Noi detalii privind evaluarea integrității procurorului general interimar
Vocea Basarabiei, 16 februarie 2026 15:30
Rezultatele evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare, anunță Comisia de evaluare a procurorilor. Potrivit sursei citate, membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport. „În conformitate cu procedura prevăzută de Legea […]
• • •
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu și cod galben de precipitații puternice și vânt intens. Avertizarea este valabilă de pe data de 17 februarie, ora 20:00, până pe data de 18 februarie, ora 17:00. Astfel, în această perioadă, în raioanele din centrul și sudul Republicii Moldova se vor înregistra precipitații puternice sub formă […]
ȘTIRI cu Maria Filimon din 16.02.2026, ora 14:00
În Chișinău urmează să fie creat Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică, ce va coordona prioritățile de dezvoltare ale orașului. Potrivit primarului Ion Ceban, inițiativa urmărește consolidarea dezvoltării strategice, inclusiv supravegherea reformei administrației publice locale și gestionarea eventualelor modificări ale granițelor municipiului, transmite IPN. Edilul a declarat, în cadrul ședinței operative a serviciilor […]
Otilia Dandara, Dumitru Dodul și Florentin Palade sunt cei trei candidați eligibili pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Alegerea noului rector va avea loc pe 3 martie. În prezent, Otilia Dandara ocupă funcția de prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească. Dumitru Dodul este șeful Departamentului de Filosofie și […]
După o perioadă de creștere constantă de la începutul anului 2026, prețurile la carburanți înregistrează marți, 17 februarie, o ușoară scădere. Astfel, litrul de benzină va costa 23,31 lei, cu 1 ban mai puțin decât astăzi. Totodată, motorina se va ieftini cu 9 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,15 lei/litru.
Cetățenii Republicii Moldova ar putea plăti mai mult pentru energia electrică. Premier Energy și FEE Nord au înaintat cereri în acest sens către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, compania Premier Energy solicită majorarea tarifului la energia electrică cu 24 de bani, adică până la 3,83 lei/kWh, comparativ cu prețul actual de 3,59 […]
Anularea buletinelor românești: Ce spun autoritățile de la București despre alocațiile copiilor din Republica Moldova care dețin cetățenie română
Anularea buletinului românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de către acel părinte. În această situație, plata se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii din România într-un răspuns pentru Gândul.ro. Potrivit presei din România, […]
Șefii armatelor din Regatul Unit și Germania: „Apărarea nu poate fi apanajul exclusiv al personalului în uniformă. Este o sarcină care ne revine tuturor"
Șeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, și omologul său german, generalul Carsten Breuer, consideră că Europa trebuie să-și crească investițiile în domeniul apărării și să se reînarmeze în fața amenințărilor venite dinspre Rusia și fac apel către liderii politici ai națiunilor europene să poarte un dialog onest cu populația pentru a aduce la […]
Granturi de 300 de milioane de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) relansează apelurile de granturi destinate întreprinderilor mici și mijlocii prin programele gestionate de instituție. Anul acesta, întreprinderile mici și mijlocii pot accesa granturi în valoare totală de 300 de milioane de lei. Astfel, ODA relansează apeluri de finanțare în cadrul următoarelor programe:– Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin;– Programul de […]
O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară", amânată. Plahotniuc nu s-a prezentat din motive de sănătate
Ședința de astăzi în dosarul intitulat generic „Frauda bancară", în care este vizat Vladimir Plahotniuc, a fost amânată. Potrivit procurorului de caz, Alexandru Cernei, decizia a fost luată în contextul în care Plahotniuc nu s-a prezentat în fața instanței, invocând motive de sănătate. „Ședința a fost amânată din motivul indicat că starea de sănătate nu […]
(FOTO) Atenție, pasageri! Posibile întârzieri ale zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău
Unele zboruri pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice, informează reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Potrivit sursei citate, în contextul condițiilor meteorologice și al codului galben emis pentru aceste zile, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing). „În aceste condiții, unele rute pot […]
Norvegia își va deschide o ambasadă în Republica Moldova. Subiectul a fost discutat de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, cu omologul său norvegian Espen Barth Eide, în cadrul Conferinței de Securitate de la München. Potrivit autorităților de la Chișinău, decizia Guvernului norvegian de a deschide o ambasadă rezidentă în Republica Moldova, reflectă […]
O delegație a Grupului de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Greciei efectuează, în perioada 16–19 februarie, o vizită la Chișinău. Astfel, oficialii eleni vor avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, împreună cu membrii Comisiei și reprezentanți ai proiectului Twinning Moldova la Parlamentul Republicii Moldova […]
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo din această noapte
Peste 40 000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice din această noapte. Conform datelor oferite de Ministerul Energiei, în această noapte 40 066 de consumatori au rămas fără energie electrică. Astfel, până la ora 7:00, Premier Energy a raportat 5 136 de deconectări neprogramate a consumatorilor în 4 raioane: Criuleni, […]
Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi: „Sunt doar propagandă"
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins acuzațiile potrivit cărora fostul lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, ar fi fost otrăvit în închisoare cu o toxină extrasă de la broaște din Ecuador. Declarațiile au fost făcute pentru agenția rusă de presă de stat TASS. „Când vor fi disponibile rezultatele testelor […]
Polei și vizibilitate redusă pe drumurile din țară. Drumarii intervin, șoferii – îndemnați la prudență
Polei și ghețuș s-au format pe anumite sectoare de drum din țară, în urma ninsorilor din timpul nopții și a temperaturilor scăzute. Circulația se desfășoară în condiții dificile pe unele porțiuni, avertizează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții de luni, 16 februarie, și continuă să fie mobilizate […]
Chișinău:Drumuri practicabile după ninsori. Ion Ceban: „Școlile activează în regim normal"
După ploile și ninsorile abundente din noaptea trecută, autoritățile municipale din Chișinău anunță că s-a intervenit continuu pentru a menține drumurile practicabile. Potrivit edilului Ion Ceban, serviciile municipale au lucrat fără oprire, iar la această oră circulația se desfășoară în condiții de iarnă, fără a fi necesare restricții suplimentare. „Toată noaptea serviciile municipale au intervenit […]
Igor Grosu: 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. „Să prețuim pacea"
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de comemorare la împlinirea a 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, subliniind impactul profund al conflictului asupra miilor de familii din Republica Moldova. Șeful legislativului a amintit că aproape 13 mii de moldoveni au participat la războiul din Afganistan, dintre care 301 și-au […]
Republica Moldova își consolidează cooperarea internațională la Conferința de Securitate de la München
Delegația Republicii Moldova a participat la Conferința de Securitate de la München, unde a avut o agendă intensă de discuții privind securitatea regională și globală, protecția cetățenilor și combaterea noilor riscuri emergente. Din delegație au făcut parte Maia Sandu, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, ministrul Apărării Anatolie Nosatîi și ministra Afacerilor Interne Daniella […]
Avertisment Premier Energy Distribution: Risc de avarii electrice în contextul codului galben de vreme rea
Premier Energy Distribution atenționează populația să respecte cu strictețe regulile de securitate electrică, în contextul avertizării meteorologice de cod galben pentru perioada 15–16 februarie. Potrivit prognozelor meteo, vremea se va schimba brusc, fiind anunțate precipitații mixte — ploaie, lapoviță și ninsoare — precum și intensificări ale vântului în rafale de până la 15–20 m/s. Astfel […]
Fostul ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușenko, reținut la frontieră în dosarul „Midas"
Fostul ministru al Energiei al Ucrainei, Gherman Galușenko, a fost reținut în noaptea de 14 spre 15 februarie
O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: campanie națională pentru susținerea copiilor din Ucraina # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri campania națională „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, dedicată susținerii copiilor din Ucraina afectați de războiul declanșat de Rusia. În perioada 12–20 februarie, elevii din Republica Moldova sunt invitați să transmită mesaje de încurajare și solidaritate pentru copiii ucraineni greu încercați de conflict. Potrivit ministrului Dan Perciun, inițiativa […] Articolul O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: campanie națională pentru susținerea copiilor din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, la München: Moldova este în prima linie a războiului hibrid purtat de Rusia # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a avut, sâmbătă, 14 februarie, o serie de întrevederi bilaterale în marja Conferința de Securitate de la München, unde a discutat despre securitatea Republicii Moldova, consolidarea rezilienței în fața amenințărilor externe și parcursul european al țării. Șefa statului s-a întâlnit cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović, discuțiile […] Articolul Maia Sandu, la München: Moldova este în prima linie a războiului hibrid purtat de Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mihai Popșoi invită ministra de externe a Irlandei la Chișinău, în marja Conferinței de Securitate de la München # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a invitat-o pe ministra pentru afaceri externe și comerț și ministră a apărării a Irlandei, Helen McEntee, să efectueze o vizită oficială la Chișinău, cu prilejul inaugurării Ambasadei Irlandei în Republica Moldova. Discuțiile au avut loc în marja Conferința de Securitate de la München, desfășurată […] Articolul Mihai Popșoi invită ministra de externe a Irlandei la Chișinău, în marja Conferinței de Securitate de la München apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Meteorologii anunță cod galben de vreme adversă în toată Republica Moldova: ploi, lapoviță, ninsoare, vânt puternic și polei # Vocea Basarabiei
După o zi cu vreme însorită, meteorologii au emis un cod galben de schimbare bruscă a vremii, valabil începând de duminică, 15 februarie, de la ora 08:00 până luni, 16 februarie, ora 09:00, pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. În acest interval, se așteaptă precipitații care vor începe ca ploi și, spre seară, se vor transforma […] Articolul Meteorologii anunță cod galben de vreme adversă în toată Republica Moldova: ploi, lapoviță, ninsoare, vânt puternic și polei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Grigore Vieru ar fi împlinit 91 de ani: omagii pe Aleea Clasicilor și un scuar din Chișinău îi va purta numele # Vocea Basarabiei
Poetul Grigore Vieru, simbol al renașterii naționale și al dragostei pentru limba română, ar fi împlinit astăzi 91 de ani. Născut pe 14 februarie 1935, în satul Pererîta, poetul rămâne una dintre cele mai iubite figuri ale literaturii române din Republica Moldova. Cu acest prilej, zeci de elevi și profesori din capitală au venit de […] Articolul Grigore Vieru ar fi împlinit 91 de ani: omagii pe Aleea Clasicilor și un scuar din Chișinău îi va purta numele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
SUA cer Europei să-și asume mai multă responsabilitate în apărare, în timp ce Ucraina solicită unitate și acțiuni urgente # Vocea Basarabiei
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a decis să nu participe la reuniunea privind Ucraina organizată în marja conferinței de securitate, gest care a amplificat percepția unor tensiuni între Washington și capitalele europene. În discursul său, oficialul american a declarat că Statele Unite nu își doresc aliați slabi și că Europa trebuie să fie […] Articolul SUA cer Europei să-și asume mai multă responsabilitate în apărare, în timp ce Ucraina solicită unitate și acțiuni urgente apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană muncesc oficial pe malul drept al Nistrului # Vocea Basarabiei
Circa 13.810 persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană au fost angajate oficial în anul 2025 pe malul drept al Nistrului, potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Dintre acestea, 57,6% sunt bărbați (7.950), iar 42,4% femei (5.860). Cei mai mulți salariați activează în Chișinău — peste 80% din total — majoritatea provenind din orașele […] Articolul Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană muncesc oficial pe malul drept al Nistrului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova, România și Ucraina își consolidează cooperarea în domeniile securității, energiei și infrastructurii, în urma unei reuniuni trilaterale desfășurate la München, în marja Conferința de Securitate de la München. La întâlnire a participat ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, alături de omologii săi din România și Ucraina. Oficialii au discutat provocările de […] Articolul R.Moldova, România și Ucraina își întăresc parteneriatul strategic la München apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Trump îl avertizează pe Zelenski: „Va rata o mare oportunitate” dacă nu acceptă negocierile de pace # Vocea Basarabiei
Președintele Statele Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, riscă să rateze o oportunitate importantă de pace dacă nu „se mișcă” în direcția unei înțelegeri cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina. „Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel, va rata o […] Articolul Trump îl avertizează pe Zelenski: „Va rata o mare oportunitate” dacă nu acceptă negocierile de pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vreme instabilă și răcire accentuată: ploi, ninsoare și ceață în următoarele zile # Vocea Basarabiei
Meteorologii anunță pentru următoarele zile cer variabil până la noros și precipitații în mai multe regiuni ale țării, însoțite de o scădere treptată a temperaturilor. În noaptea de 14 februarie, izolat, în jumătatea de sud a țării, se vor semnala ploi slabe. Pe parcursul zilei de 15 februarie, precipitațiile se vor extinde pe arii largi, […] Articolul Vreme instabilă și răcire accentuată: ploi, ninsoare și ceață în următoarele zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Autoritățile, în alertă pentru perioada 15–22 februarie: recomandări pentru populație în contextul răcirii vremii # Vocea Basarabiei
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că instituțiile statului sunt pregătite să intervină în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie. Potrivit instituției, autoritățile publice centrale monitorizează permanent evoluția situației și au activate protocoalele de intervenție pentru a asigura o reacție coordonată. Responsabilii susțin că sunt pregătite măsuri pentru menținerea drumurilor în […] Articolul Autoritățile, în alertă pentru perioada 15–22 februarie: recomandări pentru populație în contextul răcirii vremii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Portugalia se alătură altor state europene, precum Franța și Spania, care au decis să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale. Parlamentul portughez a aprobat un proiect de lege ce stabilește vârsta minimă de 16 ani pentru accesul autonom la platformele de socializare, serviciile de partajare video și aplicațiile de comunicare deschise. Potrivit noilor prevederi, adolescenții […] Articolul Portugalia ridică la 16 ani vârsta minimă pentru accesul la rețelele sociale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” # Vocea Basarabiei
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că […] Articolul Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În ediția de astăzi a emisiunii FORUM discutăm despre prevenirea consumului de droguri și rolul educației în protejarea tinerilor în fața acestui fenomen. De asemenea, analizăm experiența României în domeniul prevenirii antidrog, bunele practici aplicate și lecțiile care pot fi utile și pentru Republica Moldova. Invitații ediției: • Cătălin Țone – expert antidrog;• Ion Badea […] Articolul FORUM cu Viorel Furculiță, 13.02.2026, ORA 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Arcul de Triumf din municipiul Chișinău va fi iluminat în roșu, în perioada 13–18 februarie, cu ocazia Anului Nou Chinezesc. Acțiunea este organizată de Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Ambasada Chinei în Republica Moldova. „Iluminarea festivă va avea loc în perioada 13-18 februarie, zilnic între 17:45 și 06:53, iar noaptea de 17 spre 18 […] Articolul (FOTO) Arcul de Triumf, iluminat în roșu cu ocazia Anului Nou Chinezesc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 13.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, după întrevederea cu Marco Rubio: „SUA susțin stabilitatea și suveranitatea R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu după întrevederea pe care a avut-o astăzi, 13 februarie, în marja Conferinței de Securitate de la München, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Șefa statului a menționat într-o postare pe X că relația dintre Republica Moldova și Statele […] Articolul Maia Sandu, după întrevederea cu Marco Rubio: „SUA susțin stabilitatea și suveranitatea R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Alexandru Munteanu, la expoziția „Fabricat în Moldova”: „Prin fiecare produs autohton pe care îl cumpărăm, susținem economia națională și locurile de muncă acasă” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a îndemnat cetățenii să viziteze în aceste zile expoziția „Fabricat în Moldova”, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate promovării producătorilor autohtoni. „Cumpăr bun de-acasă”, cu acest mesaj vă invit să vizitați expoziția „Fabricat în Moldova”, care reunește, în aceste zile la Moldexpo, peste 400 de producători autohtoni. Vă îndemn să descoperiți […] Articolul (FOTO) Alexandru Munteanu, la expoziția „Fabricat în Moldova”: „Prin fiecare produs autohton pe care îl cumpărăm, susținem economia națională și locurile de muncă acasă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cancelarul Germaniei, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Să reparăm și să revigorăm împreună încrederea transatlantică” # Vocea Basarabiei
Cancelarul german Friedrich Merz a cerut vineri „repararea” și „revigorarea” încrederii transatlantice, afectată de președintele american Donald Trump, la deschiderea Conferinței de Securitate de la Munchen, care reunește peste 60 de șefi de stat și de guvern. „Să reparăm și să revigorăm împreună încrederea transatlantică”, a îndemnat vineri cancelarul Merz în engleză, adresându-se „prietenilor americani” […] Articolul Cancelarul Germaniei, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Să reparăm și să revigorăm împreună încrederea transatlantică” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Peste 250 de antreprenori, oficiali și parteneri externi s-au întrunit la Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional” # Vocea Basarabiei
Peste 250 de antreprenori, oficiali și parteneri externi s-au întrunit la Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional”. Evenimentul a avut drept obiectiv consolidarea cooperării economice și sprijinirea companiilor moldovenești în procesul de extindere pe piețele externe. Forumul a reunit participanți din Republica Moldova, România, Ucraina, Lituania și Israel, care au discutat despre […] Articolul Peste 250 de antreprenori, oficiali și parteneri externi s-au întrunit la Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor din Moldova s-a clasat printre primele zece din Europa în cadrul Programului de Testare a Competenței, organizat de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor. Performanța confirmă încă o dată profesionalismul echipei și nivelul înalt de rigoare științifică la care activează instituția. Rezultatele obținute demonstrează că laboratorul respectă cele mai exigente standarde […] Articolul Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor, în top 10 în Europa apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la München: Consolidarea rezilienței și securității R. Moldova, pe agenda discuțiilor # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, s-a întâlnit astăzi, 13 februarie, în marja Conferinței de Securitate de la München, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal. Astfel, în cadrul întrevederilor bilaterale, oficialii au discutat despre consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, dar și […] Articolul (FOTO) Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la München: Consolidarea rezilienței și securității R. Moldova, pe agenda discuțiilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Parlamentul a reexaminat modificările la legea cu privire la avocatură, după ce Maia Sandu a refuzat promulgarea acestora în iulie 2025. În urma procedurii de reexaminare, deputații au acceptat obiecțiile formulate de șefa statului și au exclus din text prevederile ce vizau organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Uniunea Avocaților. Contactat de Vocea Basarabiei, […] Articolul Legea avocaturii, revizuită. Opinia Uniunii Avocaților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Câți locuitori din regiunea transnistreană muncesc legal pe malul drept al Nistrului # Vocea Basarabiei
Aproape 14 000 de locuitori din regiunea transnistreană a Republicii Moldova muncesc legal pe malul drept al Nistrului, arată datele prezentate de Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău. Astfel, în anul 2025, 13 810 persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană erau înregistrate oficial ca angajați pe malul drept al Nistrului. Este vorba de 7950 […] Articolul Câți locuitori din regiunea transnistreană muncesc legal pe malul drept al Nistrului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința lui Pavel Voicu, deputat al Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). Controlul a fost inițiat în baza unei sesizări din 13 ianuarie 2026, care vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. „În cuprinsul sesizării se […] Articolul Un deputat socialist, în vizorul ANI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 13 februarie, ora 13:00 – 14 februarie, ora 12:00. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin. În acest context, șoferii […] Articolul Codul galben de ceață, prelungit pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Primarul satului Dereneu, Vasile Revenco, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. O decizie în acest sens a fost luată vineri, 13 februarie, de Judecătoria Strășeni. Primarul socialist este acuzat de huliganism după ce a participat la altercațiile care au avut loc în seara zilei de marți, 10 […] Articolul Conflictul de la Dereneu: Primarul localității, plasat sub control judiciar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Venitul total înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1,7 milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat a ajuns la circa 270 de mii de lei. Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Potrivit SFS, circa 14% din antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții la conturile bancare dedicate, iar sumele […] Articolul Freelancerii au raportat venituri de 1,7 milioane de lei în luna ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
