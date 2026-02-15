Marco Rubio, despre acuzațiile legate de otrăvirea lui Navalnîi: „Este un raport tulburător”
Ziarul de Garda
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască, informează Reuters. „Este un raport tulburător. Suntem la curent cu cazul domnului Navalnîi și în...
Zelenski și „curajosul” popor ucrainean, laureații premiului „Ewald von Kleist” al Conferinței de Securitate de la München: „Fără prietenie, forța nu este niciodată suficientă” # Ziarul de Garda
Poporul ucrainean, reprezentat de președintele Volodimir Zelenski, este laureatul din acest an Premiului Ewald von Kleist al Conferinței de Securitate de la München, la patru ani de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Calea Europeană. Zelenski a transmis, într‑o postare oficială pe X, că premiul reprezintă „un premiu al forței ucrainene și al prieteniei...
Prim-ministrul, omagiu veteranilor și familiilor celor căzuți în Războiul din Afganistan: „Războiul nu aduce câștigători” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul R. Moldova a participat, astăzi, 15 februarie, la evenimentul de comemorare a celor căzuți în Războiul din Afganistan. În discursul său, Alexandru Munteanu a subliniat cât de important este „să protejăm pacea în țară”. Alexandru Munteanu a depus flori la monumentul ridicat în memoria celor căzuți în Războiul din Afganistan. „Am adus un omagiu...
Premier Energy atenționează: „Ocoliți şi nu atingeți cabluri rupte şi căzute la pământ” # Ziarul de Garda
În contextul avertizării meteo de cod galben pentru zile de 15-16 februarie, ce prevede precipitații mixte sub formă de ploaie, lapoviță şi ninsoare, precum și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 m/s., Premier Energy Distribution atrage atenția populaţiei asupra importanței respectării stricte a regulilor de securitate în raport cu instalaţiile electrice. Astfel,...
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara. E implicat în scandalul de corupție „Midas” # Ziarul de Garda
În timp ce încerca să treacă granița astăzi, 15 februarie, Herman Halușenko, fostul ministru al Energiei din Ucraina a fost reținut de către reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, scrie Ukrinform. Reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei au făcut anunțul pe Telegram. „Astăzi, în timp ce trecea granița de stat, detectivii NABU l-au reținut pe...
Marco Rubio: „Donald Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina o dată pentru totdeauna” # Ziarul de Garda
Marco Rubio a anunțat că Donald Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina o dată pentru totdeauna, relatează Sky News. În urmă cu o zi, Rubio s-a întâlnit, la Conferința de Securitate de la München, cu Volodimir Zelenski pentru a discuta despre „securitatea Ucrainei și aprofundarea parteneriatelor economice și de apărare”. „O soluție care...
37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan. Igor Grosu: „Este important să prețuim pacea și să avem grijă față de cei care au purtat povara războiului” # Ziarul de Garda
Astăzi, 15 februarie, se împlinesc 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan, un conflict în care peste 12 500 de moldoveni au fost trimiși să lupte, iar 301 nu s-au mai întors acasă. În acest context, președintele Parlamentului din R. Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj către veteranii care au supraviețuit, dar...
Ultima zi a Conferinței de Securitate de la München. Kallas: „Să fim realiști: Rusia nu este o superputere. După mai bine de un deceniu de conflict, inclusiv patru ani de război la scară largă în Ucraina, Rusia abia a reușit să avanseze dincolo de liniile din 2014” # Ziarul de Garda
A început ultima zi a Conferinței de Securitate de la München. Kaja Kallas avertizează că Rusia rămâne o amenințare majoră, Benjamin Haddad cere ca UE să se concentreze pe propriile priorități, iar NATO insistă pe creșterea producției de echipamente de apărare în Europa și SUA, relatează Ruters. Kallas: UE trebuie să definească obiectivele clare înainte...
IGSU îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale în condiții de polei și ghețuș # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) vin cu mai multe recomandări către populație. Aceștia îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită, iar în caz de situații de urgență, să apeleze Serviciul 112, se arată într-un comunicat de presă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte următoarele...
Finanțarea în proiectele energetice, proiectele de securitate cibernetică, proiectele în domeniul apărării și atragerea de investiții economice americane în R. Moldova – despre aceste subiecte a discutat Maia Sandu cu Marco Rubio la München. Totodată, șefa statului i-a mulțumit secretarului de stat al SUA pentru sprijinul oferit R. Moldova. Declarațiile au fost făcute pentru Deutsche...
VIDEO/ Pre-vetting, așteptări și realități. Herman von Hebel și Nadejda Hriptievschi, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Invitații Podcast ZdCe sunt Herman von Hebel, președintele Comisiei pre-vetting, Nadejda Hriptievschi, membră în Comisia pre-vetting, structură care a efectuat evaluarea extraordinară a candidaților la funcția de membri în cadrul organelor de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Comisia, care și-a încheiat activitatea în noiembrie 2025, a...
În perioada 15 februarie, ora 08:00, – 16 februarie, ora 09:00, vor cădea precipitații sub formă de ploaie, spre seară cu transformare în lapoviță și ninsoare, însemnate cantitativ (15–30 l/m²), izolat depuneri de lapoviță, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, printr-un comunicat de presă. De asemenea, în noaptea de 16 februarie, se prevăd intensificări ale vântului...
LIVE TEXT/ Zelenski și Rubio au discutat despre consolidarea apărării aeriene și despre pașii următori în negocieri. Război în Ucraina, ziua 1453 # Ziarul de Garda
09:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul de stat american, Marco Rubio, au discutat în cadrul unei întâlniri la München despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și despre următorii pași în negocierile trilaterale. Biroul Președintelui Ucrainei a oferit detalii despre discuții, relatează Ukrinform. „Șeful statului l-a informat despre situația de pe prima linie, despre atacurile rusești în...
„BRMG nu gestionează acest spațiu”. Roman Burlaca, despre descinderile polițiștilor într-un local de unde au fost ridicate substanțe narcotice # Ziarul de Garda
Descinderile Poliției din noapte de 13 spre 14 februarie, soldate cu verificarea mai multor persoane și ridicarea unor substanțe narcotice, au fost efectuate într-un spațiu învecinat cu studiourile BR Media Group (BRMG), însă care nu se află în geatiunea companiei. Despre aceasta a anunțat Roman Burlaca, cel care geationează BRMG. „A fost un party organizat...
Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case # Ziarul de Garda
Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a fost sesizat de către cititoarea Angela...
Reacția lui Roman Burlaca după ce oamenii legii au efectuat verficări la sediul BRMG și au ridicat peste 100 de persoane și mai multe tipuri de droguri # Ziarul de Garda
Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. Potrivit informațiilor, localul s-ar fi afla pe teritoriul BR Media Group (BRMG), deținut de regizorul Roman Burlaca. Astfel, acesta a venit cu o...
LIVE TEXT/ Concesiile teritoriale făcute de Ucraina nu vor aduce pacea, spune Zelenski la München. Război în Ucraina, ziua 1452 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:10 Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 14 februarie că concesiile teritoriale făcute de Ucraina nu vor aduce pacea, la fel cum Acordul de la München din 1938 nu a împiedicat al Doilea Război Mondial, transmite The Kyiv Independent. „Ar fi o iluzie să credem că acest război poate fi încheiat acum în mod...
Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea R. Moldova, despre reziliența țării și a societății la amenințările externe și despre parcursul european. Șefa statului a avut sâmbătă, 14 februarie, întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović, se arată într-un comunicat de la Președinție. Totodată, Maia Sandu...
Control de amploare într-un local de agrement: peste 100 de persoane au fost verificate și câteva tipuri de droguri ridicate # Ziarul de Garda
Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, peste 100 de persoane verificate și ridicată marijuana, PVP (sare), hașiș, ecstasy și cocaină. „Oamenii legii...
Navalnîi, otrăvit cu toxina unei broaşte din America de Sud. Epibatidina – „de 200 de ori mai puternică decât morfina, victimele se sufocă în agonie” # Ziarul de Garda
Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit cu o toxină specifică broaștei-săgeată numită epibatidină înainte de a muri în 2024, a declarat secretara britanică de externe, Yvette Cooper, la Conferința de Securitate de la München, sâmbătă, 14 februarie, scrie The Guardian. „Doar guvernul rus a avut mijloacele, motivul și oportunitatea de a folosi această...
LIVE TEXT/ În Regiunea Mîkolaiv a avut loc un blackout. Compania de electricitate și serviciul de apă au trecut parțial pe generatoare. Război în Ucraina, ziua 1452 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:20 În noaptea de 14 februarie a avut loc o defecțiune în sistemul de alimentare cu energie electrică al Regiunea Mîkolaiv. Aceasta a fost provocată de atacul rusesc din ziua precedentă, scrie hromadske.ua. Despre acest lucru a anunțat șeful administrației militare regionale, Vitalii Kim. În urma incidentului, au rămas fără curent Mîkolaiv și o...
Interviu cu Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # Ziarul de Garda
Într-un dialog direct purtat în marja Conferinței de Securitate de la München, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a acordat un interviu pentru Explicativ, în care a oferit o perspectivă tranșantă asupra amenințărilor hibride care vizează Chișinăul și a viitorului european al țărilor. Maia Sandu a pus accent pe „războiul cognitiv” și pe necesitatea unei „Uniri...
De Ziua Îndrăgostiților, 12 cupluri au ales să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă # Ziarul de Garda
12 cupluri din R. Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă, anunță sâmbătă, 14 februarie, Agenția Servicii Publice (ASP). Totodată, potrivit ASP, Ziua Îndrăgostiților mai este numită și Ziua Sfântului Valentin. În R. Moldova, sunt înregistrate 15 328 de persoane cu prenumele...
Peste 177 mii de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați de o anchetă al unei Agenții de presă independentă din Rusia # Ziarul de Garda
Identitățile a 177 433 de militari ruși uciși în Ucraina până la 13 februarie, au fost confirmate de Agenția media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, scrie The Kyiv Independent. De la ultima actualizare a publicației mass-media de la începutul lunii februarie, numele a 9291 de soldați ruși au fost adăugate pe lista victimelor....
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu peste 110 drone și cu o rachetă balistică. 91 de drone au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1452 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:50 În noaptea de 14 februarie, forțele ruse a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M din regiunea Kursk, precum și cu 112 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmас și alte tipuri de UAV-uri din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, Donețk, Gvardiiske, au raportat Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian...
Cititorul de gardă/ Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case # Ziarul de Garda
Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a fost sesizat de către cititoarea Angela...
Deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, prins la volanul mașinii de serviciu după ce a fost privat de dreptul de a conduce # Ziarul de Garda
Un deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost depistat la volanul mașinii de serviciu, după ce, în decembrie 2025, a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, anunță sâmbătă, 14 februarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit surselor Ziarului de Gardă, deputatul este Valeriu Manastîrlî. Conform informațiilor publicate pe portalul...
Oameni/„Anatomia Unirii”: „Deseori, istoria ne descoperă căi pe care societatea umană nu poate să le anticipeze” # Ziarul de Garda
Căutam demult un prilej pentru o discuție cu Mihai Fusu, actorul, regizorul, pedagogul. Recenta decernare a Premiului Veniamin Apostol – pentru contribuție la educația artistică, a făcut ca acest prilej să se întâmple într-o dimineață de luni, după ce își însoțise mama la medic. „Când revin cu mama de la medic”, mi-a spus. Cu această...
Leova–Bumbăta: drumul spre un dosar împotmolit la faza de urmărire penală. Explicațiile Procuraturii Anticorupție la doi ani de la inițierea cauzei # Ziarul de Garda
Punctul vamal Leova – Bumbăta, privit la mijlocului anului 2022 drept o soluție de fluidizare a traficului rutier la frontiera moldo-română, s-a transformat în subiectul unui dosar penal intentat de Procuratura Anticorupție (PA) în decembrie 2023. La mai bine de doi ani de atunci însă, cauza penală se află tot la faza de urmărire penală,...
Guvernatoarea BNM: „Economia a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB” # Ziarul de Garda
Economia a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a Produsului Intern Brut (PIB), iar în prima lună a acestui an rata anuală a inflației s-a situat la 4,85%, reintrând în coridorul țintei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), a anunțat Anca Dragu, guvernatoarea BNM. Potrivit guvernatoarei, vineri, 13...
Promisiuni nejustificate contractual. Linia Vulcănești-Chișinău, promisă pentru decembrie 2025, nu a fost încă dată în exploatare. Explicațiile ministrului Energiei # Ziarul de Garda
„Linia electrică Vulcănești – Chișinău va fi dată în exploatare la finele anului 2025”, această promisiune a fost repetată, pe rând, de mai mulți exponenți ai actualei puteri. Contractul însă stipulează altceva, termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru iunie 2026. Întrebat de Ziarul de Gardă pe ce s-au bazat promisiunile de dare în exploatare a liniei până...
LIVE TEXT/ Odesa a fost lovită noaptea trecută cu drone. O femeie și-a pierdut viața. Război în Ucraina, ziua 1452 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:25 În urma unui atac rusesc cu drone în Odesa, o clădire de locuințe a suferit distrugeri, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. În timpul atacului a murit o femeie. Totodată, au fost avariate geamurile construcțiilor anexe din apropiere și ale locuințelor private. „La fața locului a intervenit o psiholoagă, oferind sprijinul necesar oamenilor...
VIDEO/ Noi tarife la căldură | Scandal religios la Dereneu | Noutăți din dosarele „Kuliok” și „Frauda bancară” | Vizita prim-ministrului Alexandru Munteanu în Ucraina | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Energia termică și electrică livrate de Termoelectrica se ieftinesc. Au fost modificate și prețurile pentru consumatorii din nordul țării. Cât vom plăti în facturi, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vorbim despre prima vizită oficială a prim-ministrului Alexandru Munteanu în Ucraina și aducem detalii despre scandalul de la biserica din...
LIVE TEXT/ Un atac ucrainean cu rachete ar fi ucis două persoane în Belgorod. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:08 Un atac cu rachete ucrainean vineri a ucis două persoane și a rănit cinci în orașul rus Belgorod, situat lângă graniță, a declarat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov. Gladkov a scris că bărbații au fost uciși într-un obiectiv de infrastructură din oraș. Toți cei cinci răniți au fost internați în spital, unul dintre ei...
Prim ministrul Ilie Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei # Ziarul de Garda
Prim-ministrul român Ilie Bolojan a declarat vineri, 13 februarie, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, scrie Agerpres. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu...
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit o stație radar rusească Nebo-U, în valoare de 100 de milioane de dolari, din Crimeea, susține Statul Major General. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:50 Ucraina a lovit o stație radar rusească cu rază lungă de acțiune 55Zh6U „Nebo-U”, estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari, în apropiere de Ievpatoria, în Crimeea ocupată, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 13 februarie, scrie presa ucraineană. Nebo-U este un radar strategic de avertizare timpurie conceput...
Grevele din aeroporturile italiene vor afecta mii de călători, în timpul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă # Ziarul de Garda
Călătorii care se îndreaptă spre Italia ar trebui să se pregătească pentru perturbări ale zborurilor și serviciilor feroviare în această lună, relatează Euronews. Grevele naționale vor afecta transportul aerian pe 16 februarie, iar trenurile din toată țara vor fi afectate pe 27 și 28 februarie. Zborurile vor fi din nou afectate pe 7 martie. Vineri,...
Reforma administrației publice locale: Guvernul a organizat, în ultima săptămână, consultări publice în șapte raioane. Care sunt următoarele localități # Ziarul de Garda
Reprezentanții Guvernului au mers în șapte raioane, în ultimele cinci zile, pentru a discuta despre reforma administrației publice locale (APL). În perioada 9 – 13 februarie 2026, Executivul a organizat consultări publice privind reforma APL în raioanele Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sângerei, Cantemir și Cahul. Conform unui comunicat de presă al Executivului, la discuții au...
Consolidarea securității R. Moldova și aderarea la UE, discutate la München de președinta Maia Sandu. Aceasta a avut întrevederi cu secretarul de stat al SUA și cu secretarul general al NATO # Ziarul de Garda
Consolidarea rezilienței și securității R. Moldova și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat „în centrul întrevederilor” purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie, potrivit unui comunicat de presă emis de Președinție. În prima zi a conferinței, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu...
LIVE TEXT/ Patru persoane au murit și două au fost rănite în urma atacurilor nocturne asupra orașului Kramatorsk. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:57 Patru persoane au murit și două au fost rănite în urma atacurilor nocturne rusești asupra orașului Kramatorsk, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. Ieri, în jurul orei 21:00, forțele ruse au atacat orașul cu drone și bombe aeriene. Printre victime se află un băiat de 8 ani și frații săi de 19...
Friedrich Merz avertizează: „Ordinea mondială nu mai există. În epoca rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu” # Ziarul de Garda
În deschiderea Conferinței de Securitate de la Munchen, cancelarul german, Friedrich Merz, a făcut apel vineri pentru o Europă mai puternică care să reseteze relațiile cu Statele Unite, el dorind ca Washingtonul să „repare și să reînvie încrederea” într-o nouă eră periculoasă a politicii marilor puteri, pe fondul prăbușirii vechii ordini mondiale, relatează Reuters. În...
VIDEO/ Unui tânăr, care și-a luat permisul acum câteva zile, ar putea să-i fie suspendat dreptul de a conduce. Motivul: comportament agresiv în trafic # Ziarul de Garda
Un șofer din capitală riscă să rămână fără permisul de conducere la 11 zile după ce l-a obținut, a anunțat Inspectoratul General de Poliție (IGP). Poliția a menționat s-a autosesizat în baza imaginilor video apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW a ignorat normele de circulație rutieră, punând în pericol siguranța participanților la...
Politico: SUA au refuzat să ofere garanții de securitate Ucrainei până la încheierea unui acord de pace cu Rusia # Ziarul de Garda
Washingtonul a transmis Kievului că nu va semna un acord ce prevede garanții de securitate, până când Ucraina și Rusia nu vor semnat un acord de pace, au declarat pentru Politico doi oficiali europeni și un înalt oficial al Casei Albe. Donald Trump nu încearcă să folosească acordul pentru garanții de securitate ca punct de...
VIDEO/ Un tânăr, care și-a luat permisul acum câteva zile, riscă să-i fie suspendat dreptul de a conduce. Motivul: comportament agresiv în trafic # Ziarul de Garda
Un șofer din capitală riscă să rămână fără permisul de conducere la 11 zile după ce l-a obținut, a anunțat Inspectoratul General de Poliție (IGP). Poliția a menționat s-a autosesizat în baza imaginilor video apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW a ignorat normele de circulație rutieră, punând în pericol siguranța participanților la...
VIDEO/ Declarațiile deputaților Costiuc, Stefanco și Țurcan-Oboroc vs. imaginile de pe camerele de supraveghere. CRONOLOGIA scandalului cu mașina sechestrată # Ziarul de Garda
Automobilul extras dintr-o parcare specială a poliției de către deputații partidului Democrația Acasă, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, miercuri, 11 februarie, a fost returnat în mai puțin de o oră de către proprietar în parcare și apoi i-a fost eliberat în mod legal a doua zi, joi, 12 februarie. Câteva înregistrări video de pe camera...
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: Următoarea tranșă din Planul de creștere al UE va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea este planificată pentru sfârșitul lunii februarie # Ziarul de Garda
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie a acestui an. Detaliile au fost oferite de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unui interviu oferit Moldpres. Ministrul Finanțelor a...
Codul galben de ceață a fost prelungit pentru întreg teritoriul țării. Ce temperaturi se prognozează în weekend # Ziarul de Garda
Meteorologii atenționează că ceața va continua și seara zilei de vineri, 13 februarie, cât și în prima parte a zilei de sâmbătă. Codul galben de ceață a fost prelungit pe întreg teritoriul țării. „Pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, se arată în avertizarea emisă de...
LIVE TEXT/ Zelenski a anunțat că Forțele Armate ale Ucrainei vor primi 10 mii de drone în 2026, produse în Germania pe baza tehnologiilor ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:01 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Forțele Armate ale Ucrainei vor primi 10 mii de drone în 2026, produse în comun de Ucraina și Germania. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean după ce a vizitat prima întreprindere mixtă germano-ucraineană care produce drone pentru armata ucraineană, situată în Germania. „Ucraina lucrează de...
S-a grăbit să vadă lumina zilei. O fetiță s-a născut în ambulanță, în drum spre spital # Ziarul de Garda
O femeie de 36 ani, dintr-un sat din raionul Florești, a născut în ambulanță, în drum spre spital. Femeia a născut o fetiță sănătoasă, cu o greutate estimativă de 3.400 de grame, cu scorul Apgar 8 puncte, vineri, 13 februarie, la ora 12:25. „Primul ei plânset a umplut spațiul cu bucurie și speranță datorită acțiunilor...
„Costiuc a ales drept carne de tun un copil, în goana după like-uri și vizualizări”. Deputata PAS, Ersilia Qatrawi, declară că părinții fetiței menționate de Vasile Costiuc, despre care a afirmat că „s-a otrăvit cu droguri”, doresc să depună plângeri # Ziarul de Garda
Deputata PAS, Ersilia Qatrawi, care anterior a activat la Primăria Ștefan Vodă, a declarat pentru ZdG că a fost contactată pentru o întâlnire de părinții fetiței care a fost menționată de deputatul Vasile Costiuc într-un un video postat pe pagina partidului „Democrația Acasă”, în care a declarat că „o fetiță din clasa 7-a la o...
