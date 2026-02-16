(foto) Fratele lui Michael Schumacher s-a logodit cu iubitul său, cu 14 ani mai tânăr: Cum a reacționat fosta soție a lui Ralf Schumacher
UNIMEDIA, 16 februarie 2026 14:00
Ralf Schumacher, fratele mai mic al lui Michael Schumacher, a anunțat că se căsătorește cu partenerul său, Étienne Bousquet-Cassagne, relatează Can Can. Fosta soție a lui Ralf a transmis un mesaj, în acest context.
• • •
Acum 30 minute
14:00
13:50
„Bugetul nu e o plăcintă de împărțit pe sub masă.” Ceban cheamă consilierii CMC la muncă: Locul lor e aici, nu să umble pe sub poduri # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, i-a îndemnat pe consilierii din PAS și cei din PSRM să se prezinte la ședința de joi a CMC. „Le propun să dea dovadă de maturitate politică, nu de manipulare, nu de ambiții de funcții, să vină la muncă, nu să umble pe sub poduri. Bugetul municipal e unul legal și nu e o plăcintă pe care voi vreți să o împărțiți așa ca la nivel național, pe sub masă”, a subliniat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
13:50
O defecțiune, un accident sau o ninsoare puternică pot opri mașina exact când te grăbești. În astfel de momente contează să știi rapid pe cine să suni și cum să rezolvi situația fără stres.
13:50
Cine este cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă: A devenit obiect de studiu # UNIMEDIA
Norvegianul Johannes Klaebo (29 de ani), concurent în proba de schi fond, a câștigat duminică a 9-a medalie de aur la trei Jocuri Olimpice, devenind cel mai titrat din istorie, scrie adevarul.ro.
Acum o oră
13:40
Atenție, călători! Deranjament la o rețea de contact, pe str. București: Mai multe rute de troleibuz staționează, iar altele - redirecționate # UNIMEDIA
S-a produs un deranjament la rețeaua de contact pe strada București. Este afectată circulația troleibuzelor din zonă. Rutele de troleibuz nr. 3, 4 și 29 sunt redirecționate, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
13:30
(foto) Rolex-uri nedeclarate la Leușeni: Un moldovean a fost prins cu două ceasuri de 28 mii euro, în timp ce încerca să intre în țară # UNIMEDIA
Funcționarii vamali de la postul Leușeni au oprit un autoturism Mercedes GLA, condus de un cetățean al Republicii Moldova de 28 de ani, care a încercat să introducă în țară bunuri de lux fără a le declara.
13:20
Planul de deportări al UE seamănă cu cel al ICE din SUA: Avertismentul lansat de zeci de organizații pentru drepturile omului # UNIMEDIA
Peste 70 de organizații europene pentru drepturile omului avertizează că o propunere a Comisiei Europene privind deportarea persoanelor fără acte poate duce la creșterea supravegherii, perchezițiilor și profilării rasiale. Apelul lor vine înaintea unui vot crucial în Parlamentul European, relatează Libertatea, citând The Guardian.
Acum 2 ore
13:10
Obama spune, într-un interviu, că extratereștrii există, dar nu sunt ținuți la celebra bază Area 51 # UNIMEDIA
Fostul președinte Barack Obama a revenit duminică asupra unei glume despre extratereștri făcute într-un podcast care a reaprins speculațiile online. El a spus că în timpul mandatului său, nu a văzut nimic care să indice că ar exista vizite sau legături ale acestora cu Pământul. El a respins și ideea că presupuse ființe extraterestre ar fi ținute la Area 51, baza aeriană din Nevada, scrie antena3.ro.
13:10
(video) „Un truc electoral pregătit de PAS”. Ceban, despre reforma APL: Riscăm dispariția a sute de primării, după bunul lor plac. În ultimii ani, 30 de localități au vrut să facă parte din Chișinău # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză guvernarea că reforma administrației publice locale ar fi „strict politică” și nu ar avea nicio legătură cu „bunăstarea cetățenilor sau cu eficiența financiară”. Edilul susține că inițiativa ar fi un „truc electoral” pregătit de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și avertizează că autoritățile locale vor informa partenerii internaționali despre situație.
13:00
Carburanții se ieftinesc, la început de săptămână: Prețul motorinei scade cu 9 bani. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare a benzinei și motorinei pentru ziua de 17 februarie 2026.
12:50
Ex-șeful de la Vamă, Iurie Gorea, acuzat că ar fi luat 40 mii dolari mită, a fost trimis în judecată. Când va avea loc prima ședință # UNIMEDIA
Ex-șeful Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, cercetat penal pentru corupție, a fost trimis în judecată. Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, scrietelegraph.md.
12:30
Energia electrică ar putea deveni mai scumpă atât în Chișinău, cât și în nordul țării, după ce principalii furnizori au depus solicitări de ajustare a tarifelor la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Acum 4 ore
12:00
(video) Ședință amânată în dosarul „Frauda bancară”, după lipsa lui Vlad Plahotniuc: De ce nu s-a prezentat fostul lider democrat # UNIMEDIA
Ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat Vlad Plahotniuc, programată pentru astăzi, 16 februarie, a fost amânată. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în fața instanței.
11:50
(video) „Mai puteți?”. Ședință la Primărie, fără rerezentanții de la Poliție și situații de urgență. Ceban: „Ne este dor de ei” # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, a convocat luni, 16 februarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău.
11:40
(video) Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Tatiana Scîntian, de la student la lider departament în cadrul Philip Morris Moldova # UNIMEDIA
În spatele performanței unei companii recunoscute drept Angajator de Top se află oameni care au crescut odată cu organizația, au traversat etape de transformare și au contribuit direct la evoluția acesteia. Philip Morris este prezentă pe piața din Republica Moldova de 30 de ani și a obținut pentru a cincea oară cu titlul de Angajator de Top, o recunoaștere care reflectă nu doar rezultate de business, ci o investiție consecventă în oameni.
11:20
(video) Ceban, despre găurile formate după nisori și ploi, care exasperează șoferii: S-au format pe drumurile care nu au fost reparate de 10-20 de ani # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a abordat subiectul găurilor formate pe carosabilul din Chișinău, în urma ninsorilor, ploilor și poleiului din această iarnă. „Avem mai multe defecțiuni pe stratul de carosabil pe străzile care nu au fost reabilitate de 10-15-20 de ani. În același context, condamnăm manipulările precum că defecțiunile ar fi apărut pe drumurile reparate recent. Cele mai mari probleme sunt pe șoseaua Muncești, Gheorghe Asachi, Hîncești, drumul Dacia spre Aeroport”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
11:10
OTP Bank S.A. lansează Factoring de Import: Soluția financiară modernă pentru companiile importatoare de bunuri și servicii # UNIMEDIA
OTP Bank S.A. aduce pe piață o soluție inovatoare pentru companiile importatoare de bunuri și servicii: Factoring de Import - alternativa modernă de garantare aferentă comerțului internațional care oferă posibilitatea obținerii unor termene extinse de plată de la furnizorii externi fără necesitatea de emitere a altor instrumente de garantare.
11:00
Premieră istorică: Armata SUA a transportat pe calea aerului primul microreactor nuclear. Unde a fost livrat dispozitivul # UNIMEDIA
Un avion militar C-17 a transportat duminică, în premieră istorică, primul microreactor nuclear al SUA din California în Utah. Operațiunea vizează demonstrarea viabilității energiei nucleare portabile pentru uz militar și civil în zone izolate, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
10:50
Nicușor Dan merge la Washington pentru a participa la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump: „România susține găsirea unei soluții care să încheie conflictul” # UNIMEDIA
Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a anunțat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii organizată la Washington. România va avea statut de observator, iar edilul a precizat că va reafirma sprijinul pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea pentru implicarea în reconstrucția din Fâșia Gaza.
10:50
(video/foto) Trafic dat peste cap în Chișinău și pe mai multe trasee din țară: Mașinile circulă bară la bară, iar altele sunt blocate din cauza gheții # UNIMEDIA
Mai multe trasee din țară și din Chișinău sunt blocate din cauza condițiilor meteo. Șoferii sunt nevoiți să circule foarte încet, bară la bară, iar în unele localități s-au înregistrat accidente care îngreunează și mai mult deplasările pe drumuri.
10:40
În capitală, transportul de marfă face parte din activitatea zilnică a persoanelor fizice și a companiilor. Fie că este vorba despre mutări de locuință, livrări comerciale sau transport de mobilier și electrocasnice, alegerea unui operator potrivit influențează direct costurile, rapiditatea livrării și siguranța bunurilor.
10:40
Lovitura care l-ar dărâma pe Regele Charles: Andrew Mountbatten-Windsor, fratele lui, riscă închisoare pe viață? # UNIMEDIA
Andrew Mountbatten-Windsor ar putea înfrunta închisoare pe viață în urma acuzațiilor legate de Jeffrey Epstein. Poliția Thames Valley analizează dacă fostul prinț a împărtășit informații secrete, iar regele Charles susține investigația, scrie okmagazine.ro.
10:30
(live) „Mai puteți?” Primăria, în ședință prezidată de Ion Ceban: După o noapte lucrată, arătați destul de fresh # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, convoacă luni, 16 februarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:30
Atenție, călători! Zborurile de pe Aeroportul din Chișinău ar putea suferi modificări, din cauza vremii severe # UNIMEDIA
Traficul aerian de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău poate înregistra întârzieri în aceste zile, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a codului galben emis pentru această perioadă.
10:20
Serviciile secrete rusești și-au intensificat operațiunile în toată Europa, folosindu-se de rețelele foștilor membri ai Grupării Wagner pentru a recruta agenți pentru misiuni de sabotaj. Potrivit unor surse occidentale, acest lucru implică utilizarea așa-numiților „agenți unici”, conform unui articol al Financial Times, citat de digi24.ro.
Acum 6 ore
10:10
10:00
„Nu atingeți cablurile rupte și supravegheați copiii”: Premier Energy, cu atenționări în contextul Codului galben de precipitații # UNIMEDIA
În contextul avertizării meteo de cod galben pentru zile de 15-16 februarie, ce prevede schimbare bruscă a vremii, manifestată prin precipitații mixte sub formă de ploaie, lapoviță şi ninsoare, precum și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 m/s., Premier Energy Distribution atrage atenția populaţiei asupra importanței respectării stricte a regulilor de securitate în raport cu instalaţiile electrice.
09:40
Sisteme de control și acces cu buletinul: Măsuri sporite de securitate la Judecătoria Chișinău după agresarea magistraților # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău (sediul Centru) informează că, începând cu 16 februarie 2026, accesul în sediul instanței va fi permis doar prin puncte de trecere special amenajate, echipate cu detectoare de metale și sisteme electronice de control. Justițiabilii, vizitatorii și reprezentanții mass-media trebuie să se prezinte cu buletinul de identitate sau legitimația de serviciu și să sosească cu 15–20 de minute înainte de ședințele de judecată pentru a evita întârzierile.
09:30
Jaful spectaculos din Germania pe care nimeni nu l-a observat: A durat 3 zile, iar hoții au fugit cu peste 100 milioane de euro # UNIMEDIA
A fost catalogat drept unul dintre cele mai spectaculoase jafuri bancare din Germania din ultimii ani. Într-un weekend liniștit, imediat după Crăciun, o bandă de hoți a pătruns într-o bancă din centrul orașului Gelsenkirchen, în vestul țării, după ce a găurit un perete cu un burghiu industrial. Au fost sparte peste 3.000 de casete de valori, iar hoții au fugit cu milioane de euro. La mai bine de o lună de la incident, poliția nu a reușit încă să aresteze pe nimeni, scrie BBC, citat de antena3.ro.
09:10
Pe 16 februarie, diverse evenimente istorice au marcat transformări politice semnificative.
09:10
Peste 40 mii de case din întreaga țară, fără lumină din cauza codițiilor meteo: Ce spune ministrul Energiei # UNIMEDIA
În această noapte, condițiile meteorologice au lăsat fără energie electrică 40.066 de consumatori în mai multe raioane din țară. „Operatorii monitorizează situația și intervin pentru restabilirea energiei în cel mai scurt timp posibil”, a menționat ministrul Energiei.
08:50
Ce se întâmplă cu alocația copiilor moldoveni care dețin cetățenie română dacă părintele rămâne fără buletin? Răspunsul Ministerului Muncii din România # UNIMEDIA
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara familiei extinse. Există însă o lagătură și cu copiii cu dublă cetățenie, română și moldoveană, care ar putea risca să piardă alocația, conform legii, scrie gândul.ro.
08:30
Fecioarele ar trebui să ia o pauză, iar Balanțele vor cheltui mulți bani: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetelor aduce astăzi oportunități și provocări neașteptate. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol important în modul în care fiecare nativ va răspunde. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape cosmice.
Acum 8 ore
08:10
Publicația ucraineană Kyiv Post face o analiză a stării actuale a conflictului dintre Rusia și Ucraina și încearcă să aducă în discuție câteva variante de pace împreună cu șansele ca acestea să se îndeplinească, scrie digi.ro.
08:00
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de schimb care indică o ușoară depreciere a leului moldovenesc în raport cu euro și dolarul american.
07:40
07:30
Vremea se va menține astăzi, în Moldova, predominant noroasă cu intervale de precipitații, iar în Chișinău sunt așteptate căderi moderate de zăpadă și temperaturi scăzute.
07:20
„Mergem la școală și serviciu”: Anunțul Primarului Ion Ceban despre situația drumurilor din Chișinău # UNIMEDIA
Primarul General, informează că, toată noaptea serviciile municipale au intervenit fără oprire, muncitorii fiind în teren și la această oră. „Drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, și mergem la școală și serviciu”, a menționat edilul.
07:10
Speculațiile cu privire la starea de sănătate și locul în care se află Vladimir Putin cresc, după ce președintele rus nu a fost văzut în public timp de peste 10 zile, scriu o serie de publicații, citat de hotnews.ro.
Acum 24 ore
20:10
„Vecinii v-au încălzit, deci plătiți.” Șeful Termoelectrica, mesaj pentru moldovenii care au economisit gaz, dar au primit facturi mari la căldură: Nu e ok să stingeți cazanul # UNIMEDIA
Șeful Termoelectrica, Iurie Rozlovan, le-a explicat consumatorilor care își încălzesc apartamentele folosind gaz de ce trebuie să plătească și încălzirea centralizată, în special în cazurile când închid cazanul. „Apartamentul dvs a fost încălzit de ceilalți care sunt în jur, care au contribuit să fie confort. Regulamentul prevede să fie calculat, dacă nu ai consumat energia fie electrică, fie gaze naturale, echivalentul necesar cu metri pătrați, ca să asigure 18 grade. Sunt cazuri când oamenii nu pornesc cazanul, nu folosesc resursa pe care o au pentru a se încălzi, considerând că totul este ok, dar nu e chiar așa”, a declarat Rozlovan în cadrul emisiunii Obiectiv comun de la TVR.
19:50
O aliniere rară a planetelor va avea loc în februarie: Pe ce dată Mercur, Venus, Marte și Jupiter vor fi vizibile cu ochiul liber # UNIMEDIA
Finalul lunii februarie aduce un eveniment astronomic de excepție pentru pasionații de observarea cerului. Pe data de 28 februarie, șase planete din sistemul nostru solar — Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun — se vor alinia într-o formație rară, vizibilă de pe Pământ. Potrivit experților, o astfel de configurație nu va mai avea loc până în anul 2040, relatează Libertatea, citând The Guardian.
19:40
„Nu mă sacrific pentru familie și nu tac ca să păstrez liniștea.” Marina Cârnaț, despre rolul său în cuplu: Când unui membru îi este rău, suferă toți # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a dat cărțile pe față despre rolul său ca femeie în familia pe care a creat-o împreună cu Teodor Cârnaț și care a devenit, de-a lungul căsniciei, mai bogată cu 10 membri. „Eu nu mă sacrific… pentru că asta nu e iubire, ci epuizare amânată. Eu creez sisteme, rutine clare, responsabilități împărțite, timp protejat pentru mine. Nu tac ca să păstrez liniștea… nu acumulez nimic în mine, comunic, cer ajutor, dacă e nevoie, repetat de multe ori, astfel soțul știe exact când sunt obosită și copiii știu de ce am nevoie. Îmi construiesc o identitate dincolo de rolul de mamă sau soție! Cea mai mare capcană a sacrificiului este pierderea sinelui. Când o femeie crește, familia nu pierde… familia câștigă”, a scris Marina Cârnaț, într-o postare pe rețele.
19:10
Fostul ministru al energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara: Este implicat în scandalul de corupție „Midas” # UNIMEDIA
Ex-ministrul energiei din Ucraina, Herman Galușcenko, a fost reținut la graniță în timp ce încerca să părăsească țara. Potrivit surselor RBC-Ucraina, citate de Libertatea, Galușcenko a fost reținut duminică, 15 februarie. Din primele informații, acesta ar fi încercat să treacă frontiera prin punctul de control „Rava-Ruska”.
18:50
(video) Ion Ceban, la 37 de ani de la retragerea contingentului de militari moldoveni din Afganistan: Aducem un omagiu ostașilor căzuți la datorie # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj, la 37 de ani de la retragerea contingentului de militari moldoveni din Afganistan. „Ororile războiului nu trebuie repetate. Nimic nu este mai prețios și mai sfânt decât pacea. În numele municipiului Chișinău, aducem un omagiu ostașilor căzuți la datorie și transmitem întreaga noastră compasiune familiilor îndurerate. Memoria celor căzuți va rămâne vie în inimile noastre”, a menționat edilul.
18:20
Metoda „flash” transformă gunoiul în miliarde de dolari. Cum poti obține pământuri rare din cenușă, nămol și chiar din ciuperci # UNIMEDIA
Pământurile rare, esențiale pentru baterii, turbine eoliene, mașini electrice și telefoane, ar putea fi ascunse chiar în deșeurile pe care le aruncăm. Cercetătorii spun că nu mai e nevoie doar de mine uriașe și cariere deschise și că soluția ar putea sta în grămezi de cenușă de cărbune, nămol industrial sau chiar în ciuperci.
18:10
(video) „Investiții foarte mari pleacă la râpă.” Un atelier agricol cu panouri solare instalate pe acoperiș, cuprins de flăcări la Peresecina: „E strașnic” # UNIMEDIA
Incendiu la un atelier agricol din localitatea Peresecina, raionul Orhei, pe care erau instalate panouri solare. Cinci echipaje de pompieri au intervenit la fața locului, iar un martor ocular a postat imaginile pe rețele.„Investiții foarte mari pleacă la râpă”, a comentat acesta.
17:40
(video) Zelenski, întrebat dacă se teme să aibă aceeași soartă ca Navalnîi: „Nu văd diferența între otravă și rachete” # UNIMEDIA
Rusia l-a omorât pe Alexei Navalnîi cu o otravă rară, extrem de puternică, extrasă din pielea unei broaște tropicale. Anunțul a fost făcut la Conferința de la Munchen de 5 țări europene și de văduva sa. Volodimir Zelenski a fost întrebat dacă se teme să nu aibă aceeași soartă. „Nu văd diferența între otravă și rachete”, a răspuns acesta, relatează digi24.ro.
17:10
(video) „Stăm 5 mașini aici cu cauciucurile tăiate!” Grigore Manoli, cu automobilul stricat, pe un traseu național: „Acestea sunt drumuri, scârbelor?” # UNIMEDIA
Antreprenorul Grigore Manoli s-a pomenit cu cauciucurile sparte în timp ce se deplasa pe un drum național. Acesta a postat pe rețele mai multe filmulețe, în care se arată indignat de starea șoselelor din țară: „Dacă te oprește Poliția și nu ai revizia tehnică, îți evacuează mașina, dar dacă drumul e rău și stăm 5 mașini aici cu cauciucurile tăiate, tot normal. Bara din față e ruptă. Știți cât cot costă un cauciuc la un hârb de mașină? Acolo la deal e trambulină. Ferească mama lui Dumnezeu. Cine îmi plătește două cauciucuri acum? Scârbele”.
16:50
(video) Un român a încercat să răpească o fetiță de nici 2 ani din mâinile mamei sale și i-a rupt femurul, în Italia: Momentul, surprins de camere # UNIMEDIA
Scene șocante în Italia, unde un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate. Copila era de mână cu mama ei la intrarea unui supermarket din Bergamo, când bărbatul a încercat s-o smulgă și să fugă cu ea, relatează digi24.ro. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au un puternic impact emoțional.
16:40
(foto/video) Italienii au dezvăluit interiorul primului Ferrari electric, creat de un fost designer Apple, dar conceput să aibă cât mai multe comenzi fizice # UNIMEDIA
Acum câteva luni, Ferrari a dezvăluit ingineria de bază pentru primul său model electric, care urmează să debuteze cu 2,3 tone de greutate proprie şi peste 1.000 CP. Italienii au deconspirat atunci multe detalii constructive curioase, dar nimic nu părea să iasă în evidenţă foarte mult faţă de parametrii de vârf deja atinşi de industrie în domeniul maşinilor electrice. Iar un Ferrari nu poate debuta mediocru. Acum, însă, cei de la Ferrari au dezvăluit interiorul acestui prim model electric, care a primit şi un nume între timp — Luce — şi au anunţat că acesta a fost creat de renumitul fost designer Apple, Jony Ive. În pofida acestui fapt, habitaclul noului model Ferrari a fost conceput să aibă cât mai multe comenzi fizice, scrie Piata Auto.
