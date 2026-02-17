Atenție la produsele, pe care le cumpărați: Citiți bine etichetele

08:00

Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,3 bani, dar a cîștigat de la dolarul american la fel 0,3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 17 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1389 lei pentru un euro (+0,27 bani) și 16,9777 l