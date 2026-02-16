Italia încearcă să țină pasul cu Norvegia în clasamentul general pe medalii al Olimpiadei. Țara gazdă este pe locul doi și a ajuns la opt distincții de aur - VIDEO

ProTV.md, 16 februarie 2026 21:40

Italia încearcă să țină pasul cu Norvegia în clasamentul general pe medalii al Olimpiadei. Țara gazdă este pe locul doi și a ajuns la opt distincții de aur - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
22:00
Ben Shelton a câștigat finala sută la sută americană de la Dallas Open contra lui Taylor Fritz. Tenismenul a devenit campion după ce a salvat 3 mingi de meci în finală - VIDEO ProTV.md
Ben Shelton a câștigat finala sută la sută americană de la Dallas Open contra lui Taylor Fritz. Tenismenul a devenit campion după ce a salvat 3 mingi de meci în finală - VIDEO
22:00
După ce a învins-o fără drept de apel pe Barcelona în Cupa Spaniei, formația Atletico Madrid a fost spulberată la rândul ei în campionat - VIDEO ProTV.md
După ce a învins-o fără drept de apel pe Barcelona în Cupa Spaniei, formația Atletico Madrid a fost spulberată la rândul ei în campionat - VIDEO
Acum 15 minute
21:50
USA Stars a câştigat All Star Game-ul! Concluziile unui weekend cu un concurs de slam îngrozitor - VIDEO ProTV.md
USA Stars a câştigat All Star Game-ul! Concluziile unui weekend cu un concurs de slam îngrozitor - VIDEO
21:50
Primarul Capitalei se scuză pentru gropile din oraș: „Avem multe defecțiuni pe străzile nereabilitate de ani” – VIDEO ProTV.md
Primarul Capitalei se scuză pentru gropile din oraș: „Avem multe defecțiuni pe străzile nereabilitate de ani” – VIDEO
21:50
Zi memorabilă pentru echipa Marii Britanii la JO de iarnă de la Milano Cortina. Englezii au obținut 2 distinții de aur în probele mixte la snowboard cross și skeleton - VIDEO ProTV.md
Zi memorabilă pentru echipa Marii Britanii la JO de iarnă de la Milano Cortina. Englezii au obținut 2 distinții de aur în probele mixte la snowboard cross și skeleton - VIDEO
Acum 30 minute
21:40
Italia încearcă să țină pasul cu Norvegia în clasamentul general pe medalii al Olimpiadei. Țara gazdă este pe locul doi și a ajuns la opt distincții de aur - VIDEO ProTV.md
Italia încearcă să țină pasul cu Norvegia în clasamentul general pe medalii al Olimpiadei. Țara gazdă este pe locul doi și a ajuns la opt distincții de aur - VIDEO
21:40
Sportivele olandeze și-au confirmat statulul de favorite în proba de patinaj viteză. Aurul pe distanța de 500 metri a fost câștigat de Femke Kok - VIDEO ProTV.md
Sportivele olandeze și-au confirmat statulul de favorite în proba de patinaj viteză. Aurul pe distanța de 500 metri a fost câștigat de Femke Kok - VIDEO
Acum o oră
21:30
Norvegia continuă să domine Olimpiada albă de la Milano Cortina, iar schiorul Johannes Klaebo să scrie istorie. Norvegianul a devenit cel mai titrat sportiv - VIDEO ProTV.md
Norvegia continuă să domine Olimpiada albă de la Milano Cortina, iar schiorul Johannes Klaebo să scrie istorie. Norvegianul a devenit cel mai titrat sportiv - VIDEO
21:30
Un miel a devenit animalul de companie la o fermă din sudul Saxoniei. Are amenajat un țarc chiar printre mesele de birou și primește multă atenție - VIDEO ProTV.md
Un miel a devenit animalul de companie la o fermă din sudul Saxoniei. Are amenajat un țarc chiar printre mesele de birou și primește multă atenție - VIDEO
21:20
Aleksei Navalnîi - comemorat în Rusia, la doi ani de la moarte. Oamenii au venit cu flori la mormântul și la monumentele victimelor represiunilor politice - VIDEO ProTV.md
Aleksei Navalnîi - comemorat în Rusia, la doi ani de la moarte. Oamenii au venit cu flori la mormântul și la monumentele victimelor represiunilor politice - VIDEO
Acum 2 ore
20:50
O nouă rundă de negocieri privind pacea în Ucraina va avea loc la Geneva. Volodimir Zelenski afirmă că orice progres depinde de garanții clare de securitate - VIDEO ProTV.md
O nouă rundă de negocieri privind pacea în Ucraina va avea loc la Geneva. Volodimir Zelenski afirmă că orice progres depinde de garanții clare de securitate - VIDEO
20:20
Grupul Wagner din Rusia s-a reorientat și declanșează sabotaje în Europa, avertizează serviciile de informații – FT ProTV.md
Grupul Wagner din Rusia s-a reorientat și declanșează sabotaje în Europa, avertizează serviciile de informații – FT
Acum 4 ore
20:00
Va veni sau nu Vlad Plahotniuc să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Precizările avocatului său - VIDEO ProTV.md
Va veni sau nu Vlad Plahotniuc să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Precizările avocatului său - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.02.2026
19:50
Cod PORTOCALIU de ninsori, lapoviță și vânt. Detaliile meteorologilor - VIDEO ProTV.md
Cod PORTOCALIU de ninsori, lapoviță și vânt. Detaliile meteorologilor - VIDEO
19:50
„Nu vreau la închisoare.” La aproape două luni de la condamnare, Dmitri Constantinov a apărut în public într-un video pe rețelele de socializare - VIDEO ProTV.md
„Nu vreau la închisoare.” La aproape două luni de la condamnare, Dmitri Constantinov a apărut în public într-un video pe rețelele de socializare - VIDEO
19:50
Celebrul Arc al Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit de Valentine`s Day. „O lovitură devastatoare pentru inimă” ProTV.md
Celebrul Arc al Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit de Valentine`s Day. „O lovitură devastatoare pentru inimă”
19:40
De unde au provenit și care ar fi scopul banilor lui Tauber din banca rusească PromsvyazBank? Experții au două ipoteze, ambele presupun o infracțiune - VIDEO ProTV.md
De unde au provenit și care ar fi scopul banilor lui Tauber din banca rusească PromsvyazBank? Experții au două ipoteze, ambele presupun o infracțiune - VIDEO
19:30
Experții spun că tarifele la lumină ar trebui să scadă ușor, nu să crească: Solicitările de majorare nu sunt argumentate - VIDEO ProTV.md
Experții spun că tarifele la lumină ar trebui să scadă ușor, nu să crească: Solicitările de majorare nu sunt argumentate - VIDEO  
19:20
Moment periculos la Bălți. Copii, surprinși cum traversează un pod de pe râul Răut, care a fost inundat. Reacția autorităților locale - VIDEO ProTV.md
Moment periculos la Bălți. Copii, surprinși cum traversează un pod de pe râul Răut, care a fost inundat. Reacția autorităților locale - VIDEO
19:10
Ședința de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - amânată: Fostul lider PD nu a venit pentru că încă se simte rău - VIDEO ProTV.md
Ședința de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - amânată: Fostul lider PD nu a venit pentru că încă se simte rău - VIDEO
19:10
Protest la marginea satului Tocuz, Căușeni. Zeci de șoferi cer reparația drumului spre traseul central - VIDEO ProTV.md
Protest la marginea satului Tocuz, Căușeni. Zeci de șoferi cer reparația drumului spre traseul central - VIDEO
19:10
Zelenski a convocat responsabilii din apărare, pe fondul informațiilor despre un atac masiv pregătit de Rusia ProTV.md
Zelenski a convocat responsabilii din apărare, pe fondul informațiilor despre un atac masiv pregătit de Rusia
19:10
Marco Rubio anunță la Budapesta susținerea puternică a lui Trump pentru Viktor Orbán, înaintea alegerilor din aprilie: „O epocă de aur” ProTV.md
Marco Rubio anunță la Budapesta susținerea puternică a lui Trump pentru Viktor Orbán, înaintea alegerilor din aprilie: „O epocă de aur”
19:10
Inter Milano, remiză spectaculoasă cu Napoli. „Nerazzurii” au rămas lideri în Serie A - VIDEO ProTV.md
Inter Milano, remiză spectaculoasă cu Napoli. „Nerazzurii” au rămas lideri în Serie A - VIDEO
19:00
Scandalul de la spitalul din Nisporeni: Directorul instituției a demisionat, iar activitatea secției, cu saltele murdare, gândaci și pereți jerpeliți, temporar sistată ProTV.md
Scandalul de la spitalul din Nisporeni: Directorul instituției a demisionat, iar activitatea secției, cu saltele murdare, gândaci și pereți jerpeliți, temporar sistată
19:00
Un curier a rămas blocat cu mașina într-o mlaștină după ce a urmat indicațiile GPS, în Marea Britanie - VIDEO ProTV.md
Un curier a rămas blocat cu mașina într-o mlaștină după ce a urmat indicațiile GPS, în Marea Britanie - VIDEO
18:50
Scandalul de la spitalul din Nisporeni: Directorul instituției a demisionat, iar activitatea secției, cu salte murdare, gândaci și pereți jerpeliți, temporar sistată ProTV.md
Scandalul de la spitalul din Nisporeni: Directorul instituției a demisionat, iar activitatea secției, cu salte murdare, gândaci și pereți jerpeliți, temporar sistată
18:50
NATO va ridica o bază în „țara lui Moș Crăciun” pentru consolidarea securităţii în Marele Nord. Ce pregătește Alianța ProTV.md
NATO va ridica o bază în „țara lui Moș Crăciun” pentru consolidarea securităţii în Marele Nord. Ce pregătește Alianța
18:40
O femeie din Ucraina și-a găsit fetița de 3 ani la Cahul, după ce copila ar fi fost răpită de tatăl ei. Momentul plin de emoții în care cele două se reîntâlnesc - VIDEO ProTV.md
O femeie din Ucraina și-a găsit fetița de 3 ani la Cahul, după ce copila ar fi fost răpită de tatăl ei. Momentul plin de emoții în care cele două se reîntâlnesc - VIDEO
18:20
O femeie din Ucraina și-a găsit fetița de 3 ani la Cahul, după ce copila ar fi fost răpită de tatăl ei. Momentul, plin de emoții, când se întâlnesc - VIDEO ProTV.md
O femeie din Ucraina și-a găsit fetița de 3 ani la Cahul, după ce copila ar fi fost răpită de tatăl ei. Momentul, plin de emoții, când se întâlnesc - VIDEO
18:10
Șoferii atenționați să circule prudent, în contextul codului portocaliu de ninsori și lapoviță. Regulile pe care trebuie să le respectați ProTV.md
Șoferii atenționați să circule prudent, în contextul codului portocaliu de ninsori și lapoviță. Regulile pe care trebuie să le respectați
Acum 6 ore
18:00
Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere din București. Are vedere la mare ProTV.md
Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere din București. Are vedere la mare
18:00
Un nou studiu arată că efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl se regăsesc și în rândul copiilor ai căror părinți au fost expuși la radiații ProTV.md
Un nou studiu arată că efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl se regăsesc și în rândul copiilor ai căror părinți au fost expuși la radiații
17:50
Nicanor Ciochină ar putea sta în penitenciar încă 30 de zile. Procurorii cer prelungirea mandatului de arest în noul dosar ProTV.md
Nicanor Ciochină ar putea sta în penitenciar încă 30 de zile. Procurorii cer prelungirea mandatului de arest în noul dosar
17:50
METRO Moldova încheie campania „Vis de Antreprenor”, susținând antreprenorii locali din HoReCa ProTV.md
METRO Moldova încheie campania „Vis de Antreprenor”, susținând antreprenorii locali din HoReCa
17:20
La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre cazul bărbatului din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă ProTV.md
La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre cazul bărbatului din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă
17:10
La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre bărbatul din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă ProTV.md
La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre bărbatul din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.02.2026
16:50
Cultivau și vindeau droguri, la Cahul. Trei bărbați - reținuți de polițiști. Câte kg de subtanțe narcotice au fost ridicate de la casele lor - VIDEO ProTV.md
Cultivau și vindeau droguri, la Cahul. Trei bărbați - reținuți de polițiști. Câte kg de subtanțe narcotice au fost ridicate de la casele lor - VIDEO
16:40
Cât a costat operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, conform calculelor Bloomberg ProTV.md
Cât a costat operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, conform calculelor Bloomberg
16:30
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Cehia pentru a-l susține pe președinte. Petr Pavel a acuzat un ministru de șantaj ProTV.md
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Cehia pentru a-l susține pe președinte. Petr Pavel a acuzat un ministru de șantaj
16:20
Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit, după ce ambulanța nu a ajuns la timp din cauza drumului necurățat. Salvatorii și polițiștii vin cu detalii ProTV.md
Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit, după ce ambulanța nu a ajuns la timp din cauza drumului necurățat. Salvatorii și polițiștii vin cu detalii
16:10
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei ProTV.md
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei
Acum 8 ore
15:50
Șeful biroului vamal centru, Iurie Gorea, trimis în judecată: Este acuzat de corupere pasivă ProTV.md
Șeful biroului vamal centru, Iurie Gorea, trimis în judecată: Este acuzat de corupere pasivă
15:50
Numărul străinilor care se mută în Rusia a scăzut de trei ori de la declanșarea războiului din Ucraina ProTV.md
Numărul străinilor care se mută în Rusia a scăzut de trei ori de la declanșarea războiului din Ucraina
15:30
Ultima oră. Cod PORTOCALIU de ninsori, lapoviță și vânt. Detaliile meteorologilor ProTV.md
Ultima oră. Cod PORTOCALIU de ninsori, lapoviță și vânt. Detaliile meteorologilor
15:10
Rezultatul evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare. Anunțul Comisiei ProTV.md
Rezultatul evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare. Anunțul Comisiei
15:00
I-a expirat termenul de ședere, dar nu a părăsit țara: O cetățeană a Federației Ruse - escortată de pe teritoriul Republicii Moldova - VIDEO ProTV.md
I-a expirat termenul de ședere, dar nu a părăsit țara: O cetățeană a Federației Ruse - escortată de pe teritoriul Republicii Moldova - VIDEO
15:00
ODA relansează apelurile de granturi 2026: Este prevăzut un buget de 300 de milioane de lei. Detaliile ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării ProTV.md
ODA relansează apelurile de granturi 2026: Este prevăzut un buget de 300 de milioane de lei. Detaliile ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.