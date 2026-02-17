VIN MOLDOVENESC EXPORTAT SUB MARCĂ FRANCEZĂ: Prejudiciu de milioane

Agromedia, 17 februarie 2026 12:00

VIN MOLDOVENESC EXPORTAT SUB MARCĂ FRANCEZĂ: Prejudiciu de milioane

Acum 15 minute
12:10
GRÂUL, IEFTIN PE BURSE, RAPIȚA REZISTĂ: Evoluția cerealelor în Europa Agromedia
GRÂUL, IEFTIN PE BURSE, RAPIȚA REZISTĂ: Evoluția cerealelor în Europa
Acum 30 minute
12:00
VIN MOLDOVENESC EXPORTAT SUB MARCĂ FRANCEZĂ: Prejudiciu de milioane Agromedia
VIN MOLDOVENESC EXPORTAT SUB MARCĂ FRANCEZĂ: Prejudiciu de milioane
Acum 2 ore
11:10
FRANȚA A PIERDUT 100.000 DE EXPLOATAȚII AGRICOLE Agromedia
FRANȚA A PIERDUT 100.000 DE EXPLOATAȚII AGRICOLE
10:40
FINANȚARE DE PÂNĂ LA 150.000 DE EURO PENTRU MODERNIZAREA STUPINELOR ȘI PROCESAREA MIERII Agromedia
FINANȚARE DE PÂNĂ LA 150.000 DE EURO PENTRU MODERNIZAREA STUPINELOR ȘI PROCESAREA MIERII
Acum 4 ore
10:00
DKC 5110 ȘI DKC 4728: Noii hibrizi de porumb Bayer pentru primăveri instabile Agromedia
DKC 5110 ȘI DKC 4728: Noii hibrizi de porumb Bayer pentru primăveri instabile
Acum 24 ore
17:50
DORINA TATARU: Investițiile în depozitare au adus mai multă flexibilitate la export Agromedia
DORINA TATARU: Investițiile în depozitare au adus mai multă flexibilitate la export
17:30
CLOCITUL LA GĂINI: Ce trebuie să știe fiecare crescător Agromedia
CLOCITUL LA GĂINI: Ce trebuie să știe fiecare crescător
15:20
ODA RELANSEAZĂ APELURILE DE GRANTURI PENTRU IMM-URI. Buget de 300 milioane lei în 2026 Agromedia
ODA RELANSEAZĂ APELURILE DE GRANTURI PENTRU IMM-URI. Buget de 300 milioane lei în 2026
Ieri
11:50
SEMINAR PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI: Tehnologii de protecție și fertilizare a legumelor Agromedia
SEMINAR PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI: Tehnologii de protecție și fertilizare a legumelor
11:00
FUNCTIONAL CROP NUTRITION®: Protecția culturilor de înghețurile de primăvară Agromedia
FUNCTIONAL CROP NUTRITION®: Protecția culturilor de înghețurile de primăvară
09:50
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Gheorghe Arpentin despre transformarea industriei vinului și accesul micilor crame la inovații Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Gheorghe Arpentin despre transformarea industriei vinului și accesul micilor crame la inovații
09:40
METEO. Săptămână rece cu cer în toată țara Agromedia
METEO. Săptămână rece cu cer în toată țara
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
AL CINCILEA APEL AGGRI: Granturi de până la 1 milion USD pentru zootehnie, horticultură, procesare Agromedia
AL CINCILEA APEL AGGRI: Granturi de până la 1 milion USD pentru zootehnie, horticultură, procesare
14:10
CREDITAREA TEHNICĂ PRIN MECAGRO: Utilaje agricole în rate pe până la 3 ani Agromedia
CREDITAREA TEHNICĂ PRIN MECAGRO: Utilaje agricole în rate pe până la 3 ani
14:00
CE FACEM DACĂ VIȚELUL NU RESPIRĂ IMEDIAT DUPĂ FĂTARE: Recomandări practice Agromedia
CE FACEM DACĂ VIȚELUL NU RESPIRĂ IMEDIAT DUPĂ FĂTARE: Recomandări practice
13:10
PRODUSELE AGROALIMENTARE AUTOHTONE, FĂRĂ RESTRICȚII LA EXPORT ÎN FRANȚA Agromedia
PRODUSELE AGROALIMENTARE AUTOHTONE, FĂRĂ RESTRICȚII LA EXPORT ÎN FRANȚA
12:50
BAYER EXPERT FORUM 2026: Soluții pentru profitabilitatea fiecărui hectar Agromedia
BAYER EXPERT FORUM 2026: Soluții pentru profitabilitatea fiecărui hectar
10:40
DENIS PRUTEANU DEZVOLTĂ O FERMĂ DE OI, CAPRE ȘI PORCI ȘI PLANIFICĂ PROCESAREA CĂRNII Agromedia
DENIS PRUTEANU DEZVOLTĂ O FERMĂ DE OI, CAPRE ȘI PORCI ȘI PLANIFICĂ PROCESAREA CĂRNII
09:40
MEDICII VETERINARI PRIMESC INDEMNIZAȚII DE PÂNĂ LA 15 SALARII ȘI SPRIJIN PENTRU LOCUINȚĂ Agromedia
MEDICII VETERINARI PRIMESC INDEMNIZAȚII DE PÂNĂ LA 15 SALARII ȘI SPRIJIN PENTRU LOCUINȚĂ
09:30
EUROGRAIN EXCHANGE 2026: Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre Agromedia
EUROGRAIN EXCHANGE 2026: Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre
12 februarie 2026
12:10
COMISIA EUROPEANĂ AUTORIZEAZĂ EXPORTUL CĂRNII DE PASĂRE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN UE Agromedia
COMISIA EUROPEANĂ AUTORIZEAZĂ EXPORTUL CĂRNII DE PASĂRE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN UE
09:20
„PESTICIDE MRL TRACKER”: Instrument digital util pentru producători și exportatori Agromedia
„PESTICIDE MRL TRACKER”: Instrument digital util pentru producători și exportatori
11 februarie 2026
18:40
PARTENERIAT CU FRANȚA LA UTM PENTRU O NOUĂ GENERAȚIE DE SPECIALIȘTI ÎN VINIFICAȚIE Agromedia
PARTENERIAT CU FRANȚA LA UTM PENTRU O NOUĂ GENERAȚIE DE SPECIALIȘTI ÎN VINIFICAȚIE
16:30
NOI REGULI PENTRU PESCARI ȘI ACVACULTURĂ Agromedia
NOI REGULI PENTRU PESCARI ȘI ACVACULTURĂ
16:20
PESTE 400 DE PRODUCĂTORI AUTOHTONI LA „FABRICAT ÎN MOLDOVA 2026” Agromedia
PESTE 400 DE PRODUCĂTORI AUTOHTONI LA „FABRICAT ÎN MOLDOVA 2026”
13:00
SUBEO HTS HIGH-OLEIC: 3,9 t/ha și stabilitate în condiții climatice dificile Agromedia
SUBEO HTS HIGH-OLEIC: 3,9 t/ha și stabilitate în condiții climatice dificile
10 februarie 2026
18:10
144 DE TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE DEPOZITATE NECONFORM PE UN CÂMP AGRICOL Agromedia
144 DE TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE DEPOZITATE NECONFORM PE UN CÂMP AGRICOL
17:00
MAI MULTE FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ, GRIPĂ AVIARĂ ȘI RABIE DEPISTATE MOLDOVA Agromedia
MAI MULTE FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ, GRIPĂ AVIARĂ ȘI RABIE DEPISTATE MOLDOVA
16:30
MOLDOVA, LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIOFACH – NÜRNBERG, GERMANIA Agromedia
MOLDOVA, LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIOFACH – NÜRNBERG, GERMANIA
14:50
REPUBLICA MOLDOVA ÎȘI PROMOVEAZĂ OFERTA TURISTICĂ LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIT MILANO 2026 Agromedia
REPUBLICA MOLDOVA ÎȘI PROMOVEAZĂ OFERTA TURISTICĂ LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIT MILANO 2026
12:10
FRUIT LOGISTICA 2026: Tendințe globale în comerțul cu fructe și legume Agromedia
FRUIT LOGISTICA 2026: Tendințe globale în comerțul cu fructe și legume
11:40
CE FACEM CA GĂINILE SĂ NU MĂNÂNCE OUĂLE? 10 sfaturi utile Agromedia
CE FACEM CA GĂINILE SĂ NU MĂNÂNCE OUĂLE? 10 sfaturi utile
11:00
GOSPODARII ÎȘI POT VINDE PRODUSELE DIRECT DE ACASĂ. Care sunt condițiile, AICI Agromedia
GOSPODARII ÎȘI POT VINDE PRODUSELE DIRECT DE ACASĂ. Care sunt condițiile, AICI
10:20
MOLDOVA ELABOREAZĂ PRIMUL STUDIU NAȚIONAL PRIVIND RISCURILE ÎN AGRICULTURĂ Agromedia
MOLDOVA ELABOREAZĂ PRIMUL STUDIU NAȚIONAL PRIVIND RISCURILE ÎN AGRICULTURĂ
10:10
LALELE CRESCUTE SMART LA CEADÎR LUNGA: Povestea tinerei Libovi Ciolac Agromedia
LALELE CRESCUTE SMART LA CEADÎR LUNGA: Povestea tinerei Libovi Ciolac
9 februarie 2026
12:30
SERGHEI TUTOVAN: Avem risc de asfixiere a mugurilor în vii. Ce pot face viticultorii Agromedia
SERGHEI TUTOVAN: Avem risc de asfixiere a mugurilor în vii. Ce pot face viticultorii
12:30
PROGRAM INTENSIV DE DIGITALIZARE PENTRU IMM-URILE DIN SUD: „Digital Upgrade”, lansat la Cahul Agromedia
PROGRAM INTENSIV DE DIGITALIZARE PENTRU IMM-URILE DIN SUD: „Digital Upgrade”, lansat la Cahul
12:10
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI DIGITALIZAREA, ÎN CENTRUL EDIȚIEI A V-A CAHUL BUSINESS SUMMIT Agromedia
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI DIGITALIZAREA, ÎN CENTRUL EDIȚIEI A V-A CAHUL BUSINESS SUMMIT
09:20
CUM VA FI VREMEA ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ: Ninsori, ger și încălzire treptată spre weekend Agromedia
CUM VA FI VREMEA ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ: Ninsori, ger și încălzire treptată spre weekend
00:10
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu
8 februarie 2026
18:00
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu
6 februarie 2026
17:40
TEHNOLOGIE NOUĂ ÎN APICULTURĂ: Robotul care reproduce limbajul albinelor Agromedia
TEHNOLOGIE NOUĂ ÎN APICULTURĂ: Robotul care reproduce limbajul albinelor
17:10
ÎNCĂ 3 ZILE DE COD GALBEN DE POLEI. Când revine gerul? Agromedia
ÎNCĂ 3 ZILE DE COD GALBEN DE POLEI. Când revine gerul?
16:10
ASOCIAȚIILE VITIVINICOLE CER SCUZE PUBLICE DEPUTATULUI SERGIU STEFANCO, DUPĂ DECLARAȚIILE ÎN PARLAMENT Agromedia
ASOCIAȚIILE VITIVINICOLE CER SCUZE PUBLICE DEPUTATULUI SERGIU STEFANCO, DUPĂ DECLARAȚIILE ÎN PARLAMENT
12:20
PRIMELE 5 ZILE DE VIAȚĂ ALE PURCEILOR: Intervenția care le decide sănătatea Agromedia
PRIMELE 5 ZILE DE VIAȚĂ ALE PURCEILOR: Intervenția care le decide sănătatea
11:30
7 LEI/KG FĂRĂ TVA PENTRU LAPTELE CRUD: Cu ce soluții vin autoritățile Agromedia
7 LEI/KG FĂRĂ TVA PENTRU LAPTELE CRUD: Cu ce soluții vin autoritățile
10:30
PLAFONUL DE SCUTIRE TVA AR PUTEA CREȘTE LA 3,2 MILIOANE LEI: Ce se schimbă pentru firme Agromedia
PLAFONUL DE SCUTIRE TVA AR PUTEA CREȘTE LA 3,2 MILIOANE LEI: Ce se schimbă pentru firme
10:10
MOȚIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTREI AGRICULTURII A FOST RESPINSĂ DUPĂ 6 ORE DE DEZBATERI ÎN PARLAMENT Agromedia
MOȚIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTREI AGRICULTURII A FOST RESPINSĂ DUPĂ 6 ORE DE DEZBATERI ÎN PARLAMENT
5 februarie 2026
14:30
CORTEVA SPRIJINĂ FEMEILE FERMIER DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA PRIN EDUCAȚIE BAZATĂ PE ȘTIINȚĂ Agromedia
CORTEVA SPRIJINĂ FEMEILE FERMIER DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA PRIN EDUCAȚIE BAZATĂ PE ȘTIINȚĂ
14:20
ELEVII ÎNVAȚĂ ȘI SUNT PLĂTIȚI: Cum funcționează învățământul dual în Moldova Agromedia
ELEVII ÎNVAȚĂ ȘI SUNT PLĂTIȚI: Cum funcționează învățământul dual în Moldova
