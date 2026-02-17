(video) Ultima oră! Vlad Plahotniuc a refuzat să depună mărturii în dosarul „Kuliok”, la ședința unde a fost adus forțat: Cum a reacționat, întrebat de ce nu „i-a făcut un cadou lui Igor Dodon”

19:50

Bloggerița Daniela Costețchi susține că ar fi fost una din cele două victime a grupării acuzate că a estorcat 47.000 de euro prin șantaj. Potrivit influenceriței, totul ar fi început în anul 2021, când un necunoscut a început a o amenință că îi sparge contul, dacă nu îi achită bani. Din frica de a nu-și pierde „munca”, aceasta ar fi continuat să îi achite bani, la orice solicitare. După ce oamenii legii au documentat activitatea infracțională, aceasta a decis să vorbească public despre tot ce a trăit în acest timp și despre cine ar sta în spatele acestei grupări. „De ce s-au făcut percheziții la tine acasă?” a întrebat Daniela Costețchi făcând aluzie la Iuliana Beregoi.