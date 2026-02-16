Cultivau și vindeau droguri, la Cahul. Trei bărbați - reținuți de polițiști. Câte kg de subtanțe narcotice au fost ridicate de la casele lor - VIDEO
ProTV.md, 16 februarie 2026 16:50
Cultivau și vindeau droguri, la Cahul. Trei bărbați - reținuți de polițiști. Câte kg de subtanțe narcotice au fost ridicate de la casele lor - VIDEO
• • •
Acum 5 minute
17:20
La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre cazul bărbatului din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă
Acum 15 minute
17:10
La ce oră a solicitat ambulanța și când au ajuns medicii? CNAMUP vine cu detalii despre bărbatul din Orhei, care a decedat până la sosirea autospecialei din cauza că a rămas blocată în zăpadă
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.02.2026
Acum o oră
16:50
Cultivau și vindeau droguri, la Cahul. Trei bărbați - reținuți de polițiști. Câte kg de subtanțe narcotice au fost ridicate de la casele lor - VIDEO
16:40
Cât a costat operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, conform calculelor Bloomberg
16:30
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Cehia pentru a-l susține pe președinte. Petr Pavel a acuzat un ministru de șantaj
Acum 2 ore
16:20
Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit, după ce ambulanța nu a ajuns la timp din cauza drumului necurățat. Salvatorii și polițiștii vin cu detalii
16:10
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei
15:50
Șeful biroului vamal centru, Iurie Gorea, trimis în judecată: Este acuzat de corupere pasivă
15:50
Numărul străinilor care se mută în Rusia a scăzut de trei ori de la declanșarea războiului din Ucraina
15:30
Ultima oră. Cod PORTOCALIU de ninsori, lapoviță și vânt. Detaliile meteorologilor
Acum 4 ore
15:10
Rezultatul evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare. Anunțul Comisiei
15:00
I-a expirat termenul de ședere, dar nu a părăsit țara: O cetățeană a Federației Ruse - escortată de pe teritoriul Republicii Moldova - VIDEO
15:00
ODA relansează apelurile de granturi 2026: Este prevăzut un buget de 300 de milioane de lei. Detaliile ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării
14:50
Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Tatiana Scîntian, de la student la lider departament în cadrul Philip Morris Moldova - VIDEO
14:40
USA Stars a câştigat All Star Game-ul! Concluziile unui weekend cu un concurs de slam îngrozitor
14:30
Totul pentru Cupa Mondială. Neymar revine pe teren la Santos pentru prima dată în acest an
14:20
Kremlinul „respinge categoric” acuzațiile aduse împotriva sa în legătură cu otrăvirea opozantului Alexei Navalnîi
14:00
Va veni sau nu Vlad Plahotniuc să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Precizările avocatului său - VIDEO
13:50
Momente de spaimă pentru un șofer: Mașina i-a fost practic „înghițită” de o groapă dintr-o curte din capitală. Imagini de la locul incidentului - VIDEO
13:50
Lindsey Vonn a primit și vești bune după cele patru operații suferite în Italia: „Are o echipă grozavă în jurul ei"
13:50
Se sistează sau nu plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Ce spun autoritățile din România
13:40
Noi măsuri de securitate la Judecătoria Chișinău, sediul Centru: Ce trebuie să știe cei care vor să intre în sediul instanței judecătorești
13:30
23 de moldoveni, printre care opt copii, munceau ilegal în Italia la fabrica unui român în condiții mizere. Au fost aplicate amenzi de 100 de mii de euro
13:30
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
Mikaela Shiffrin, în continuare fără medalie olimpică, de 8 ani! A terminat a 11-a la slalom uriaș: „Miercuri e proba mea”
Acum 6 ore
13:20
SUA au mai capturat un petrolier în Oceanul Indian. Hegseth: „A încercat să sfideze blocada impusă de președintele Trump”- VIDEO
13:20
Cum te urmărește TikTok chiar și fără să ai aplicația instalată în telefon sau cont de utilizator
13:20
23 de moldoveni, printre care opt copii, munceau ilegal în Italia la fabrica unui român în condiții insalubre. Au fost aplicate amenzi de 100 de mii de euro
13:10
S-a pornit la drum cu anvelope de vară. Un șofer - stopat de polițiști - FOTO
13:10
Mesaj șters de echipa lui Erdogan: Vizita în Emirate, amânată pe fondul unor „probleme de sănătate” ale liderului de la Abu Dhabi
13:10
Cum încearcă SUA să devină furnizor principal de gaze pentru Europa. Rolul Greciei și al României
13:10
Rusia cere punerea Ucrainei sub „administrare externă”. Care ar fi menirea acesteia, în viziunea Moscovei
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.02.2026
13:00
Planul de deportări al UE seamănă cu cel al ICE din SUA. Avertismentul lansat de zeci de organizații pentru drepturile omului
12:50
„Drumarii fac ceea ce pot, dar politicile și atitudinea față de întreținerea infrastructurii rutiere construite își fac efectul”. Ce spune specialistul în siguranța rutieră după ce pe drumul spre Aeroport s-au format gropi
12:50
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Detaliile MAE
12:30
Consumatorii ar putea achita mai mult pentru lumină. Premier Energy și FEE Nord au trimis solicitări către ANRE. Tarifele cerute /DOC
12:30
Sechestre pe bunuri de peste 4 milioane de lei - aplicate săptămâna trecută de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Sinteza CNA
12:20
Drumul spre Aeroportul Chișinău, plin de gropi: „E dezastru ce se întâmplă pe drumurile Moldovei”
12:00
Peste 30 de șoferi - prinși la volan în stare de ebrietate. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend
12:00
Victoriabank lansează MIA Business – plăți instant între companii
11:50
Schema folosită de fostul ministru acuzat de spălare de bani în cel mai mare caz de corupție din Ucraina
11:50
Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele ore. Ce încălcări au fost înregistrate
11:30
Ședința de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - amânată: Fostul lider PD nu a venit pentru că încă se simte rău
11:30
Protest la marginea satului Tocuz, Căușeni. Zeci de șoferi cer reparația drumului spre traseul central - GALERIE FOTO/VIDEO
Acum 8 ore
11:10
Troleibuzele circulă în regim obișnuit. Ce măsuri a luat Regia Transport Electric pe timp de noapte
11:10
Recrutau tinere, inclusiv adolescente și le exploatau sexual în Rusia. Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare. Schema prin care acționau
10:50
Milioanele Marinei Tauber ascunse în banca lui Putin - rise.md
10:30
Un grup de deputați eleni vin în vizită în țara noastră: Cu cine vor avea întrevederei și ce vor vizita
