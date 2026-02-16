„Știam că fiul nostru a fost ucis”: Reacția mamei lui Navalnîi după raportul care arată că a fost otrăvit

13:30

Astăzi, 15 februarie, se împlinesc 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan, un conflict în care peste 12 500 de moldoveni au fost trimiși să lupte, iar 301 nu s-au mai întors acasă. În acest context, președintele Parlamentului din R. Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj către veteranii care au supraviețuit, dar...