(foto/video) Nuntă discretă în showbiz: O prezentatoare TV din Moldova s-a căsătorit cu un celebru fotbalist român, chiar de Valentine’s Day
UNIMEDIA, 17 februarie 2026 13:20
Olivia Cucoș, prezentatoare TV din Republica Moldova și fostă concurentă apreciată la emisiunea culinară Chefi la Cuțite, a decis să își unească destinul cu fotbalistul Denis Furtună, jucător la CS Tunari, scrie CAN CAN.
• • •
Serviciul va permite credincioșilor să urmărească slujbele pe smartphone, prin cod QR, în 60 de limbi. „Dorim să slujim misiunea care definește centrul Bisericii Catolice”, a declarat cardinalul Mauro Gambetti despre noua tehnologie, potrivit EuroNews.com, citată de hotnews.ro.
13:30
Primul turneu Eurovision, care marca 70 de ani de existenţă, a fost anulat: Mesajul organizatorilor pentru cei care au cumpărat deja bilete # UNIMEDIA
Turneul care urma să marcheze 70 de ani de Eurovision și să aducă pe scenă legende ale muzicii internaționale și 10 dintre concurenții din acest an a fost anulat momentan, deși au fost vândute deja mii de bilete.
13:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16 februarie 2026 - 25 iunie 2027, va fi suspendat traficul rutier pe str. George Coşbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun.
13:20
13:10
Mesajul care a surprins fanii. Ilia Malinin, după locul 8 la JO de iarnă 2026: „Cei care par puternici duc lupte invizibile” # UNIMEDIA
Patinatorul Ilia Malinin a sugerat, luni, că duce „lupte invizibile” în prima sa declaraţie publică de la surprinzătorul loc opt ocupat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, scrie presa română.
13:00
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații: Care este rolul acestora # UNIMEDIA
Ucraina a creat o escadrilă internațională de avioane de vânătoare F-16, care include atât piloți ucraineni, cât și occidentali, scrie Intelligence Online, o publicație franceză specializată pe servicii secrete și diplomație, citată de HotNews.ro. Kievul nu a confirmat public existența escadrilei internaționale.
13:00
(video) Un bărbat, trântit la pământ și încătușat, chiar sub ochii unui cuplu care se plimba cu bebelușul, în capitală: Ce i se incriminează # UNIMEDIA
Un bărbat de 26 de ani din Nisporeni a fost reținut în flagrant de polițiștii sectorului Centru din capitală, fiind suspectat că a participat la mai multe cazuri de escrocherie. Acesta și alți complici comandau telefoane mobile online folosind datele personale ale unor persoane, comunică Poliția.
12:40
(video) „Ține, te rog, vin și fac declarații”: Momentul în care Igor Dodon își lasă haina pe brațul unei jurnaliste, la CSJ # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, și-a lăsat haina pe brațul unei jurnaliste pentru câteva minute, timp în care urma să discute cu avocatul său. Momentul a avut loc la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, unde reporterii îl așteptau pentru declarații.
12:30
(foto) Scafandrierii IGSU, în misiune la lacul Ghidighici: Ce au depistat în mașina scufundată sub apele înghețate # UNIMEDIA
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost depistat un autoturism prăbușit sub gheață. La moment, recuperarea acestuia este imposibilă, din cauza condițiilor dificile și a instabilității stratului de gheață, comunică IGSU.
12:10
12:10
După o zi de ieftiniri, prețul carburanților crește din nou mâine: Ce prețuri a afișat ANRE pentru benzină și motorină # UNIMEDIA
Șoferii vor scoate și mai mulți bani din buzunare pentru carburanți, mâine, 18 februarie. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică (ANRE), litrul de benzină va costa cu 3 bani mai mult decât astăzi, iar cel de motorină va fi mai scump cu un ban.
12:10
(video) O mașină, scufundată în lacul de la Ghidighici: A fost depistată cu drona sub apele înghețate # UNIMEDIA
Un automobil a fost depistat în sub apele lacului Ghidighici, cu ajutorul unei drone. Imaginile de la fața locului au fost distribuite pe canalul Ultima oră de pe Telegram.
12:00
„Scoateți dosarele la lumină!” Hillary Clinton acuză administrația Trump de mușamalizare în cazul Epstein # UNIMEDIA
Hillary Clinton, fost secretar de stat și candidat la președinție, acuză actuala putere că ascunde probe cheie din ancheta Epstein pentru a-l proteja pe Donald Trump. În replică, Casa Albă respinge criticile, susținând că a desecretizat deja un volum record de documente, potrivit BBC, la care face referire HotNews.ro.
12:00
11:50
„Supravegheați copiii și evitați deplasările neesențiale”: Apelul IGSU în contextul Codului portocaliu de ninsoare # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un apel către populație în contextul codului portocaliu de ninsori. Părinții sunt sfătuiți să supravegheze copiii și să evite deplasările neesențiale până la îmbunătățirea condițiilor meteo.
11:50
11:40
Spania anunță anchetarea platformelor X, Facebook și TikTok: „Impunitatea acestor giganți trebuie să ia sfârșit” # UNIMEDIA
Guvernul spaniol a ordonat procurorilor să investigheze platformele X, Meta și TikTok, la mai puțin de două săptămâni după ce premierul anunțase că va interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, scriu Reuters și El Pais, potrivit hotnews.ro.
11:30
(video) Bubuituri puternice, auzite de localnicii din mai multe sate, la Soroca. IGP: „Au fost generate de o deflagrație în Ucraina” # UNIMEDIA
O bubuitură foarte puternică a fost auzită în această dimineață de localnicii din raionul Soroca, fenomen care a stârnit îngrijorare în comunitate. Au fost sesizați oamenii legii.
11:30
(doc) O moldoveancă traficată de Epstein, pomenită în mailurile pedofilului. Sociologul Vitalie Sprînceană: Procuratura nu vrea să inițieze investigații? # UNIMEDIA
„Sultan Bin Sulayem, un afacerist din Emirate, îi scrie defunctului miliardar pedofil Jeffrey Epstein că fata moldoveancă l-a dezamăgit, că nu era la fel de drăguță ca în fotografie…”, relatează, într-o postare pe rețele, sociologul Vitalie Sprînceană, care se întreabă de ce în Moldova Procuratura nu inițiază investigații pe acest caz și altele, dacă au avut loc.
11:20
11:00
(video) Un bebeluș s-a născut cu două culori diferite ale pielii, părului și ochilor, uimind medicii: „Este absolut perfect” # UNIMEDIA
După luni întregi de complicații, în care viața i-a fost pusă în pericol, o mamă a adus pe lume o fetiță cu adevărat unică, relatează Libertatea, cu referire la Parents. Micuța s-a născut cu două culori diferite de ochi, de piele și de păr, după o sarcină cu risc ridicat.
11:00
(video) Atac cu drone în Rusia: Incendiu la o rafinărie din Krasnodar, cinci aeroporturi închise temporar și pene de curent la Kazan # UNIMEDIA
În noaptea de 16 spre 17 februarie, mai multe regiuni din Federația Rusă au fost vizate de un val de atacuri cu drone. Printre obiectivele lovite s-a numărat și rafinăria Ilski din regiunea Krasnodar, unde, în urma unei explozii, a izbucnit un incendiu de proporții, scrie adevărul.ro.
10:50
(video) „Tanc moldovenesc.” O mașină cu parbrizul acoperit în totalitate de zăpadă, filmată în trafic, pe o stradă din capitală: „Chiar așa?!” # UNIMEDIA
O mașină cu parbrizul acoperit în totalitate de zăpadă, a fost surprinsă în trafic, pe o stradă din capitală. Imaginile au fost postate într-un grup de pe Facebook.
10:30
O femeie, lovită de o trotinetă electrică și lăsată să zacă în centrul capitalei: Poliția caută făptașii # UNIMEDIA
O femeie a fost lovită de o trotinetă electrică în centrul capitalei și a rămas acolo până la intervenția carabinierilor, care i-au acordat primul ajutor. Poliția caută persoanele implicate, care au fugit de la locul incidentului.
10:30
(video) Ultima oră! Vlad Plahotniuc a refuzat să depună mărturii în dosarul „Kuliok”, la ședința unde a fost adus forțat: Cum a reacționat, întrebat de ce nu „i-a făcut un cadou lui Igor Dodon” # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, adus astăzi silit la Curtea Supremă de Justiție, a refuzat să facă declarații în dosarul „Kuliok”, în care este investigat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.
10:10
(video) Vlad Plahotniuc, adus forțat ca martor în dosarul „Kuliok”: Va fi audiat fără camere # UNIMEDIA
Ex-liderul democrat, Vlad Plahotniuc, a fost adus silit astăzi, 17 februarie, la ședința de judecată în dosarul „Kuliok”, în care este vizat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.
10:10
Secția pentru copii din Nisporeni, închisă temporar, după scadalul cu gândaci: Directoarea a demisionat # UNIMEDIA
Directoarea Spitalului Raional din Nisporeni a demisionat în urma scandalului cu prezența gândacilor în secția pentru copii. Potrivit ministrul Sănătății, Emil Ceban, activitatea secției a fost sistată până la remedierea integrală a deficiențelor și asigurarea unor condiții conforme pentru pacienți.
09:50
Shopping pe TEMU cu card străin: Angajata unui centru de plasament din Bălți a făcut cumpărături de 18.500 lei din contul unei beneficiare. Femeia, condamnată # UNIMEDIA
O femeie de 28 de ani, angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți, a fost condamnată pentru efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri de pe cardul bancar al unei beneficiare aflate într-o situație de vulnerabilitate.
09:40
(video) Atac armat la un meci de hochei în SUA. Doi morți și trei răniți în stare critică # UNIMEDIA
Doi oameni au murit și trei au fost transportați în stare critică la spital, după ce o persoană a deschis focul într-un patinoar din statul Rhode Island, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Suspectul a fost găsit mort, după ce s-ar fi împușcat. Incidentul a provocat panică imediată în rândul jucătorilor și spectatorilor, notează CBS News, citat de adevarul.ro.
09:30
09:30
„Spune-mi ce vezi în mine?” – „Edmond”, o confruntare brutală cu sinele, la Teatrul „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă spectacolul „Edmond”, de David Mamet, o dramă 18+, în regia lui Nicolae Neghin și Bogdan Bîtlan, care va avea loc sâmbătă, 21 februarie, ora 18.30, și duminică, 22 februarie, ora 17.30.
09:30
(foto) Blocaj total la Ciocana: Traficul, paralizat după ce firele unui troleibuz s-au rupt într-un sens giratoriu # UNIMEDIA
Un deranjament s-a produs, în această dimineață, la rețeaua de contact - pe sensul giratoriu de pe str. Meșterul Manole, din sectorul Ciocana. Conform unor imagini transmise la redacția UNIMEDIA, traficul în zonă este paralizat.
09:20
Antiderapant la Nord, plombări la Chișinău: Traseele naționale, monitorizate de drumari, pe timp de Cod Portocaliu # UNIMEDIA
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții, echipele de intervenție au patrulat și monitorizat toate sectoarele de drum, intervenind acolo unde a fost necesar.
09:10
Pe 17 februarie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
08:50
Între decuplarea riscantă și veto-ul ungar anti-ucrainean: Negocierile de aderare la UE, blocate pentru Chișinău # UNIMEDIA
Negocierile de aderare la Uniunea Europeană riscă să fie întârziate pentru Chișinău, pe fondul blocajelor apărute la nivel european. În presa română au apărut două ipoteze: un posibil veto indirect al Ungaria sau reticența unor state membre de a separa parcursul Republica Moldova de cel al Ucraina. Deși autoritățile de la Chișinău susțin că reformele continuă conform calendarului asumat, deciziile privind deschiderea efectivă a negocierilor depind de consensul celor 27 de state membre ale Uniunea Europeană, iar orice opoziție poate încetini procesul.
08:30
Nativii Berbec se confruntă cu provocări și alianțe noi, iar Fecioarele pot întâlni astăzi noi prietenii și oportunități: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și surprize pentru toate semnele zodiacale. Energiile cosmice ne îndeamnă să ne reevaluăm relațiile și finanțele, în timp ce arhetipurile astrologice ne sugerează că este momentul pentru curaj și încredere în forțele proprii.
08:10
„Ziua Îndrăgostiților, în plină desfășurare în satul olimpic”. Toate cele 10 mii de prezervative gratuite de la JO, epuizate: „Sunt 2 800 de sportivi, faceți voi calculele” # UNIMEDIA
Satul olimpic de la Milano Cortina a rămas fără prezervative gratuite, după ce cei 2.800 de sportivi prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă au consumat întregul stoc de 10.000 de unități, pus la dispoziție de organizatori. Evenimentul a coincis cu săptămâna Valentine’s, ceea ce a dus la o cerere neașteptat de mare, scrie adevarul.ro.
08:00
Euro se apreciază ușor, în timp ce Dolarul scade: Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
O senatoare americană contestă raportul SUA despre alegerile din mai multe țări UE, dar și R. Moldova: „E partizan și eronat, cetățenii ar trebui să îl ignore” # UNIMEDIA
Senatoarea americană Jeanne Shaheen a declarat luni, la București, că raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților SUA privind alegerile din România și alte țări din UE, dar și R. Molova este „eronat și partizan”. Aceasta a recomandat cetățenilor să nu îi acorde atenție, scrie adevarul.ro.
07:30
Festivalul anual al trabucurilor din Cuba, care urma să aibă loc în ultima săptămână a lunii februarie, a fost amânat, au anunțat sâmbătă organizatorii, în contextul în care insula se confruntă cu pene de curent și penurii severe de combustibil în urma blocajului SUA asupra intrării petrolului în țară, relatează AP și AFP, citate de adevarul.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova se va caracteriza prin condiții meteo preponderent noroase, fără precipitații semnificative și cu temperaturi tipice pentru această perioadă a anului.
07:10
(video) Doliu în cinematografia americană: A murit Robert Duvall. Legendarul actor avea 95 de ani # UNIMEDIA
Robert Selden Duvall, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei americane, a murit la vârsta de 95 de ani, anunță site-ul american TMZ. Informația a fost confirmată de soția actorului, Luciana Duvall, într-o postare emoționantă pe Facebook, scrie adevarul.ro.
22:30
(video) Cernăuțeanu: Moldova nu produce droguri. Substanțele vin în mare parte din UE și Ucraina # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că în Republica Moldova nu există laboratoare de producere a drogurilor. „Majoritatea substanțelor ajung în țară din spațiul UE și din Ucraina”, a menționat acesta în cadrul emisiunii „Vocea Basarabiei”.
22:20
„Perimetrul era semnalizat”. Termoelectrica, cu precizări despre Renaultul care a ajuns într-o groapă în zona lucrărilor: Șoferul și-a recunoscut vina # UNIMEDIA
„Termoelectrica” S.A. a venit cu precizări în legătură automobilul care a ajuns într-o groapă aflată în zona unor lucrări tehnice din str. Nicolae Milescu Spătarul. Potrivit responsabililor, perimetrul a fost semnalizat, iar zona era restricționată.
22:10
Marți, 17 februarie 2026, are loc prima eclipsă de Soare din acest an, o spectaculoasă eclipsă inelară, vizibilă aproape exclusiv din Antarctica. Este începutul primului sezon de eclipse din 2026, iar fenomenul va desena pe cer celebrul „inel de foc”, scrie presa română.
22:00
Le-a promis munci decente, dar le-a trimis în robie sexuală, la Moscova: Un bărbat din Orhei, condamnat la 11 ani de pușcărie. Una dintre victime a murit # UNIMEDIA
Drept urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani închisoare, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere din Moldova, în Moscova, în 2006. Acesta le-a promis femeilor munci decente, dar le-a trimis în robie sexuală.
21:50
(video) Un videoclip fals cu o bătaie între Brad Pitt și Tom Cruise a stârnit panică la Hollywood: „Este pur și simplu înfricoșător” # UNIMEDIA
A fost nevoie doar de un videoclip de 15 secunde cu Tom Cruise și Brad Pitt duelându-se pe un acoperiș dărăpănat la amurg pentru a stârni indignare rapidă și teamă considerabilă la Hollywood în ultimele zile, scrie New York Times, citat de digi24.ro.
21:40
Inspectoratul General pentru Migrație informează că, la data de 15 februarie, a fost îndepărtată sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova o cetățeană a Federației Ruse, sancționată pentru nepărăsirea voluntară a țării la expirarea termenului legal de ședere.
21:20
Deconectări de lumină, mâine, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că marți, 16 februarie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:00
Vladimir Putin și-a înlăturat unul dintre cei mai vechi aliați din Consiliul de Securitate al Rusiei # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astăzi că l-a demis pe Serghei Ivanov, unul dintre cei mai apropiați și vechi prieteni, din Consiliul de Securitate al Federației Ruse. Ivanov a fost membru permanent al Consiliului de Securitate iar din noiembrie 1999 până în martie 2001 a ocupat funcția de secretar al consiliului, scrie abdirect.ro.
