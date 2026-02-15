Președintele Dan merge la Consiliul de Pace în SUA. România, calitate de observator

19:40

Astăzi se împlinesc 91 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru, poetul care a scris cu atata har despre iubirea pentru mamă şi femeie, pentru neam şi limba română. Au trecut 17 ani de la decesul său, dar moştenirea pe care ne-a lasat-o este vie şi nu şi-a pierdut din actualitate. Astăzi, poetul a fost omagiat în întreaga ţară de oameni de cultură, elevi și toţi cei care îi apreciază opera. Iar la Chişinău şi în oraşul Leova au fost inaugurate două sculpturi care-l înfăţişează pe Grigore Vieru.