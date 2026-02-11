NOI REGULI PENTRU PESCARI ȘI ACVACULTURĂ
Agromedia, 11 februarie 2026 16:30
NOI REGULI PENTRU PESCARI ȘI ACVACULTURĂ
• • •
Alte ştiri de Agromedia
Acum o oră
16:30
NOI REGULI PENTRU PESCARI ȘI ACVACULTURĂ
16:20
PESTE 400 DE PRODUCĂTORI AUTOHTONI LA „FABRICAT ÎN MOLDOVA 2026”
Acum 6 ore
13:00
SUBEO HTS HIGH-OLEIC: 3,9 t/ha și stabilitate în condiții climatice dificile
Acum 24 ore
18:10
144 DE TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE DEPOZITATE NECONFORM PE UN CÂMP AGRICOL
Ieri
17:00
MAI MULTE FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ, GRIPĂ AVIARĂ ȘI RABIE DEPISTATE MOLDOVA
16:30
MOLDOVA, LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIOFACH – NÜRNBERG, GERMANIA
14:50
REPUBLICA MOLDOVA ÎȘI PROMOVEAZĂ OFERTA TURISTICĂ LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIT MILANO 2026 # Agromedia
REPUBLICA MOLDOVA ÎȘI PROMOVEAZĂ OFERTA TURISTICĂ LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIT MILANO 2026
12:10
FRUIT LOGISTICA 2026: Tendințe globale în comerțul cu fructe și legume
11:40
CE FACEM CA GĂINILE SĂ NU MĂNÂNCE OUĂLE? 10 sfaturi utile
11:00
GOSPODARII ÎȘI POT VINDE PRODUSELE DIRECT DE ACASĂ. Care sunt condițiile, AICI
10:20
MOLDOVA ELABOREAZĂ PRIMUL STUDIU NAȚIONAL PRIVIND RISCURILE ÎN AGRICULTURĂ
10:10
LALELE CRESCUTE SMART LA CEADÎR LUNGA: Povestea tinerei Libovi Ciolac
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
SERGHEI TUTOVAN: Avem risc de asfixiere a mugurilor în vii. Ce pot face viticultorii
12:30
PROGRAM INTENSIV DE DIGITALIZARE PENTRU IMM-URILE DIN SUD: „Digital Upgrade”, lansat la Cahul # Agromedia
PROGRAM INTENSIV DE DIGITALIZARE PENTRU IMM-URILE DIN SUD: „Digital Upgrade”, lansat la Cahul
12:10
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI DIGITALIZAREA, ÎN CENTRUL EDIȚIEI A V-A CAHUL BUSINESS SUMMIT # Agromedia
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI DIGITALIZAREA, ÎN CENTRUL EDIȚIEI A V-A CAHUL BUSINESS SUMMIT
09:20
CUM VA FI VREMEA ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ: Ninsori, ger și încălzire treptată spre weekend
00:10
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu
8 februarie 2026
18:00
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu
6 februarie 2026
17:40
TEHNOLOGIE NOUĂ ÎN APICULTURĂ: Robotul care reproduce limbajul albinelor
17:10
ÎNCĂ 3 ZILE DE COD GALBEN DE POLEI. Când revine gerul?
16:10
ASOCIAȚIILE VITIVINICOLE CER SCUZE PUBLICE DEPUTATULUI SERGIU STEFANCO, DUPĂ DECLARAȚIILE ÎN PARLAMENT # Agromedia
ASOCIAȚIILE VITIVINICOLE CER SCUZE PUBLICE DEPUTATULUI SERGIU STEFANCO, DUPĂ DECLARAȚIILE ÎN PARLAMENT
12:20
PRIMELE 5 ZILE DE VIAȚĂ ALE PURCEILOR: Intervenția care le decide sănătatea
11:30
7 LEI/KG FĂRĂ TVA PENTRU LAPTELE CRUD: Cu ce soluții vin autoritățile
10:30
PLAFONUL DE SCUTIRE TVA AR PUTEA CREȘTE LA 3,2 MILIOANE LEI: Ce se schimbă pentru firme
10:10
MOȚIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTREI AGRICULTURII A FOST RESPINSĂ DUPĂ 6 ORE DE DEZBATERI ÎN PARLAMENT # Agromedia
MOȚIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTREI AGRICULTURII A FOST RESPINSĂ DUPĂ 6 ORE DE DEZBATERI ÎN PARLAMENT
5 februarie 2026
14:30
CORTEVA SPRIJINĂ FEMEILE FERMIER DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA PRIN EDUCAȚIE BAZATĂ PE ȘTIINȚĂ # Agromedia
CORTEVA SPRIJINĂ FEMEILE FERMIER DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA PRIN EDUCAȚIE BAZATĂ PE ȘTIINȚĂ
14:20
ELEVII ÎNVAȚĂ ȘI SUNT PLĂTIȚI: Cum funcționează învățământul dual în Moldova
12:40
CERTIFICATE FITOSANITARE GRATUITE PENTRU EXPORTATORI: ANSA elimină tarifele
12:10
MAIB SPRIJINĂ AGRICULTORII ȘI ÎN SEZONUL AGRICOL 2026
11:50
21 DE TONE DE CARNE DE PUI OPRIT LA LEUȘENI DUPĂ DEPISTAREA SALMONELLEI
11:10
DE LA 100 LA 1.500 DE PREPELIȚE: Povestea unei tinere antreprenoare din Tochile-Răducani # Agromedia
DE LA 100 LA 1.500 DE PREPELIȚE: Povestea unei tinere antreprenoare din Tochile-Răducani
09:30
„FLOARE DE CIREȘ”: Sustenabilitate economică și responsabilitate socială
4 februarie 2026
16:50
SCHIMBĂRI ÎN LEGISLAȚIE. Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova
14:30
CALEA FERATĂ INTRĂ ÎN REORGANIZARE: O nouă societate pentru pasageri și marfă
13:50
A FOST APROBAT PROGRAMUL „BRIDGE EXPORT” PENTRU SUSȚINEREA COMPANIILOR ORIENTATE SPRE PIEȚELE EXTERNE # Agromedia
A FOST APROBAT PROGRAMUL „BRIDGE EXPORT” PENTRU SUSȚINEREA COMPANIILOR ORIENTATE SPRE PIEȚELE EXTERNE
12:30
VERNALIZAREA CULTURILOR DE TOAMNĂ: Procesul care decide formarea spicului și recolta
12:10
POLEIUL PUNE AUTORITĂȚILE ÎN ALERTĂ: Ședință de criză și planuri la nivel național
11:50
GRANTURI DE PÂNĂ LA 7.500 USD PENTRU ECHIPAMENTE DE IRIGARE
11:20
VINUL MOLDOVEI, ÎN CENTRUL TENDINȚELOR GLOBALE – Wine Paris & ProWein 2026
10:40
AU FOST ACTUALIZATE VALORILE CADASTRALE LA NIVEL NAȚIONAL. Cum îți verifici imobilul?
09:30
FLOAREA-SOARELUI ÎN TEHNOLOGII CONSERVATIVE: Producții ridicate cu Sureli HTS de la Syngenta # Agromedia
FLOAREA-SOARELUI ÎN TEHNOLOGII CONSERVATIVE: Producții ridicate cu Sureli HTS de la Syngenta
3 februarie 2026
17:30
DIAREEA LA CAPRE: Cauze, simptome și măsuri de intervenție pentru crescători
15:00
UNT, MARGARINĂ SAU SPREAD? Cum alegem corect, care sunt diferențele?
13:30
EUROGRAIN EXCHANGE 2026 LA BUCUREȘTI: Experți internaționali și companii din piața cerealelor se reunesc la București # Agromedia
EUROGRAIN EXCHANGE 2026 LA BUCUREȘTI: Experți internaționali și companii din piața cerealelor se reunesc la București
11:10
AGENDA CAHUL BUSINESS SUMMIT: Soluții AI pentru fermieri și turismul local
10:00
DE LA UTM, LA CÓRDOBA, SPANIA. Experiența Alexandrei Testemițanu, studentă la medicină veterinară # Agromedia
DE LA UTM, LA CÓRDOBA, SPANIA. Experiența Alexandrei Testemițanu, studentă la medicină veterinară
2 februarie 2026
16:30
AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE LA CONCURSURILE „MARCA COMERCIALĂ A ANULUI” ȘI „PREMIUL PENTRU REALIZĂRI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII” # Agromedia
AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE LA CONCURSURILE „MARCA COMERCIALĂ A ANULUI” ȘI „PREMIUL PENTRU REALIZĂRI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII”
11:20
FINANȚAREA AGRICULTURII ÎN MOLDOVA: De ce granturile mici pot duce la eșec
10:00
PREȚURILE GRÂULUI ÎN CREȘTERE: Ce se întâmplă pe piețele internaționale
08:50
VREME SCHIMBĂTOARE ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ: De la −22°C la temperaturi pozitive
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.