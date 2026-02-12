VIDEO// Alertă pe litoralul din România: Resturi de dronă descoperite pe plaja din Tuzla

Resturi ale unui dispozitiv de tip dronă au fost descoperite pe plaja din Tuzla de un grup de tineri care se plimbau în zonă. Aceștia au alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar polițiștii de frontieră sosiți la fața locului au confirmat că fragmentele metalice par să provină de la un aparat de zbor fără

