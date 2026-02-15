În numele poporului ucrainean, Președintele Ucrainei a primit premiul „Ewald von Kleist”

Libertatea Cuvântului, 15 februarie 2026 17:10

La München, Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, i-a fost înmânat premiul„ Ewald von Kleist”, pe care organizatorii Conferinței de Securitate de la München l-au

Acum o oră
17:10
Acum 2 ore
16:40
În regiunea Cernăuți au fost omagiați participanții la acțiunile de luptă pe teritoriul altor state Libertatea Cuvântului
La 15 februarie 1989, Uniunea Sovietică și-a retras trupele din Afganistan. În cei aproape 10 ani de război, și-au pierdut viața peste 15
Acum 6 ore
13:00
Zelenski a discutat la München cu Rubio, Witkoff și Kushner: subiectul principal, negocierile de la Geneva Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, au avut o întrevedere la München. De asemenea, Zelenski a discutat
Acum 8 ore
11:30
Diplome pentru publicații Libertatea Cuvântului
Am pășit cu bucurie în anul Calului de Foc, în ciuda tuturor greutăților prin care suntem nevoiți să trecem acum. Am intrat în
10:10
Storojinețeanul Gheorghi Pițul, medaliat cu bronz la Campionatul European de Tineret Libertatea Cuvântului
Gheorghi Pițul, locuitor al CT Storojineț, a fost medaliat cu bronz la Campionatul European de Tineret, care s-a desfășurat în Cipru în perioada
Acum 12 ore
09:50
La 15 februarie în regiunea Cernăuți nu vor fi întreruperi de curent electric Libertatea Cuvântului
Astăzi, 15 februarie, în regiunea Cernăuți nu se vor aplica restricții de consum de energie electrică. Informația a fost comunicată de S.A. „Cernivți-Oblenergo”.
09:20
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (VII) Libertatea Cuvântului
„Bătuţi în cuie pe Crucea Mântuitorului” Tema masacrului din Poiana Varniţei (Fântâna Albă) s-a aflat în atenţia comunităţii ştiinţifice din România şi Ucraina
09:10
La München s-au întâlnit miniștrii de externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a comunicat pe Facebook ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi „La München, alături de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu,
09:00
Întâmpinarea Domnului – credinţă şi împlinire Libertatea Cuvântului
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului – una dintre cele mai vechi sărbători creştine. Praznicul Întâmpinării Domnului, sărbătorit la 2/15 februarie,
08:50
Sikorski a făcut  declarații dure despre rolul SUA în războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez de Externe a reamintit cine finanțează războiul din Ucraina. În prezent, Europa, și nu Statele Unite ale Americii, poartă principala povară
08:50
Un ofițer ucrainean a cerut-o în căsătorie pe o freestyleră ucraineană la Olimpiada-2026 Libertatea Cuvântului
Katerina Koțar s-a calificat într-o finală istorică pentru Ucraina la proba de big air din cadrul Jocurilor Olimpice. Sportiva ucraineană de freestyle, Katerina
08:50
La Cernăuți, un bărbat a aruncat o grenadă înspre oameni: sunt trei victime Libertatea Cuvântului
În seara zilei de 14 februarie, pe strada Eroii Maidanului din Cernăuți, a avut loc o explozie în urma căreia trei persoane au
Acum 24 ore
20:10
Zelenski a comunicat numărul ucrainenilor aflați în captivitatea Federației Ruse Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că în prezent aproximativ 7.000 de ucraineni se află în captivitatea Rusiei, în timp ce în Ucraina se
20:10
Patru ucrainence s-au calificat în proba de urmărire la Olimpiadă Libertatea Cuvântului
La cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 s-a încheiat proba feminină de sprint la biatlon. În urma rezultatelor,
19:30
Mereu al nostru, mereu aproape, mereu neuitat… Libertatea Cuvântului
E vorba sigur acum, de marele poet basarabean, neuitatul și regretatul Grigore Vieru. După o suită de manifestări omagiale dedicate acestui mare fiu
19:20
Incident medical în Parlamentul Ucrainei Libertatea Cuvântului
Unii parlamentari sunt sub perfuzii: au apărut date noi despre otrăvirea în masă și diareea care a afectat 38 de deputați din Rada
Ieri
17:10
În regiunea Cernăuți, în apropierea graniței cu România, a fost găsit corpul neînsuflețit al unui tânăr de 27 de ani Libertatea Cuvântului
Un tânăr de 27 de ani, locuitor al regiunii Ivano-Frankivsk, a fost găsit decedat în Bucovina, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit concluziilor
14:10
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (VI) Libertatea Cuvântului
„Istoria nu este o „poveste”, nici o creaţie a „imaginarului” Profesorul universitar Viorica Moisuc afirmă: „Istoria ne învaţă să înţelegem mersul lucrurilor de
10:10
Fiul unui donor s-a întâlnit cu trei bărbați care au primit organele tatălui său: o poveste zguduitoare Libertatea Cuvântului
La Liov, fiul unui donor s-a întâlnit cu cei trei bărbați cărora le-au fost transplantate organele tatălui său. Conform Primei Asociații Medicale din
10:10
La  Zastavna a fost inaugurată  „Aleea Speranței” Libertatea Cuvântului
La Zastavna au fost susținute familiile prizonierilor și ale celor dispăruți. În timp ce lumea se pregătea de Ziua Îndrăgostiților, pentru multe familii
08:50
Un alt scandal  la Jocurile Olimpice 2026 Libertatea Cuvântului
Un patinator ucrainean, forțat să intre pe gheață cu un rus care participă la spectacole de propagandă: continuă hărțuirea sportivilor noștri la Olimpiada
08:50
În Bucovina revin gerurile Libertatea Cuvântului
Vine un nou ciclon: în Bucovina, după o încălzire bruscă, revine gerul. În regiunea Cernăuți se așteaptă o nouă scădere a temperaturii, potrivit
08:00
Sprijin pentru militarii prin contract din Mămăliga Libertatea Cuvântului
Militarii prin contract din Mămăliga vor primi sprijin suplimentar din partea comunității. Deputații Consiliului sătesc Mămăliga au aprobat un program de motivare pentru
08:00
Comunitățile teritoriale din regiunea Cernăuți pot fi beneficiari ai programelor de granturi și proiecte ale UE Libertatea Cuvântului
A avut loc o întâlnire între conducerea Consiliului Regional Cernăuți, președinții a trei consilii raionale și Sergiu Suharenco, președintele Comitetului de organizare al
08:00
„Ucraina va câștiga acest război” – Președintele Finlandei declară înfrângerea strategică a lui Putin Libertatea Cuvântului
Președintele rus Vladimir Putin a suferit deja o înfrângere strategică în războiul prin care, în loc să-și impună politicile, a împins Ucraina spre
00:50
14 februarie –  Sfântul Valentin, salvatorul îndrăgostiților. Când a fost sărbătorit primul Valentine’s Day Libertatea Cuvântului
Ziua Îndrăgostiților (Valentine’s Day) poartă denumirea salvatorului îndrăgostiților, Sfântul Valentin, și este sărbătorită în fiecare an pe data de 14 februarie. În această
00:50
Cele mai interesante curiozități despre Ziua Îndrăgostiților Libertatea Cuvântului
Ziua Îndrăgostiților sau Sfântul Valentin se sărbătorește în fiecare an pe data de 14 februarie. În această zi, majoritatea oamenilor se gândesc la
13 februarie 2026
18:40
Câte 13,5 mii de euro de „client”: În Bucovina a fost deconspirată o schemă de trecere ilegală în România Libertatea Cuvântului
Grănicerii au primit informații conform cărora un bărbat și o femeie din regiunea Cernăuți se pregăteau să transporte ilegal un grup de bărbați
18:20
Securitatea fără frontiere: Cernăuți și Suceava își unesc eforturile în vederea realizării unui mare proiect educațional Libertatea Cuvântului
Cum pot fi protejați copiii în timpul calamităților naturale?  Oare copilul vostru știe cum să oprească hemoragiile, cum să acționeze  în cazul unei
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Vieru – steaua neamului Libertatea Cuvântului
Astăzi de cu zori senin e cerul, Astrele și luna pe  boltă-au dispărut, Dar zâmbește-o Stea cu numele Vieru, Steaua neamului – Luceafăr de
15:30
Accident mortal în satul Vahnivți: un tânăr de 23 de ani a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac Libertatea Cuvântului
Astăzi, 13 februarie, în satul Vahnivți, un șofer de 23 de ani aflat la volanul unui autoturism marca „BMW” a pierdut controlul direcției,
14:20
PERSONALITĂȚI EMINENTE DE VIȚĂ BUCOVINEANĂ ÎN BASARABIA Libertatea Cuvântului
De pe meleagurile nouăsulițene (I) Fostul raion Noua Suliță avea graniță comună cu Moldova și aceasta este una din explicațiile că o bună
10:10
Doza de sănătate. Elixirul dimineții care face minuni: apa cu seminţe de chia Libertatea Cuvântului
Elixirul dimineții care face minuni: arde grăsimea, hidratează, curăță colonul. Consumat dimineața, te ajută să-ți începi ziua plin de energie, să îți reglezi
10:10
Moment astrologic. Cele mai ascunse zodii! Nimeni nu poate citi în sufletul lor! Libertatea Cuvântului
Fiecare om vine pe lume cu o aură unică, o energie specială care radiază în jurul său și îi definește prezența. Unele persoane
10:00
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (V) Libertatea Cuvântului
Martirii din Poiana Varniţei Cercetările referitoare la masacrele de la Lunca şi Fântâna Albă continuă. Scriitorul Romulus Rusan afirmă: „Veneraţia faţă de victimele
09:40
Peste 30 de mii de curcani și sute de tone de produse — o întreprindere de lângă Vașcăuți se dezvoltă în ciuda războiului Libertatea Cuvântului
În ultimul an, SRL „Dracinețke-1” a comercializat 859 de tone de carne de curcan și rămâne unul dintre cei mai mari angajatori din
09:40
Rubio speră să se întâlnească cu Zelenski la Conferința de la München Libertatea Cuvântului
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, intenționează să se întâlnească cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, în cadrul Conferinței de Securitate de la
09:30
Mediul de afaceri ucrainean a decis să-i acorde lui Vladislav Gheraskevyci propria „medalie de aur” Libertatea Cuvântului
Fondul de premiere pentru locul întâi la Olimpiadă este de 127 de mii de dolari. Exact această sumă este colectată acum pentru el
09:20
Voluntarii din CT Vancicăuți s-au deplasat pe linia frontului Libertatea Cuvântului
„Voluntarii noștri au efectuat o nouă vizită la apărătorii noștri de pe linia întâi. Ca de obicei, nu au mers cu mâna goală
04:40
Simon Shuster a dezvăluit planul lui Trump în cazul eșecului negocierilor: ce o așteaptă pe Ucraina Libertatea Cuvântului
Donald Trump s-ar putea retrage din negocierile de pace în orice moment, făcând Ucraina „vinovată” de eșecul acestora. Unii membri din cercul apropiat
04:30
A fost găsită minora pe care o căuta poliția Libertatea Cuvântului
„Nu știu în ce mașină mă aflu” – acestea sunt cuvintele pe care o fată de 13 ani le-a scris pentru prietena ei,
04:10
13 FEBRUARIE – ISTORICUL ZILEI Libertatea Cuvântului
La 13 februarie 1849 delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, prezintă împăratului austriac Petiţia generală a fruntaşilor români
12 februarie 2026
22:10
Grănicerii din regiunea Cernăuți au blocat un canal de desfacere a țigărilor de contrabandă Libertatea Cuvântului
În seara zilei de 11 februarie, grănicerii din regiunea Cernăuți au blocat un canal de comercializare a țigărilor contrafăcute. Despre aceasta scrie publicația
22:00
Volodymyr Zelenski: „Mișcarea olimpică trebuie să ajute la oprirea războaielor, nu să facă jocul agresorului” Libertatea Cuvântului
Comitetul Olimpic Internațional (COI) a făcut jocul țării agresoare, Rusia, prin descalificarea skeletonistului ucrainean Vladyslav Gheraskevyci  din cauza căștii sale care purta fotografii
22:00
Administrația Militară Regională Cernăuți a primit „Drapelul Speranței” ca simbol al memoriei celor aflați în captivitate Libertatea Cuvântului
Steagul, în semn de memorie pentru apărătorii prizonieri și dispăruți, a fost înmânat de colonelul Comandamentului Operațional  „Vest”, Andrii Risiuk. Informația a fost
12:50
Educaţie. Sfaturi pentru a creşte un copil responsabil. Ce ar trebui să facă părinţii în opinia psihologilor Libertatea Cuvântului
Pentru a crește un copil responsabil, psihologii recomandă implicarea timpurie în sarcini potrivite vârstei, stabilirea unor așteptări clare, învățarea empatiei, oferirea de alegeri,
12:00
Olimpiada 2026: COI a anunțat oficial descalificarea lui Gheraskevyci Libertatea Cuvântului
Comitetul Olimpic Internațional l-a descalificat oficial pe scheletonistul ucrainean Vladyslav Gheraskevyci de la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026. Motivul este refuzul de
11:40
Poliția cere ajutor: Continuă căutările unei fete de 13 ani dispărute în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Iulia Voloșciuk, în vârstă de 13 ani, nu s-a mai întors acasă de la studii pe data de 10 februarie. Ultima dată, fata
11:00
Sportivi din regiunea Ternopil continuă să cucerească gheața mondială Libertatea Cuvântului
Două echipaje, din care fac parte kremenecenii Bogdan Babura și Igor Hoi, și-au încheiat evoluțiile în finala Jocurilor Olimpice din 2026, demonstrând o
07:20
Patinoar mortal în Cernăuți: Procuratura verifică iresponsabilitatea  funcționarilor care au dus la traumatisme în masă Libertatea Cuvântului
Consecințele groaznice ale poleiului din Cernăuți au devenit temeiul deschiderii unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu, ca urmare
