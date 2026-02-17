/VIDEO/ Moldova, apreciată de senatori SUA: Washingtonul va continua să ne susțină în domeniul energetic
TV8, 17 februarie 2026 22:30
/VIDEO/ Moldova, apreciată de senatori SUA: Washingtonul va continua să ne susțină în domeniul energetic
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
23:00
Acum 15 minute
22:50
Acum o oră
22:30
22:10
22:10
22:10
Acum 2 ore
22:00
21:30
21:30
21:10
Acum 4 ore
20:40
20:30
20:10
20:00
19:10
Acum 6 ore
18:40
18:10
17:40
17:30
Acum 8 ore
17:00
16:20
15:40
15:20
15:10
Acum 12 ore
14:20
12:50
12:40
12:20
12:10
12:10
11:40
11:20
11:00
10:20
Acum 24 ore
10:00
09:50
08:50
08:30
08:20
07:50
07:20
00:10
16 februarie 2026
23:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.