TV8, 17 februarie 2026 23:00

România, sub cod portocaliu de viscol și ninsori abundente: „Cel mai sever episod al acestei ierni”

Acum 30 minute
23:00
România, sub cod portocaliu de viscol și ninsori abundente: „Cel mai sever episod al acestei ierni” TV8
22:50
/VIDEO/ „E caraul”: Drumuri pline de gropi în Moldova. Haos, mașini avariate, scuze oficiale și explicații târzii TV8
Acum o oră
22:30
/VIDEO/ Moldova, apreciată de senatori SUA: Washingtonul va continua să ne susțină în domeniul energetic TV8
Acum 2 ore
22:10
/VIDEO/ Eleganță prin dans: La Chișinău a avut loc Cupa Internațională la Gimnastică Ritmică TV8
22:10
Atenție, călători: Circulația spre vămile Palanca și Tudora va fi sistată. Se anunță și alte restricții TV8
22:10
/VIDEO/ Fostul ministru al Energiei din Ucraina va sta 2 luni după gratii: Cauțiunea stabilită ar fi prea mare pentru Halușcenko TV8
22:00
/VIDEO/ Sondaj național cu rezultate îngrijorătoare: Unul din doi elevi spune că a fost hărțuit sexual TV8
21:30
/VIDEO/ Limita dintre putere și respect: Despre etica aleșilor poporului, doar la „Alo, TV8” TV8
21:30
Trafic rutier suspendat pe o stradă din Chișinău: Interdicția va fi valabilă un an și 4 luni TV8
Acum 4 ore
21:10
Modificări după controverse? Noua Lege a cetățeniei ar putea fi aplicată mai târziu pentru unii tineri fără acte TV8
20:40
/FOTO/ Nouă ambasadori noi desemnați: Președinta Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare TV8
20:30
Atenție, călători: Punctele de trecere Palanca și Tudora vor fi închise. Se anunță și alte restricții TV8
20:10
/LIVE/ Limita dintre putere și respect: Despre etica aleșilor poporului, doar la „Alo, TV8” TV8
20:00
/VIDEO/ Cum vor învăța elevii din Chișinău pe 18 februarie: Anunțul făcut de primarul Ion Ceban TV8
19:40
/VIDEO/ Cum vor învăța mâine elevii din Chișinău: Anunțul făcut de primarul Ion Ceban TV8
Acum 6 ore
19:10
Play-off-ul Ligii Campionilor: Real Madrid caută revanșa în fața lui Benfica. Duelurile programate TV8
18:40
/VIDEO/ Un băiat din Moldova a făcut furori la The Voice Kids Germania: A ridicat juriul în picioare și a întors 4 scaune TV8
18:10
Dosar nou pentru Plahotniuc: Procurorii cer prelungirea arestului în dosarul furtul miliardului TV8
18:00
Nicanor Ciochină rămâne după gratii: Arestul preventiv în dosarul de tortură, prelungit TV8
17:40
Ninsori puternice în Moldova: Se recomandă munca de la distanță. Cum ar putea învăța elevii TV8
17:30
/VIDEO/ Zonă de evitat în Chișinău: S-au creat ambuteiaje după ce firele de troleibuz s-au rupt TV8
Acum 8 ore
17:00
/VIDEO/ „Puișor”, „Vărsător” și mână prinsă: Cum evită Igor Dodon întrebările jurnalistei TV8 TV8
16:20
/VIDEO/ Noapte tragică în Spania: 5 adolescenți au murit într-un bloc cuprins de flăcări TV8
16:10
Carburanți mai scumpi: Cât vor costa benzina și motorina pe 18 februarie 2026 TV8
15:40
/VIDEO/ O mașină a ars ca o torță în sectorul Botanica: Pompierii au intervenit de urgență TV8
15:20
/VIDEO/ Percheziții la o fabrică de vin din Moldova: Băuturi de milioane de lei, confiscate TV8
Acum 12 ore
15:10
/PROMO/ Limita dintre putere și respect: Despre etica aleșilor poporului, de la 20:00, doar la „Alo, TV8” TV8
14:50
/VIDEO/ Rusia, Ucraina și SUA reiau negocierile de pace: Trump pune presiune pe Kiev TV8
14:20
/HARTĂ/ Alertă de ninsori puternice în Moldova: Regiunile cu cod verde, galben și portocaliu TV8
13:40
/VIDEO/ Momentul în care avocatul lui Igor Dodon prinde cu ușa mâna jurnalistei TV8 TV8
13:10
Facturi mai mari la apă și canalizare la Comrat: ANRE a aprobat noile tarife TV8
12:50
/VIDEO/ „Poate văd vreun pește”: Un cameraman amator a descoperit o mașină în lacul Ghidighici TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1455: Bubuituri auzite în Moldova și dispariția lui Putin. ISW anunță un record, iar Trump presează Kievul TV8
12:20
Bărbat din Moldova, arestat în Polonia cu documente rusești: Ar fi oprit un tren de marfă lângă Ucraina TV8
12:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1455: Atac masiv și bubuituri auzite în Moldova. ISW anunță un record, iar Trump presează Kievul TV8
12:10
Achiziții pe Temu din banii unei locatare a centrului de plasament: Ce pedeapsă a primit o angajată din Bălți TV8
11:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1455: Atac masiv și bubuituri în Moldova. ISW dezvăluie un record, iar Trump presează Kievul TV8
11:20
/VIDEO/ Bubuitură puternică la Soroca: Explicația poliției despre explozia filmată pe cer TV8
11:00
/VIDEO/ „Posibilă dispută de familie”: Trei morți într-un atac armat la un patinoar din SUA TV8
10:20
/VIDEO/ Dosarul „Kuliok”: Vladimir Plahotniuc a refuzat să facă declarații în cazul lui Igor Dodon TV8
Acum 24 ore
10:00
/VIDEO/ Dosarul „Kuliok”: Vladimir Plahotniuc a fost adus forțat la audierile în cazul lui Igor Dodon TV8
09:50
/VIDEO/ Surpriză în La Liga: Barcelona pierde cu Girona și cedează primul loc în fața lui Real Madrid TV8
09:20
/VIDEO/ Incendiu devastator la Sîngerei: Un copil a fost evacuat de pompieri TV8
08:50
Marina Tauber, cu milioane de ruble într-o bancă rusească: Instituția este sancționată internațional TV8
08:30
/VIDEO/ Nativ Marketplace: StarNet a lansat o platformă online pentru produse autohtone /P/ TV8
08:20
/VIDEO/ Scandal cu contracte dubioase la un bloc din Chișinău: Locatarii reclamă deconectări repetate la apă și lumină TV8
07:50
Horoscop 17 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii iau inițiativa, Taurii negociază, iar Scorpionii își consolidează planurile TV8
07:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 17 februarie 2026: Lapoviță și ghețuș în toată țara. Care vor fi temperaturile TV8
00:10
/FOTO/ „Ca o înmormântare”: Un simbol al iubirii s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților TV8
16 februarie 2026
23:50
/VIDEO/ Explozie la un magazin de artificii: Cel puțin 8 morți înainte de Anul Nou Chinezesc TV8
