Ultima oră! Elevii din Chișinău vor învăța mâine online, din cauza Codului Portocaliu de ninsori. Ceban: „Rog să nu vă porniți la drum dacă nu este o necesitate”
UNIMEDIA, 17 februarie 2026 19:30
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că propune ca elevii din municipiul Chișinău să desfășoare lecțiile în regim online, în contextul Codului Portocaliu de ninsori abundente prognozat pentru ziua de mâine.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
19:30
Ultima oră! Elevii din Chișinău vor învăța mâine online, din cauza Codului Portocaliu de ninsori. Ceban: „Rog să nu vă porniți la drum dacă nu este o necesitate” # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că propune ca elevii din municipiul Chișinău să desfășoare lecțiile în regim online, în contextul Codului Portocaliu de ninsori abundente prognozat pentru ziua de mâine.
Acum o oră
19:20
Negocieri de pace trilaterale la Geneva. Cele mai importante subiecte de discuție de pe agenda Kievului # UNIMEDIA
Șeful delegației ucrainene, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Rustem Umerov, a declarat marți că noua rundă de negocieri trilaterale de la Geneva între Ucraina, Statele Unite și Rusia, se va concentra pe probleme de securitate și umanitare. Ucraina are un mandat clar din partea președintelui Volodimir Zelenski, a subliniat el, relatează Kyiv Post, citat de adevarul.ro.
Acum 2 ore
18:50
(foto) Aur și argint pentru Moldova: Trei sportivi, medaliați la European Grand Prix de taekwondo din Tirana # UNIMEDIA
Trei sportivi moldoveni au urcat pe podium la European Grand Prix Open Qualification Tournament E6 la taekwondo WT. Potrivit Primăriei Chișinău, competiția s-a desfășurat în perioada 13-14 februarie 2026, în orașul Tirana, Albania.
18:30
Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe # UNIMEDIA
Franța a eliberat marți petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, destinată evitării sancțiunilor, după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, au confirmat oficialii francezi, relatează AFP, citat de adevarul.ro.
18:10
(video) Vinuri moldovenești cu „identitate franceză”: O companie a exportat în SUA licoare de peste 5.000.000 lei fără acordul titularului mărcii # UNIMEDIA
O companie din Moldova este anchetată pentru că a exportat în SUA vinuri sub brandul unei mărci franceze protejate, fără a avea drepturile necesare, prejudiciul estimat ridicându-se la aproape 5 milioane de lei, anunță PCCOCS.
Acum 4 ore
17:50
Nicanor Ciochină rămâne după gratii: Procurorii i-au prelungit arestul cu încă 20 de zile în dosarul de tortură # UNIMEDIA
Procurorii au decis prelungirea arestului preventiv al lui Nicanor Ciochină cu încă 20 de zile, în cadrul dosarului de tortură în care este investigat.
17:40
Discuții între SUA și Iran, privind capacitățile nucleare ale Teheranului. Donald Trump: „Vom fi implicați direct” # UNIMEDIA
Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și ginerele președintelui american, Jared Kushner, au o zi aglomerată la Geneva. Poartă discuții, mediate de Oman, pentru încheierea disputei privind capacitățile nucleare ale Iranului, scrie presa română.
17:30
Ultima oră! Instituțiile publice vor începe munca mâine la ora 09:00, iar elevii ar putea reveni la lecții online, din cauza vremii # UNIMEDIA
Alexandru Munteanu a anunțat modificarea programului de muncă pentru instituțiile publice și activarea măsurilor speciale de intervenție, în contextul Codurilor Galben și Portocaliu de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, prognozate pentru noaptea aceasta și ziua de 18 februarie 2026. „Autoritățile publice locale, în baza analizei situației în teren, în comun cu instituțiile de învățământ din gestiune, vor decide posibilitatea învățământului la distanță pentru data de 18 februarie 2026”, a menționat premierul.
17:20
Copii de 14 ani recrutați prin Snapchat pentru a fura iPhone-uri în Londra. Minorii sunt atrași prin recompense în bani # UNIMEDIA
Grupurile infracționale londoneze recrutează copii pentru a fura telefoane înainte de a merge la școală, folosind Snapchat pentru a oferi recompense de până la 380 de lire pentru cele mai recente modele de iPhone, au dezvăluit polițiștii, scrie adevărul.ro.
17:20
Ultima oră! Instituțiile publice vor începe munca mâine la ora 09:00, iar elevii ar putea reveni la ore online, din cauza vremii # UNIMEDIA
Alexandru Munteanu a anunțat modificarea programului de muncă pentru instituțiile publice și activarea măsurilor speciale de intervenție, în contextul Codurilor Galben și Portocaliu de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, prognozate pentru noaptea aceasta și ziua de 18 februarie 2026. „Autoritățile publice locale, în baza analizei situației în teren, în comun cu instituțiile de învățământ din gestiune, vor decide posibilitatea învățământului la distanță pentru data de 18 februarie 2026”, a menționat premierul Alexandru Munteanu.
17:00
(video) Lux și bani grei, cheltuiți într-o nouă călătorie exotică. Nina Crețu, și-a recuperat „pierderile de luna trecută” cu un set de la Bvlgari. Emilian: „Să nu mă mai iei la pont” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu și-a surprins sora, Nina, cu un set de bijuterii de lux de la Bvlgari. Gestul a venit după ce tânăra l-a provocat în glumă „să o facă pe bogații” și să intre în magazin ca și cum ar fi milionari.
16:50
Atenție, călători! Deranjament la o rețea de contact, pe str. Vasile Lupu: Două rute de troleibuz, redirecționate # UNIMEDIA
Deranjament la rețeaua de contact pe strada Vasile Lupu. Rutele de troleibuz 3 și 4 sunt redirecționate, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
16:20
(foto) Capitala se pregătește pentru ninsori puternice. Ceban: „Am avut ședință. Serviciile municipale sunt pregătite” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a avut astăzi ședință cu executivul, pretorii și șefii direcțiilor și întreprinderilor, în contextul codului portocaliu de precipitații sub formă de lapoviță, ninsoare și vânt puternic, anunțat de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Acum 6 ore
15:40
O mașină a luat foc astăzi pe strada Varșovia din sectorul Botanica. La fața locului au intervenit pompierii.
15:40
(video) „Nu vreau să merg la închisoare din cauza unei decizii nedrepte”. Primele declarații ale lui Dmitri Constantinov, după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare # UNIMEDIA
Fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, susține că a contestat sentința pe 9 ianuarie 2026. „Nu vreau să merg la închisoare din cauza unei decizii nedrepte”, a declarat acesta pe rețele.
15:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16 februarie 2026 - 25 iunie 2027, va fi suspendat traficul rutier pe str. George Coşbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun.
15:20
Noi negocieri între Rusia, Ucraina şi SUA încep la Geneva: Părţile lucrează pe baza planului american dezvăluit în urmă cu câteva luni # UNIMEDIA
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani urmează să înceapă marţi o nouă rundă de discuţii la Geneva pentru a găsi o soluţie războiul de patru ani din Ucraina, după două întâlniri recente organizate în Emiratele Arabe Unite care nu au reuşit să producă niciun progres decisiv, relatează AFP, citat de presa română.
15:20
(foto) Oaspeți la Președinție: Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Președinție.
15:00
Meteorologii vin cu mai multe actualizări și anunță că pe 18 februarie, între orele 02:00 și 20:00, aproape întreg teritoriul țării va fi afectat de vreme severă, cu precipitații consistente și rafale puternice de vânt.
15:00
E oficial! Cătălin Măruță a semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV: „Lucrurile bune nu se opresc” # UNIMEDIA
Cătălin Măruță, unul dintre cei mai cunoscuți moderatori din România, nu s-a oprit din muncă nici acum, după ce a părăsit platourile emisiunii pe care o modera de mai bine de un deceniu, scrie cancan.ro.
14:50
(video) „Să spun că tare mi-e dor... nu”. Dodon, primele declarații după ce Plahotniuc a refuzat să depună mărturii în dosarul kuliok: E dreptul său. Și eu am multe întrebări la el # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a făcut primele declarații după ședința de judecată în dosarul „kuliok”, în cadrul căreia fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturie în fața magistraților. „Evident că și eu, și avocații avem întrebări”, le-a spus liderul PSRM jurnaliștilor.
14:40
„A luat foc de 2 ori în acceși zi”: IGSU, cu detalii despre casă din Sîngerei,mistuită de flăcări. Un copil și un bărbat, evacuați # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a oferit detalii despre incendiul izbucnit ieri la o casă din Sîngerei, unde pompierii au intervenit de două ori în aceeași zi. În timpul intervenției, salvatorii au evacuat un copil, iar un bărbat de 72 de ani, proprietarul casei, a suferit arsuri și a fost transportat la spital.
14:20
Partidul Nostru a solicitat Procuraturii informații despre cauzele penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie electrică # UNIMEDIA
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a transmis un demers oficial către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, cerând informații despre existența și stadiul cauzelor penale privind achiziția gazelor naturale, păcurii și alte contracte energetice pentru perioada 2021–2025.
14:20
(video) „Ucrainenii îngheață, iar noi ne plângem.” Marcela Adam, critici la adresa moldovenilor indignați de facturile mari: Chiar dacă e scump, să ne bucurăm că avem gaz # UNIMEDIA
Deputata PAS Marcela Adam i-a criticat pe moldovenii care și-au expus facturile la gaz, electricitate și energia termică pe rețele, indignați că trebuie să plătească sume exorbitante. „Vedem prin ce criză umanitară trec ucrainenii, care sunt bombardați zilnic și oamenii stau în frig la minus 28 de grade Celsius și noi ne plângem. Chiar dacă e mai scump, ne bucurăm că le avem (gaze naturale)", a declarat parlamentara, care a subliniat că „așteptăm primăvara” la emisiunea „7 zile„ de la Cinema 1.
14:10
(video) „Data morții mele era pe 15 mai 2025”. Daniela Costețchi, mărturii cutremurătoare din perioada în care ar fi fost șantajată: „M-a sunat tata distrus, la 12 noaptea, să mă întrebe dacă trăiesc” # UNIMEDIA
Bloggerița Daniela Costețchi a relatat mai multe detalii despre perioada în care susține că ar fi fost șantajată și amenințată. Potrivit declarațiilor sale, punctul culminant a fost în noaptea de 4 spre 5 mai 2025, în jurul orei 00:00, când a fost sunată de tatăl său, care plângea.
14:10
Ar fi intrat cu mașina să se plimbe pe gheața lacului: Cum a ajuns un automobil la fundul iazului de la Ghidighici # UNIMEDIA
Noi detalii ies la iveală despre mașina depistată sub apele înghețate ale lacului de la Ghidighici. Solicitați de UNIMEDIA, reprezentanții Poliției au comunicat că, autoturismul s-ar fi scufundat în timpul deplasării pe suprafața înghețată a lacului, după ce gheața a cedat sub greutatea acestuia.
Acum 8 ore
13:50
(video) „Data morții mele era pe 15 mai 2025”. Daniela Costețchi, mărturii cutremurătoare din perioada în care ar fi fost șantajată: „M-a sunat tata distrus, la 00 noaptea, să mă întrebe dacă trăiesc” # UNIMEDIA
Bloggerița Daniela Costețchi a relatat mai multe detalii despre perioada în care susține că ar fi fost șantajată și amenințată. Potrivit declarațiilor sale, punctul culminant a fost în noaptea de 4 spre 5 mai 2025, în jurul orei 00:00, când a fost sunată de tatăl său, care plângea.
13:40
Serviciul va permite credincioșilor să urmărească slujbele pe smartphone, prin cod QR, în 60 de limbi. „Dorim să slujim misiunea care definește centrul Bisericii Catolice”, a declarat cardinalul Mauro Gambetti despre noua tehnologie, potrivit EuroNews.com, citată de hotnews.ro.
13:30
Primul turneu Eurovision, care marca 70 de ani de existenţă, a fost anulat: Mesajul organizatorilor pentru cei care au cumpărat deja bilete # UNIMEDIA
Turneul care urma să marcheze 70 de ani de Eurovision și să aducă pe scenă legende ale muzicii internaționale și 10 dintre concurenții din acest an a fost anulat momentan, deși au fost vândute deja mii de bilete.
13:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16 februarie 2026 - 25 iunie 2027, va fi suspendat traficul rutier pe str. George Coşbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun.
13:20
(foto/video) Nuntă discretă în showbiz: O prezentatoare TV din Moldova s-a căsătorit cu un celebru fotbalist român, chiar de Valentine’s Day # UNIMEDIA
Olivia Cucoș, prezentatoare TV din Republica Moldova și fostă concurentă apreciată la emisiunea culinară Chefi la Cuțite, a decis să își unească destinul cu fotbalistul Denis Furtună, jucător la CS Tunari, scrie CAN CAN.
13:10
Mesajul care a surprins fanii. Ilia Malinin, după locul 8 la JO de iarnă 2026: „Cei care par puternici duc lupte invizibile” # UNIMEDIA
Patinatorul Ilia Malinin a sugerat, luni, că duce „lupte invizibile” în prima sa declaraţie publică de la surprinzătorul loc opt ocupat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, scrie presa română.
13:00
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații: Care este rolul acestora # UNIMEDIA
Ucraina a creat o escadrilă internațională de avioane de vânătoare F-16, care include atât piloți ucraineni, cât și occidentali, scrie Intelligence Online, o publicație franceză specializată pe servicii secrete și diplomație, citată de HotNews.ro. Kievul nu a confirmat public existența escadrilei internaționale.
13:00
(video) Un bărbat, trântit la pământ și încătușat, chiar sub ochii unui cuplu care se plimba cu bebelușul, în capitală: Ce i se incriminează # UNIMEDIA
Un bărbat de 26 de ani din Nisporeni a fost reținut în flagrant de polițiștii sectorului Centru din capitală, fiind suspectat că a participat la mai multe cazuri de escrocherie. Acesta și alți complici comandau telefoane mobile online folosind datele personale ale unor persoane, comunică Poliția.
12:40
(video) „Ține, te rog, vin și fac declarații”: Momentul în care Igor Dodon își lasă haina pe brațul unei jurnaliste, la CSJ # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, și-a lăsat haina pe brațul unei jurnaliste pentru câteva minute, timp în care urma să discute cu avocatul său. Momentul a avut loc la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, unde reporterii îl așteptau pentru declarații.
12:30
(foto) Scafandrierii IGSU, în misiune la lacul Ghidighici: Ce au depistat în mașina scufundată sub apele înghețate # UNIMEDIA
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost depistat un autoturism prăbușit sub gheață. La moment, recuperarea acestuia este imposibilă, din cauza condițiilor dificile și a instabilității stratului de gheață, comunică IGSU.
12:10
Un moldovean, arestat pentru oprirea forțată a unui tren de marfă polonez, la graniță cu Ucraina: Ce au depistat polițiștii asupra acestuia # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut de poliția poloneză la o gară din estul Poloniei, după ce a activat frâna de mână a unui tren de marfă, care se deplasa spre stația Dorohusk, la granița cu Ucraina. Incidentul a avut loc pe raza orașului Puławy, în regiunea Lubelskie, potrivit polskieradio.pl.
12:10
După o zi de ieftiniri, prețul carburanților crește din nou mâine: Ce prețuri a afișat ANRE pentru benzină și motorină # UNIMEDIA
Șoferii vor scoate și mai mulți bani din buzunare pentru carburanți, mâine, 18 februarie. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică (ANRE), litrul de benzină va costa cu 3 bani mai mult decât astăzi, iar cel de motorină va fi mai scump cu un ban.
12:10
(video) O mașină, scufundată în lacul de la Ghidighici: A fost depistată cu drona sub apele înghețate # UNIMEDIA
Un automobil a fost depistat în sub apele lacului Ghidighici, cu ajutorul unei drone. Imaginile de la fața locului au fost distribuite pe canalul Ultima oră de pe Telegram.
12:00
„Scoateți dosarele la lumină!” Hillary Clinton acuză administrația Trump de mușamalizare în cazul Epstein # UNIMEDIA
Hillary Clinton, fost secretar de stat și candidat la președinție, acuză actuala putere că ascunde probe cheie din ancheta Epstein pentru a-l proteja pe Donald Trump. În replică, Casa Albă respinge criticile, susținând că a desecretizat deja un volum record de documente, potrivit BBC, la care face referire HotNews.ro.
12:00
Un moldovean, arestat pentru oprirea forțată unui tren de marfă polonez, la graniță cu Ucraina: Ce au depistat polițiștii asupra acestuia # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut de poliția poloneză la o gară din estul Poloniei, după ce a activat frâna de mână a unui tren de marfă, care se deplasa spre stația Dorohusk, la granița cu Ucraina. Incidentul a avut loc pe raza orașului Puławy, în regiunea Lubelskie, potrivit polskieradio.pl.
Acum 12 ore
11:50
„Supravegheați copiii și evitați deplasările neesențiale”: Apelul IGSU în contextul Codului portocaliu de ninsoare # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un apel către populație în contextul codului portocaliu de ninsori. Părinții sunt sfătuiți să supravegheze copiii și să evite deplasările neesențiale până la îmbunătățirea condițiilor meteo.
11:50
Astăzi, o viață confortabilă nu mai înseamnă compromisuri, ci un echilibru bine gândit. Un echilibru între ritmul urban și liniște, între calitate și accesibilitate, între prezent și viitor. Noul complex rezidențial din sectorul Botanica a fost creat exact pentru acest stil de viață.
11:40
Spania anunță anchetarea platformelor X, Facebook și TikTok: „Impunitatea acestor giganți trebuie să ia sfârșit” # UNIMEDIA
Guvernul spaniol a ordonat procurorilor să investigheze platformele X, Meta și TikTok, la mai puțin de două săptămâni după ce premierul anunțase că va interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, scriu Reuters și El Pais, potrivit hotnews.ro.
11:30
(video) Bubuituri puternice, auzite de localnicii din mai multe sate, la Soroca. IGP: „Au fost generate de o deflagrație în Ucraina” # UNIMEDIA
O bubuitură foarte puternică a fost auzită în această dimineață de localnicii din raionul Soroca, fenomen care a stârnit îngrijorare în comunitate. Au fost sesizați oamenii legii.
11:30
(doc) O moldoveancă traficată de Epstein, pomenită în mailurile pedofilului. Sociologul Vitalie Sprînceană: Procuratura nu vrea să inițieze investigații? # UNIMEDIA
„Sultan Bin Sulayem, un afacerist din Emirate, îi scrie defunctului miliardar pedofil Jeffrey Epstein că fata moldoveancă l-a dezamăgit, că nu era la fel de drăguță ca în fotografie…”, relatează, într-o postare pe rețele, sociologul Vitalie Sprînceană, care se întreabă de ce în Moldova Procuratura nu inițiază investigații pe acest caz și altele, dacă au avut loc.
11:20
(video) Bubuieturi puternice, auzite de localnicii din mai multe sate, la Soroca. IGP: „Au fost generate de o deflagrație în Ucraina” # UNIMEDIA
O bubuitură foarte puternică a fost auzită în această dimineață de localnicii din raionul Soroca, fenomen care a stârnit îngrijorare în comunitate. Au fost sesizați oamenii legii.
11:00
(video) Un bebeluș s-a născut cu două culori diferite ale pielii, părului și ochilor, uimind medicii: „Este absolut perfect” # UNIMEDIA
După luni întregi de complicații, în care viața i-a fost pusă în pericol, o mamă a adus pe lume o fetiță cu adevărat unică, relatează Libertatea, cu referire la Parents. Micuța s-a născut cu două culori diferite de ochi, de piele și de păr, după o sarcină cu risc ridicat.
11:00
(video) Atac cu drone în Rusia: Incendiu la o rafinărie din Krasnodar, cinci aeroporturi închise temporar și pene de curent la Kazan # UNIMEDIA
În noaptea de 16 spre 17 februarie, mai multe regiuni din Federația Rusă au fost vizate de un val de atacuri cu drone. Printre obiectivele lovite s-a numărat și rafinăria Ilski din regiunea Krasnodar, unde, în urma unei explozii, a izbucnit un incendiu de proporții, scrie adevărul.ro.
10:50
(video) „Tanc moldovenesc.” O mașină cu parbrizul acoperit în totalitate de zăpadă, filmată în trafic, pe o stradă din capitală: „Chiar așa?!” # UNIMEDIA
O mașină cu parbrizul acoperit în totalitate de zăpadă, a fost surprinsă în trafic, pe o stradă din capitală. Imaginile au fost postate într-un grup de pe Facebook.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.