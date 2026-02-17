Investitor fără statut: De ce un permis de şedere în Moldova nu atrage capital

20:00

La începutul anului 2026, contractele futures la cacao au scăzut sub 4 mii de dolari pe tonă pentru prima dată din noiembrie 2023, întrerupând o creștere de doi ani. Reamintim că piața a atins valorile sale maxime la sfârșitul anului 2024, când cotațiile au depășit 12 mii de dolari pe tonă. În ciuda unei scăderi de aproximativ 70%, costul materiilor prime rămâne încă ridicat și continuă să limiteze cererea, potrivit Logos Press.