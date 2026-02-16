FUNCTIONAL CROP NUTRITION®: Protecția culturilor de înghețurile de primăvară
Agromedia, 16 februarie 2026 11:00
FUNCTIONAL CROP NUTRITION®: Protecția culturilor de înghețurile de primăvară
Alte ştiri de Agromedia
Acum 30 minute
11:00
Acum 2 ore
09:50
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Gheorghe Arpentin despre transformarea industriei vinului și accesul micilor crame la inovații
09:40
METEO. Săptămână rece cu cer în toată țara
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
AL CINCILEA APEL AGGRI: Granturi de până la 1 milion USD pentru zootehnie, horticultură, procesare
14:10
CREDITAREA TEHNICĂ PRIN MECAGRO: Utilaje agricole în rate pe până la 3 ani
14:00
CE FACEM DACĂ VIȚELUL NU RESPIRĂ IMEDIAT DUPĂ FĂTARE: Recomandări practice
13:10
PRODUSELE AGROALIMENTARE AUTOHTONE, FĂRĂ RESTRICȚII LA EXPORT ÎN FRANȚA
12:50
BAYER EXPERT FORUM 2026: Soluții pentru profitabilitatea fiecărui hectar
10:40
DENIS PRUTEANU DEZVOLTĂ O FERMĂ DE OI, CAPRE ȘI PORCI ȘI PLANIFICĂ PROCESAREA CĂRNII
09:40
MEDICII VETERINARI PRIMESC INDEMNIZAȚII DE PÂNĂ LA 15 SALARII ȘI SPRIJIN PENTRU LOCUINȚĂ
09:30
EUROGRAIN EXCHANGE 2026: Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre
12 februarie 2026
12:10
COMISIA EUROPEANĂ AUTORIZEAZĂ EXPORTUL CĂRNII DE PASĂRE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN UE
09:20
„PESTICIDE MRL TRACKER”: Instrument digital util pentru producători și exportatori
11 februarie 2026
18:40
PARTENERIAT CU FRANȚA LA UTM PENTRU O NOUĂ GENERAȚIE DE SPECIALIȘTI ÎN VINIFICAȚIE
16:30
NOI REGULI PENTRU PESCARI ȘI ACVACULTURĂ
16:20
PESTE 400 DE PRODUCĂTORI AUTOHTONI LA „FABRICAT ÎN MOLDOVA 2026”
13:00
SUBEO HTS HIGH-OLEIC: 3,9 t/ha și stabilitate în condiții climatice dificile
10 februarie 2026
18:10
144 DE TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE DEPOZITATE NECONFORM PE UN CÂMP AGRICOL
17:00
MAI MULTE FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ, GRIPĂ AVIARĂ ȘI RABIE DEPISTATE MOLDOVA
16:30
MOLDOVA, LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIOFACH – NÜRNBERG, GERMANIA
14:50
REPUBLICA MOLDOVA ÎȘI PROMOVEAZĂ OFERTA TURISTICĂ LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ BIT MILANO 2026
12:10
FRUIT LOGISTICA 2026: Tendințe globale în comerțul cu fructe și legume
11:40
CE FACEM CA GĂINILE SĂ NU MĂNÂNCE OUĂLE? 10 sfaturi utile
11:00
GOSPODARII ÎȘI POT VINDE PRODUSELE DIRECT DE ACASĂ. Care sunt condițiile, AICI
10:20
MOLDOVA ELABOREAZĂ PRIMUL STUDIU NAȚIONAL PRIVIND RISCURILE ÎN AGRICULTURĂ
10:10
LALELE CRESCUTE SMART LA CEADÎR LUNGA: Povestea tinerei Libovi Ciolac
9 februarie 2026
12:30
SERGHEI TUTOVAN: Avem risc de asfixiere a mugurilor în vii. Ce pot face viticultorii
12:30
PROGRAM INTENSIV DE DIGITALIZARE PENTRU IMM-URILE DIN SUD: „Digital Upgrade”, lansat la Cahul
12:10
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI DIGITALIZAREA, ÎN CENTRUL EDIȚIEI A V-A CAHUL BUSINESS SUMMIT
09:20
CUM VA FI VREMEA ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ: Ninsori, ger și încălzire treptată spre weekend
00:10
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu
8 februarie 2026
18:00
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Igor Golban: Când piața nu e pregătită pentru produsul tău, o pregătești tu
6 februarie 2026
17:40
TEHNOLOGIE NOUĂ ÎN APICULTURĂ: Robotul care reproduce limbajul albinelor
17:10
ÎNCĂ 3 ZILE DE COD GALBEN DE POLEI. Când revine gerul?
16:10
ASOCIAȚIILE VITIVINICOLE CER SCUZE PUBLICE DEPUTATULUI SERGIU STEFANCO, DUPĂ DECLARAȚIILE ÎN PARLAMENT
12:20
PRIMELE 5 ZILE DE VIAȚĂ ALE PURCEILOR: Intervenția care le decide sănătatea
11:30
7 LEI/KG FĂRĂ TVA PENTRU LAPTELE CRUD: Cu ce soluții vin autoritățile
10:30
PLAFONUL DE SCUTIRE TVA AR PUTEA CREȘTE LA 3,2 MILIOANE LEI: Ce se schimbă pentru firme
10:10
MOȚIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTREI AGRICULTURII A FOST RESPINSĂ DUPĂ 6 ORE DE DEZBATERI ÎN PARLAMENT
5 februarie 2026
14:30
CORTEVA SPRIJINĂ FEMEILE FERMIER DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA PRIN EDUCAȚIE BAZATĂ PE ȘTIINȚĂ
14:20
ELEVII ÎNVAȚĂ ȘI SUNT PLĂTIȚI: Cum funcționează învățământul dual în Moldova
12:40
CERTIFICATE FITOSANITARE GRATUITE PENTRU EXPORTATORI: ANSA elimină tarifele
12:10
MAIB SPRIJINĂ AGRICULTORII ȘI ÎN SEZONUL AGRICOL 2026
11:50
21 DE TONE DE CARNE DE PUI OPRIT LA LEUȘENI DUPĂ DEPISTAREA SALMONELLEI
11:10
DE LA 100 LA 1.500 DE PREPELIȚE: Povestea unei tinere antreprenoare din Tochile-Răducani
09:30
„FLOARE DE CIREȘ”: Sustenabilitate economică și responsabilitate socială
4 februarie 2026
16:50
SCHIMBĂRI ÎN LEGISLAȚIE. Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova
14:30
CALEA FERATĂ INTRĂ ÎN REORGANIZARE: O nouă societate pentru pasageri și marfă
13:50
A FOST APROBAT PROGRAMUL „BRIDGE EXPORT” PENTRU SUSȚINEREA COMPANIILOR ORIENTATE SPRE PIEȚELE EXTERNE
12:30
VERNALIZAREA CULTURILOR DE TOAMNĂ: Procesul care decide formarea spicului și recolta
