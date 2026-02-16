Le-a promis munci decente, dar le-a trimis în robie sexuală, la Moscova: Un bărbat din Orhei, condamnat la 11 ani de pușcărie. Una dintre victime a murit
UNIMEDIA, 16 februarie 2026 22:00
Drept urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani închisoare, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere din Moldova, în Moscova, în 2006. Acesta le-a promis femeilor munci decente, dar le-a trimis în robie sexuală.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
22:10
Marți, 17 februarie 2026, are loc prima eclipsă de Soare din acest an, o spectaculoasă eclipsă inelară, vizibilă aproape exclusiv din Antarctica. Este începutul primului sezon de eclipse din 2026, iar fenomenul va desena pe cer celebrul „inel de foc”, scrie presa română.
Acum 30 minute
22:00
Le-a promis munci decente, dar le-a trimis în robie sexuală, la Moscova: Un bărbat din Orhei, condamnat la 11 ani de pușcărie. Una dintre victime a murit # UNIMEDIA
Drept urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani închisoare, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere din Moldova, în Moscova, în 2006. Acesta le-a promis femeilor munci decente, dar le-a trimis în robie sexuală.
21:50
(video) Un videoclip fals cu o bătaie între Brad Pitt și Tom Cruise a stârnit panică la Hollywood: „Este pur și simplu înfricoșător” # UNIMEDIA
A fost nevoie doar de un videoclip de 15 secunde cu Tom Cruise și Brad Pitt duelându-se pe un acoperiș dărăpănat la amurg pentru a stârni indignare rapidă și teamă considerabilă la Hollywood în ultimele zile, scrie New York Times, citat de digi24.ro.
Acum o oră
21:40
Inspectoratul General pentru Migrație informează că, la data de 15 februarie, a fost îndepărtată sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova o cetățeană a Federației Ruse, sancționată pentru nepărăsirea voluntară a țării la expirarea termenului legal de ședere.
21:20
Deconectări de lumină, mâine, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că marți, 16 februarie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Acum 2 ore
21:00
Vladimir Putin și-a înlăturat unul dintre cei mai vechi aliați din Consiliul de Securitate al Rusiei # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astăzi că l-a demis pe Serghei Ivanov, unul dintre cei mai apropiați și vechi prieteni, din Consiliul de Securitate al Federației Ruse. Ivanov a fost membru permanent al Consiliului de Securitate iar din noiembrie 1999 până în martie 2001 a ocupat funcția de secretar al consiliului, scrie abdirect.ro.
20:30
O casă din Sîngerei a luat foc în această seară. Potrivit imaginilor video, la fața locului au intervenit pompierii.
20:20
Clipe de panică la Bălți: Mai mulți copii, surprinși cum traversează un pod inundat pe balustradă. Reacția autorităților locale # UNIMEDIA
Mai mulți copii din Bălți au fost surprinși traversând un pod de pe râul Răut, care era inundat, pe balustradă. Primăria municipiului Bălți face apel la părinți să discute cu copiii despre respectarea strictă a măsurilor de siguranță și să evite zonele periculoase, precizând că au fost instalate benzi de restricție pentru protecția cetățenilor.
Acum 4 ore
19:50
(video) „Le-am dat bani și coliere ca să nu-mi ia contul de Instagram”: Daniela Costețchi, victima grupării care șantaja oameni și le trimitea acasă sicrie: Ar fi vizată familia Iulianei Beregoi # UNIMEDIA
Bloggerița Daniela Costețchi susține că ar fi fost una din cele două victime a grupării acuzate că a estorcat 47.000 de euro prin șantaj. Potrivit influenceriței, totul ar fi început în anul 2021, când un necunoscut a început a o amenință că îi sparge contul, dacă nu îi achită bani. Din frica de a nu-și pierde „munca”, aceasta ar fi continuat să îi achite bani, la orice solicitare. După ce oamenii legii au documentat activitatea infracțională, aceasta a decis să vorbească public despre tot ce a trăit în acest timp și despre cine ar sta în spatele acestei grupări. „De ce s-au făcut percheziții la tine acasă?” a întrebat Daniela Costețchi făcând aluzie la Iuliana Beregoi.
19:20
Un bărbat din Orhei a decedat, după ce ambulanța care se îndrepta spre el a rămas blocată în zăpada: Ce spune CNAMUP # UNIMEDIA
Un bărbat de 59 de ani din satul Jora de Sus, raionul Orhei, a murit în noaptea de 16 februarie, după ce ambulanța solicitată pentru a-i acorda ajutor medical a rămas blocată în zăpadă. Potrivit CNAMUP, echipa medicală a intervenit conform procedurilor, însă deplasarea a fost îngreunată semnificativ de ninsoarea puternică.
18:50
(video) Un Renault cu parbrizul în gheață a ajuns într-o groapă pe un drum în lucrări. Primăria: Am solicitat Termoelectrica urgentarea lucrărilor # UNIMEDIA
Un Renault Megane a ajuns într-o groapă de pe strada Milescu Spătaru din capitală. Din imagini reiese că tronsonul de drum se afla în lucrări. În acest sens, Primăria municipiului Chișinău a venit cu o reacție.
18:30
Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei: Au fost dispuse măsuri urgente pentru protejarea infrastructurii energetice # UNIMEDIA
Rusia se pregătește pentru un nou atac de amploare asupra Ucrainei. Avertismentul vine din partea președintelui Volodimir Zelenski, care a invocat informații furnizate de serviciile de informații ucrainene. Potrivit șefului statului, Moscova nu oprește loviturile nici măcar în ajunul unor întâlniri diplomatice importante, scrie adevărul.ro.
Acum 6 ore
18:10
(video) Aur și bronz pentru Moldova. Cinci luptători au urcat pe podium la Turneul Internațional Memorialul Nicolae Oriol # UNIMEDIA
Cinci luptători moldoveni au urcat pe podium la Turneul Internațional Memorialul Nicolae Oriol, ajuns la cea de-a IV-a ediție. Sportivii au fost medaliați cu aur și bronz, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
18:10
(foto/video) Un copil răpit din Ucraina, de propriul tată, găsit la Cahul, peste luni de căutări: Bărbatul a scos fetița din țară după un conflict în familie # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au stabilit locul aflării unui minor de trei ani, dat în căutare pe canalele Interpol. Copilul a fost răpit în luna octombrie 2025 de către tatăl său, în contextul unui conflict familial și al unui proces de divorț a părinților.
16:30
(foto/video) Un șofer a ajuns cu duba de livrări în mijlocul mării, după ce a urmat indicațiile GPS-ului, în Marea Britanie # UNIMEDIA
Un șofer care conducea o dubă de livrări Amazon s-a aventurat pe un traseu periculos din Essex, Marea Britanie, după ce a urmat indicațiile GPS. Acesta a rămas blocat pe The Broomway, o potecă pietonală cunoscută ca „cea mai periculoasă din țară”, sâmbătă, 14 februarie, relatează Libertatea, citând BBC.
Acum 8 ore
16:10
„Dacă erați în opoziție și rudele unui deputat câștigau licitații de milioane?” Răspunsul lui Radu Marian, după ce mama sa a primit 3,3 mil. lei de la stat, pentru concerte în diasporă # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a fost pus în situația de a juca un joc de imaginație. „Dacă ați fi în opoziție, iar rudele unui deputat ar fi fost singurul participant la o licitație și ar fi câștigat contracte de milioane cu statul, ați fi fost suspicios?”, a fost întrebat parlamentarul, după ce în 2025, Asociația muzical-corală condusă de mama sa a câștigat două licitații organizate de Guvern, în valoare de 3,3 milioane de lei pentru concerte în diasporă. „Nu am fost în situația dată. Dacă îmi spuneți un caz concret, poate aș comenta”, a răspuns acesta, la emisiunea „Cu sens”.
16:00
Misha Miller, de Ziua Îndrăgostiților – un cadou incomparabil oferit de PORT MALL comunității sale! # UNIMEDIA
De Ziua Îndrăgostiților, Misha Miller a oferit publicului de acasă un spectacol memorabil, într-un concert 100% gratuit organizat de PORT MALL.
15:50
Start campaniei electorale la USM: Trei candidați luptă pentru fotoliul de rector, după ce Igor Șarov a anunțat că nu mai candidează pentru al doilea mandat # UNIMEDIA
Alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM) vor avea loc pe 3 martie 2026. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a publicat lista candidaților eligibili.
15:50
SUA susțin deschis succesul lui Viktor Orban la alegerile din aprilie: Ce i-a transmis Marco Rubio premierului maghiar # UNIMEDIA
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni, la Budapesta, că președintele Statelor Unite, Donald Trump, își dorește ca premierul ungar Viktor Orban să aibă succes la alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie, potrivit AFP și Reuters, citate de presa română.
15:40
Vine urgia peste Moldova: Meteorologii au emis Cod galben și portocaliu de lapoviță și ninsoare în toată țara # UNIMEDIA
Meteorologii au emis cod galben și cod portocaliu de precipitații puternice, însoțite de intensificări ale vântului. Avertizarea va intra în vigoare marți, 17 februarie, la ora 20:00, și va fi valabilă până miercuri, 18 februarie, ora 17:00.
15:30
Critici dure pentru Meloni, pe prezența Italiei la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „Faptul că a decis să ne târască în această abominație ofensează Italia” # UNIMEDIA
Italia va fi prezentă joi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace cu statut de observator, așa cum va fi prezentă și România. Este neclar deocamdată dacă la Washington va merge chiar Giorgia Meloni sau ministrul său de Externe, scrie cotidianul Corriere della Sera, citat de HotNews.ro.
15:30
Irina Vlah: Deciziile privind lichidarea școlilor ar trebui luate de cetățeni prin referendumuri locale # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, consideră că, cetățenii trebuie să decidă dacă școlile pot fi lichidate în anumite localități, urmare a anunțului autorităților că în următoarele luni prin procesul de lichidare vor fi trecute zeci de instituții.
15:30
(video) Marian recunoaște că RM a ratat tranșa FMI de 170 mil. $ din cauza campaniei pentru parlamentare: Da, există o relație de cauzalitate # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe recunoaște că există o legătură între faptul că Moldova a ratat tranșa FMI de 170 milioane de dolari anul trecut și campania electorală parlamentară din toamnă. „Am avut câteva luni în care a fost campanie, apoi o lună, două până s-au validat alegerile, există o relație de cauzalitate, da, pe acest aspect”, a declarat parlamentarul, la emisiunea „Cu sens”.
15:20
(video) Mercedesul lui Grigore Manoli, distrus într-un accident, la Nisporeni: „Polițistul m-a fotografiat și în 15 minute totul a fost postat. Dl. Cernăuțeanu, nu vi-i rușine de așa colaboratori?!” # UNIMEDIA
Antreprenorul Grigore Manoli a fost implicat, în această dimineață, într-un accident rutier în orașul Nisporeni. Mașina acestuia a fost distrusă, după ce nu i s-ar fi cedat trecerea.
15:10
Cine este misteriosul om de afaceri german menționat în 7.461 de documente din dosarele Epstein # UNIMEDIA
Un nume aproape necunoscut publicului larg, fără urme consistente în mediul online și fără expunere mediatică, apare de mii de ori în documentele recent declasificate din dosarul defunctului miliardar pedofil Jeffrey Epstein. Este vorba despre un consultant de afaceri german, descris drept o verigă discretă, dar esențială, în relația dintre prințul Andrew și finanțatorul condamnat pentru infracțiuni sexuale, scrie Daily Mail, preluată de adevărul.ro.
15:00
Ultima oră! Completul de evaluare nu a putut adopta raportul pe integritatea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor informează că rezultatul evaluării integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare.
14:30
Ceban, despre facturile calificate de Junghietu drept „false”: Nu sunt fake, iar pentru oamenii de rând, cu salarii de 6-10 mii lei, sunt o povară foarte grea # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a comentat facturile la gaz, electricitate și energia termică, în contextul în care mai mulți cetățeni s-au indignat de sumele mari pe care trebuie să le plătească, iar ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a calificat unele chitanțele distribuite pe rețele drept „false”. „Nu sunt fake, iar pentru oamenii de rând cu salarii de 6-10 mii de lei, sunt o povară foarte grea”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
14:20
(video) „I-am cerut 10 mii €, mi-a dat 7 mii”. Suma colosală pe care Cătălin Lungu a „smuls-o” de la Alexandru Bordea pentru un interviu. Ce a făcut actorul cu banii # UNIMEDIA
Actorul și creatorul de conținut Cătălin Lungu a dezvăluit că a primit 7 000 de euro pentru a participa la un interviu realizat de omul de afaceri, Alexandru Bordea. Acesta a menționat, la Podcastul Lorenei de la protv, că ulterior banii au fost donați.
Acum 12 ore
14:00
(foto) Fratele lui Michael Schumacher s-a logodit cu iubitul său, cu 14 ani mai tânăr: Cum a reacționat fosta soție a lui Ralf Schumacher # UNIMEDIA
Ralf Schumacher, fratele mai mic al lui Michael Schumacher, a anunțat că se căsătorește cu partenerul său, Étienne Bousquet-Cassagne, relatează Can Can. Fosta soție a lui Ralf a transmis un mesaj, în acest context.
13:50
„Bugetul nu e o plăcintă de împărțit pe sub masă.” Ceban cheamă consilierii CMC la muncă: Locul lor e aici, nu să umble pe sub poduri # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, i-a îndemnat pe consilierii din PAS și cei din PSRM să se prezinte la ședința de joi a CMC. „Le propun să dea dovadă de maturitate politică, nu de manipulare, nu de ambiții de funcții, să vină la muncă, nu să umble pe sub poduri. Bugetul municipal e unul legal și nu e o plăcintă pe care voi vreți să o împărțiți așa ca la nivel național, pe sub masă”, a subliniat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
13:50
O defecțiune, un accident sau o ninsoare puternică pot opri mașina exact când te grăbești. În astfel de momente contează să știi rapid pe cine să suni și cum să rezolvi situația fără stres.
13:50
Cine este cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă: A devenit obiect de studiu # UNIMEDIA
Norvegianul Johannes Klaebo (29 de ani), concurent în proba de schi fond, a câștigat duminică a 9-a medalie de aur la trei Jocuri Olimpice, devenind cel mai titrat din istorie, scrie adevarul.ro.
13:40
Atenție, călători! Deranjament la o rețea de contact, pe str. București: Mai multe rute de troleibuz staționează, iar altele - redirecționate # UNIMEDIA
S-a produs un deranjament la rețeaua de contact pe strada București. Este afectată circulația troleibuzelor din zonă. Rutele de troleibuz nr. 3, 4 și 29 sunt redirecționate, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
13:30
(foto) Rolex-uri nedeclarate la Leușeni: Un moldovean a fost prins cu două ceasuri de 28 mii euro, în timp ce încerca să intre în țară # UNIMEDIA
Funcționarii vamali de la postul Leușeni au oprit un autoturism Mercedes GLA, condus de un cetățean al Republicii Moldova de 28 de ani, care a încercat să introducă în țară bunuri de lux fără a le declara.
13:20
Planul de deportări al UE seamănă cu cel al ICE din SUA: Avertismentul lansat de zeci de organizații pentru drepturile omului # UNIMEDIA
Peste 70 de organizații europene pentru drepturile omului avertizează că o propunere a Comisiei Europene privind deportarea persoanelor fără acte poate duce la creșterea supravegherii, perchezițiilor și profilării rasiale. Apelul lor vine înaintea unui vot crucial în Parlamentul European, relatează Libertatea, citând The Guardian.
13:10
Obama spune, într-un interviu, că extratereștrii există, dar nu sunt ținuți la celebra bază Area 51 # UNIMEDIA
Fostul președinte Barack Obama a revenit duminică asupra unei glume despre extratereștri făcute într-un podcast care a reaprins speculațiile online. El a spus că în timpul mandatului său, nu a văzut nimic care să indice că ar exista vizite sau legături ale acestora cu Pământul. El a respins și ideea că presupuse ființe extraterestre ar fi ținute la Area 51, baza aeriană din Nevada, scrie antena3.ro.
13:10
(video) „Un truc electoral pregătit de PAS”. Ceban, despre reforma APL: Riscăm dispariția a sute de primării, după bunul lor plac. În ultimii ani, 30 de localități au vrut să facă parte din Chișinău # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză guvernarea că reforma administrației publice locale ar fi „strict politică” și nu ar avea nicio legătură cu „bunăstarea cetățenilor sau cu eficiența financiară”. Edilul susține că inițiativa ar fi un „truc electoral” pregătit de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și avertizează că autoritățile locale vor informa partenerii internaționali despre situație.
13:00
Carburanții se ieftinesc, la început de săptămână: Prețul motorinei scade cu 9 bani. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare a benzinei și motorinei pentru ziua de 17 februarie 2026.
12:50
Ex-șeful de la Vamă, Iurie Gorea, acuzat că ar fi luat 40 mii dolari mită, a fost trimis în judecată. Când va avea loc prima ședință # UNIMEDIA
Ex-șeful Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, cercetat penal pentru corupție, a fost trimis în judecată. Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, scrietelegraph.md.
12:30
Energia electrică ar putea deveni mai scumpă atât în Chișinău, cât și în nordul țării, după ce principalii furnizori au depus solicitări de ajustare a tarifelor la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:00
(video) Ședință amânată în dosarul „Frauda bancară”, după lipsa lui Vlad Plahotniuc: De ce nu s-a prezentat fostul lider democrat # UNIMEDIA
Ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat Vlad Plahotniuc, programată pentru astăzi, 16 februarie, a fost amânată. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în fața instanței.
11:50
(video) „Mai puteți?”. Ședință la Primărie, fără rerezentanții de la Poliție și situații de urgență. Ceban: „Ne este dor de ei” # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, a convocat luni, 16 februarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău.
11:40
(video) Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Tatiana Scîntian, de la student la lider departament în cadrul Philip Morris Moldova # UNIMEDIA
În spatele performanței unei companii recunoscute drept Angajator de Top se află oameni care au crescut odată cu organizația, au traversat etape de transformare și au contribuit direct la evoluția acesteia. Philip Morris este prezentă pe piața din Republica Moldova de 30 de ani și a obținut pentru a cincea oară cu titlul de Angajator de Top, o recunoaștere care reflectă nu doar rezultate de business, ci o investiție consecventă în oameni.
11:20
(video) Ceban, despre găurile formate după nisori și ploi, care exasperează șoferii: S-au format pe drumurile care nu au fost reparate de 10-20 de ani # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a abordat subiectul găurilor formate pe carosabilul din Chișinău, în urma ninsorilor, ploilor și poleiului din această iarnă. „Avem mai multe defecțiuni pe stratul de carosabil pe străzile care nu au fost reabilitate de 10-15-20 de ani. În același context, condamnăm manipulările precum că defecțiunile ar fi apărut pe drumurile reparate recent. Cele mai mari probleme sunt pe șoseaua Muncești, Gheorghe Asachi, Hîncești, drumul Dacia spre Aeroport”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
11:10
OTP Bank S.A. lansează Factoring de Import: Soluția financiară modernă pentru companiile importatoare de bunuri și servicii # UNIMEDIA
OTP Bank S.A. aduce pe piață o soluție inovatoare pentru companiile importatoare de bunuri și servicii: Factoring de Import - alternativa modernă de garantare aferentă comerțului internațional care oferă posibilitatea obținerii unor termene extinse de plată de la furnizorii externi fără necesitatea de emitere a altor instrumente de garantare.
11:00
Premieră istorică: Armata SUA a transportat pe calea aerului primul microreactor nuclear. Unde a fost livrat dispozitivul # UNIMEDIA
Un avion militar C-17 a transportat duminică, în premieră istorică, primul microreactor nuclear al SUA din California în Utah. Operațiunea vizează demonstrarea viabilității energiei nucleare portabile pentru uz militar și civil în zone izolate, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
10:50
Nicușor Dan merge la Washington pentru a participa la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump: „România susține găsirea unei soluții care să încheie conflictul” # UNIMEDIA
Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a anunțat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii organizată la Washington. România va avea statut de observator, iar edilul a precizat că va reafirma sprijinul pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea pentru implicarea în reconstrucția din Fâșia Gaza.
10:50
(video/foto) Trafic dat peste cap în Chișinău și pe mai multe trasee din țară: Mașinile circulă bară la bară, iar altele sunt blocate din cauza gheții # UNIMEDIA
Mai multe trasee din țară și din Chișinău sunt blocate din cauza condițiilor meteo. Șoferii sunt nevoiți să circule foarte încet, bară la bară, iar în unele localități s-au înregistrat accidente care îngreunează și mai mult deplasările pe drumuri.
10:40
În capitală, transportul de marfă face parte din activitatea zilnică a persoanelor fizice și a companiilor. Fie că este vorba despre mutări de locuință, livrări comerciale sau transport de mobilier și electrocasnice, alegerea unui operator potrivit influențează direct costurile, rapiditatea livrării și siguranța bunurilor.
10:40
Lovitura care l-ar dărâma pe Regele Charles: Andrew Mountbatten-Windsor, fratele lui, riscă închisoare pe viață? # UNIMEDIA
Andrew Mountbatten-Windsor ar putea înfrunta închisoare pe viață în urma acuzațiilor legate de Jeffrey Epstein. Poliția Thames Valley analizează dacă fostul prinț a împărtășit informații secrete, iar regele Charles susține investigația, scrie okmagazine.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.