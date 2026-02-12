„Nu putem rămâne indiferenți”: Conferință despre riscurile drogurilor în instituțiile de învățământ
Subiectul Zilei, 12 februarie 2026 18:00
Problema consumului de substanțe interzise devine o realitate tot mai prezentă în școli și familii, fiind tema centrală a Conferinței Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri". Evenimentul a subliniat că flagelul drogurilor nu distruge doar indivizi, ci destramă familii, relații și destine, fiind necesară o mobilizare generală pentru a stopa acest […]
Acum 30 minute
18:00
„Nu putem rămâne indiferenți": Conferință despre riscurile drogurilor în instituțiile de învățământ # Subiectul Zilei
Problema consumului de substanțe interzise devine o realitate tot mai prezentă în școli și familii, fiind tema centrală a Conferinței Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri". Evenimentul a subliniat că flagelul drogurilor nu distruge doar indivizi, ci destramă familii, relații și destine, fiind necesară o mobilizare generală pentru a stopa acest […]
18:00
VIDEO// Alertă pe litoralul din România: Resturi de dronă descoperite pe plaja din Tuzla # Subiectul Zilei
Resturi ale unui dispozitiv de tip dronă au fost descoperite pe plaja din Tuzla de un grup de tineri care se plimbau în zonă. Aceștia au alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar polițiștii de frontieră sosiți la fața locului au confirmat că fragmentele metalice par să provină de la un aparat de zbor fără […]
18:00
Poliția belgiană a efectuat joi dimineață percheziții la mai multe sedii ale Comisiei Europene din Bruxelles, în cadrul unei anchete ce vizează posibile nereguli legate de vânzarea unor active imobiliare ale Uniunii Europene, potrivit Financial Times și AFP, citând surse apropiate investigației. Perchezițiile au inclus și departamentul de buget al Comisiei, iar ancheta se referă […]
Acum o oră
17:20
Scuze publice și 450 de lei – verdictul pentru Anna Mihalachi în procesul cu Maia Sandu # Subiectul Zilei
În cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat o hotărâre în procesul de „apărare a onoarei, demnității și reputației profesionale" intentat de președinta Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi. Instanța a admis parțial cererea Maiei Sandu și a dispus ca Mihalachi să își ceară scuze publice și să dezmintă informațiile denigratoare […]
Acum 2 ore
16:30
Ședință tensionată în dosarul miliardului: Plahotniuc nu a fost audiat din cauza unei viroze # Subiectul Zilei
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus la ședința de judecată de joi, 12 februarie, pentru a depune mărturii în dosarul privind furtul miliardului. Întrebat de jurnaliști cine ar fi așa-numitul „martor infiltrat" al procurorilor, care ar cunoaște în detaliu întreaga sa activitate, Plahotniuc a evitat să ofere un răspuns concret și a redirecționat […]
Acum 4 ore
15:30
Sistemul educațional din Republica Moldova riscă să se confrunte cu o reducere semnificativă a numărului de elevi în următoarele decenii, pe fondul declinului demografic accentuat. Până în anul 2040, numărul copiilor din școli ar putea scădea cu aproximativ 30%, potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun. Declarațiile au fost făcute de la tribuna Parlamentului, unde […]
14:50
Trafic de droguri la Ciocana: cetățean rus și un tânăr din Moldova, prinși în flagrant # Subiectul Zilei
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu polițiștii și procurorii de la Ciocana, au reținut doi bărbați suspectați de trafic de droguri, dintre care unul este cetățean al Federației Ruse. Potrivit anchetei, suspecții, cu vârstele de 20 și 21 de ani, plănuiau să organizeze o rețea de procurare, transportare […]
14:30
Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă", a declarat Renato Usatîi. El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport […]
Acum 6 ore
14:00
VIDEO// Vlad Plahotniuc, adus de mascați la judecătorie în dosarul „Frauda Bancară” # Subiectul Zilei
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost escortat de mascați din Penitenciarul nr. 13 la judecătorie pentru a fi audiat în dosarul „Frauda Bancară". Acesta este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, acuzații pe care le respinge. Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, […]
14:00
Controverse în jurul facturilor la gaze: ANRE și Ministerul Energiei contestă postările cetățenilor # Subiectul Zilei
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) și Ministerul Energiei au reacționat la nemulțumirile exprimate de consumatori în mediul online privind facturile la gaz natural. Instituțiile susțin că imaginile și informațiile publicate de cetățeni ar fi „distorsionate" și fac parte, potrivit lor, dintr-o „campanie orchestrată" menită să creeze confuzie și nemulțumire. ANRE îi îndeamnă pe […]
12:40
Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, pentru a-i forța pe ruși să folosească Max, aplicația de mesagerie a statului # Subiectul Zilei
Rusia a încercat să blocheze complet aplicația WhatsApp în țară, a declarat compania, pe fondul intensificării restricțiilor impuse de Kremlin asupra aplicațiilor de mesagerie, relatează BBC. WhatsApp, deținută de Meta, a acuzat această decizie ca fiind o încercare de a forța peste 100 de milioane de utilizatori din Rusia să treacă la „o aplicație de […]
Acum 8 ore
12:10
Flashmob MAN la Parlament: Facturile la energie, aruncate simbolic într-o urnă pentru a atrage atenția asupra tarifelor ridicate # Subiectul Zilei
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat joi, 12 februarie, un flashmob în fața Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul campaniei „Plătește tu!", pentru a atrage atenția asupra impactului tarifelor la energie asupra cetățenilor și mediului de afaceri. Potrivit reprezentanților MAN, nivelul actual al prețurilor la energia electrică și termică a devenit greu de suportat pentru […]
11:30
Control inedit la vamă: 256 de pachete de țigări găsite în gențile a trei călători # Subiectul Zilei
Funcționarii Serviciului Vamal, în colaborare cu echipa canină, au descoperit peste 250 de pachete de țigări ascunse în bagajele a trei pasageri ai unui microbuz care efectua cursa Chișinău – Suceava. Potrivit Serviciului Vamal, controlul a fost efectuat la postul vamal Costești, unde un Mercedes Benz Sprinter care efectua cursa regulată Chișinău – Suceava a […]
11:20
Bărbat din Chișinău, plasat în izolator după percheziții în dosarul finanțării partidelor # Subiectul Zilei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut în această dimineață, 12 februarie, un bărbat din Chișinău, suspectat de complicitate într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, în care este implicată și o persoană din raionul Anenii Noi, reținută anterior. Potrivit informațiilor preliminare ale anchetei, bărbatul reținut ar fi participat la transmiterea centralizată a fondurilor financiare […]
10:20
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026 ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
10:20
Proiectul Legii avocaturii, introdus pe ordinea de zi în ultimul moment, contestat de MAN # Subiectul Zilei
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă includerea în ultimul moment pe ordinea de zi a Parlamentului a unui proiect de modificare a Legii avocaturii, acuzând încălcarea principiilor de transparență și a procedurilor legislative. Formațiunea solicită retragerea inițiativei și organizarea de consultări publice. Potrivit unui comunicat emis de MAN, proiectul de modificare a Legii avocaturii ar fi […]
Acum 12 ore
09:40
Atac cu rachete în regiunea Volgograd: incendiu la o instalație militară și evacuări în zonă # Subiectul Zilei
Un atac cu rachete a provocat un incendiu la o instalație a Ministerului Apărării din regiunea Volgograd, în sudul Rusiei. Autoritățile au evacuat locuitorii unui sat din apropiere, invocând riscul unor detonări în timpul intervenției pompierilor. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Botcearov, a anunțat că unitățile de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării al Federației Ruse au […]
Acum 24 ore
18:20
O femeie a atras atenția asupra condițiilor extrem de precare din secția pentru copii a spitalului din Nisporeni, publicând pe rețelele de socializare imagini care surprind starea dezastruoasă a unității medicale. Potrivit acesteia, baia secției nu funcționează, saltelele și lenjeriile sunt murdare, iar în saloane pot fi văzuți gândaci. „Ce murdărie și ce mizerie este […]
Ieri
17:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune o reducere a tarifului la energia termică livrată de Termoelectrica SA, de la 2.510 lei/Gcal în prezent, până la 2.020 lei/Gcal. Proiectul de decizie va fi examinat joi, 12 februarie, în ședința publică a Consiliului de administrație al ANRE. Reducerea propusă de ANRE este de 160 de lei/Gcal […]
17:10
Ministerul Muncii avertizează asupra unor tentative de fraudă legate de compensații # Subiectul Zilei
Ministerul Muncii și Protecției Sociale atenționează cetățenii cu privire la mai multe tentative de fraudă semnalate recent. Autoritățile solicită prudență și reamintesc că nu solicită date personale prin telefon, mesaje sau link-uri online, nici nu condiționează acordarea compensațiilor de furnizarea acestor informații. Persoanele rău-intenționate încearcă să obțină ilegal datele personale ale cetățenilor pentru a comite […]
16:20
Produsele din pește vor fi mai sigure, iar sănătatea animalelor acvatice mai bine protejată, după ce Guvernul a aprobat un nou regulament privind sănătatea animală și certificarea produselor de origine acvatică. Documentul impune reguli clare pentru transport, producere, prelucrare și distribuție, menite să prevină răspândirea bolilor și să protejeze lanțul alimentar. De asemenea, se stabilește […]
15:40
Alexandr Berlinschii l-a prins cu minciuna pe deputatul PAS: Majoritatea parlamentară nu-și asumă erorile. Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala guvernării # Subiectul Zilei
Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala creată de guvernare, pe care aceasta nici măcar nu și-o asumă. Așa a răspuns deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, la încercarea deputatului PAS, Igor Chiriac, de a-l acuza că amendamentele sale la legea cetățeniei ar deschide porțile obținerii cetățeniei Republicii Moldova prin metode frauduloase. Disputa a avut loc în […]
15:40
Remanieri la nivel de secretari de stat: Două eliberări și două numiri aprobate de Guvern # Subiectul Zilei
Cabinetul de miniștri a aprobat eliberarea din funcție a doi secretari de stat și numirea altor doi funcționari în aceste poziții. Cristina Ixari a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor, potrivit informațiilor citate de Știri.md cu referire la realitatea.md. Totodată, Iurie Scripnic a fost demis din funcția de secretar de […]
14:50
Partidul Mișcarea Alternativă Națională solicită ca informațiile despre persoanele implicate în evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor să fie făcute publice. Echipa de juriști a partidului atrage atenția că reforma lansată în 2022, inițial ca mecanism excepțional, riscă să devină un proces de durată, fără un control public real. Deputatul MAN, Gaik Vartanean, a transmis […]
14:30
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026 ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
14:10
O româncă în vârstă de 32 de ani a fost condamnată în primă instanță la cinci ani de închisoare în Italia, fiind acuzată că și-a adormit iubitul cu o doză masivă de somnifere pentru a-i fura bijuterii de peste 30.000 de euro. Incidentul a avut loc pe 3 noiembrie 2013, în Treviso, când femeia a […]
14:10
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical către editorul independent Primary Wave, transmite Krispmedia.kz. Deși tranzacția a fost finalizată încă din data de 30 decembrie, informația a fost făcută publică abia acum. Potrivit surselor media, valoarea estimativă a acordului s-ar ridica la suma de aproximativ 200 de milioane de dolari. Primary Wave […]
14:10
Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop # Subiectul Zilei
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, lansează WIZZ Link, o soluție care le permite pasagerilor să combine zborurile Wizz Air și să își planifice călătorii cu mai multe zboruri printr-o singură rezervare. Dezvoltată în parteneriat cu compania de tehnologie de călătorie Dohop, platforma WIZZ Link facilitează accesul către un număr mai mare […] Articolul Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională # Subiectul Zilei
Cu majoritatea voturilor, Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională a susținut proiectul Hotărârii Parlamentului, înaintat de Partidul Nostru, privind elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale”. Potrivit președintelui Comisiei, Liliana Iaconi, acest proiect reprezintă primul pas în consolidarea măsurilor menite să elimine carențele în evidența și gestionarea sistemelor informaționale. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, […] Articolul Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Un pensionar din Ucraina a ucis cu toporul și ciocanul 5 oameni care se refugiaseră într-o școală de la el din sat # Subiectul Zilei
Un pensionar de 72 de ani din Ucraina a ucis cu toporul și ciocanul cinci refugiați care se adăposteau într-o școală din satul Sudobici, regiunea Rivne, transmite RBC Ukraina. Tragedia a avut loc în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 04:10. Poliția a fost alertată de o asistentă socială care a raportat că […] Articolul Un pensionar din Ucraina a ucis cu toporul și ciocanul 5 oameni care se refugiaseră într-o școală de la el din sat apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Potrivit anchetatorilor, inculpata a aplicat lovituri repetate cu pumnii și palmele asupra copilului, provocând echimoze, excoriații și hemoragii oculare. De asemenea, aceasta i-a provocat arsuri termice folosind flacăra unei brichete și mucuri de țigară. Expertiza medico-legală a confirmat că leziunile produse au cauzat suferințe fizice și psihice considerabile micuțului. Hotărârea nu este definitivă, iar femeia […] Articolul Abuz cutremurător: Copil de un an bătut și ars de propria mamă apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Ion Ceban cere Parlamentului votarea legii parcărilor: „Țara are nevoie de reguli clare, nu de manipulări” # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a lansat un apel către Parlament, solicitând adoptarea de urgență a unei legi clare cu privire la parcări. Edilul a calificat drept „manipulare publică” afirmațiile reprezentanților guvernării, conform cărora un simplu regulament intern ar fi suficient pentru gestionarea acestui sector. Potrivit lui Ceban, deși municipalitatea a creat și continuă […] Articolul Ion Ceban cere Parlamentului votarea legii parcărilor: „Țara are nevoie de reguli clare, nu de manipulări” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Mitropolia Basarabiei cere intervenția autorităților după incidentele de la biserica din Dereneu # Subiectul Zilei
Mitropolia Basarabiei a solicitat intervenția urgentă a instituțiilor statului, după ce marți seara, 10 februarie, aproximativ 150 de persoane au pătruns forțat în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Pe când Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a catalogat aceste acțiuni drept ilegale. Reprezentanții Mitropoliei susțin că în timpul incidentului […] Articolul Mitropolia Basarabiei cere intervenția autorităților după incidentele de la biserica din Dereneu apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Doi elevi, în vârstă de 12 și 13 ani, au fost transportați la spital după ce au fost înjunghiați în incinta unei școli din nordul Londrei. Unul dintre copii se află în stare gravă. Poliția a anunțat că un băiat de 13 ani a fost arestat la câteva ore după producerea incidentului. Atacul a avut […] Articolul Doi elevi, spitalizați după un atac cu cuțitul într-o școală din nordul Londrei. apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere la graniță și un pod peste Nistru # Subiectul Zilei
Republica Moldova și Ucraina planifică deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei între localitățile Cosăuți și Yampil, însoțit de construirea unui pod rutier transfrontalier peste râul Nistru. Ministra Afacerilor Interne din Moldova, Daniella Misail-Nichitin, și omologul său ucrainean, Ihor Klymenko, au semnat la Kiev Protocolul de cooperare între Guvernul moldovean și Cabinetul de Miniștri […] Articolul Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere la graniță și un pod peste Nistru apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
În dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte Igor Dodon, au intervenit informații noi. La ședința de astăzi, la care Dodon nu a participat, procurorii au declarat că dispozitivele video folosite pentru înregistrarea cu sacoșa neagră erau ascunse în patru umbrele. Totuși, acestea nu pot fi prezentate drept probe materiale, deoarece nu au fost […] Articolul Noi dezvăluiri în cazul Dodon: Înregistrările video și misterul sacoșei cu bani apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Rusia restricționează parțial Telegram: serviciul funcționează încet și înregistrează întreruperi # Subiectul Zilei
Autoritățile ruse au început să încetinească funcționarea aplicației de mesagerie Telegram în mai multe regiuni ale țării, inclusiv Moscova, Siberia și Extremul Orient, a relatat postul RBC, citat de The Moscow Times. Măsura, introdusă marți, 10 februarie, afectează transmiterea fișierelor media și funcționarea generală a serviciului. Roskomnadzor susține că restricțiile sunt necesare deoarece Telegram nu […] Articolul Rusia restricționează parțial Telegram: serviciul funcționează încet și înregistrează întreruperi apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Condamnare pentru corupție: fostă șefă interimară a Vămii, amendă de 400.000 de lei și interdicție de a ocupa funcții publice # Subiectul Zilei
La 9 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința într-un dosar de corupție ce vizează o fostă angajată a Postului Vamal Chișinău, care a deținut funcția de șefă interimară. Aceasta a fost găsită vinovată de două episoade de trafic de influență și două episoade de corupere activă. Instanța a decis aplicarea unei pedepse de […] Articolul Condamnare pentru corupție: fostă șefă interimară a Vămii, amendă de 400.000 de lei și interdicție de a ocupa funcții publice apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Ambasada R. Moldova la București avertizează: moldovenii cu cetățenie română să aibă asupra lor pașaport moldovenesc valabil # Subiectul Zilei
Cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia română și se află sau călătoresc în România sunt sfătuiți să poarte asupra lor și pașaportul emis de R. Moldova, aflat în termen de valabilitate. Recomandarea vine din partea Ambasadei Republicii Moldova la București, în contextul anulării masive a cărților de identitate românești emise persoanelor născute în R. […] Articolul Ambasada R. Moldova la București avertizează: moldovenii cu cetățenie română să aibă asupra lor pașaport moldovenesc valabil apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Clienții Lukoil din Republica Moldova pot achita combustibilul exclusiv în numerar, după ce plățile cu cardul au fost suspendate. Măsura vine în contextul blocării conturilor companiei de către două bănci comerciale, care au constatat neconcordanțe între datele declarate de Lukoil și informațiile din Registrul de Stat al Unităților de Drept. Conform legislației, băncile sunt obligate […] Articolul Sancțiuni internaționale și controale bancare opresc plățile cu cardul la Lukoil apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru a adresat o interpelare Guvernului, solicitând clarificări cu privire la modul în care a fost efectuată reevaluarea bunurilor imobiliare. Despre acest lucru a anunțat vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, în cadrul emisiunii de la TV8. Deputata a recunoscut că reevaluarea era necesară, întrucât nu a mai fost realizată de foarte mult timp, […] Articolul Partidul Nostru a solicitat Guvernului explicații privind reevaluarea imobilelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Subiectul Zilei
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de […] Articolul „HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat bijuterii din metale și pietre prețioase, nedeclarate, în bagajul unui pasager venit din Istanbul. Bărbatul, un cetățean al Republicii Africa de Sud, în vârstă de 34 de ani, a folosit culoarul verde „nimic de declarat”, însă verificările au scos la iveală bunurile pasibile declarării. Bijuteriile au […] Articolul Cetățean sud-african prins cu bijuterii nedeclarate la Aeroportul Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a transmis instanței de judecată un dosar în care doi procurori sunt învinuiți de corupție. Potrivit anchetei, în octombrie 2024, un procuror de la Bălți ar fi acceptat să intervină pentru favorizarea unui învinuit într-un caz de migrație ilegală aflat în gestiunea Direcției Nord […] Articolul Doi procurori din Moldova, trimiși în judecată pentru corupție apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Coreea de Nord ar fi executat și trimis în lagăre de muncă adolescenți și elevi de gimnaziu pentru că au vizionat emisiuni sud-coreene sau au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul Netflix „Squid Game”, potrivit unui raport Amnesty International, citat de The New York Post. Organizația pentru drepturile omului a realizat 25 de interviuri aprofundate în […] Articolul Mass-media sud-coreeană costă vieți în Coreea de Nord, avertizează Amnesty apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Poliția de Frontieră a contracarat două tentative de introducere ilegală a lichidelor pentru vape # Subiectul Zilei
Republica Moldova, au fost depistate două tentative de introducere ilegală a lichidelor pentru țigări electronice. Operațiunea a fost realizată în cadrul unei acțiuni comune a polițiștilor de frontieră și a funcționarilor vamali. Incidentul a avut loc pe pista de pietoni, unde două femei s-au prezentat la control, declarând că nu transportă bunuri care necesită declarare. […] Articolul Poliția de Frontieră a contracarat două tentative de introducere ilegală a lichidelor pentru vape apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Primarul municipiului Chișinău a declarat că nu va admite majorarea impozitelor pentru apartamentele și casele în care locuiesc chișinăuienii, în contextul evaluării și reevaluării cadastrale a bunurilor imobiliare inițiate la nivel național de guvernare. Potrivit edilului, procesul de evaluare cadastrală ar putea duce la majorarea impozitelor pe bunurile imobile cu până la 200%, iar în […] Articolul Ceban promite măsuri pentru a limita creșterea impozitelor pe locuințe apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Mii de lucrători medicali fac naveta către alte localități și primesc compensații de transport # Subiectul Zilei
Pe parcursul anului trecut, 3.560 de lucrători medicali au făcut naveta zilnic sau săptămânal către instituții medicale situate în alte localități decât cele de domiciliu, transmite subiectulzilei.md cu referire la IPN. Potrivit autorităților, începând cu luna octombrie 2024, personalul medical și farmaceutic care face naveta beneficiază de compensații pentru transportul tur-retur, măsură menită să sprijine […] Articolul Mii de lucrători medicali fac naveta către alte localități și primesc compensații de transport apare prima dată în Subiectul Zilei.
9 februarie 2026
17:40
MAN solicită rapoarte detaliate despre stadiul lucrărilor și cheltuielile proiectului „Curți europene” # Subiectul Zilei
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău a adresat o solicitare oficială către Agenția de Dezvoltare Centru, cerând detalii despre implementarea proiectului „Curți europene”. Inițiativa vine după multiple reclamații ale locatarilor privind starea precară a curților renovate. Consilierii solicită informații despre contractele semnate, valoarea lucrărilor, plățile efectuate, termenele de finalizare și documentele care stau la baza […] Articolul MAN solicită rapoarte detaliate despre stadiul lucrărilor și cheltuielile proiectului „Curți europene” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Poliția din Moldova primește echipamente și software avansat pentru combaterea criminalității cibernetice # Subiectul Zilei
Poliția Republicii Moldova își întărește capacitățile de investigare a criminalității cibernetice, inclusiv a exploatării online a minorilor, cu ajutorul unor echipamente și software în valoare de peste 780.000 de dolari, oferite de Guvernul SUA prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În cadrul proiectului „Sporirea capacităților poliției în domeniul ordinii publice și a combaterii criminalității […] Articolul Poliția din Moldova primește echipamente și software avansat pentru combaterea criminalității cibernetice apare prima dată în Subiectul Zilei.
