/VIDEO/ Momentul în care avocatul lui Igor Dodon prinde cu ușa mâna jurnalistei TV8

TV8, 17 februarie 2026 13:40

/VIDEO/ Momentul în care avocatul lui Igor Dodon prinde cu ușa mâna jurnalistei TV8

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
13:40
/VIDEO/ Momentul în care avocatul lui Igor Dodon prinde cu ușa mâna jurnalistei TV8 TV8
Acum o oră
13:10
Facturi mai mari la apă și canalizare la Comrat: ANRE a aprobat noile tarife TV8
Acum 2 ore
12:50
/VIDEO/ „Poate văd vreun pește”: Un cameraman amator a descoperit o mașină în lacul Ghidighici TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1455: Bubuituri auzite în Moldova și dispariția lui Putin. ISW anunță un record, iar Trump presează Kievul TV8
12:20
Bărbat din Moldova, arestat în Polonia cu documente rusești: Ar fi oprit un tren de marfă lângă Ucraina TV8
12:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1455: Atac masiv și bubuituri auzite în Moldova. ISW anunță un record, iar Trump presează Kievul TV8
12:10
Achiziții pe Temu din banii unei locatare a centrului de plasament: Ce pedeapsă a primit o angajată din Bălți TV8
Acum 4 ore
11:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1455: Atac masiv și bubuituri în Moldova. ISW dezvăluie un record, iar Trump presează Kievul TV8
11:20
/VIDEO/ Bubuitură puternică la Soroca: Explicația poliției despre explozia filmată pe cer TV8
11:00
/VIDEO/ „Posibilă dispută de familie”: Trei morți într-un atac armat la un patinoar din SUA TV8
10:20
/VIDEO/ Dosarul „Kuliok”: Vladimir Plahotniuc a refuzat să facă declarații în cazul lui Igor Dodon TV8
10:00
/VIDEO/ Dosarul „Kuliok”: Vladimir Plahotniuc a fost adus forțat la audierile în cazul lui Igor Dodon TV8
Acum 6 ore
09:50
/VIDEO/ Surpriză în La Liga: Barcelona pierde cu Girona și cedează primul loc în fața lui Real Madrid TV8
09:20
/VIDEO/ Incendiu devastator la Sîngerei: Un copil a fost evacuat de pompieri TV8
08:50
Marina Tauber, cu milioane de ruble într-o bancă rusească: Instituția este sancționată internațional TV8
08:30
/VIDEO/ Nativ Marketplace: StarNet a lansat o platformă online pentru produse autohtone /P/ TV8
08:20
/VIDEO/ Scandal cu contracte dubioase la un bloc din Chișinău: Locatarii reclamă deconectări repetate la apă și lumină TV8
Acum 8 ore
07:50
Horoscop 17 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii iau inițiativa, Taurii negociază, iar Scorpionii își consolidează planurile TV8
07:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 17 februarie 2026: Lapoviță și ghețuș în toată țara. Care vor fi temperaturile TV8
Acum 24 ore
00:10
/FOTO/ „Ca o înmormântare”: Un simbol al iubirii s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților TV8
16 februarie 2026
23:50
/VIDEO/ Explozie la un magazin de artificii: Cel puțin 8 morți înainte de Anul Nou Chinezesc TV8
23:40
David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025: Pe cine a depășit TV8
23:20
/VIDEO/ Autoritățile moldovene sunt așteptate în SUA: Anunțul făcut de ambasadorul Vladislav Kulminski TV8
23:10
/VIDEO/ Coșmar început în 2006, pedeapsă abia acum: Mamă și fiu, trimiși după gratii pentru trafic de persoane TV8
22:50
Furtuni devastatoare în Europe și Noua Zeelandă: Morți, locuințe fără lumină și transport paralizat TV8
22:40
/VIDEO/ Primul caz de rujeolă din 2026, înregistrat la Chișinău: Infecția poate da complicații grave TV8
22:20
/VIDEO/ Semnal către Moscova: Kim Jong Un a dat apartamente „cadou” pentru familiile soldaților morți în Ucraina TV8
21:50
/VIDEO/ Cum a ajuns o mașină într-o groapă uriașă la Chișinău: „Mai nu i-am dat cu lopata peste parbriz” TV8
21:30
Actorul american, Robert Duvall, a murit la 95 de ani: „S-a stins liniștit acasă, înconjurat de iubire și liniște” TV8
21:20
/VIDEO/ Explozie de culoare la cel mai mare carnaval din lume: Rio de Janeiro, „invadat” de turiști TV8
20:50
/VIDEO/ Doi ani de la moartea lui Alexei Navalnîi. Mama opozantului: „Întreaga lume știe cine a ordonat asta” TV8
20:20
/VIDEO/ Dmitri Constantinov, primele declarații după condamnare: „Nu vreau să merg la închisoare” TV8
19:50
Atentatul de la Crocus City Hall din Moscova: 15 dintre cei 19 acuzați riscă închisoare pe viață TV8
19:20
/VIDEO/ Victorie fără emoții pentru Arsenal în Cupa Angliei: Premiera reușită de „tunari” TV8
18:30
Avertisment din Estonia: „Dacă Rusia atacă, vom duce războiul înapoi pe teritoriul agresorului” TV8
18:20
Directoarea de la Spitalul Raional Nisporeni a demisionat: Rezultatele anchetei după ce o mamă s-a plâns de condiții TV8
18:00
Măsuri urgente luate de Kiev. Zelenski: Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei TV8
17:50
/VIDEO/ Pericol pe un pod din Bălți: Copii, surprinși traversând zona inundată. Avertismentul autorităților TV8
17:20
Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit înainte ca ambulanța, blocată în zăpadă, să ajungă la el TV8
17:20
/VIDEO/ METRO Moldova încheie campania „Vis de Antreprenor”, susținând antreprenorii locali din HoReCa /P/ TV8
16:40
/VIDEO/ Soarta lui Alexandru Machidon la șefia Procuraturii Generale, decisă în 30 de zile: Precizările președintei TV8
16:10
Ex-șeful Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, trimis în judecată în dosarul mitei de 40.000 de dolari: Când are loc prima ședință TV8
15:30
„Putin e mai slab decât era”: Un ministru al Apărării dezvăluie de unde Rusia importă mercenari TV8
15:30
/HARTĂ/ Alertă meteo! Cod portocaliu de lapoviță și ninsoare în Moldova. Perioada și regiunile vizate TV8
15:00
Benzina și motorina se ieftinesc: Noile tarife la carburanți pentru 17 februarie, afișate de ANRE TV8
14:30
/HARTĂ/ Ninsori puternice în Moldova: Cum va fi vremea în următoarele zile TV8
14:00
Operațiunea „Buletinul”: Ce se întâmplă cu alocațiile pentru copiii moldovenilor cu cetățenie română TV8
Ieri
13:10
/VIDEO/ Audierea lui Plahotniuc în dosarul „Kuliok”, din nou sub semnul întrebării? Precizările avocatului TV8
12:40
Energie electrică mai scumpă? Premier Energy și RED-Nord cer tarife mai mari la ANRE TV8
12:20
Bolile infecțioase bat în retragere? Cazurile de gripă, cu 33% mai puține în Chișinău TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.