majoritatea oamenilor se gândesc la
13 februarie 2026
18:40
Câte 13,5 mii de euro de „client”: În Bucovina a fost deconspirată o schemă de trecere ilegală în România # Libertatea Cuvântului
Grănicerii au primit informații conform cărora un bărbat și o femeie din regiunea Cernăuți se pregăteau să transporte ilegal un grup de bărbați
18:20
Securitatea fără frontiere: Cernăuți și Suceava își unesc eforturile în vederea realizării unui mare proiect educațional # Libertatea Cuvântului
Cum pot fi protejați copiii în timpul calamităților naturale? Oare copilul vostru știe cum să oprească hemoragiile, cum să acționeze în cazul unei
16:10
Astăzi de cu zori senin e cerul, Astrele și luna pe boltă-au dispărut, Dar zâmbește-o Stea cu numele Vieru, Steaua neamului – Luceafăr de
15:30
Accident mortal în satul Vahnivți: un tânăr de 23 de ani a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 13 februarie, în satul Vahnivți, un șofer de 23 de ani aflat la volanul unui autoturism marca „BMW” a pierdut controlul direcției,
14:20
De pe meleagurile nouăsulițene (I) Fostul raion Noua Suliță avea graniță comună cu Moldova și aceasta este una din explicațiile că o bună
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Doza de sănătate. Elixirul dimineții care face minuni: apa cu seminţe de chia # Libertatea Cuvântului
Elixirul dimineții care face minuni: arde grăsimea, hidratează, curăță colonul. Consumat dimineața, te ajută să-ți începi ziua plin de energie, să îți reglezi
10:10
Moment astrologic. Cele mai ascunse zodii! Nimeni nu poate citi în sufletul lor! # Libertatea Cuvântului
Fiecare om vine pe lume cu o aură unică, o energie specială care radiază în jurul său și îi definește prezența. Unele persoane
10:00
Martirii din Poiana Varniţei Cercetările referitoare la masacrele de la Lunca şi Fântâna Albă continuă. Scriitorul Romulus Rusan afirmă: „Veneraţia faţă de victimele
09:40
Peste 30 de mii de curcani și sute de tone de produse — o întreprindere de lângă Vașcăuți se dezvoltă în ciuda războiului # Libertatea Cuvântului
În ultimul an, SRL „Dracinețke-1” a comercializat 859 de tone de carne de curcan și rămâne unul dintre cei mai mari angajatori din
09:40
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, intenționează să se întâlnească cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, în cadrul Conferinței de Securitate de la
09:30
Mediul de afaceri ucrainean a decis să-i acorde lui Vladislav Gheraskevyci propria „medalie de aur” # Libertatea Cuvântului
Fondul de premiere pentru locul întâi la Olimpiadă este de 127 de mii de dolari. Exact această sumă este colectată acum pentru el
09:20
„Voluntarii noștri au efectuat o nouă vizită la apărătorii noștri de pe linia întâi. Ca de obicei, nu au mers cu mâna goală
04:40
Simon Shuster a dezvăluit planul lui Trump în cazul eșecului negocierilor: ce o așteaptă pe Ucraina # Libertatea Cuvântului
Donald Trump s-ar putea retrage din negocierile de pace în orice moment, făcând Ucraina „vinovată” de eșecul acestora. Unii membri din cercul apropiat
04:30
„Nu știu în ce mașină mă aflu” – acestea sunt cuvintele pe care o fată de 13 ani le-a scris pentru prietena ei,
04:10
La 13 februarie 1849 delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, prezintă împăratului austriac Petiţia generală a fruntaşilor români
12 februarie 2026
22:10
Grănicerii din regiunea Cernăuți au blocat un canal de desfacere a țigărilor de contrabandă # Libertatea Cuvântului
În seara zilei de 11 februarie, grănicerii din regiunea Cernăuți au blocat un canal de comercializare a țigărilor contrafăcute. Despre aceasta scrie publicația
22:00
Volodymyr Zelenski: „Mișcarea olimpică trebuie să ajute la oprirea războaielor, nu să facă jocul agresorului” # Libertatea Cuvântului
Comitetul Olimpic Internațional (COI) a făcut jocul țării agresoare, Rusia, prin descalificarea skeletonistului ucrainean Vladyslav Gheraskevyci din cauza căștii sale care purta fotografii
22:00
Administrația Militară Regională Cernăuți a primit „Drapelul Speranței” ca simbol al memoriei celor aflați în captivitate # Libertatea Cuvântului
Steagul, în semn de memorie pentru apărătorii prizonieri și dispăruți, a fost înmânat de colonelul Comandamentului Operațional „Vest”, Andrii Risiuk. Informația a fost
12:50
Educaţie. Sfaturi pentru a creşte un copil responsabil. Ce ar trebui să facă părinţii în opinia psihologilor # Libertatea Cuvântului
Pentru a crește un copil responsabil, psihologii recomandă implicarea timpurie în sarcini potrivite vârstei, stabilirea unor așteptări clare, învățarea empatiei, oferirea de alegeri,
12:00
Comitetul Olimpic Internațional l-a descalificat oficial pe scheletonistul ucrainean Vladyslav Gheraskevyci de la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026. Motivul este refuzul de
11:40
Poliția cere ajutor: Continuă căutările unei fete de 13 ani dispărute în regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Iulia Voloșciuk, în vârstă de 13 ani, nu s-a mai întors acasă de la studii pe data de 10 februarie. Ultima dată, fata
11:00
Două echipaje, din care fac parte kremenecenii Bogdan Babura și Igor Hoi, și-au încheiat evoluțiile în finala Jocurilor Olimpice din 2026, demonstrând o
07:20
Patinoar mortal în Cernăuți: Procuratura verifică iresponsabilitatea funcționarilor care au dus la traumatisme în masă # Libertatea Cuvântului
Consecințele groaznice ale poleiului din Cernăuți au devenit temeiul deschiderii unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu, ca urmare
06:40
Reprezentanții Organizației Regionale Cernăuți a Crucii Roșii Ucrainene au vizitat CT Noua Suliță pentru a prelua experiența Centrului nostru de Reziliență. Vizita a
06:10
Este posibilă pacea până în vară? Zelenski a numit condiția cheie pentru încheierea războiului # Libertatea Cuvântului
Președintele a explicat în ce condiții Ucraina se poate apropia de pace în lunile următoare și ce ar trebui să facă comunitatea internațională
