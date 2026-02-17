Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși la Ialoveni. Ce spune poliția

ProTV.md, 17 februarie 2026 13:30

Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși la Ialoveni. Ce spune poliția

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
13:50
Locuitorii din Comrat vor achita mai multe pentru apă și serviciile de canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE ProTV.md
Locuitorii din Comrat vor achita mai multe pentru apă și serviciile de canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE
Acum 15 minute
13:40
Zeci de accidente rutiere, sute de traumatisme și mii de urgențe cardiovasculare: Peste 16 mii de intervenții ale ambulanțelor în doar o săptămână ProTV.md
Zeci de accidente rutiere, sute de traumatisme și mii de urgențe cardiovasculare: Peste 16 mii de intervenții ale ambulanțelor în doar o săptămână
13:40
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora ProTV.md
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Acum 30 minute
13:30
Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși la Ialoveni. Ce spune poliția ProTV.md
Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși la Ialoveni. Ce spune poliția
Acum o oră
13:10
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO
13:00
Incendiu puternic la Sîngerei: Un bărbat a ajuns la spital, după ce locuința sa a luat foc de două ori în aceeași zi. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Incendiu puternic la Sîngerei: Un bărbat a ajuns la spital, după ce locuința sa a luat foc de două ori în aceeași zi. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO
13:00
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO/VIDEO ProTV.md
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO/VIDEO
13:00
Va pleca Viktor Orbán de la putere dacă va pierde alegerile din aprilie? Cum răspunde guvernul de la Budapesta la întrebarea unui jurnalist american ProTV.md
Va pleca Viktor Orbán de la putere dacă va pierde alegerile din aprilie? Cum răspunde guvernul de la Budapesta la întrebarea unui jurnalist american
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.02.2026
Acum 2 ore
12:50
Exporta vin „franțuzesc” în SUA: O companie din Moldova - cercetată penal. Procurorii vin cu detalii - VIDEO ProTV.md
Exporta vin „franțuzesc” în SUA: O companie din Moldova - cercetată penal. Procurorii vin cu detalii - VIDEO
12:50
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO ProTV.md
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO
12:40
Mașini „second-hand” cu kilometraj zero. Cum arată drumul în Rusia a zeci de mii de autoturisme germane, în pofida sancțiunilor și promisiunilor producătorilor auto ProTV.md
Mașini „second-hand” cu kilometraj zero. Cum arată drumul în Rusia a zeci de mii de autoturisme germane, în pofida sancțiunilor și promisiunilor producătorilor auto
12:20
Carburanții se scumpesc din nou. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții se scumpesc din nou. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:10
A fost sau nu survolat spațiul aerian al țării noastre după bubuiturile de la Soroca? Ministerul Apărării vine cu detalii ProTV.md
A fost sau nu survolat spațiul aerian al țării noastre după bubuiturile de la Soroca? Ministerul Apărării vine cu detalii
12:00
Rețea de escroci, deconspirată. Un bărbat, reținut în flagrant în capitală, în timp ce ridica un telefon mobil comandat online cu date personale ale altor persoane - VIDEO ProTV.md
Rețea de escroci, deconspirată. Un bărbat, reținut în flagrant în capitală, în timp ce ridica un telefon mobil comandat online cu date personale ale altor persoane - VIDEO
Acum 4 ore
11:40
O mașină scufundată în apele lacului Ghidighici - surprinsă de o persoana care filma cu drona. Salvatorii au intervenit - VIDEO ProTV.md
O mașină scufundată în apele lacului Ghidighici - surprinsă de o persoana care filma cu drona. Salvatorii au intervenit - VIDEO
11:20
Exporta în SUA vin „franțuzesc”: O companie din Moldova - cercetată penal. Procurorii vin cu detalii - VIDEO ProTV.md
Exporta în SUA vin „franțuzesc”: O companie din Moldova - cercetată penal. Procurorii vin cu detalii - VIDEO
11:20
La scurt timp după ce a plecat Vlad Plahotniuc de la ședința, a venit Igor Dodon: „-Nu ați vrut să dați ochii cu el?” - VIDEO ProTV.md
La scurt timp după ce a plecat Vlad Plahotniuc de la ședința, a venit Igor Dodon: „-Nu ați vrut să dați ochii cu el?” - VIDEO
11:20
Gruparea teroristă Hamas s-a folosit de emoticoane pentru a da semnalul începerii atacului asupra Israelului la 7 octombrie 2023, soldat cu 1.200 de morți și 250 de persoane răpite ProTV.md
Gruparea teroristă Hamas s-a folosit de emoticoane pentru a da semnalul începerii atacului asupra Israelului la 7 octombrie 2023, soldat cu 1.200 de morți și 250 de persoane răpite
11:10
O bubuitură puternică - auzită de locuitorii din Soroca: Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Ce spune poliția - VIDEO ProTV.md
O bubuitură puternică - auzită de locuitorii din Soroca: Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Ce spune poliția - VIDEO
11:10
Procurorii francezi investighează Nestlé, Danone şi alte companii în scandalul laptelui praf contaminat pentru bebeluşi ProTV.md
Procurorii francezi investighează Nestlé, Danone şi alte companii în scandalul laptelui praf contaminat pentru bebeluşi
11:00
LIVE TEXT. Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO
11:00
O femeie a avut nevoie de îngrijri medicale, după ce a fost lovită de o trotinetă electrică, pe o stradă din capitală ProTV.md
O femeie a avut nevoie de îngrijri medicale, după ce a fost lovită de o trotinetă electrică, pe o stradă din capitală
11:00
JO de iarnă: O biatlonistă italiană, suspendată și acuzată de doping după o linguriță de Nutella. Ce s-a întâmplat, de fapt ProTV.md
JO de iarnă: O biatlonistă italiană, suspendată și acuzată de doping după o linguriță de Nutella. Ce s-a întâmplat, de fapt
10:50
Imagini uimitoare: Roboții umanoizi fac Kung Fu alături de maeștri în cel mai urmărit show TV de pe planetă - VIDEO ProTV.md
Imagini uimitoare: Roboții umanoizi fac Kung Fu alături de maeștri în cel mai urmărit show TV de pe planetă - VIDEO
10:50
Surpriză mare în La Liga! Barcelona pierde cu Girona și cedează primul loc în fața lui Real Madrid ProTV.md
Surpriză mare în La Liga! Barcelona pierde cu Girona și cedează primul loc în fața lui Real Madrid
10:30
Ghinion pentru șoferul unui BMW: A ajuns cu mașina într-un șanț, în stânga Nistrului - VIDEO ProTV.md
Ghinion pentru șoferul unui BMW: A ajuns cu mașina într-un șanț, în stânga Nistrului - VIDEO
10:30
„Carma Dance Fest 2026” – talent și dedicație pe ring de dans - FOTO/VIDEO ProTV.md
„Carma Dance Fest 2026” – talent și dedicație pe ring de dans - FOTO/VIDEO
10:20
Zeci de accidente rutiere, sute de traumatisme și mii de urgențe cardiovasculare: Peste 16 mii de intervenții ale ambulanței în doar o săptămână ProTV.md
Zeci de accidente rutiere, sute de traumatisme și mii de urgențe cardiovasculare: Peste 16 mii de intervenții ale ambulanței în doar o săptămână
10:10
A făcut comenzi de peste 18 mii de lei de pe Temu din contul unei beneficiare a centrului de plasament din Bălți. Angajata instituției - condamnată la închisoare ProTV.md
A făcut comenzi de peste 18 mii de lei de pe Temu din contul unei beneficiare a centrului de plasament din Bălți. Angajata instituției - condamnată la închisoare
10:00
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță - VIDEO
Acum 6 ore
09:50
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații - VIDEO
09:40
Toți consumatorii rămași fără lumină din cauza chiciurei - reconectați la energia electrică. Avertizarea ministerului Energiei ProTV.md
Toți consumatorii rămași fără lumină din cauza chiciurei - reconectați la energia electrică. Avertizarea ministerului Energiei
09:30
Incendiu la Sîngerei: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit - VIDEO ProTV.md
Incendiu la Sîngerei: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit - VIDEO
09:30
Cetățenii - îndemnați să evite deplasările neesențiale în contextul codului portocaliu de ninsori puternice, viscol și troiene. Apelul IGSU ProTV.md
Cetățenii - îndemnați să evite deplasările neesențiale în contextul codului portocaliu de ninsori puternice, viscol și troiene. Apelul IGSU
09:10
Peste 3000 de țigări ascunse într-o mașină - găsite de câinele vămii Sculeni. Unde urma să ajungă șoferul - FOTO ProTV.md
Peste 3000 de țigări ascunse într-o mașină - găsite de câinele vămii Sculeni. Unde urma să ajungă șoferul - FOTO
08:50
Zeci de nave și avioane de vânătoare trimise de SUA lângă Iran: Intimidare și opțiuni de atac înaintea negocierilor nucleare de la Geneva ProTV.md
Zeci de nave și avioane de vânătoare trimise de SUA lângă Iran: Intimidare și opțiuni de atac înaintea negocierilor nucleare de la Geneva
08:50
Specialiștii concluzionează că toxina care l-a ucis pe Aleksei Navalnîi era sintetică ProTV.md
Specialiștii concluzionează că toxina care l-a ucis pe Aleksei Navalnîi era sintetică
08:40
Negocieri la Geneva cu aşteptări reduse. Donald Trump: „Ucraina ar face bine să vină rapid la masa negocierilor” ProTV.md
Negocieri la Geneva cu aşteptări reduse. Donald Trump: „Ucraina ar face bine să vină rapid la masa negocierilor”
08:30
Curs valutar BNM pentru 17 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 17 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Detaliile AND ProTV.md
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Detaliile AND
08:20
Ninsori slabe în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi. Prognoza meteo ProTV.md
Ninsori slabe în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi. Prognoza meteo
08:20
Atac armat la un patinoar din SUA. Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte trei rănite - VIDEO ProTV.md
Atac armat la un patinoar din SUA. Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte trei rănite - VIDEO
08:10
Ucraina a înregistrat cel mai rapid câştig teritorial pe câmpul de luptă din ultimii doi ani şi jumătate ProTV.md
Ucraina a înregistrat cel mai rapid câştig teritorial pe câmpul de luptă din ultimii doi ani şi jumătate
Acum 24 ore
22:50
Consumatorii non-casnici mari pot rămâne fără gaze naturale, dacă nu vor avea un contract valabil încheiat cu un furnizor pe piața liberă. Precizările ANRE ProTV.md
Consumatorii non-casnici mari pot rămâne fără gaze naturale, dacă nu vor avea un contract valabil încheiat cu un furnizor pe piața liberă. Precizările ANRE
22:30
Traficul rutier dintre România şi Ucraina prin punctul de la Sighetu Marmaţiei, restricţionat până în aprilie ProTV.md
Traficul rutier dintre România şi Ucraina prin punctul de la Sighetu Marmaţiei, restricţionat până în aprilie
22:10
Scandalul de la spitalul din Nisporeni: Directorul instituției a demisionat, iar activitatea secției, cu saltele murdare, gândaci și pereți jerpeliți, temporar sistată - VIDEO ProTV.md
Scandalul de la spitalul din Nisporeni: Directorul instituției a demisionat, iar activitatea secției, cu saltele murdare, gândaci și pereți jerpeliți, temporar sistată - VIDEO
22:10
Șanse tot mai mici pentru campioana României, FCSB, să prindă top 6 și un loc în play-off. Clubul din București a pierdut în fața liderei Universitatea Craiovei - VIDEO ProTV.md
Șanse tot mai mici pentru campioana României, FCSB, să prindă top 6 și un loc în play-off. Clubul din București a pierdut în fața liderei Universitatea Craiovei - VIDEO
22:00
Ben Shelton a câștigat finala sută la sută americană de la Dallas Open contra lui Taylor Fritz. Tenismenul a devenit campion după ce a salvat 3 mingi de meci în finală - VIDEO ProTV.md
Ben Shelton a câștigat finala sută la sută americană de la Dallas Open contra lui Taylor Fritz. Tenismenul a devenit campion după ce a salvat 3 mingi de meci în finală - VIDEO
22:00
După ce a învins-o fără drept de apel pe Barcelona în Cupa Spaniei, formația Atletico Madrid a fost spulberată la rândul ei în campionat - VIDEO ProTV.md
După ce a învins-o fără drept de apel pe Barcelona în Cupa Spaniei, formația Atletico Madrid a fost spulberată la rândul ei în campionat - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.