CE FACEM DACĂ VIȚELUL NU RESPIRĂ IMEDIAT DUPĂ FĂTARE: Recomandări practice

Agromedia, 13 februarie 2026 14:00

CE FACEM DACĂ VIȚELUL NU RESPIRĂ IMEDIAT DUPĂ FĂTARE: Recomandări practice

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agromedia

Acum 15 minute
14:10
CREDITAREA TEHNICĂ PRIN MECAGRO: Utilaje agricole în rate pe până la 3 ani Agromedia
CREDITAREA TEHNICĂ PRIN MECAGRO: Utilaje agricole în rate pe până la 3 ani
Acum 30 minute
14:00
CE FACEM DACĂ VIȚELUL NU RESPIRĂ IMEDIAT DUPĂ FĂTARE: Recomandări practice Agromedia
CE FACEM DACĂ VIȚELUL NU RESPIRĂ IMEDIAT DUPĂ FĂTARE: Recomandări practice
Acum 2 ore
13:10
PRODUSELE AGROALIMENTARE AUTOHTONE, FĂRĂ RESTRICȚII LA EXPORT ÎN FRANȚA Agromedia
PRODUSELE AGROALIMENTARE AUTOHTONE, FĂRĂ RESTRICȚII LA EXPORT ÎN FRANȚA
12:50
BAYER EXPERT FORUM 2026: Soluții pentru profitabilitatea fiecărui hectar Agromedia
BAYER EXPERT FORUM 2026: Soluții pentru profitabilitatea fiecărui hectar
Acum 4 ore
10:40
DENIS PRUTEANU DEZVOLTĂ O FERMĂ DE OI, CAPRE ȘI PORCI ȘI PLANIFICĂ PROCESAREA CĂRNII Agromedia
DENIS PRUTEANU DEZVOLTĂ O FERMĂ DE OI, CAPRE ȘI PORCI ȘI PLANIFICĂ PROCESAREA CĂRNII
Acum 6 ore
09:40
MEDICII VETERINARI PRIMESC INDEMNIZAȚII DE PÂNĂ LA 15 SALARII ȘI SPRIJIN PENTRU LOCUINȚĂ Agromedia
MEDICII VETERINARI PRIMESC INDEMNIZAȚII DE PÂNĂ LA 15 SALARII ȘI SPRIJIN PENTRU LOCUINȚĂ
09:30
EUROGRAIN EXCHANGE 2026: Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre Agromedia
EUROGRAIN EXCHANGE 2026: Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre
Ieri
12:10
COMISIA EUROPEANĂ AUTORIZEAZĂ EXPORTUL CĂRNII DE PASĂRE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN UE Agromedia
COMISIA EUROPEANĂ AUTORIZEAZĂ EXPORTUL CĂRNII DE PASĂRE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN UE
09:20
„PESTICIDE MRL TRACKER”: Instrument digital util pentru producători și exportatori Agromedia
„PESTICIDE MRL TRACKER”: Instrument digital util pentru producători și exportatori
11 februarie 2026
18:40
PARTENERIAT CU FRANȚA LA UTM PENTRU O NOUĂ GENERAȚIE DE SPECIALIȘTI ÎN VINIFICAȚIE Agromedia
PARTENERIAT CU FRANȚA LA UTM PENTRU O NOUĂ GENERAȚIE DE SPECIALIȘTI ÎN VINIFICAȚIE
16:30
NOI REGULI PENTRU PESCARI ȘI ACVACULTURĂ Agromedia
NOI REGULI PENTRU PESCARI ȘI ACVACULTURĂ
16:20
PESTE 400 DE PRODUCĂTORI AUTOHTONI LA „FABRICAT ÎN MOLDOVA 2026” Agromedia
PESTE 400 DE PRODUCĂTORI AUTOHTONI LA „FABRICAT ÎN MOLDOVA 2026”
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
SUBEO HTS HIGH-OLEIC: 3,9 t/ha și stabilitate în condiții climatice dificile Agromedia
SUBEO HTS HIGH-OLEIC: 3,9 t/ha și stabilitate în condiții climatice dificile
10 februarie 2026
18:10
144 DE TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE DEPOZITATE NECONFORM PE UN CÂMP AGRICOL Agromedia
144 DE TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE DEPOZITATE NECONFORM PE UN CÂMP AGRICOL
17:00
MAI MULTE FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ, GRIPĂ AVIARĂ ȘI RABIE DEPISTATE MOLDOVA Agromedia
MAI MULTE FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ, GRIPĂ AVIARĂ ȘI RABIE DEPISTATE MOLDOVA
16:30
MOLDOVA, LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIOFACH – NÜRNBERG, GERMANIA Agromedia
MOLDOVA, LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIOFACH – NÜRNBERG, GERMANIA
14:50
REPUBLICA MOLDOVA ÎȘI PROMOVEAZĂ OFERTA TURISTICĂ LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIT MILANO 2026 Agromedia
REPUBLICA MOLDOVA ÎȘI PROMOVEAZĂ OFERTA TURISTICĂ LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIT MILANO 2026
12:10
FRUIT LOGISTICA 2026: Tendințe globale în comerțul cu fructe și legume Agromedia
FRUIT LOGISTICA 2026: Tendințe globale în comerțul cu fructe și legume
11:40
CE FACEM CA GĂINILE SĂ NU MĂNÂNCE OUĂLE? 10 sfaturi utile Agromedia
CE FACEM CA GĂINILE SĂ NU MĂNÂNCE OUĂLE? 10 sfaturi utile
11:00
GOSPODARII ÎȘI POT VINDE PRODUSELE DIRECT DE ACASĂ. Care sunt condițiile, AICI Agromedia
GOSPODARII ÎȘI POT VINDE PRODUSELE DIRECT DE ACASĂ. Care sunt condițiile, AICI
10:20
MOLDOVA ELABOREAZĂ PRIMUL STUDIU NAȚIONAL PRIVIND RISCURILE ÎN AGRICULTURĂ Agromedia
MOLDOVA ELABOREAZĂ PRIMUL STUDIU NAȚIONAL PRIVIND RISCURILE ÎN AGRICULTURĂ
10:10
LALELE CRESCUTE SMART LA CEADÎR LUNGA: Povestea tinerei Libovi Ciolac Agromedia
LALELE CRESCUTE SMART LA CEADÎR LUNGA: Povestea tinerei Libovi Ciolac
9 februarie 2026
12:30
SERGHEI TUTOVAN: Avem risc de asfixiere a mugurilor în vii. Ce pot face viticultorii Agromedia
SERGHEI TUTOVAN: Avem risc de asfixiere a mugurilor în vii. Ce pot face viticultorii
12:30
PROGRAM INTENSIV DE DIGITALIZARE PENTRU IMM-URILE DIN SUD: „Digital Upgrade”, lansat la Cahul Agromedia
PROGRAM INTENSIV DE DIGITALIZARE PENTRU IMM-URILE DIN SUD: „Digital Upgrade”, lansat la Cahul
12:10
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI DIGITALIZAREA, ÎN CENTRUL EDIȚIEI A V-A CAHUL BUSINESS SUMMIT Agromedia
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI DIGITALIZAREA, ÎN CENTRUL EDIȚIEI A V-A CAHUL BUSINESS SUMMIT
09:20
CUM VA FI VREMEA ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ: Ninsori, ger și încălzire treptată spre weekend Agromedia
CUM VA FI VREMEA ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ: Ninsori, ger și încălzire treptată spre weekend
00:10
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu
8 februarie 2026
18:00
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu
6 februarie 2026
17:40
TEHNOLOGIE NOUĂ ÎN APICULTURĂ: Robotul care reproduce limbajul albinelor Agromedia
TEHNOLOGIE NOUĂ ÎN APICULTURĂ: Robotul care reproduce limbajul albinelor
17:10
ÎNCĂ 3 ZILE DE COD GALBEN DE POLEI. Când revine gerul? Agromedia
ÎNCĂ 3 ZILE DE COD GALBEN DE POLEI. Când revine gerul?
16:10
ASOCIAȚIILE VITIVINICOLE CER SCUZE PUBLICE DEPUTATULUI SERGIU STEFANCO, DUPĂ DECLARAȚIILE ÎN PARLAMENT Agromedia
ASOCIAȚIILE VITIVINICOLE CER SCUZE PUBLICE DEPUTATULUI SERGIU STEFANCO, DUPĂ DECLARAȚIILE ÎN PARLAMENT
12:20
PRIMELE 5 ZILE DE VIAȚĂ ALE PURCEILOR: Intervenția care le decide sănătatea Agromedia
PRIMELE 5 ZILE DE VIAȚĂ ALE PURCEILOR: Intervenția care le decide sănătatea
11:30
7 LEI/KG FĂRĂ TVA PENTRU LAPTELE CRUD: Cu ce soluții vin autoritățile Agromedia
7 LEI/KG FĂRĂ TVA PENTRU LAPTELE CRUD: Cu ce soluții vin autoritățile
10:30
PLAFONUL DE SCUTIRE TVA AR PUTEA CREȘTE LA 3,2 MILIOANE LEI: Ce se schimbă pentru firme Agromedia
PLAFONUL DE SCUTIRE TVA AR PUTEA CREȘTE LA 3,2 MILIOANE LEI: Ce se schimbă pentru firme
10:10
MOȚIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTREI AGRICULTURII A FOST RESPINSĂ DUPĂ 6 ORE DE DEZBATERI ÎN PARLAMENT Agromedia
MOȚIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTREI AGRICULTURII A FOST RESPINSĂ DUPĂ 6 ORE DE DEZBATERI ÎN PARLAMENT
5 februarie 2026
14:30
CORTEVA SPRIJINĂ FEMEILE FERMIER DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA PRIN EDUCAȚIE BAZATĂ PE ȘTIINȚĂ Agromedia
CORTEVA SPRIJINĂ FEMEILE FERMIER DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA PRIN EDUCAȚIE BAZATĂ PE ȘTIINȚĂ
14:20
ELEVII ÎNVAȚĂ ȘI SUNT PLĂTIȚI: Cum funcționează învățământul dual în Moldova Agromedia
ELEVII ÎNVAȚĂ ȘI SUNT PLĂTIȚI: Cum funcționează învățământul dual în Moldova
12:40
CERTIFICATE FITOSANITARE GRATUITE PENTRU EXPORTATORI: ANSA elimină tarifele Agromedia
CERTIFICATE FITOSANITARE GRATUITE PENTRU EXPORTATORI: ANSA elimină tarifele
12:10
MAIB SPRIJINĂ AGRICULTORII ȘI ÎN SEZONUL AGRICOL 2026 Agromedia
MAIB SPRIJINĂ AGRICULTORII ȘI ÎN SEZONUL AGRICOL 2026
11:50
21 DE TONE DE CARNE DE PUI OPRIT LA LEUȘENI DUPĂ DEPISTAREA SALMONELLEI Agromedia
21 DE TONE DE CARNE DE PUI OPRIT LA LEUȘENI DUPĂ DEPISTAREA SALMONELLEI
11:10
DE LA 100 LA 1.500 DE PREPELIȚE: Povestea unei tinere antreprenoare din Tochile-Răducani Agromedia
DE LA 100 LA 1.500 DE PREPELIȚE: Povestea unei tinere antreprenoare din Tochile-Răducani
09:30
„FLOARE DE CIREȘ”: Sustenabilitate economică și responsabilitate socială Agromedia
„FLOARE DE CIREȘ”: Sustenabilitate economică și responsabilitate socială
4 februarie 2026
16:50
SCHIMBĂRI ÎN LEGISLAȚIE. Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova Agromedia
SCHIMBĂRI ÎN LEGISLAȚIE. Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova
14:30
CALEA FERATĂ INTRĂ ÎN REORGANIZARE: O nouă societate pentru pasageri și marfă Agromedia
CALEA FERATĂ INTRĂ ÎN REORGANIZARE: O nouă societate pentru pasageri și marfă
13:50
A FOST APROBAT PROGRAMUL „BRIDGE EXPORT” PENTRU SUSȚINEREA COMPANIILOR ORIENTATE SPRE PIEȚELE EXTERNE Agromedia
A FOST APROBAT PROGRAMUL „BRIDGE EXPORT” PENTRU SUSȚINEREA COMPANIILOR ORIENTATE SPRE PIEȚELE EXTERNE
12:30
VERNALIZAREA CULTURILOR DE TOAMNĂ: Procesul care decide formarea spicului și recolta Agromedia
VERNALIZAREA CULTURILOR DE TOAMNĂ: Procesul care decide formarea spicului și recolta
12:10
POLEIUL PUNE AUTORITĂȚILE ÎN ALERTĂ: Ședință de criză și planuri la nivel național Agromedia
POLEIUL PUNE AUTORITĂȚILE ÎN ALERTĂ: Ședință de criză și planuri la nivel național
11:50
GRANTURI DE PÂNĂ LA 7.500 USD PENTRU ECHIPAMENTE DE IRIGARE Agromedia
GRANTURI DE PÂNĂ LA 7.500 USD PENTRU ECHIPAMENTE DE IRIGARE
11:20
VINUL MOLDOVEI, ÎN CENTRUL TENDINȚELOR GLOBALE – Wine Paris & ProWein 2026 Agromedia
VINUL MOLDOVEI, ÎN CENTRUL TENDINȚELOR GLOBALE – Wine Paris & ProWein 2026
10:40
AU FOST ACTUALIZATE VALORILE CADASTRALE LA NIVEL NAȚIONAL. Cum îți verifici imobilul? Agromedia
AU FOST ACTUALIZATE VALORILE CADASTRALE LA NIVEL NAȚIONAL. Cum îți verifici imobilul?
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.