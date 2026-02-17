Circulația în această dimineață se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții, echipele de intervenție au monitorizat toate sectoarele de drum din țară

09:10

Cei mai înalți lideri militari ai Marii Britanii și Germaniei au lansat un apel comun fără precedent către populațiile țărilor lor pentru a accepta argumentul „moral” al reînarmării și pentru a se pregăti în fața amenințării unui război cu Rusia. Cei doi susțin că fac acest apel nu doar în calitate de lideri militari ai...