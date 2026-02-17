„Scoateți dosarele la lumină!” Hillary Clinton acuză administrația Trump de mușamalizare în cazul Epstein

08:50

Negocierile de aderare la Uniunea Europeană riscă să fie întârziate pentru Chișinău, pe fondul blocajelor apărute la nivel european. În presa română au apărut două ipoteze: un posibil veto indirect al Ungaria sau reticența unor state membre de a separa parcursul Republica Moldova de cel al Ucraina. Deși autoritățile de la Chișinău susțin că reformele continuă conform calendarului asumat, deciziile privind deschiderea efectivă a negocierilor depind de consensul celor 27 de state membre ale Uniunea Europeană, iar orice opoziție poate încetini procesul.