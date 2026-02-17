Ultima oră! Elevii din Chișinău vor învăța mâine online, din cauza Codului Portocaliu de ninsori. Ceban: „Rog să nu vă porniți la drum dacă nu este o necesitate”

14:20

Deputata PAS Marcela Adam i-a criticat pe moldovenii care și-au expus facturile la gaz, electricitate și energia termică pe rețele, indignați că trebuie să plătească sume exorbitante. „Vedem prin ce criză umanitară trec ucrainenii, care sunt bombardați zilnic și oamenii stau în frig la minus 28 de grade Celsius și noi ne plângem. Chiar dacă e mai scump, ne bucurăm că le avem (gaze naturale)", a declarat parlamentara, care a subliniat că „așteptăm primăvara” la emisiunea „7 zile„ de la Cinema 1.