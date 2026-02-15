O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: campanie națională pentru susținerea copiilor din Ucraina
Vocea Basarabiei, 15 februarie 2026 11:00
Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri campania națională „O scrisoare ține loc de îmbrățișare", dedicată susținerii copiilor din Ucraina afectați de războiul declanșat de Rusia. În perioada 12–20 februarie, elevii din Republica Moldova sunt invitați să transmită mesaje de încurajare și solidaritate pentru copiii ucraineni greu încercați de conflict. Potrivit ministrului Dan Perciun, inițiativa
• • •
Maia Sandu, la München: Moldova este în prima linie a războiului hibrid purtat de Rusia
Președinta Maia Sandu a avut, sâmbătă, 14 februarie, o serie de întrevederi bilaterale în marja Conferința de Securitate de la München, unde a discutat despre securitatea Republicii Moldova, consolidarea rezilienței în fața amenințărilor externe și parcursul european al țării. Șefa statului s-a întâlnit cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović, discuțiile
Mihai Popșoi invită ministra de externe a Irlandei la Chișinău, în marja Conferinței de Securitate de la München
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a invitat-o pe ministra pentru afaceri externe și comerț și ministră a apărării a Irlandei, Helen McEntee, să efectueze o vizită oficială la Chișinău, cu prilejul inaugurării Ambasadei Irlandei în Republica Moldova. Discuțiile au avut loc în marja Conferința de Securitate de la München, desfășurată
Meteorologii anunță cod galben de vreme adversă în toată Republica Moldova: ploi, lapoviță, ninsoare, vânt puternic și polei
După o zi cu vreme însorită, meteorologii au emis un cod galben de schimbare bruscă a vremii, valabil începând de duminică, 15 februarie, de la ora 08:00 până luni, 16 februarie, ora 09:00, pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. În acest interval, se așteaptă precipitații care vor începe ca ploi și, spre seară, se vor transforma
Grigore Vieru ar fi împlinit 91 de ani: omagii pe Aleea Clasicilor și un scuar din Chișinău îi va purta numele
Poetul Grigore Vieru, simbol al renașterii naționale și al dragostei pentru limba română, ar fi împlinit astăzi 91 de ani. Născut pe 14 februarie 1935, în satul Pererîta, poetul rămâne una dintre cele mai iubite figuri ale literaturii române din Republica Moldova. Cu acest prilej, zeci de elevi și profesori din capitală au venit de
SUA cer Europei să-și asume mai multă responsabilitate în apărare, în timp ce Ucraina solicită unitate și acțiuni urgente
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a decis să nu participe la reuniunea privind Ucraina organizată în marja conferinței de securitate, gest care a amplificat percepția unor tensiuni între Washington și capitalele europene. În discursul său, oficialul american a declarat că Statele Unite nu își doresc aliați slabi și că Europa trebuie să fie
Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană muncesc oficial pe malul drept al Nistrului
Circa 13.810 persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană au fost angajate oficial în anul 2025 pe malul drept al Nistrului, potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Dintre acestea, 57,6% sunt bărbați (7.950), iar 42,4% femei (5.860). Cei mai mulți salariați activează în Chișinău — peste 80% din total — majoritatea provenind din orașele
Republica Moldova, România și Ucraina își consolidează cooperarea în domeniile securității, energiei și infrastructurii, în urma unei reuniuni trilaterale desfășurate la München, în marja Conferința de Securitate de la München. La întâlnire a participat ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, alături de omologii săi din România și Ucraina. Oficialii au discutat provocările de
Trump îl avertizează pe Zelenski: „Va rata o mare oportunitate" dacă nu acceptă negocierile de pace
Președintele Statele Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, riscă să rateze o oportunitate importantă de pace dacă nu „se mișcă" în direcția unei înțelegeri cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina. „Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel, va rata o
Vreme instabilă și răcire accentuată: ploi, ninsoare și ceață în următoarele zile
Meteorologii anunță pentru următoarele zile cer variabil până la noros și precipitații în mai multe regiuni ale țării, însoțite de o scădere treptată a temperaturilor. În noaptea de 14 februarie, izolat, în jumătatea de sud a țării, se vor semnala ploi slabe. Pe parcursul zilei de 15 februarie, precipitațiile se vor extinde pe arii largi,
Autoritățile, în alertă pentru perioada 15–22 februarie: recomandări pentru populație în contextul răcirii vremii
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că instituțiile statului sunt pregătite să intervină în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie. Potrivit instituției, autoritățile publice centrale monitorizează permanent evoluția situației și au activate protocoalele de intervenție pentru a asigura o reacție coordonată. Responsabilii susțin că sunt pregătite măsuri pentru menținerea drumurilor în
Portugalia se alătură altor state europene, precum Franța și Spania, care au decis să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale. Parlamentul portughez a aprobat un proiect de lege ce stabilește vârsta minimă de 16 ani pentru accesul autonom la platformele de socializare, serviciile de partajare video și aplicațiile de comunicare deschise. Potrivit noilor prevederi, adolescenții
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația"
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că
În ediția de astăzi a emisiunii FORUM discutăm despre prevenirea consumului de droguri și rolul educației în protejarea tinerilor în fața acestui fenomen. De asemenea, analizăm experiența României în domeniul prevenirii antidrog, bunele practici aplicate și lecțiile care pot fi utile și pentru Republica Moldova. Invitații ediției: • Cătălin Țone – expert antidrog;• Ion Badea
Arcul de Triumf din municipiul Chișinău va fi iluminat în roșu, în perioada 13–18 februarie, cu ocazia Anului Nou Chinezesc. Acțiunea este organizată de Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Ambasada Chinei în Republica Moldova. „Iluminarea festivă va avea loc în perioada 13-18 februarie, zilnic între 17:45 și 06:53, iar noaptea de 17 spre 18
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 13.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, după întrevederea cu Marco Rubio: „SUA susțin stabilitatea și suveranitatea R. Moldova"
Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu după întrevederea pe care a avut-o astăzi, 13 februarie, în marja Conferinței de Securitate de la München, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Șefa statului a menționat într-o postare pe X că relația dintre Republica Moldova și Statele
(FOTO) Alexandru Munteanu, la expoziția „Fabricat în Moldova": „Prin fiecare produs autohton pe care îl cumpărăm, susținem economia națională și locurile de muncă acasă"
Premierul Alexandru Munteanu a îndemnat cetățenii să viziteze în aceste zile expoziția „Fabricat în Moldova", unul dintre cele mai importante evenimente dedicate promovării producătorilor autohtoni. „Cumpăr bun de-acasă", cu acest mesaj vă invit să vizitați expoziția „Fabricat în Moldova", care reunește, în aceste zile la Moldexpo, peste 400 de producători autohtoni. Vă îndemn să descoperiți
Cancelarul Germaniei, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Să reparăm și să revigorăm împreună încrederea transatlantică"
Cancelarul german Friedrich Merz a cerut vineri „repararea" și „revigorarea" încrederii transatlantice, afectată de președintele american Donald Trump, la deschiderea Conferinței de Securitate de la Munchen, care reunește peste 60 de șefi de stat și de guvern. „Să reparăm și să revigorăm împreună încrederea transatlantică", a îndemnat vineri cancelarul Merz în engleză, adresându-se „prietenilor americani"
Peste 250 de antreprenori, oficiali și parteneri externi s-au întrunit la Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional"
Peste 250 de antreprenori, oficiali și parteneri externi s-au întrunit la Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional". Evenimentul a avut drept obiectiv consolidarea cooperării economice și sprijinirea companiilor moldovenești în procesul de extindere pe piețele externe. Forumul a reunit participanți din Republica Moldova, România, Ucraina, Lituania și Israel, care au discutat despre
Laboratorul pentru Controlul
(FOTO) Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la München: Consolidarea rezilienței și securității R. Moldova, pe agenda discuțiilor # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, s-a întâlnit astăzi, 13 februarie, în marja Conferinței de Securitate de la München, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal. Astfel, în cadrul întrevederilor bilaterale, oficialii au discutat despre consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, dar și […] Articolul (FOTO) Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la München: Consolidarea rezilienței și securității R. Moldova, pe agenda discuțiilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Parlamentul a reexaminat modificările la legea cu privire la avocatură, după ce Maia Sandu a refuzat promulgarea acestora în iulie 2025. În urma procedurii de reexaminare, deputații au acceptat obiecțiile formulate de șefa statului și au exclus din text prevederile ce vizau organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Uniunea Avocaților. Contactat de Vocea Basarabiei, […] Articolul Legea avocaturii, revizuită. Opinia Uniunii Avocaților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Câți locuitori din regiunea transnistreană muncesc legal pe malul drept al Nistrului # Vocea Basarabiei
Aproape 14 000 de locuitori din regiunea transnistreană a Republicii Moldova muncesc legal pe malul drept al Nistrului, arată datele prezentate de Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău. Astfel, în anul 2025, 13 810 persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană erau înregistrate oficial ca angajați pe malul drept al Nistrului. Este vorba de 7950 […] Articolul Câți locuitori din regiunea transnistreană muncesc legal pe malul drept al Nistrului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința lui Pavel Voicu, deputat al Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). Controlul a fost inițiat în baza unei sesizări din 13 ianuarie 2026, care vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. „În cuprinsul sesizării se […] Articolul Un deputat socialist, în vizorul ANI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 13 februarie, ora 13:00 – 14 februarie, ora 12:00. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin. În acest context, șoferii […] Articolul Codul galben de ceață, prelungit pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Primarul satului Dereneu, Vasile Revenco, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. O decizie în acest sens a fost luată vineri, 13 februarie, de Judecătoria Strășeni. Primarul socialist este acuzat de huliganism după ce a participat la altercațiile care au avut loc în seara zilei de marți, 10 […] Articolul Conflictul de la Dereneu: Primarul localității, plasat sub control judiciar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Venitul total înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1,7 milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat a ajuns la circa 270 de mii de lei. Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Potrivit SFS, circa 14% din antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții la conturile bancare dedicate, iar sumele […] Articolul Freelancerii au raportat venituri de 1,7 milioane de lei în luna ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cristina Gherasimov, la Conferința dedicată extinderii UE de la Tallinn: „Republica Moldova este un stat candidat exemplu” # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat la Conferința dedicată extinderii Uniunii Europene de la Tallinn. Astfel, în cadrul evenimentului organizată de Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate din Estonia, oficialul de la Chișinău a discutat despre progresele făcute de Republica Moldova pe agenda europeană, despre situația geopolitică regională și despre viitorul UE. „Republica […] Articolul Cristina Gherasimov, la Conferința dedicată extinderii UE de la Tallinn: „Republica Moldova este un stat candidat exemplu” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministrul Culturii de la Chișinău, la București: „Colaborarea dintre R. Moldova și România este una puternică și frățească” # Vocea Basarabiei
Ministrul Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, efectuează în aceste zile o vizită la București, la invitația omologului său din România, Andras Istvan Demeter. Astfel, cei doi miniștri au avut joi, 13 februarie, o întrevedere în cadrul căreia au discutat despre direcțiile principale ale cooperării culturale dintre România și Republica Moldova, precum și despre mai […] Articolul Ministrul Culturii de la Chișinău, la București: „Colaborarea dintre R. Moldova și România este una puternică și frățească” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Rusia anunță că următoarele tratative de pace cu Ucraina vor avea loc săptămâna viitoare # Vocea Basarabiei
Kremlinul a anunțat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare. Trei surse familiarizate cu acest subiect au declarat pentru Reuters că oficialii americani au propus o întâlnire trilaterală luni și marți la Miami, scrie Digi24. Rundele anterioare de negocieri s-au […] Articolul Rusia anunță că următoarele tratative de pace cu Ucraina vor avea loc săptămâna viitoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
După o perioadă de creștere constantă de la începutul anului 2026, prețurile la carburanți înregistrează, în acest weekend, o ușoară scădere. Astfel, conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 14 – 16 februarie, litrul de benzină va costa 23,32 lei, cu 1 ban mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va […] Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa carburanții în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Elitele politice de la Chișinău ar avea un „plan B” în privința Reunirii, însă tratează subiectul cu discreție. Declarațiile au fost făcute de către istoricul Ion Varta la emisunea Forum de la Vocea Basarabiei, în contextul evoluțiilor războiului din Ucraina. Potrivit lui Varta, în eventualitatea în care rezistența ucraineană ar ceda, obiectivul strategic al liderului […] Articolul (VIDEO) Ion Varta: „Elitele politice au un plan „B” pentru Reunire” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Președintele Parlamentului, mesaj de Ziua Mondială a Radioului: „De-a lungul timpului, radioul a informat, a educat și a unit comunități” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Radioului, marcată anual la 13 februarie. În mesajul său, transmis în ajunul acestei zile importante de la tribuna Parlamentului, oficialul a subliniat că radioul rămâne unul dintre cele mai puternice și accesibile mijloace de informare pentru cetățeni. „La 13 februarie sărbătorim Ziua […] Articolul (VIDEO) Președintele Parlamentului, mesaj de Ziua Mondială a Radioului: „De-a lungul timpului, radioul a informat, a educat și a unit comunități” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un grup de militari din Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” participă, în perioada 9-20 februarie, la Tabăra de instrucție la munte, desfășurată în localitatea Brădeț din România. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, antrenamentele se desfășoară în comun cu militari ai Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”, contribuind la consolidarea interoperabilității și la schimbul de experiență între cele două structuri militare. Astfel, pe parcursul celor două săptămâni, militarii […] Articolul Militari din Republica Moldova și România, antrenamente comune apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Șantaj și amenințări grave: Opt persoane, cercetate penal pentru extorcarea a peste 47000 de euro # Vocea Basarabiei
Opt persoane sunt cercetate penal după ce ar fi șantajat două victime și ar fi extorcat zeci de mii de euro, folosind profiluri false pe Instagram și recurgând la amenințări grave. Unul dintre bănuiți a fost reținut de oamenii legii. Potrivit Poliției, grupul, format din trei femei și cinci bărbați originari din Chișinău și Orhei, […] Articolul (VIDEO) Șantaj și amenințări grave: Opt persoane, cercetate penal pentru extorcarea a peste 47000 de euro apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Biserica din Dereneu: Campanie puternică de manipulare, dezbinare și influență a Kremlinului în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Conflictul juridic de la biserica din Dereneu s-a transformat într-un scandal public prin contribuția unei campanii masive de manipulare și dezinformare, desfășurată în special de propaganda Kremlinului în R. Moldova prin influenceri, politicieni, canale și conturi inclusiv anonime de social media. Autoritățile au fost acuzate că ar prelua forțat biserica și ar duce o campanie […] Articolul Biserica din Dereneu: Campanie puternică de manipulare, dezbinare și influență a Kremlinului în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Conform documentului, acesta va prelua funcția de șef al SPPS începând cu data de 18 februarie. Anterior, Alexandru Harea a activat în cadrul Ministerului […] Articolul Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Conform documentului, acesta va prelua funcția de șef al SPPS începând cu data de 18 februarie. Anterior, Alexandru Harea a activat în cadrul Ministerului […] Articolul Serviciul Protecție și Pază de Stat are un nou director apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Chișinăuienii vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de către Termoelectrica. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în acest sens a intrat în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial. Astfel, începând de astăzi, consumatorii din Chișinău vor plăti 2020 de lei, fără TVA, pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai puțin […] Articolul Oficial: Chișinăuienii vor achita mai puțin pentru energia termică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Zelenski îl decorează pe Vladislav Heraskevich după descalificarea de la Jocurile Olimpice Milano Cortina # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a acordat Ordinul Libertății sportivului ucrainean Vladislav Heraskevich, descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 după ce a purtat o cască pe care erau imprimate imaginile unor sportivi ucraineni uciși în războiul cu Rusia. Potrivit decretului prezidențial, distincția a fost oferită „pentru serviciile altruiste aduse poporului ucrainean, curajul […] Articolul Zelenski îl decorează pe Vladislav Heraskevich după descalificarea de la Jocurile Olimpice Milano Cortina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vladimir Bolea a evaluat proiectele de infrastructură din raionul Ialoveni: investiții de zeci de milioane pentru dezvoltarea comunităților # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat o vizită de lucru în Raionul Ialoveni, unde a evaluat stadiul proiectelor de infrastructură implementate și a discutat cu autoritățile locale despre prioritățile de dezvoltare ale comunităților. Programul a inclus deplasări în localitățile Dănceni, Ialoveni, Molești și Hansca, precum și întrevederi cu primarii din raion […] Articolul Vladimir Bolea a evaluat proiectele de infrastructură din raionul Ialoveni: investiții de zeci de milioane pentru dezvoltarea comunităților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Lansare de carte la Chișinău: „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918–1940)”, prezentată la Biblioteca „B.P. Hasdeu” # Vocea Basarabiei
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează lansarea volumului „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918–1940)”, semnat de istoricii Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Evenimentul va avea loc pe 17 februarie, la ora 16:00, la sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din capitală. Lucrarea, structurată în două […] Articolul Lansare de carte la Chișinău: „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918–1940)”, prezentată la Biblioteca „B.P. Hasdeu” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În această dimineață, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale, fenomenul fiind local dens și reducând considerabil vizibilitatea. Codul galben de ceață este valabil până la amiaza zilei de astăzi. Administrația Națională a Drumurilor recomandă participanților la trafic să manifeste prudență sporită pentru a evita producerea accidentelor. Șoferii sunt […] Articolul Cod galben de ceață: vizibilitate redusă pe mai multe drumuri naționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 12.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 12.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 12.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul serviciului la post, anunță Ministerul Apărării. Potrivit sursei citate, tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul. Poliția investighează cazul, iar ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete […] Articolul Un militar al Armatei din R. Moldova s-a rănit mortal cu arma din dotare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Parlamentul a aprobat joi, 12 februarie, în prima lectură, proiectul de lege privind modificarea Codului Educației. Potrivit autorităților, documentul prevede extinderea accesului la programe de studiere a limbii române pentru copiii reveniți din diasporă și pentru copiii cetățenilor străini, ca urmare a creșterii numărului de solicitări. Totodată, vor fi create grupe de suport pentru copiii […] Articolul Modificările la Codul Educației, aprobate în primă lectură de Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vlad Filat: „Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele meu” # Vocea Basarabiei
Interpol a anulat darea în căutare internațională a fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, emisă anterior de autoritățile franceze. Un anunț în acest sens a fost făcută de liderul PLDM. Potrivit lui Filat, decizia ar fi fost luată la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării respective. „La data de 15 ianuarie 2026, Interpol […] Articolul Vlad Filat: „Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele meu” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
