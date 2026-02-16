La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre cazul bărbatului din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă

ProTV.md, 16 februarie 2026 17:20

La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre cazul bărbatului din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
17:20
La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre cazul bărbatului din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă ProTV.md
La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre cazul bărbatului din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă
17:10
La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre bărbatul din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă ProTV.md
La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre bărbatul din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.02.2026
Acum o oră
16:50
Cultivau și vindeau droguri, la Cahul. Trei bărbați - reținuți de polițiști. Câte kg de subtanțe narcotice au fost ridicate de la casele lor - VIDEO ProTV.md
Cultivau și vindeau droguri, la Cahul. Trei bărbați - reținuți de polițiști. Câte kg de subtanțe narcotice au fost ridicate de la casele lor - VIDEO
16:40
Cât a costat operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, conform calculelor Bloomberg ProTV.md
Cât a costat operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, conform calculelor Bloomberg
Acum 2 ore
16:30
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Cehia pentru a-l susține pe președinte. Petr Pavel a acuzat un ministru de șantaj ProTV.md
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Cehia pentru a-l susține pe președinte. Petr Pavel a acuzat un ministru de șantaj
16:20
Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit, după ce ambulanța nu a ajuns la timp din cauza drumului necurățat. Salvatorii și polițiștii vin cu detalii ProTV.md
Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit, după ce ambulanța nu a ajuns la timp din cauza drumului necurățat. Salvatorii și polițiștii vin cu detalii
16:10
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei ProTV.md
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei
15:50
Șeful biroului vamal centru, Iurie Gorea, trimis în judecată: Este acuzat de corupere pasivă ProTV.md
Șeful biroului vamal centru, Iurie Gorea, trimis în judecată: Este acuzat de corupere pasivă
15:50
Numărul străinilor care se mută în Rusia a scăzut de trei ori de la declanșarea războiului din Ucraina ProTV.md
Numărul străinilor care se mută în Rusia a scăzut de trei ori de la declanșarea războiului din Ucraina
Acum 4 ore
15:30
Ultima oră. Cod PORTOCALIU de ninsori, lapoviță și vânt. Detaliile meteorologilor ProTV.md
Ultima oră. Cod PORTOCALIU de ninsori, lapoviță și vânt. Detaliile meteorologilor
15:10
Rezultatul evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare. Anunțul Comisiei ProTV.md
Rezultatul evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare. Anunțul Comisiei
15:00
I-a expirat termenul de ședere, dar nu a părăsit țara: O cetățeană a Federației Ruse - escortată de pe teritoriul Republicii Moldova - VIDEO ProTV.md
I-a expirat termenul de ședere, dar nu a părăsit țara: O cetățeană a Federației Ruse - escortată de pe teritoriul Republicii Moldova - VIDEO
15:00
ODA relansează apelurile de granturi 2026: Este prevăzut un buget de 300 de milioane de lei. Detaliile ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării ProTV.md
ODA relansează apelurile de granturi 2026: Este prevăzut un buget de 300 de milioane de lei. Detaliile ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării
14:50
Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Tatiana Scîntian, de la student la lider departament în cadrul Philip Morris Moldova - VIDEO ProTV.md
Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Tatiana Scîntian, de la student la lider departament în cadrul Philip Morris Moldova - VIDEO
14:40
USA Stars a câştigat All Star Game-ul! Concluziile unui weekend cu un concurs de slam îngrozitor ProTV.md
USA Stars a câştigat All Star Game-ul! Concluziile unui weekend cu un concurs de slam îngrozitor
14:30
Totul pentru Cupa Mondială. Neymar revine pe teren la Santos pentru prima dată în acest an ProTV.md
Totul pentru Cupa Mondială. Neymar revine pe teren la Santos pentru prima dată în acest an
14:20
Kremlinul „respinge categoric” acuzațiile aduse împotriva sa în legătură cu otrăvirea opozantului Alexei Navalnîi ProTV.md
Kremlinul „respinge categoric” acuzațiile aduse împotriva sa în legătură cu otrăvirea opozantului Alexei Navalnîi
14:00
Va veni sau nu Vlad Plahotniuc să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Precizările avocatului său - VIDEO ProTV.md
Va veni sau nu Vlad Plahotniuc să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Precizările avocatului său - VIDEO
13:50
Momente de spaimă pentru un șofer: Mașina i-a fost practic „înghițită” de o groapă dintr-o curte din capitală. Imagini de la locul incidentului - VIDEO ProTV.md
Momente de spaimă pentru un șofer: Mașina i-a fost practic „înghițită” de o groapă dintr-o curte din capitală. Imagini de la locul incidentului - VIDEO
13:50
Lindsey Vonn a primit și vești bune după cele patru operații suferite în Italia: „Are o echipă grozavă în jurul ei" ProTV.md
Lindsey Vonn a primit și vești bune după cele patru operații suferite în Italia: „Are o echipă grozavă în jurul ei"
13:50
Se sistează sau nu plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Ce spun autoritățile din România ProTV.md
Se sistează sau nu plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Ce spun autoritățile din România
13:40
Noi măsuri de securitate la Judecătoria Chișinău, sediul Centru: Ce trebuie să știe cei care vor să intre în sediul instanței judecătorești ProTV.md
Noi măsuri de securitate la Judecătoria Chișinău, sediul Centru: Ce trebuie să știe cei care vor să intre în sediul instanței judecătorești
Acum 6 ore
13:30
23 de moldoveni, printre care opt copii, munceau ilegal în Italia la fabrica unui român în condiții mizere. Au fost aplicate amenzi de 100 de mii de euro ProTV.md
23 de moldoveni, printre care opt copii, munceau ilegal în Italia la fabrica unui român în condiții mizere. Au fost aplicate amenzi de 100 de mii de euro
13:30
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
Mikaela Shiffrin, în continuare fără medalie olimpică, de 8 ani! A terminat a 11-a la slalom uriaș: „Miercuri e proba mea” ProTV.md
Mikaela Shiffrin, în continuare fără medalie olimpică, de 8 ani! A terminat a 11-a la slalom uriaș: „Miercuri e proba mea”
13:20
SUA au mai capturat un petrolier în Oceanul Indian. Hegseth: „A încercat să sfideze blocada impusă de președintele Trump”- VIDEO ProTV.md
SUA au mai capturat un petrolier în Oceanul Indian. Hegseth: „A încercat să sfideze blocada impusă de președintele Trump”- VIDEO
13:20
Cum te urmărește TikTok chiar și fără să ai aplicația instalată în telefon sau cont de utilizator ProTV.md
Cum te urmărește TikTok chiar și fără să ai aplicația instalată în telefon sau cont de utilizator
13:20
23 de moldoveni, printre care opt copii, munceau ilegal în Italia la fabrica unui român în condiții insalubre. Au fost aplicate amenzi de 100 de mii de euro ProTV.md
23 de moldoveni, printre care opt copii, munceau ilegal în Italia la fabrica unui român în condiții insalubre. Au fost aplicate amenzi de 100 de mii de euro
13:10
S-a pornit la drum cu anvelope de vară. Un șofer - stopat de polițiști - FOTO ProTV.md
S-a pornit la drum cu anvelope de vară. Un șofer - stopat de polițiști - FOTO
13:10
Mesaj șters de echipa lui Erdogan: Vizita în Emirate, amânată pe fondul unor „probleme de sănătate” ale liderului de la Abu Dhabi ProTV.md
Mesaj șters de echipa lui Erdogan: Vizita în Emirate, amânată pe fondul unor „probleme de sănătate” ale liderului de la Abu Dhabi
13:10
Cum încearcă SUA să devină furnizor principal de gaze pentru Europa. Rolul Greciei și al României ProTV.md
Cum încearcă SUA să devină furnizor principal de gaze pentru Europa. Rolul Greciei și al României
13:10
Rusia cere punerea Ucrainei sub „administrare externă”. Care ar fi menirea acesteia, în viziunea Moscovei ProTV.md
Rusia cere punerea Ucrainei sub „administrare externă”. Care ar fi menirea acesteia, în viziunea Moscovei
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.02.2026
13:00
Planul de deportări al UE seamănă cu cel al ICE din SUA. Avertismentul lansat de zeci de organizații pentru drepturile omului ProTV.md
Planul de deportări al UE seamănă cu cel al ICE din SUA. Avertismentul lansat de zeci de organizații pentru drepturile omului
12:50
„Drumarii fac ceea ce pot, dar politicile și atitudinea față de întreținerea infrastructurii rutiere construite își fac efectul”. Ce spune specialistul în siguranța rutieră după ce pe drumul spre Aeroport s-au format gropi ProTV.md
„Drumarii fac ceea ce pot, dar politicile și atitudinea față de întreținerea infrastructurii rutiere construite își fac efectul”. Ce spune specialistul în siguranța rutieră după ce pe drumul spre Aeroport s-au format gropi
12:50
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Detaliile MAE ProTV.md
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Detaliile MAE
12:30
Consumatorii ar putea achita mai mult pentru lumină. Premier Energy și FEE Nord au trimis solicitări către ANRE. Tarifele cerute /DOC ProTV.md
Consumatorii ar putea achita mai mult pentru lumină. Premier Energy și FEE Nord au trimis solicitări către ANRE. Tarifele cerute /DOC
12:30
Sechestre pe bunuri de peste 4 milioane de lei - aplicate săptămâna trecută de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Sinteza CNA ProTV.md
Sechestre pe bunuri de peste 4 milioane de lei - aplicate săptămâna trecută de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Sinteza CNA
12:20
Drumul spre Aeroportul Chișinău, plin de gropi: „E dezastru ce se întâmplă pe drumurile Moldovei” ProTV.md
Drumul spre Aeroportul Chișinău, plin de gropi: „E dezastru ce se întâmplă pe drumurile Moldovei”
12:00
Peste 30 de șoferi - prinși la volan în stare de ebrietate. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend ProTV.md
Peste 30 de șoferi - prinși la volan în stare de ebrietate. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend
12:00
Victoriabank lansează MIA Business – plăți instant între companii ProTV.md
Victoriabank lansează MIA Business – plăți instant între companii
11:50
Schema folosită de fostul ministru acuzat de spălare de bani în cel mai mare caz de corupție din Ucraina ProTV.md
Schema folosită de fostul ministru acuzat de spălare de bani în cel mai mare caz de corupție din Ucraina
11:50
Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele ore. Ce încălcări au fost înregistrate ProTV.md
Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele ore. Ce încălcări au fost înregistrate
Acum 8 ore
11:30
Ședința de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - amânată: Fostul lider PD nu a venit pentru că încă se simte rău ProTV.md
Ședința de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - amânată: Fostul lider PD nu a venit pentru că încă se simte rău
11:30
Protest la marginea satului Tocuz, Căușeni. Zeci de șoferi cer reparația drumului spre traseul central - GALERIE FOTO/VIDEO ProTV.md
Protest la marginea satului Tocuz, Căușeni. Zeci de șoferi cer reparația drumului spre traseul central - GALERIE FOTO/VIDEO
11:10
Troleibuzele circulă în regim obișnuit. Ce măsuri a luat Regia Transport Electric pe timp de noapte ProTV.md
Troleibuzele circulă în regim obișnuit. Ce măsuri a luat Regia Transport Electric pe timp de noapte
11:10
Recrutau tinere, inclusiv adolescente și le exploatau sexual în Rusia. Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare. Schema prin care acționau ProTV.md
Recrutau tinere, inclusiv adolescente și le exploatau sexual în Rusia. Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare. Schema prin care acționau
10:50
Milioanele Marinei Tauber ascunse în banca lui Putin - rise.md ProTV.md
Milioanele Marinei Tauber ascunse în banca lui Putin - rise.md
10:30
Un grup de deputați eleni vin în vizită în țara noastră: Cu cine vor avea întrevederei și ce vor vizita ProTV.md
Un grup de deputați eleni vin în vizită în țara noastră: Cu cine vor avea întrevederei și ce vor vizita
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.