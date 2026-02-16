Trei candidați au fost înscriși pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova. Alegerile vor avea loc în luna martie 2026

13:00

Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a fost sesizat de către cititoarea Angela...