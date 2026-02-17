Drumurile noi s-au topit odată cu gheața. Străzi din capitală reparate în ultimii ani cu zeci de milioane de lei – pline de gropi
Ziarul de Garda, 17 februarie 2026 10:30
Pe mai multe drumuri din Chișinău reparate în ultimii ani cu zeci de milioane de lei au apărut în ultima lună gropi sau denivelări, care îngreunează deplasarea transportului. Primăria mun. Chișinău, prin vocea primarului Ion Ceban, anunță că problemele sunt cunoscute și sunt cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Un antreprenor care a reparat cu aproape...
Vladimir Plahotniuc a venit la ședința în dosarul „kuliok”, în care inculpat este Igor Dodon. El a fost adus silit în calitate de martor, în contextul în care nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie, de la Curtea Supremă de Justiție, unde este cercetată această cauză. UPDATE 10:18 La ședință a venit inculpatul Igor...
LIVE TEXT/ La Odesa, zeci de mii de oameni au rămas fără încălzire și apă în urma atacului cu drone de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:20 Continuă lucrările de salvare și reparație în multe dintre regiunile din Ucraina, după atacul masiv rusesc, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență. „A fost un atac combinat, calculat special pentru a provoca cât mai multe daune sistemului nostru energetic. Au fost folosite aproape 400 de drone și 29 de rachete de diferite tipuri,...
Pe mai multe drumuri din Chișinău reparate în ultimii ani cu zeci de milioane de lei au apărut în ultima lună gropi sau denivelări, care îngreunează deplasarea transportului. Primăria mun. Chișinău, prin vocea primarului Ion Ceban, anunță că problemele sunt cunoscute și sunt cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Un antreprenor care a reparat cu aproape...
Cod portocaliu și galben de ninsori: IGSU a îndemnat cetățenii să evite deplasările neesențiale și să respecte măsurile de siguranță # Ziarul de Garda
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 15–20 m/s. Se va produce viscol, cu formarea troienelor și reducerea considerabilă a vizibilității. Pe drumuri se...
Vladimir Plahotniuc a venit la ședința în dosarul „kuliok”, în care inculpat este Igor Dodon. El a fost adus silit în calitate de martor, în contextul în care nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie, de la Curtea Supremă de Justiție, unde este cercetată această cauză. Vladimir Plahotniuc a spus că refuză să facă...
Toți consumatorii care au rămas fără energie electrică, din cauza intemperiilor, au fost reconectați la energie # Ziarul de Garda
Toți consumatorii ce au fost afectați de chiciura din noaptea de 15-16 februarie au fost reconectați pe parcursul zilei de luni, 16 februarie, la rețeaua electrică, arată datele operatorilor de distribuție, anunță Ministerul Energiei. Totodată, în contextul avertizării meteo severe pentru ziua de marți, 17 februarie și miercuri, 18 februarie, care prevede precipitații abundente și...
O țară care îmbătrânește. De ce dispare populația R. Moldova? Cauze, prognoze și soluții # Ziarul de Garda
Chiar și cele mai optimiste scenarii arată că populația R. Moldova se va schimba semnificativ în următoarele decenii, când fiecare a treia persoană din țară ar putea avea vârsta de peste 60 de ani. În ultimul deceniu, în R. Moldova se înregistrează constant un spor natural negativ, adică numărul celor născuți este mai mic decât...
LIVE TEXT/ Două persoane au fost rănite în urma unui atac nocturn cu drone rusești asupra Odesei. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:35 Două persoane au fost rănite în urma atacului nocturn cu drone rusești asupra Odesei, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. Totodată, au fost avariate infrastructura energetică și cea civilă, izbucnind mai multe incendii. Salvatorii au intervenit simultan în mai multe locații – au stins focul la o clădire a unui service auto (STO),...
Circulația în această dimineață se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții, echipele de intervenție au monitorizat toate sectoarele de drum din țară # Ziarul de Garda
În această dimineață, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că pe parcursul nopții, echipele de intervenție au patrulat și monitorizat toate sectoarele de drum, intervenind acolo unde a fost necesar. Totodată, pe sectoarele Sănătăuca și Soroca, drumarii au efectuat lucrări de combatere a lunecușului,...
LIVE TEXT/ În Herson, armata rusă a atacat repetat salvatorii în timpul unei intervenții. Război în Ucraina, ziua 1454 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:30 Astăzi, la Herson, în urma lansării unui explozibil de pe o dronă rusească, a izbucnit un incendiu la un autoturism. Când salvatorii au ajuns la fața locului și au început stingerea focului, armata rusă a efectuat un nou atac. „În urma loviturii a fost avariat un autospecial de pompieri. Din fericire, personalul nu...
„Nu vreau să merg la închisoare din cauza unei decizii nedrepte”. Primele declarații ale fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei după ce a fost condamnat la 12 de ani de detenție # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, a făcut primele declarații publice și a susținut că „nu vrea să mearg la închisoare”. Potrivit unor surse ale Ziarului de...
Traficul rutier dintre România şi Ucraina prin punctul de la Sighetu Marmaţiei, restricţionat până în aprilie # Ziarul de Garda
Traficul rutier din şi înspre Ucraina prin punctul de trecere al frontierei de la Sighetu Marmaţiei, România, va fi restricţionat până la începutul lunii aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-16:00, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a podului rutier care traversează râul Tisa, a anunțat luni, 16 februarie, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei...
„Știam că fiul nostru a fost ucis”: Reacția mamei lui Navalnîi după raportul care arată că a fost otrăvit # Ziarul de Garda
Mama opozantului rus Alexei Navalnîi a transmis luni, 16 februarie, că evaluarea potrivit căreia fiul ei a murit după ce a fost otrăvit o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască confirmă convingerea sa că acesta a fost ucis, notează BBC. Sâmbătă, Marea Britanie și alți patru aliați europeni au transmis, într-o declarație comună, că Navalnîi,...
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni a demisionat după ce o mamă a publicat un video în care arată condițiile din Secția de Pediatrie: gândaci, saltele murdare și băi nefuncționale # Ziarul de Garda
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, a demisionat din funcție, anunțul a fost făcut luni, 16 februarie, de ministrul Sănătății, Emil Ceban. Se întâmplă după ce săptămâna trecută o mamă a făcut public un filmuleț în care arată condițiile din secția de Pediatrie a spitalului. Femeia arăta în videoclipul postat pe 11 februarie pe rețelele...
Guvernul urmează să aprobe lista bunurilor personale introduse pe teritoriul R. Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în R. Moldova # Ziarul de Garda
La ședința de miercuri, 18 februarie, Guvernul urmează să aprobe lista bunurilor personale introduse pe teritoriul R. Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în R. Moldova. Un proiect care prevede acest lucru este pe agenda ședinței Executivului. Potrivit documentului, existența unei liste exhaustive a obiectelor de uz...
Un bărbat din Orhei a murit până la sosirea ambulanței, blocată în zăpadă aproape o oră. Precizările CNAMUP # Ziarul de Garda
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a venit cu precizări privind intervenția echipei AMU în condiții meteo nefavorabile de luni, 16 februarie, când un bărbat din Orhei și-a pierdut viața înainte ca salvatorii să ajungă la el. Pe 16 februarie, ora 00:30, dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel...
Germania va prelungi controalele la frontieră cu încă șase luni după data de 15 martie, scrie Reuters. Motivul este situația actuală de securitate, a declarat ministrul de interne Alexander Dobrindt. Notificarea corespunzătoare este în prezent trimisă Comisiei Europene. „Extindem controalele la frontierele cu țările vecine – controalele la frontieră sunt unul dintre elementele reorganizării politicii...
Un copil de trei ani, răpit din Ucraina de propriul tată, a fost găsit la Cahul: „Minorul a fost localizat și predat în siguranță mamei sale” # Ziarul de Garda
Un minor de trei ani, dat în căutare pe canalele Interpol după ce a fost răpit în luna octombrie 2025 de către tatăl său, în contextul unui conflict familial și al unui proces de divorț a părinților, a fost găsit la Cahul, potrivit Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM). Potrivit informațiilor transmise de IGM,...
LIVE TEXT/ Forțele ruse ar pregăti un atac masiv asupra Ucrainei: Zelenski dispune măsuri urgente de protecție pentru infrastructura energetică. Război în Ucraina, ziua 1454 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a însărcinat pe comandantul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Anatolii Krivonojko, pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, și pe președintele Ukrenergo, Vitalii Zaicenko, să pregătească măsuri suplimentare de protecție, ca răspuns la atenționările serviciilor de informații potrivit cărora Rusia pregătește un nou atac masiv, scrie Ukrinform. „Chiar și în ajunul reuniunilor...
VIDEO/ METRO Moldova încheie campania „Vis de Antreprenor”, susținând antreprenorii locali din HoReCa # Ziarul de Garda
METRO Moldova își reafirmă angajamentul de a sprijini antreprenorii din industria HoReCa prin campania „Vis de Antreprenor”, inițiativă care aduce în prim-plan poveștile inspiraționale ale celor care transformă ideile și pasiunea în afaceri de succes. Lansată în ianuarie 2025, campania a urmărit să promoveze valori fundamentale precum perseverența, pasiunea și sprijinul reciproc, oferind antreprenorilor locali...
Pentru 15 din cei 19 inculpați în cazul atacului terorist de la Crocus au fost solicitate condamnări pe viață. Atacul s-a soldat cu 151 de morți și peste 600 de răniți # Ziarul de Garda
Astăzi, 16 februarie, procurorii ruși au solicitat pedepse pe viață pentru alți patru autori ai atacului terorist de la Crocus City Hall din Federația rusă, a declarat pentru RBC, avocata Liudmila Aivar, care reprezintă 127 de victime. Shamsiddin Fariduni, Dalerdzhon Mirzoyev, Mahammadsobir Fayzov și Saidakram Rachabolizoda sunt acuzați în temeiul mai multor articole din Codul...
La această oră se circulă în condiții de iarnă pe drumurile naționale. AND îndeamnă participanții la trafic să circule cu prudență # Ziarul de Garda
La această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Partea carosabilă este preponderent umedă, pe alocuri înzăpezită, pe alocuri cu ghețuș, informează luni, 16 februarie, Administrația Națională a Drumurilor (AND). AND menționează că pentru a asigura condiții cât mai bune de circulație în această perioadă, drumarii...
Ambulanțe blocate și autocamioane derapate de pe traseu: intervențiile salvatorilor în ultimele 24 de ore # Ziarul de Garda
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că au intervenit în mai multe situații generate de condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori. Astfel, pe 16 februarie, ora 01:12, în raionul Orhei, satul Jora de Jos, salvatorii au fost solicitați pentru a acorda ajutor unei ambulanțe...
Marco Rubio anunță la Budapesta susținerea puternică a lui Trump pentru Viktor Orbán, înaintea alegerilor din aprilie: „O epocă de aur” # Ziarul de Garda
Președintele Donald Trump este dedicat succesului lui Viktor Orbán, „deoarece leadershipul acestuia este crucial pentru interesele naționale ale SUA”, a declarat luni, 16 februarie, secretarul de stat american Marco Rubio, care a oferit astfel un sprijin puternic pentru liderul naționalist, înaintea alegerilor cruciale din 12 aprilie, scrie Reuters. Prezent la Budapesta alături de cel mai...
Cine sunt evaluatorii care nu au ajuns la consens în cazul procurorului general interimar, Alexandru Machidon. Raportul ajunge pe masa Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Saskia de Vries, membră internațională a Comisiei de evaluare a procurorilor, Christopher Lehmann, membru internațional al Comisiei, și Nadejda Hriptievschi, membră națională a Comisiei, fac parte din Completul de evaluare A, care nu a întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport privind evaluarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon. Astfel, rezultatul evaluării integrității...
Companiile care nu vor încheia contracte cu un furnizor pe piața liberă până la 1 aprilie 2026 ar putea rămâne fără gaze naturale, atenționează ANRE # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează consumatorii non-casnici mari că, dacă până la 1 aprilie 2026 nu vor contracta un furnizor de gaze naturale de pe piața concurențială, aceștia riscă să rămână fără livrarea gazelor naturale. „La această etapă, din totalul de 204 de consumatori mari vizați, doar 82 au finalizat procedurile de...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu și cod galben de precipitații puternice și vânt intens. Avertizarea este valabilă din 17 februarie, ora 20:00, până pe 18 februarie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în zonele aflate sub cod portocaliu se așteaptă ninsori și lapoviță abundentă, cu cantități între 20 și 35 de litri pe metru...
În cadrul Primăriei Chișinău va fi creată o nouă structură – Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică. Rolul acesteia va fi de a menține o „coeziune între oraș, suburbii și Parlament”. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban în timpul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 16 februarie 2026. „În...
Fără vot unanim. Evaluarea integrității procurorului general interimar, Alexandru Machidon, în așteptare # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor anunță luni, 16 februarie, că rezultatul evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare. Membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport, precizează Comisia într-un comunicat. „În conformitate...
Raportul Fondului Rutier: Câți bani au fost alocați pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale în 2025 # Ziarul de Garda
În 2025, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a fost executat un buget de circa 2,51 miliarde de lei, ceea ce constituie 96,7% din bugetul total aprobat. Datele au fost prezentate la ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Alexandru Munteanu, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern. Sursa...
LIVE TEXT/ Atacurile rusești lasă locuitorii din Kiev în frig: peste 1500 de blocuri, fără energie termică. Război în Ucraina, ziua 1454 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:13 Peste 1500 de blocuri de apartamente din Kiev nu au în prezent încălzire, în condițiile unor temperaturi sub zero grade, iar multe dintre ele sunt așteptate să rămână fără căldură până la sfârșitul iernii, a declarat Katerina Pop, purtătoare de cuvânt a Administrației Militare a Orașului Kiev, pe 16 februarie, la televiziunea publică,...
Trei candidați au fost înscriși pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova. Alegerile vor avea loc în luna martie 2026 # Ziarul de Garda
Alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM) vor avea loc în luna martie 2026, anunță Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI). De asemenea, Consiliul a publicat lista candidaților eligibili pentru funcția de rector al USM. Ziua desfășurării alegerilor pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova este 3...
Kremlinul „respinge cu fermitate” acuzațiile aduse autorităților ruse privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi în închisoare. Care sunt acuzațiile formulate de cinci țări europene # Ziarul de Garda
Kremlinul a numit acuzațiile aduse autorităților ruse privind otrăvirea în închisoare a lui Alexei Navalnîi „părtinitoare și nefondate”. „Respingem, în mod firesc, astfel de acuzații; nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare și nefondate. Și, de fapt, le respingem cu fermitate”, a declarat secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferință de...
Energia electrică s-ar putea scumpi. Premier Energy și FEE Nord solicită majorarea tarifului # Ziarul de Garda
Premier Energy a depus o solicitare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică prin care cere majorarea tarifului cu 24 de bani/kWh. În prezent, gospodăriile conectate la Premier Energy achită 3,59 lei/kWh, iar dacă solicitarea va fi aprobată, noul tarif va fi de 3,83 lei/kWh. Un tarif mai mare pentru consumatori a fost solicitat și...
FT/ Grupul Wagner s-a reorientat și declanșează sabotaje în Europa, avertizează serviciile de informații # Ziarul de Garda
După eșecul rebeliunii împotriva conducerii armatei ruse din iunie 2023 și moartea fondatorului Evgheni Prigojin, grupul rus de mercenari Wagner a rămas într-o zonă de incertitudine. Acum, recrutorii care au convins anterior tineri din regiunile izolate ale Rusiei să lupte în Ucraina au primit o nouă misiune: recrutarea europenilor vulnerabili economic pentru a comite acte...
Începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că luni, 16 februarie, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Conform prevederilor legale, perioada electorală se va încheia odată cu confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor. „Principalele acțiuni în perioada electorală constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de...
Reuters: Iranul urmărește încheierea unui acord nuclear cu Statele Unite „care să aducă beneficii economice ambelor părți” # Ziarul de Garda
Iranul urmărește încheierea unui acord nuclear cu Statele Unite care să aducă beneficii economice ambelor părți, a declarat duminică un diplomat iranian, cu doar câteva zile înaintea celei de-a doua runde de discuții dintre Teheran și Washington, relatează Reuters. „Donald Trump a arătat clar că preferă diplomația și o soluție negociată” Iranul și SUA au reluat negocierile pentru...
Ce se întâmplă cu alocațiile pentru copiii moldoveni, cu cetățenie română, în cazul anulării actelor de identitate ale părinților? Explicațiile autorităților de la București # Ziarul de Garda
Anularea actului de identitate românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de către acel părinte. Precizarea a fost făcută de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România pentru Gândul.ro. „În cazul în care părinților li s-a anulat sau retras buletinul de identitate românesc, ne aflăm în situația...
Gropi pe segmentul din bulevardul Dacia care leagă aeroportul de capitală: „E dezastru ce se întâmplă pe drumurile Moldovei și cred că încă nu e apogeul – va mai urma” # Ziarul de Garda
Pe segmentul din bulevardul Dacia care leagă Aeroportul Internațional Chișinău de capitală pot fi observate mai multe gropi. Primăria Chișinău recunoaște că zona are mai multe deficiențe și susține că drumarii de la Regia Exdrupo au intervenit în cursul nopții, astupând mai multe dintre gropi. Ilie Bricicaru, specialist în siguranța rutieră și director al Observatorului...
O cetățeană străină a fost îndepărtată sub escortă de pe teritoriul R. Moldova, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) într-un comunicat. S-a întâmplat după ce femeia a fost sancționată pentru nepărăsirea voluntară a țării la expirarea termenului legal de ședere. Cazul a avut loc pe 15 februarie. Străina a fost stabilită pe teritoriul raionului Rezina,...
Un bărbat a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere în Moscova. Una dintre victime avea un copil de 9 luni # Ziarul de Garda
Un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere în Moscova, în 2006, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Conform procurorilor, bărbatul fusese dat în căutare, iar în 2022 a fost reținut și plasat în arest preventiv, la...
LIVE TEXT/ Apărarea antiaeriană a Ucrainei ar fi doborât două rachete Zircon și peste 50 de drone. Război în Ucraina, ziua 1454 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:59 Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât două rachete antinavă Zircon și 52 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmás și drone de alte tipuri, informează serviciul de presă al Forțelor Aeriene Ucrainene. Potrivit autorităților militare ucrainene, a fost înregistrată lovirea unei rachete și a 9 drone...
Un grup de deputați din Grecia va efectua o vizită în R. Moldova, anunță Legislativul de la Chișinău într-un comunicat. Parlamentarii eleni vor avea întrevederi cu mai mulți oficiali moldoveni, discuțiile vizând agenda de reforme a R. Moldova, parcursul european al țării și oportunitățile de consolidare a relațiilor moldo-elene în domenii de interes comun. „O...
Vladimir Plahotniuc nu s-au prezentat la ședința de judecată de luni, 16 februarie, în dosarul în care este inculpat, pe un episod din frauda bancară. El urma să fie audiat și facă declarații. La ședința trecută, Vladimir Plahotniuc s-a prezentat, dar a spus că este virusat și a cerut să fie audiat la altă ședință....
RISE Moldova/ Marina Tauber are peste jumătate de milion de dolari la o bancă de stat din Rusia, sancționată internațional # Ziarul de Garda
O scurgere de date din Federația Rusă arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din R. Moldova în timpul mai multor scrutine...
VIDEO/ Prima sentință în dosarul „Metalferos”. Cazul Nicolae Pelin: de la spălare de bani la evaziune fiscală și eliberare de pedeapsă. Mărturii despre implicarea lui Plahotniuc, Andronachi, Iaralov, Dodon și Voronin # Ziarul de Garda
Nicolae Pelin, prezentat de procurori drept capul uneia dintre grupările care ar fi prejudiciat întreprinderea „Metalferos” în perioada când aceasta era controlată de oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, a scăpat de pedeapsa penală, iar mai multe bunuri ale acestuia, inclusiv din Elveția, care valorează milioane, au fost scoase de sub sechestru. Sentința pe numele...
