Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei: Au fost dispuse măsuri urgente pentru protejarea infrastructurii energetice

A fost catalogat drept unul dintre cele mai spectaculoase jafuri bancare din Germania din ultimii ani. Într-un weekend liniștit, imediat după Crăciun, o bandă de hoți a pătruns într-o bancă din centrul orașului Gelsenkirchen, în vestul țării, după ce a găurit un perete cu un burghiu industrial. Au fost sparte peste 3.000 de casete de valori, iar hoții au fugit cu milioane de euro. La mai bine de o lună de la incident, poliția nu a reușit încă să aresteze pe nimeni, scrie BBC, citat de antena3.ro.