/VIDEO/ Satiră acidă la un carnaval din Germania: Cum au fost ironizați Donald Trump și Vladimir Putin
TV8, 17 februarie 2026 23:50
/VIDEO/ Satiră acidă la un carnaval din Germania: Cum au fost ironizați Donald Trump și Vladimir Putin
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
23:50
Acum 2 ore
23:30
23:20
23:00
22:50
Acum 4 ore
22:30
22:10
22:10
22:10
22:00
21:30
21:30
21:10
20:40
Acum 6 ore
20:30
20:10
20:00
19:10
18:40
Acum 8 ore
18:10
17:40
17:30
17:00
Acum 12 ore
16:20
15:40
15:20
15:10
14:20
12:50
12:40
12:20
12:10
12:10
11:40
Acum 24 ore
11:20
11:00
10:20
10:00
09:50
08:50
08:30
08:20
07:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.