Arest preventiv prelungit cu 20 de zile pentru fostul primar de Boldurești, cercetat într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant
Ziarul de Garda, 17 februarie 2026 18:00
Arest preventiv prelungit cu 20 de zile pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). „Arest preventiv prelungit cu 20 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pentru învinuitul cercetat pentru tortură, tratament inuman și degradant”, a scris...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
18:00
Arest preventiv prelungit cu 20 de zile pentru fostul primar de Boldurești, cercetat într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant # Ziarul de Garda
Arest preventiv prelungit cu 20 de zile pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). „Arest preventiv prelungit cu 20 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pentru învinuitul cercetat pentru tortură, tratament inuman și degradant”, a scris...
Acum o oră
17:50
The Economist: Șeful biroului prezidențial ucrainean, Kiril Budanov, dorește un acord de pace cu Rusia cât mai curând posibil, însă o parte a delegației ucrainene are alte viziuni # Ziarul de Garda
Există dezacorduri în cadrul delegației ucrainene care participă la discuțiile de pace privind ritmul în care ar trebui încheiat un acord cu Rusia, scrie The Economist. O parte, condusă de șeful biroului prezidențial ucrainean, Kiril Budanov, consideră că „interesele Ucrainei sunt cel mai bine servite de un acord rapid, condus de americani”. Această tabără se...
17:40
Program de muncă modificat, învățământ la distanță și intervenția Armatei Naționale. Premierul Munteanu anunță o serie de decizii luate în contextul avertizărilor meteo # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu anunță că a luat o serie de decizii drept măsuri preventive, în contextul codurilor galben și portocaliu emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform deciziilor luate, pentru ziua de miercuri, 18 februarie, ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții vor avea un program diferit de muncă, iar instituțiile de învățământ au...
17:30
„Mulțumesc pentru publicitatea gratuită”. Reacția Marinei Tauber la investigația care arată că ar avea peste jumătate de milion de dolari la o bancă de stat din Rusia # Ziarul de Garda
Fosta deputată Marina Tauber, condamnată la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, a venit cu o reacție după ce RISE Moldova a publicat o investigație în care a prezentat o scurgere de date din Federația Rusă, potrivit căreia Tauber ar deține peste o jumătate de milion de dolari la bancă...
Acum 2 ore
17:20
LIVE TEXT/ Letonia va aloca 10 milioane de euro pentru a sprijini Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:10 Guvernul leton a decis să aloce 10 milioane de euro pentru a sprijini Ucraina în cadrul inițiativei NATO numită PURL, a declarat premiera letonă, Evika Silina, relatează Ukrinform. Potrivit acesteia, aceste fonduri vor fi direcționate către achiziționarea de arme și echipamente pentru a ajuta Ucraina să se apere. „Finanțarea va fi utilizată pentru...
17:20
În premieră, Judecătoria Chișinău aplică noile prevederi privind eliminarea conținutului abuziv din mediul digital, după ce o magistrată a fost agresată în incinta instanței # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău a aplicat, în premieră, noile prevederi ale Legii nr. 45-XVI cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, într-o cauză având ca obiect protecția unei judecătoare supuse agresiunilor online din partea unei justițiabile (n.red. Persoană care apare ca parte într-un proces), anunță marți, 17 februarie, Consiliul Superior...
17:10
AND atenționează: „Carosabilul poate deveni alunecos, vizibilitatea redusă, iar traficul se poate desfășura în condiții dificile” # Ziarul de Garda
În prezent, traficul pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar conform ultimei actualizări meteo și a codurilor galben și portocaliu emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), traficul s-ar putea desfășura în condiții dificile, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Începând din această noapte de la ora 02:00, și până mâine, ora...
16:40
INTERPOL a refuzat să-l dea în căutare internațională pe Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani pentru trădare de patrie și escrocherie # Ziarul de Garda
Denis Cuculescu, condamnat de prima instanță la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, a părăsit Republica Moldova. Organizația internațională a Poliției Criminale (INTERPOL) a refuzat anunțarea în căutare internațională a acestuia, iar Inspectoratul General al Poliției (IGP) a trimis un demers repetat, scrie RISE Moldova. Conform sursei citate, INTERPOL a refuzat anunțarea în căutare...
16:30
Autoritățile poloneze anunță că au reținut un cetățean moldovean, după ce ar fi activat frâna de mână a unui tren din estul Poloniei # Ziarul de Garda
Ofițerii de Poliție din Polonia anunță că au reținut un cetățean moldovean în vârstă de 25 de ani într-o gară din estul Poloniei, după ce ar fi activat frâna de mână a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina, au declarat luni., 16 februarie, potrivit presei locale. Incidentul a avut...
Acum 4 ore
16:20
LIVE TEXT/ Trei persoane au murit, iar una a fost rănită după ce o dronă a lovit o mașină în Mîkolaivka. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 O dronă a atacat un vehicul în orașul Mîkolaivka din regiunea Donețk din Ucraina, în dimineața zilei de 17 februarie, ucigând trei persoane și rănind o alta, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei din regiunea Donețk. „În această dimineață, armata rusă a lovit un vehicul civil cu o dronă FPV...
15:50
În Parlament a fost propus un moratoriu la Legea cetățeniei pentru tinerii care nu și-au perfectat actele înainte de majorat # Ziarul de Garda
Tinerii care nu și-au perfectat actele de identitate până la împlinirea vârstei de 18 ani ar putea beneficia de un moratoriu la legea cetățeniei. Partidul „Acțiune și Solidaritate” a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede că persoanele respective nu vor fi supuse procedurii de recunoaștere a cetățeniei până la 1 ianuarie 2028....
15:40
Președinta Maia Sandu a primit marți, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați, anunță Președinția. Potrivit unui comunicat, ambasadorii agreați sunt:
15:30
A început o nouă rundă de negocieri de pace trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA. Discuțiile au loc la Geneva, pe fondul presiunilor exercitate de Trump # Ziarul de Garda
Ucraina, Rusia și SUA au început o nouă rundă de negocieri de pace trilaterale, care au loc astăzi, 17 februarie, la Geneva, în timp ce Washingtonul insistă asupra unor progrese către un acord înainte de vară. Reuniunea de două zile marchează a treia rundă de negocieri din 2026, după sesiunile anterioare care nu au reușit...
15:10
Audiera inculpatului Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” a fost amânată pentru a cincea oară. Apărarea lui Plahotniuc a neglijat de două ori solicitările instanței de audiere a lui Plahotniuc – pe 5 și pe 10 februarie, insistând că acesta va fi pregătit să depună declarații abia pe 12 februarie. Nici pe 12, nici pe...
14:50
Reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, Vitali Iancovskii, nu a fost lăsat să intre în R. Moldova # Ziarul de Garda
Reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, Vitali Iancovskii, nu a fost lăsat să intre pe teritoriul R. Moldova și a primit o interdicție valabilă pentru cinci ani. Contactați de IPN, reprezentanții Poliției de Frontieră au declarat că în urma verificărilor efectuate, Vitali Iancovskii a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova,...
14:40
Cod galben și portocaliu de intensificări ale vântului și precipitații puternice. Poliția îndeamnă pietonii și șoferii să circule cu maximă prudență # Ziarul de Garda
Cod portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice care intră în vigoare pe 18 februarie 02:00 până la ora 20:00, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Cod Portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²). Cod Galben vizează zona de centru,...
Acum 6 ore
14:20
În Comrat tariful pentru alimentarea cu apă va crește cu peste 70%. La fel, a crescut și tariful pentru canalizare # Ziarul de Garda
În Comrat se vor majora două tarife: cel pentru alimentarea cu apă și cel pentru canalizare și epurarea apelor uzate. Prețul apei în oraș a rămas neschimbat de mai mulți ani, însă acum creșterea va fi de peste 70%, scrie Nokta. Tariful pentru alimentarea cu apă pentru consumatorii rezidențiali va crește la 31,09 lei pe...
14:20
Traficul rutier va fi suspendat până în iunie 2027 pe tronsonul unei străzi din capitală, anunță Primăria Municipiului Chișinău # Ziarul de Garda
În perioada 16 februarie 2026 – 25 iunie 2027, traficul rutier va fi suspendat pe strada George Coșbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna și Alexandru cel Bun, informează Primăria Municipiului Chișinău. „Măsura a fost luată în legătură cu demararea lucrărilor de reconstrucție a unui imobil și necesitatea asigurării protecției șantierului prin amenajarea unei îngrădiri provizorii pe...
14:20
Vladimir Plahotniuc este învinuit într-o nouă cauză penală pentru confecționarea, deținerea și utilizarea actelor cu identitate falsă. Dosarul a fost intentat de Procuratura Anticorupție la 12 februarie 2026, fiind al șaselea la număr pe teritoriul R. Moldova. Potrivit procurorului Alexandru Cernei, dosarul a fost inițiat în baza actelor ridicate de anchetatorii eleni din casa pe...
14:00
LIVE TEXT/ 16 persoane ai orașului Drujkivka au fost evacuați de salvatorii. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:55 16 locuitori ai orașului de front Drujkivka au fost evacuați de salvatorii, în weekendul trecut, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență. Printre persoanele evacuate se numără 2 copii și 2 persoane cu mobilitate redusă, care au avut nevoie de atenție și sprijin special în timpul transportării. „Locuitorii regiunii Donețk trăiesc deja de...
13:50
Un automobil scufundat a fost descoperit în lacul Ghidighici. Scafandrii au intervenit pentru verificarea existenței unor eventuale victime # Ziarul de Garda
Un autoturism prăbușit sub gheață a fost depistat în lacul Ghidighici de un cameraman amator în timpul unor filmări cu drona deasupra lacului. Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pe lac, marți, 17 februarie. Potrivit informațiilor recepționate de IGSU la data de 16 februarie 2026, la ora 17:21, un...
13:10
Ce probleme din școli au fost evidențiate de elevi, părinți și profesori după lansarea unui instrument național care evaluează percepțiile privind calitatea educației? # Ziarul de Garda
Conform datelor Barometrului Școlar, sunt necesare intervenții în domeniul manualelor școlare și al disciplinelor din domeniul STEM, în special fizică, chimie și matematică, evaluate mai critic atât de elevi, cât și de profesori. Doar puțin peste jumătate dintre respondenți consideră manualele la aceste discipline școlare ca fiind ușor de înțeles, interesante și suficiente pentru a...
13:00
Incendiu la Sîngerei: noaptea trecută, pompierii au intervenit de două ori la aceeași locuință, care a fost distrusă în totalitate # Ziarul de Garda
Pompierii din nordul țării au intervenit în seara zilei de 16 februarie 2026, pentru lichidarea a două incendii izbucnite într-o casă de locuit din orașul Sîngerei, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:00. Potrivit primelor informații, focul a cuprins mai multe bunuri materiale...
Acum 8 ore
12:10
Angajată a unui centru de plasament din Bălți, condamnată după ce a făcut achiziții pe „TEMU” de pe cardul unei beneficiare # Ziarul de Garda
O femeie de 28 de ani a fost condamnată la 1 an și 10 luni de închisoare, cu suspendare, într-o cauză penală privind efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri, comise în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate, a anunțat marți, 17 februarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, s-a stabilit că,...
11:40
VIDEO/ Bubuitură puternică în raionul Soroca. Poliția: „S-a stabilit că aceasta a fost generată de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina” # Ziarul de Garda
Poliția anunță marți, 17 februarie, că a fost sesizată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca despre o bubuitură puternică auzită de aceștia. „În urma verificărilor preliminare și a schimbului de date cu țara vecină, s-a stabilit că aceasta a fost generată de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina. Îndemnăm cetățenii să-și păstreze...
11:30
LIVE TEXT/ Noaptea trecută, Ucraina a fost atacată cu aproape 30 de rachete și 400 de drone. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:15 În noaptea de 17 februarie, armata rusă a atacat cu 4 rachete balistice Iskander-M din regiunea Rostov și Crimeea, 20 de rachete de croazieră aer-sol Kh-101 din zona Mării Caspice, 4 rachete de croazieră Iskander-K din regiunea Kursk, o rachetă aeriană ghidată Kh-59/69 din spațiul aerian al teritoriului temporar ocupat al regiunii Donețk,...
11:30
Aplicația Telegram ar putea fi complet blocată în Rusia începând cu 1 aprilie. Roskomnadzor a transmis că „nu are nimic de adăugat la informațiile publicate anterior pe această temă” # Ziarul de Garda
Canalul de Telegram „Baza” a relatat că aplicația Telegram va fi complet blocată în Rusia începând cu 1 aprilie. Roskomnadzor nu confirmă, dar nici nu infirmă informația. Potrivit surselor canalului „din mai multe agenții”, autoritatea ar urma să înceapă, de la această dată, „o blocare totală a mesageriei, similară cu Instagram și Facebook”. Solicitată să...
11:20
Procurorii au cerut o cauțiune „record” de peste 8 milioane de euro pentru fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halushcenko, acuzat de spălare de bani # Ziarul de Garda
Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina (SAP) a solicitat o cauțiune de 425 de milioane de grivne (peste 8 milioane de euro) pentru fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halushcenko, acuzat de spălare de bani, relatează RBK-Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a SAP, Olha Postoliuk, a declarat publicației că va cere arestarea preventivă a lui Halushcenko, cu...
11:20
MEC anunță că a început testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal # Ziarul de Garda
În perioada 17 – 19 februarie 2026, este organizată testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen, organizată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE). „Testarea pe eșantion reprezentativ are drept scop administrarea și verificarea instrumentelor de evaluare în vederea organizării și desfășurării eficiente a examenelor naționale de...
11:10
Procurorii au cerut o cauțiune „record” de peste 8 milioane de euro pentru fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Galușcenko, acuzat de spălare de bani # Ziarul de Garda
Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina (SAP) a solicitat o cauțiune de 425 de milioane de grivne (peste 8 milioane de euro) pentru fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halushcenko, acuzat de spălare de bani, relatează RBK-Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a SAP, Olha Postoliuk, a declarat publicației că va cere arestarea preventivă a lui Halushcenko, cu...
10:50
VIDEO/ Marcă franceză de vin folosită fără drept de o companie din R. Moldova. PCCOCS anunță percheziții și un prejudiciu de aproape 5 milioane de lei # Ziarul de Garda
O schemă de încălcare a drepturilor de autor, constând în exportarea în SUA a vinului unei mărci franceze, în valoare de aproape 5 000 000 de lei, a fost descoperită de organele de drept. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), o companie din R. Moldova a produs și...
10:30
UPDATE/ Plahotniuc a venit în instanță, dar refuză să facă declarații în dosarul „Kuliok”. După plecarea lui, a venit și Dodon # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a venit la ședința în dosarul „kuliok”, în care inculpat este Igor Dodon. El a fost adus silit în calitate de martor, în contextul în care nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie, de la Curtea Supremă de Justiție, unde este cercetată această cauză. UPDATE 10:18 La ședință a venit inculpatul Igor...
10:30
LIVE TEXT/ La Odesa, zeci de mii de oameni au rămas fără încălzire și apă în urma atacului cu drone de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:20 Continuă lucrările de salvare și reparație în multe dintre regiunile din Ucraina, după atacul masiv rusesc, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență. „A fost un atac combinat, calculat special pentru a provoca cât mai multe daune sistemului nostru energetic. Au fost folosite aproape 400 de drone și 29 de rachete de diferite tipuri,...
10:30
Drumurile noi s-au topit odată cu gheața. Străzi din capitală reparate în ultimii ani cu zeci de milioane de lei – pline de gropi # Ziarul de Garda
Pe mai multe drumuri din Chișinău reparate în ultimii ani cu zeci de milioane de lei au apărut în ultima lună gropi sau denivelări, care îngreunează deplasarea transportului. Primăria mun. Chișinău, prin vocea primarului Ion Ceban, anunță că problemele sunt cunoscute și sunt cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Un antreprenor care a reparat cu aproape...
Acum 12 ore
10:20
Cod portocaliu și galben de ninsori: IGSU a îndemnat cetățenii să evite deplasările neesențiale și să respecte măsurile de siguranță # Ziarul de Garda
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 15–20 m/s. Se va produce viscol, cu formarea troienelor și reducerea considerabilă a vizibilității. Pe drumuri se...
10:00
ULTIMA ORĂ/ Plahotniuc a venit în instanță, dar refuză să facă declarații în dosarul „Kuliok” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a venit la ședința în dosarul „kuliok”, în care inculpat este Igor Dodon. El a fost adus silit în calitate de martor, în contextul în care nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie, de la Curtea Supremă de Justiție, unde este cercetată această cauză. Vladimir Plahotniuc a spus că refuză să facă...
09:50
Vladimir Plahotniuc a venit la ședința în dosarul „kuliok”, în care inculpat este Igor Dodon. El a fost adus silit în calitate de martor, în contextul în care nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie, de la Curtea Supremă de Justiție, unde este cercetată această cauză. Vladimir Plahotniuc a spus că refuză să facă...
09:50
Toți consumatorii care au rămas fără energie electrică, din cauza intemperiilor, au fost reconectați la energie # Ziarul de Garda
Toți consumatorii ce au fost afectați de chiciura din noaptea de 15-16 februarie au fost reconectați pe parcursul zilei de luni, 16 februarie, la rețeaua electrică, arată datele operatorilor de distribuție, anunță Ministerul Energiei. Totodată, în contextul avertizării meteo severe pentru ziua de marți, 17 februarie și miercuri, 18 februarie, care prevede precipitații abundente și...
09:30
O țară care îmbătrânește. De ce dispare populația R. Moldova? Cauze, prognoze și soluții # Ziarul de Garda
Chiar și cele mai optimiste scenarii arată că populația R. Moldova se va schimba semnificativ în următoarele decenii, când fiecare a treia persoană din țară ar putea avea vârsta de peste 60 de ani. În ultimul deceniu, în R. Moldova se înregistrează constant un spor natural negativ, adică numărul celor născuți este mai mic decât...
08:50
LIVE TEXT/ Două persoane au fost rănite în urma unui atac nocturn cu drone rusești asupra Odesei. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:35 Două persoane au fost rănite în urma atacului nocturn cu drone rusești asupra Odesei, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. Totodată, au fost avariate infrastructura energetică și cea civilă, izbucnind mai multe incendii. Salvatorii au intervenit simultan în mai multe locații – au stins focul la o clădire a unui service auto (STO),...
08:40
Circulația în această dimineață se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții, echipele de intervenție au monitorizat toate sectoarele de drum din țară # Ziarul de Garda
În această dimineață, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că pe parcursul nopții, echipele de intervenție au patrulat și monitorizat toate sectoarele de drum, intervenind acolo unde a fost necesar. Totodată, pe sectoarele Sănătăuca și Soroca, drumarii au efectuat lucrări de combatere a lunecușului,...
Acum 24 ore
22:20
LIVE TEXT/ În Herson, armata rusă a atacat repetat salvatorii în timpul unei intervenții. Război în Ucraina, ziua 1454 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:30 Astăzi, la Herson, în urma lansării unui explozibil de pe o dronă rusească, a izbucnit un incendiu la un autoturism. Când salvatorii au ajuns la fața locului și au început stingerea focului, armata rusă a efectuat un nou atac. „În urma loviturii a fost avariat un autospecial de pompieri. Din fericire, personalul nu...
22:20
„Nu vreau să merg la închisoare din cauza unei decizii nedrepte”. Primele declarații ale fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei după ce a fost condamnat la 12 de ani de detenție # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, a făcut primele declarații publice și a susținut că „nu vrea să mearg la închisoare”. Potrivit unor surse ale Ziarului de...
22:10
„Nu vreau să merg la închisoare din cauza unei decizii nedrepte”. Primele declarații ale fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei după ce a fost condamnat la 12 de ani de detenție # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei a făcut primele declarații publice și a susținut că „nu vrea să mearg la închisoare”. Potrivit unor surse ale Ziarului de...
21:10
Traficul rutier dintre România şi Ucraina prin punctul de la Sighetu Marmaţiei, restricţionat până în aprilie # Ziarul de Garda
Traficul rutier din şi înspre Ucraina prin punctul de trecere al frontierei de la Sighetu Marmaţiei, România, va fi restricţionat până la începutul lunii aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-16:00, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a podului rutier care traversează râul Tisa, a anunțat luni, 16 februarie, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei...
20:00
„Știam că fiul nostru a fost ucis”: Reacția mamei lui Navalnîi după raportul care arată că a fost otrăvit # Ziarul de Garda
Mama opozantului rus Alexei Navalnîi a transmis luni, 16 februarie, că evaluarea potrivit căreia fiul ei a murit după ce a fost otrăvit o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască confirmă convingerea sa că acesta a fost ucis, notează BBC. Sâmbătă, Marea Britanie și alți patru aliați europeni au transmis, într-o declarație comună, că Navalnîi,...
19:00
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni a demisionat după ce o mamă a publicat un video în care arată condițiile din Secția de Pediatrie: gândaci, saltele murdare și băi nefuncționale # Ziarul de Garda
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, a demisionat din funcție, anunțul a fost făcut luni, 16 februarie, de ministrul Sănătății, Emil Ceban. Se întâmplă după ce săptămâna trecută o mamă a făcut public un filmuleț în care arată condițiile din secția de Pediatrie a spitalului. Femeia arăta în videoclipul postat pe 11 februarie pe rețelele...
Ieri
18:00
Guvernul urmează să aprobe lista bunurilor personale introduse pe teritoriul R. Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în R. Moldova # Ziarul de Garda
La ședința de miercuri, 18 februarie, Guvernul urmează să aprobe lista bunurilor personale introduse pe teritoriul R. Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în R. Moldova. Un proiect care prevede acest lucru este pe agenda ședinței Executivului. Potrivit documentului, existența unei liste exhaustive a obiectelor de uz...
17:50
Un bărbat din Orhei a murit până la sosirea ambulanței, blocată în zăpadă aproape o oră. Precizările CNAMUP # Ziarul de Garda
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a venit cu precizări privind intervenția echipei AMU în condiții meteo nefavorabile de luni, 16 februarie, când un bărbat din Orhei și-a pierdut viața înainte ca salvatorii să ajungă la el. Pe 16 februarie, ora 00:30, dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel...
17:40
Germania va prelungi controalele la frontieră cu încă șase luni după data de 15 martie, scrie Reuters. Motivul este situația actuală de securitate, a declarat ministrul de interne Alexander Dobrindt. Notificarea corespunzătoare este în prezent trimisă Comisiei Europene. „Extindem controalele la frontierele cu țările vecine – controalele la frontieră sunt unul dintre elementele reorganizării politicii...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.