Noi detalii privind evaluarea integrității procurorului general interimar

Poetul Grigore Vieru, simbol al renașterii naționale și al dragostei pentru limba română, ar fi împlinit astăzi 91 de ani. Născut pe 14 februarie 1935, în satul Pererîta, poetul rămâne una dintre cele mai iubite figuri ale literaturii române din Republica Moldova. Cu acest prilej, zeci de elevi și profesori din capitală au venit de