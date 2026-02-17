Metamorfozele exportului moldovenesc
Noi.md, 17 februarie 2026 12:00
Creșterea exportului moldovenesc continuă deja de șase luni. În decembrie 2025, acesta a crescut cu 30%.Asupra acestui lucru a atras atenția economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, subliniind că exporturile au crescut către toate grupurile de țări: către Uniunea Europeană cu 32%, către CSI cu 30% și către alte țări cu 28%.Dacă în prima jumătate a anului 2025 aceste
METRO Moldova încheie campania „Vis de Antreprenor”, susținând antreprenorii locali din HoReCa # Noi.md
METRO Moldova își reafirmă angajamentul de a sprijini antreprenorii din industria HoReCa prin campania „Vis de Antreprenor”, inițiativă care aduce în prim-plan poveștile inspiraționale ale celor care transformă ideile și pasiunea în afaceri de succes. Lansată în ianuarie 2025, campania a urmărit să promoveze valori fundamentale precum perseverența, pasiunea și sprijinul reciproc, oferind antrepren
În Moldova, toți consumatorii de energie electrică afectați de chiciura din noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați ieri la rețeaua electrică.Despre acest lucru a comunicat Ministerul Energiei, în baza datelor furnizate de operatorii rețelelor de distribuție.În contextul avertizării meteo severe pentru seara zilei de marți și ziua de miercuri, 18 februarie, care prevede precipi
A fost demascată o companie moldovenească care exporta vinuri folosind mărci comerciale străine # Noi.md
Angajații Direcției investigare criminalitate transfrontalieră din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță deconspirarea unei scheme de încălcare a drepturilor de autor, prin exportarea în Statele Unite ale Americii a vinului unei mărci franceze, în valoare de aproximativ 5.000.000 de lei.Mai exact, compania din Moldova a fabricat și exporta
Peste 3000 de țigarete tăinuite într-un autoturism, au fost găsite de patrupeda Serviciului Vamal, Molda, notează Noi.md.Cazul a fost documentat după ce, la pista de control ieșire a postului vamal Sculeni, pentru efectuarea controlului de specialitate s-a prezentat un mijloc de transport, condus de un șofer străin de 52 de ani.În cadrul controlului vamal, acesta a declarat că se îndreaptă
Președintele SUA, Donald Trump, așteaptă participarea activă a Kievului la viitorul proces de negocieri de la Geneva. Negocierile vor avea loc în perioada 17-18 februarie, iar părțile vor aborda probleme legate de securitate.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd o publicație a Casei Albe pe canalul său de YouTube.În cadrul unei discuții cu reprezentanții mass-media, șeful Casei Alb
Astăzi, Poliția a fost apelată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca despre o puternică bubuitură auzită de aceștia, notează Noi.md."În urma verificărilor preliminare și a schimbului de date cu țara vecină s-a stabilit că aceasta a fost generată de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina.Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul și să se informeze doar din surse ofici
O moldoveancă, revenită din Italia: "Am găsit o țară foarte diferită față de cea, pe care o aveam eu în minte" # Noi.md
A plecat din Moldova în copilărie și a crescut în Italia. Astăzi, la vîrsta de 30 de ani, a revenit în țară. Este povestea unei tinere care, după două decenii de aflare în străinătate, a hotărît să-și redescopere rădăcinile strămoșești.Nina Gîndea are 30 de ani. S-a născut în Republica Moldova, dar a locuit în adolescență și viața de adult în Italia, unde au emigrat părinții săi. După o perioa
Oamenii legii au deconspirat o schemă de încălcare a drepturilor de autor prin export ilegal de vinuri # Noi.md
Angajații Direcției investigare criminalitate transfrontalieră din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță deconspirarea unei scheme de încălcare a drepturilor de autor, prin exportarea în Statele Unite ale Americii a vinului unei mărci franceze, în valoare de aproximativ 5.000.000 de lei.Mai exact, compania din Moldova a fabricat și exporta
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a organizat o consultare publică cu furnizorii de medicamente compensate, dedicată discutării conceptului privind procedura de negociere a prețului de achiziție al medicamentelor, notează Noi.md.Consultarea a avut drept scop explicarea mecanismelor propuse, a logicii de aplicare a acestora și a modului în care vor fi folosite în procesul de co
Un sector din capitală este paralizat, după ce firele unui troleibuz s-au rupt într-un sens giratoriu # Noi.md
Un deranjament s-a produs, în această dimineață, la rețeaua de contact - pe sensul giratoriu de pe str. Meșterul Manole, din sectorul Ciocana.Conform unor imagini, traficul în zonă este paralizat, transmite Unimedia.„Astfel, este întreruptă circulația troleibuzelor din zonă.Rutele 12, 23, 24, 26 spre bd. Mircea cel Bătrîn circulă cu ocolire pe str. Meșterul Manole;Cîteva unități
Șoferii de taxi din Atena au început, marți, o grevă care va dura trei zile, iar federația națională a anunțat o grevă de 48 de ore, miercuri și joi, în semn de protest împotriva proiectului de lege aflat în dezbatere.Proiectul de lege controversat, care se află în prezent în dezbatere publică și are peste 800 de comentarii, impune ca, începînd din ianuarie 2026, să fie cumpărate mașini cu emi
Vladimir Plahotniuc a fost adus silit la Curtea Supremă de Justiție pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă agravată, trădare de patrie, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării unui partid politic de către un grup criminal organizat.Fostul lider al Partidul Democrat din Moldova nu
A plecat din Moldova în copilărie și a crescut în Italia. Astăzi, la vîrsta de 30 de ani, a revenit în țară. Este povestea unei tinere care, după două decenii de aflare în străinătate, a decis să-și redescopere rădăcinile strămoșești.Nina Gîndea are 30 de ani. S-a născut în Republica Moldova, dar a locuit în adolescență și viața de adult în Italia, unde au emigrat părinții săi. După o perioadă
Pe 14 octombrie, 2026 Chișinăul va sărbători 590 de ani de la fondare. Vă dați seama: aproape șase secole are orașul nostru iubit. Drumul către această aniversare nu a fost ușor; orașul a trecut prin multe perioade dificile: a ars aproape din temelii în secolul XVIII, în timpul războaielor ruso-turce și al raidurilor tătare; a fost grav avariat de cutremurul din 1940, și a fost distrus în proporți
Prima persoană care trebuie să-i vorbească fetei despre menstruație este mama ei, iar ea trebuie să facă acest lucru fără teamă.Despre acest lucru a declarat medicul ginecolog-oncolog, Ghenadie Djuromschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a calificat ca fiind anormală situația în care acest lucru nu se întîmplă ș
Republica Moldova intră sub incidența unui episod sever de iarnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe întreg teritoriul țării sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare, însoțite de intensificări ale vîntului cu viteze de pînă la 15–20 m/s.Meteorologii avertizează că se va produce viscol,
„Complex captiv” în Rîșcani: locatarii reclamă contracte dubioase și deconectări repetate la apă și lumină # Noi.md
Scandal într-un bloc locativ din sectorul Rîșcani al capitalei, unde mai mulți proprietari acuză conducerea asociației de gestionare defectuoasă, semnarea unor contracte „dubioase” și deconectări repetate de la utilități.Oamenii spun că, deși și-au cumpărat apartamentele acum cinci ani, nici pînă astăzi nu au contracte directe cu furnizorii de servicii comunale, iar datoriile acumulate pe nume
Salvatorii avertizează: Cod portocaliu și galben de ninsoare, risc de viscol și polei în toată țara # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra riscurilor generate de condițiile meteorologice severe anunțate pentru următoarele ore.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe teritoriul Republicii Moldova sînt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare, înso
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni, Nadejada Ulinici, și-a dat demisia, după un control efectuat de Ministerul Sănătății. Anunțul a fost făcut luni de ministrul Emil Ceban.Cu cîteva zile în urmă, o mamă a publicat pe rețele de socializare un video din secția pediatrie în care se văd gîndaci și mizerie în saloane.{{864465}}Într-o postare în rețelele sociale, ministrul Sănătății a menț
Peste două mii de persoane au depus, pînă în prezent, contestații, nefiind de acord cu rezultatele procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național.În total, proprietarii a peste un milion de imobile din Republica Moldova s-au pomenit cu bunurile mai scumpe.Ivan Danii, directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, a declarat că 1.5 milioane de
Chișinăul găzduiește pe 16-17 februarie 2026 reuniunile Biroului Congress of Local and Regional Authorities al Council of Europe, un eveniment important pentru promovarea democrației locale și bunei guvernări în Europa.În perioada desfășurării evenimentului, în Republica Moldova vor avea loc discuții și dezbateri privind democrația participativă și rolul administrațiilor locale în procesul dec
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 18,4% în luna ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, și au constituit 9,7 milioane de lei.Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), majorarea este rezultatul acțiunilor de conformare voluntară și informare desfășurate la început de an. În perioada de referin
Fostul președinte al Adunării Populare din regiunea găgăuză, Dmitri Constantinov, afiliat lui Ilan Șor, condamnat, pe 26 decembrie 2025, la 12 ani de închisoare, și-a făcut apariția, pe 16 februarie, într-o declarație video publicată pe rețelele de socializare în care anunță că a atacat decizia primei instanțe la curtea de apel și spune că nu vrea să stea la pușcărie.„Nu ascund: nu vreau să me
Începînd cu luna ianuarie, ofițerii de urmărire penală și cei de investigații beneficiază de un spor suplimentar de 10% la salariu, iar pe parcursul anului 2026 urmează ajustări treptate în cadrul întregului sistem polițienesc, în conformitate cu noua lege a salarizării, dă asigurări șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.„Eu vreau să vă asigur că, ori de cîte ori a fost
Un pod pietonal din municipiul Bălți a devenit periculos pentru trecători, după ce nivelul apei în rîul Răut a crescut considerabil în urma precipitațiilor abundente. Construcția metalică, edificată în perioada sovietică, a fost parțial inundată, iar accesul a fost ulterior restricționat de polițiști pentru a preveni eventuale incidente.Imaginile surprinse la fața locului arată cum oamenii tra
Președintele american Donald Trump a afirmat luni despre Cuba că este o 'națiune în faliment', îndemnînd Havana să încheie un acord cu Statele Unite, respingînd în același timp ideea unei operațiuni de răsturnare a regimului, notează AFP.'Cuba este în prezent o națiune în faliment', le-a declarat liderul american jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One, în drum spre Washington.
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,3 bani, dar a cîștigat de la dolarul american la fel 0,3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 17 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1389 lei pentru un euro (+0,27 bani) și 16,9777 l
Corneliu Popovici, despre discursul lui Marco Rubio: „Lecții pentru Chișinău” în noul context geopolitic # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a publicat pe rețelele de socializare o analiză a discursului susținut de șeful diplomației americane, Marco Rubio, la München, în 14 februarie 2026, susținînd că mesajul transmis de Washington conține „cîteva lecții-cheie pe care politicienii de la Chișinău ar trebui să le rețină”.Potrivit lui Popovici, „Administrația Trump nu face pași înapoi,
Astăzi, în Moldova se prevede cer variabil pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi în general stabilă, fără precipitații semnificative.Spre seară, izolat vor cădea precipitații slabe, în principal sub formă de lapoviță. Vîntul va sufla din nord-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -2... +1°C.În centru se așteaptă -4...-2°C
Școala moldovenească de balet a crescut din școala rusă de balet, iar bazele ei au fost puse de învățători, absolvenți ai școlilor de balet din Rusia.Despre acest lucru a relatat coregraful, ballettmeister-ul, regizorul și artistul poporului din Moldova, Radu Poclitaru, în cadrul emisiunii „Главное” cu Artur Efremov, difuzată pe canalul TVC-21, relatează Noi.mdEl a menționat că, la vremea
Omul trebuie să se iubească și să nu se subestimeze, deoarece majoritatea problemelor apar anume din această cauză.Această opinie a fost exprimată de medicul ginecolog-oncolog, Ghenadie Djuromschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a menționat că acest lucru se referă în special la fetele care, din dorința de a pl
Cercetătorii de la Universitatea Stanford și-au propus să înțeleagă mai bine de ce unii copii consideră matematica mult mai dificilă decît colegii lor de clasă.Concluziile lor au fost publicate în revista JNeurosci, o revistă de neuroștiință care se concentrează pe modul în care creierul susține gîndirea și comportamentul, potrivit ScienceDaily.Mulți oameni presupun că dificultățile în mat
Grecia va participa la Forța Internațională de Stabilizare din Gaza și intenționează să trimită un batalion specializat în cadrul misiunii internaționale din Fîșie.Potrivit publicației elene Kathimerini, Grecia își va spori semnificativ prezența față de precedentele angajamente externe, integrînd pentru prima dată un rol de securitate activă într-o misiune din regiune, transmite https://www.me
Marocul și Franța au ajuns la un acord pentru construirea unui cablu submarin care va transporta energie verde direct din nordul Africii în Europa.Proiectul „Qantara Med” va conecta regiunea Nador din Maroc cu un port francez, ocolind complet Spania.De la Marea Britanie la FranțaPotrivit unui raport al Africa Intelligence, cablul aparține companiei britanice Xlinks, care a creat o fili
La 5 martie 2026, în Chișinău, se va desfășura Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat în cadrul Platforma de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP).Evenimentul își propune să consolideze dialogul dintre autorități, investitori și mediul de afaceri, precum și să stimuleze atragerea investițiilor europene în agricultura moldovenească.Platforma APP funcționează
Un bărbat din New Jersey transformă iarna în fapte bune.Americanul a construit o camionetă din zăpadă și vinde din interiorul ei înghețată, transmite stirileprotv.roVrea să fie disponibil pentru orice client, așa că și-a pus ideea în practică în fața casei. Deși afară temperatura nu sare de 5 grade Celsius, omul are vînzare, mai ales că are o varietate de sortimente.În plus, totul e pe
Guvernul a decis prelungirea termenului de valabilitate a protecției temporare pentru cetățenii Ucrainei # Noi.md
Guvernul Republica Moldova a decis prelungirea termenului de valabilitate a protecției temporare pentru cetățenii Ucrainei aflați pe teritoriul țării pînă la 1 martie 2027. În același timp, alte state au anunțat prelungirea automată a permiselor de imigrare, notează RBK Ucraina.Astfel, zeci de mii de refugiați își vor păstra dreptul la ședere legală și accesul la mecanismele de sprijin oferite
Cernăuțeanu: În Moldova nu se produc droguri. Substanțele provin în mare parte din UE și Ucraina # Noi.md
În Republica Moldova nu există laboratoare de producere a drogurilor. Declarația a fost făcută de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Vocea Basarabiei.Potrivit acestuia, pe teritoriul țării nu este desfășurată activitate de producere a substanțelor narcotice. „Noi nu avem, cel puțin nu avem producere pe teritoriul Republicii Moldova de droguri. La noi, marea major
Irlanda a brevetat un sistem permanent de venit minim garantat pentru artişti, angajîndu-se să plătească 2.000 de lucrători din sectorul creativ cu 325 de euro pe săptămînă.Măsura a fost luată în urma unui studiu, în care participanţii au explicat că necesitatea introducerii venitului minim pentru artiști. Printre avantaje se numără reducerea presiunii financiare asupra bugetelor personale și
O rezervație naturală cu vestigii antice, fără semnal telefonic și cu ponei sălbatici, atrage numeroși turiști. Este vorba despre o zonă situată în nordul Angliei protejată prin lege. Printre altele, în zonă au voie doar 12 mașini pe zi.Rezervația este așezată între dealurile Cheviot din Northumberland și se numește College Valley, potrivit Express.Zona este o atracție turistică deoarece g
Marți, 17 februarie 2026, are loc prima eclipsă de Soare din acest an, o spectaculoasă eclipsă inelară, vizibilă aproape exclusiv din Antarctica. Este începutul primului sezon de eclipse din 2026, iar fenomenul va desena pe cer celebrul „inel de foc”, scrie antena3.ro.Deși eclipsele totale atrag de obicei turiști din întreaga lume, de această dată spectacolul are loc într-una dintre cele mai i
Autoritățile din ministerele și alte instituții din Republica Moldova vor efectua o serie vizite în Statele Unite ale Americii, după negocierile dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Munchen.Inițiativa acestei întîlniri a venit din partea americană, a declarat ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski, în cadrul emisiunii „Новая неделя” на TV8.
La Chișinău a fost înregistrat primul caz de rujeolă din acest an. Informația a fost prezentată în cadrul ședinței Primăriei de conducerea Direcției Generale Asistență Medicală și Socială.Potrivit șefei adjuncte a Direcției, Marina Buga, în paralel se atestă o scădere a numărului de cazuri de gripă sezonieră. „Au fost înregistrate 210 cazuri de gripă sezonieră, comparativ cu 312 raportate săpt
Artă rupestră din Africa de Sud ar putea infățișa o creatură dispărută acum de milioane de ani # Noi.md
O pictură pe stîncă din Africa de Sud ar putea arăta cum fosilele au influențat mitologia indigenă.Cercetătorii spun că lucrarea ar putea reprezenta un animal preistoric dispărut în urmă cu 250 de milioane de ani, scrie Futura-Sciences.{{862554}}Descoperirea leagă rămășițele fosile din Bazinul Karoo de tradițiile de artă rupestră ale populației San.Pictura, cunoscută drept „Panoul Șarp
Oamenii de știință au creat o tulpină slăbită de Listeria monocytogenes care ar putea deveni un tratament inovator împotriva cancerului. Cercetătorii de la Universitatea California, Berkeley spun că bacteria modificată activează mecanisme puternice ale sistemului imunitar.Listeria monocytogenes este o bacterie transmisă prin alimente, cunoscută pentru infecțiile grave pe care le poate provoca.
Biologii din mai multe centre internaționale au confirmat că moartea în masă a păsărilor sălbatice în Antarctica a fost cauzată de o tulpină extrem de infecțioasă a gripei aviare H5N1. Peste 50 de păsări polare din sudul polar au fost victime ale virusului în sezonul estival din 2023 și 2024.Potrivit Oxu.Az, rezultatele studiului au fost publicate în revista Scientific Reports (SciRep).{{8
În Ținutul Primorie din Rusia a fost creat un grup mixt, format din angajați ai serviciului de supraveghere a vînătorii, reprezentanți ai centrului „Амурский тигр” și forțele de ordine.Scopul lor este de a găsi prădătorul care a rănit mortal un bărbat de 23 de ani în apropierea localității Berezovka.{{863317}}Potrivit Oxu.Az, informațiile respective au fost publicate de serviciul de presă
Ploile torenţiale şi vînturile puternice au perturbat luni transporturile aeriene, feroviare şi cu feribotul, determinînd închiderea mai multor drumuri în zone vaste din Insula de Nord, Noua Zeelandă, unde zeci de mii de rezidenţi au rămas fără curent electric.Potrivit presei locale, cîteva curse aeriene erau din nou operaţionale la orele prînzului de pe aeroportul din Wellington, deşi anulări
Turiștilor care vizitează zona Uluwatu din Bali li se recomandă să se ferească de motocicliștii-taximetriști pe timp de noapte. Aceștia pot cere bani și amenința pasagerii.În ultima perioadă, turiștii au depus tot mai multe pl]ngeri împotriva șoferilor de moto-taxi. Aceștia transportă pasagerii pe drumuri întunecate și pustii și cer plăți suplimentare, amenințîndu-i că-i vor lăsa în mijlocul d
