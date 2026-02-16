Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.02.2026
ProTV.md, 16 februarie 2026 20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.02.2026
Acum 15 minute
20:20
Grupul Wagner din Rusia s-a reorientat și declanșează sabotaje în Europa, avertizează serviciile de informații – FT # ProTV.md
Grupul Wagner din Rusia s-a reorientat și declanșează sabotaje în Europa, avertizează serviciile de informații – FT
Acum o oră
20:00
20:00
19:50
Cod PORTOCALIU de ninsori, lapoviță și vânt. Detaliile meteorologilor - VIDEO
19:50
19:50
19:40
Acum 2 ore
19:30
19:20
19:10
19:10
19:10
19:10
19:10
19:00
19:00
18:50
18:50
18:40
Acum 4 ore
18:20
18:10
18:00
18:00
17:50
17:50
17:20
17:10
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.02.2026
16:50
16:40
Acum 6 ore
16:30
16:20
16:10
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei
15:50
15:50
15:30
Ultima oră. Cod PORTOCALIU de ninsori, lapoviță și vânt. Detaliile meteorologilor
15:10
15:00
15:00
14:50
14:40
Acum 8 ore
14:30
14:20
14:00
13:50
13:50
13:50
13:40
13:30
13:30
