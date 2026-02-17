Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri

ProTV.md, 17 februarie 2026 15:10

Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
15:30
Nicanor Ciochină - adus în fața magistraților: Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în noul dosar - VIDEO ProTV.md
Nicanor Ciochină - adus în fața magistraților: Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în noul dosar - VIDEO
15:30
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - VIDEO ProTV.md
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - VIDEO
Acum 15 minute
15:20
Incendiu în capitală: O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit. Momentul când 5 pompieri luptă pentru a stinge flăcările - VIDEO ProTV.md
Incendiu în capitală: O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit. Momentul când 5 pompieri luptă pentru a stinge flăcările - VIDEO
Acum 30 minute
15:10
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri ProTV.md
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri
Acum o oră
14:50
Volodimir Zelenski: „Diplomaţia va funcţiona numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova” ProTV.md
Volodimir Zelenski: „Diplomaţia va funcţiona numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova”
14:50
Eurodeputații, avertizați să evite AI pe telefoane și tablete. Măsuri stricte din motive de securitate ProTV.md
Eurodeputații, avertizați să evite AI pe telefoane și tablete. Măsuri stricte din motive de securitate
14:50
Zeci de rachete și sute de drone au vizat infrastructura energetică și zone rezidențiale din mai multe regiuni ucrainene. Oamenii au rămas fără lumină, caldură și apă - VIDEO ProTV.md
Zeci de rachete și sute de drone au vizat infrastructura energetică și zone rezidențiale din mai multe regiuni ucrainene. Oamenii au rămas fără lumină, caldură și apă - VIDEO
14:40
Codul PORTOCALIU de ninsori, troiene și vânt - prelungit. Detaliile meteorologilor - FOTO ProTV.md
Codul PORTOCALIU de ninsori, troiene și vânt - prelungit. Detaliile meteorologilor - FOTO
Acum 2 ore
14:30
La Medpark, de 15 ani, construim din valori ProTV.md
La Medpark, de 15 ani, construim din valori
14:30
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton ProTV.md
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton
14:10
A început testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal. Detaliile MEC ProTV.md
A început testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal. Detaliile MEC
14:10
Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real ProTV.md
Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real
14:10
Traficul feroviar între Madrid și Andaluzia, reluat la o lună de la tragedia din Adamuz, soldată cu 46 de morți ProTV.md
Traficul feroviar între Madrid și Andaluzia, reluat la o lună de la tragedia din Adamuz, soldată cu 46 de morți
14:00
Locuitorii din Comrat vor achita mai mult pentru apă și serviciile de canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE ProTV.md
Locuitorii din Comrat vor achita mai mult pentru apă și serviciile de canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE
14:00
Un moldovean a fost reținut după ce a oprit un tren în estul Poloniei, la granița cu Ucraina ProTV.md
Un moldovean a fost reținut după ce a oprit un tren în estul Poloniei, la granița cu Ucraina
13:50
Locuitorii din Comrat vor achita mai multe pentru apă și serviciile de canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE ProTV.md
Locuitorii din Comrat vor achita mai multe pentru apă și serviciile de canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE
13:40
Zeci de accidente rutiere, sute de traumatisme și mii de urgențe cardiovasculare: Peste 16 mii de intervenții ale ambulanțelor în doar o săptămână ProTV.md
Zeci de accidente rutiere, sute de traumatisme și mii de urgențe cardiovasculare: Peste 16 mii de intervenții ale ambulanțelor în doar o săptămână
13:40
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora ProTV.md
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Acum 4 ore
13:30
Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși la Ialoveni. Ce spune poliția ProTV.md
Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși la Ialoveni. Ce spune poliția
13:10
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO
13:00
Incendiu puternic la Sîngerei: Un bărbat a ajuns la spital, după ce locuința sa a luat foc de două ori în aceeași zi. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Incendiu puternic la Sîngerei: Un bărbat a ajuns la spital, după ce locuința sa a luat foc de două ori în aceeași zi. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO
13:00
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO/VIDEO ProTV.md
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO/VIDEO
13:00
Va pleca Viktor Orbán de la putere dacă va pierde alegerile din aprilie? Cum răspunde guvernul de la Budapesta la întrebarea unui jurnalist american ProTV.md
Va pleca Viktor Orbán de la putere dacă va pierde alegerile din aprilie? Cum răspunde guvernul de la Budapesta la întrebarea unui jurnalist american
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.02.2026
12:50
Exporta vin „franțuzesc” în SUA: O companie din Moldova - cercetată penal. Procurorii vin cu detalii - VIDEO ProTV.md
Exporta vin „franțuzesc” în SUA: O companie din Moldova - cercetată penal. Procurorii vin cu detalii - VIDEO
12:50
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO ProTV.md
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO
12:40
Mașini „second-hand” cu kilometraj zero. Cum arată drumul în Rusia a zeci de mii de autoturisme germane, în pofida sancțiunilor și promisiunilor producătorilor auto ProTV.md
Mașini „second-hand” cu kilometraj zero. Cum arată drumul în Rusia a zeci de mii de autoturisme germane, în pofida sancțiunilor și promisiunilor producătorilor auto
12:20
Carburanții se scumpesc din nou. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții se scumpesc din nou. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:10
A fost sau nu survolat spațiul aerian al țării noastre după bubuiturile de la Soroca? Ministerul Apărării vine cu detalii ProTV.md
A fost sau nu survolat spațiul aerian al țării noastre după bubuiturile de la Soroca? Ministerul Apărării vine cu detalii
12:00
Rețea de escroci, deconspirată. Un bărbat, reținut în flagrant în capitală, în timp ce ridica un telefon mobil comandat online cu date personale ale altor persoane - VIDEO ProTV.md
Rețea de escroci, deconspirată. Un bărbat, reținut în flagrant în capitală, în timp ce ridica un telefon mobil comandat online cu date personale ale altor persoane - VIDEO
11:40
O mașină scufundată în apele lacului Ghidighici - surprinsă de o persoana care filma cu drona. Salvatorii au intervenit - VIDEO ProTV.md
O mașină scufundată în apele lacului Ghidighici - surprinsă de o persoana care filma cu drona. Salvatorii au intervenit - VIDEO
Acum 6 ore
11:20
Exporta în SUA vin „franțuzesc”: O companie din Moldova - cercetată penal. Procurorii vin cu detalii - VIDEO ProTV.md
Exporta în SUA vin „franțuzesc”: O companie din Moldova - cercetată penal. Procurorii vin cu detalii - VIDEO
11:20
La scurt timp după ce a plecat Vlad Plahotniuc de la ședința, a venit Igor Dodon: „-Nu ați vrut să dați ochii cu el?” - VIDEO ProTV.md
La scurt timp după ce a plecat Vlad Plahotniuc de la ședința, a venit Igor Dodon: „-Nu ați vrut să dați ochii cu el?” - VIDEO
11:20
Gruparea teroristă Hamas s-a folosit de emoticoane pentru a da semnalul începerii atacului asupra Israelului la 7 octombrie 2023, soldat cu 1.200 de morți și 250 de persoane răpite ProTV.md
Gruparea teroristă Hamas s-a folosit de emoticoane pentru a da semnalul începerii atacului asupra Israelului la 7 octombrie 2023, soldat cu 1.200 de morți și 250 de persoane răpite
11:10
O bubuitură puternică - auzită de locuitorii din Soroca: Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Ce spune poliția - VIDEO ProTV.md
O bubuitură puternică - auzită de locuitorii din Soroca: Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Ce spune poliția - VIDEO
11:10
Procurorii francezi investighează Nestlé, Danone şi alte companii în scandalul laptelui praf contaminat pentru bebeluşi ProTV.md
Procurorii francezi investighează Nestlé, Danone şi alte companii în scandalul laptelui praf contaminat pentru bebeluşi
11:00
LIVE TEXT. Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO
11:00
O femeie a avut nevoie de îngrijri medicale, după ce a fost lovită de o trotinetă electrică, pe o stradă din capitală ProTV.md
O femeie a avut nevoie de îngrijri medicale, după ce a fost lovită de o trotinetă electrică, pe o stradă din capitală
11:00
JO de iarnă: O biatlonistă italiană, suspendată și acuzată de doping după o linguriță de Nutella. Ce s-a întâmplat, de fapt ProTV.md
JO de iarnă: O biatlonistă italiană, suspendată și acuzată de doping după o linguriță de Nutella. Ce s-a întâmplat, de fapt
10:50
Imagini uimitoare: Roboții umanoizi fac Kung Fu alături de maeștri în cel mai urmărit show TV de pe planetă - VIDEO ProTV.md
Imagini uimitoare: Roboții umanoizi fac Kung Fu alături de maeștri în cel mai urmărit show TV de pe planetă - VIDEO
10:50
Surpriză mare în La Liga! Barcelona pierde cu Girona și cedează primul loc în fața lui Real Madrid ProTV.md
Surpriză mare în La Liga! Barcelona pierde cu Girona și cedează primul loc în fața lui Real Madrid
10:30
Ghinion pentru șoferul unui BMW: A ajuns cu mașina într-un șanț, în stânga Nistrului - VIDEO ProTV.md
Ghinion pentru șoferul unui BMW: A ajuns cu mașina într-un șanț, în stânga Nistrului - VIDEO
10:30
„Carma Dance Fest 2026” – talent și dedicație pe ring de dans - FOTO/VIDEO ProTV.md
„Carma Dance Fest 2026” – talent și dedicație pe ring de dans - FOTO/VIDEO
10:20
Zeci de accidente rutiere, sute de traumatisme și mii de urgențe cardiovasculare: Peste 16 mii de intervenții ale ambulanței în doar o săptămână ProTV.md
Zeci de accidente rutiere, sute de traumatisme și mii de urgențe cardiovasculare: Peste 16 mii de intervenții ale ambulanței în doar o săptămână
10:10
A făcut comenzi de peste 18 mii de lei de pe Temu din contul unei beneficiare a centrului de plasament din Bălți. Angajata instituției - condamnată la închisoare ProTV.md
A făcut comenzi de peste 18 mii de lei de pe Temu din contul unei beneficiare a centrului de plasament din Bălți. Angajata instituției - condamnată la închisoare
10:00
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță - VIDEO
09:50
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații - VIDEO
09:40
Toți consumatorii rămași fără lumină din cauza chiciurei - reconectați la energia electrică. Avertizarea ministerului Energiei ProTV.md
Toți consumatorii rămași fără lumină din cauza chiciurei - reconectați la energia electrică. Avertizarea ministerului Energiei
Acum 8 ore
09:30
Incendiu la Sîngerei: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit - VIDEO ProTV.md
Incendiu la Sîngerei: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit - VIDEO
09:30
Cetățenii - îndemnați să evite deplasările neesențiale în contextul codului portocaliu de ninsori puternice, viscol și troiene. Apelul IGSU ProTV.md
Cetățenii - îndemnați să evite deplasările neesențiale în contextul codului portocaliu de ninsori puternice, viscol și troiene. Apelul IGSU
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.