LIVE TEXT/ Apărarea antiaeriană a Ucrainei ar fi doborât două rachete Zircon și peste 50 de drone. Război în Ucraina, ziua 1454
Ziarul de Garda, 16 februarie 2026 11:00
UPDATE 10:59 Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât două rachete antinavă Zircon și 52 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmás și drone de alte tipuri, informează serviciul de presă al Forțelor Aeriene Ucrainene. Potrivit autorităților militare ucrainene, a fost înregistrată lovirea unei rachete și a 9 drone...
• • •
Acum 5 minute
11:20
Pe segmentul din bulevardul Dacia care leagă Aeroportul Internațional Chișinău de capitală pot fi observate mai multe gropi. Primăria Chișinău recunoaște că zona are mai multe deficiențe și susține că drumarii de la Regia Exdrupo au intervenit în cursul nopții, astupând mai multe dintre gropi. Ilie Bricicaru, specialist în siguranța rutieră și director al Observatorului...
11:20
O cetățeană străină a fost îndepărtată sub escortă de pe teritoriul R. Moldova, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) într-un comunicat. S-a întâmplat după ce femeia a fost sancționată pentru nepărăsirea voluntară a țării la expirarea termenului legal de ședere. Cazul a avut loc pe 15 februarie. Străina a fost stabilită pe teritoriul raionului Rezina,...
Acum 30 minute
11:00
Un bărbat a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere în Moscova. Una dintre victime avea un copil de 9 luni # Ziarul de Garda
Un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere în Moscova, în 2006, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Conform procurorilor, bărbatul fusese dat în căutare, iar în 2022 a fost reținut și plasat în arest preventiv, la...
11:00
UPDATE 10:59 Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât două rachete antinavă Zircon și 52 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmás și drone de alte tipuri, informează serviciul de presă al Forțelor Aeriene Ucrainene. Potrivit autorităților militare ucrainene, a fost înregistrată lovirea unei rachete și a 9 drone...
Acum o oră
10:50
Pe segmentul din bulevard Dacia care leagă Aeroportul Internațional Chișinău de capitală pot fi observate mai multe gropi. Primăria Chișinău recunoaște că zona are mai multe deficiențe și susține că drumarii de la Regia Exdrupo au intervenit în cursul nopții, astupând mai multe dintre gropi. Ilie Bricicaru, specialist în siguranța rutieră și director al Observatorului...
10:50
Un grup de deputați din Grecia va efectua o vizită în R. Moldova, anunță Legislativul de la Chișinău într-un comunicat. Parlamentarii eleni vor avea întrevederi cu mai mulți oficiali moldoveni, discuțiile vizând agenda de reforme a R. Moldova, parcursul european al țării și oportunitățile de consolidare a relațiilor moldo-elene în domenii de interes comun. „O...
10:40
Pe segmentul din strada Dacia care leagă Aeroportul Internațional Chișinău de capitală pot fi observate mai multe gropi. Primăria Chișinău recunoaște că zona are mai multe deficiențe și susține că drumarii de la Regia Exdrupo au intervenit în cursul nopții, astupând mai multe dintre gropi. Ilie Bricicaru, specialist în siguranța rutieră și director al Observatorului...
Acum 2 ore
10:20
Vladimir Plahotniuc nu s-au prezentat la ședința de judecată de luni, 16 februarie, în dosarul în care este inculpat, pe un episod din frauda bancară. El urma să fie audiat și facă declarații. La ședința trecută, Vladimir Plahotniuc s-a prezentat, dar a spus că este virusat și a cerut să fie audiat la altă ședință....
10:10
RISE Moldova/ Marina Tauber are peste jumătate de milion de dolari la o bancă de stat din Rusia, sancționată internațional # Ziarul de Garda
O scurgere de date din Federația Rusă arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din R. Moldova în timpul mai multor scrutine...
09:50
VIDEO/ Prima sentință în dosarul „Metalferos”. Cazul Nicolae Pelin: de la spălare de bani la evaziune fiscală și eliberare de pedeapsă. Mărturii despre implicarea lui Plahotniuc, Andronachi, Iaralov, Dodon și Voronin # Ziarul de Garda
Nicolae Pelin, prezentat de procurori drept capul uneia dintre grupările care ar fi prejudiciat întreprinderea „Metalferos” în perioada când aceasta era controlată de oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, a scăpat de pedeapsa penală, iar mai multe bunuri ale acestuia, inclusiv din Elveția, care valorează milioane, au fost scoase de sub sechestru. Sentința pe numele...
09:50
Ninsoarea și poleiul afectează zborurile: unele rute pot înregistra întârzieri, iar programul zborurilor poate suferi modificări # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță că unele rute pot înregistra întârzieri, iar programul zborurilor poate suferi modificări. Astfel, în contextul condițiilor meteorologice și al codului galben emis pentru aceste zile, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing) — etapă esențială pentru desfășurarea zborurilor...
09:40
Norvegia își va deschide o ambasadă în R. Moldova. Mihai Popșoi: „Un semnal puternic de încredere și de consolidare a relațiilor dintre statele noastre” # Ziarul de Garda
Autoritățile din Norvegia își vor deschide o ambasadă în R. Moldova. La Conferința de Securitate de la München, ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, în cadrul căreia a fost discutată această decizie, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-un comunicat....
09:30
Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halushcenko, a fost acuzat de spălare de bani în valoare de peste 112 milioane de dolari # Ziarul de Garda
Fostului ministru al Energiei al Ucrainei, Herman Halushcenko, i-au fost aduse acuzații de spălare de bani și participare la o organizație criminale, au anunțat Procuratura Specializată Anticorupție a Ucrainei și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU). Potrivit anchetei, în 2021, membrii organizației criminale au înregistrat pe insula Anguilla (teritoriu autonom al Regatului Unit) un fond...
Acum 4 ore
09:10
Comandanții militari ai armatelor din Marea Britanie și Germania, apel fără precedent: „Postura militară a Rusiei s-a reorientat decisiv către vest… Reînarmarea nu înseamnă belicism” # Ziarul de Garda
Cei mai înalți lideri militari ai Marii Britanii și Germaniei au lansat un apel comun fără precedent către populațiile țărilor lor pentru a accepta argumentul „moral” al reînarmării și pentru a se pregăti în fața amenințării unui război cu Rusia. Cei doi susțin că fac acest apel nu doar în calitate de lideri militari ai...
08:30
LIVE TEXT/ Delegația ucraineană a plecat în Elveția pentru a participa la următoarea rundă de negocieri. Cel puțin patru răniți în atacurile rusești asupra regiunii Sumî. Război în Ucraina, ziua 1454 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:29 Atacurile rusești asupra regiunii Sumî din 15 februarie au provocat pagube infrastructurii locale și au rănit patru persoane, scrie presa ucraineană. Guvernatorul regiunii Sumî, Oleh Hrihoriv, a anunțat că o dronă rusească a vizat o „clădire medicală” nespecificată din orașul Sumî, în noaptea de 14 spre 15 februarie, provocând pagube la fața locului....
08:20
Peste 40 de mii de consumatori au rămas fără energie electrică, în această noapte, din cauza intemperiilor # Ziarul de Garda
Condițiile meteorologice din noaptea de 15 spre 16 februarie au lăsat fără energie electrică 40 066 de consumatori, anunță Ministerul Energiei (ME) într-un comunicat. Astfel, potrivit instituției, „Premier Energy Distribution” SA a raportat 5 136 de deconectări neprogramate a consumatorilor/locurilor de consum în 4 raioane: Criuleni, Străşeni, Orhei şi Hânceşti. SA „RED-Nord” a raportat despre...
Acum 24 ore
17:30
Marco Rubio, despre acuzațiile legate de otrăvirea lui Navalnîi: „Este un raport tulburător” # Ziarul de Garda
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască, informează Reuters. „Este un raport tulburător. Suntem la curent cu cazul domnului Navalnîi și în...
16:40
Zelenski și „curajosul” popor ucrainean, laureații premiului „Ewald von Kleist” al Conferinței de Securitate de la München: „Fără prietenie, forța nu este niciodată suficientă” # Ziarul de Garda
Poporul ucrainean, reprezentat de președintele Volodimir Zelenski, este laureatul din acest an Premiului Ewald von Kleist al Conferinței de Securitate de la München, la patru ani de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Calea Europeană. Zelenski a transmis, într‑o postare oficială pe X, că premiul reprezintă „un premiu al forței ucrainene și al prieteniei...
16:20
Prim-ministrul, omagiu veteranilor și familiilor celor căzuți în Războiul din Afganistan: „Războiul nu aduce câștigători” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul R. Moldova a participat, astăzi, 15 februarie, la evenimentul de comemorare a celor căzuți în Războiul din Afganistan. În discursul său, Alexandru Munteanu a subliniat cât de important este „să protejăm pacea în țară”. Alexandru Munteanu a depus flori la monumentul ridicat în memoria celor căzuți în Războiul din Afganistan. „Am adus un omagiu...
15:20
Premier Energy atenționează: „Ocoliți şi nu atingeți cabluri rupte şi căzute la pământ” # Ziarul de Garda
În contextul avertizării meteo de cod galben pentru zile de 15-16 februarie, ce prevede precipitații mixte sub formă de ploaie, lapoviță şi ninsoare, precum și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 m/s., Premier Energy Distribution atrage atenția populaţiei asupra importanței respectării stricte a regulilor de securitate în raport cu instalaţiile electrice. Astfel,...
14:40
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara. E implicat în scandalul de corupție „Midas” # Ziarul de Garda
În timp ce încerca să treacă granița astăzi, 15 februarie, Herman Halușenko, fostul ministru al Energiei din Ucraina a fost reținut de către reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, scrie Ukrinform. Reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei au făcut anunțul pe Telegram. „Astăzi, în timp ce trecea granița de stat, detectivii NABU l-au reținut pe...
14:00
Marco Rubio: „Donald Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina o dată pentru totdeauna” # Ziarul de Garda
Marco Rubio a anunțat că Donald Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina o dată pentru totdeauna, relatează Sky News. În urmă cu o zi, Rubio s-a întâlnit, la Conferința de Securitate de la München, cu Volodimir Zelenski pentru a discuta despre „securitatea Ucrainei și aprofundarea parteneriatelor economice și de apărare”. „O soluție care...
13:30
37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan. Igor Grosu: „Este important să prețuim pacea și să avem grijă față de cei care au purtat povara războiului” # Ziarul de Garda
Astăzi, 15 februarie, se împlinesc 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan, un conflict în care peste 12 500 de moldoveni au fost trimiși să lupte, iar 301 nu s-au mai întors acasă. În acest context, președintele Parlamentului din R. Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj către veteranii care au supraviețuit, dar...
12:30
Ultima zi a Conferinței de Securitate de la München. Kallas: „Să fim realiști: Rusia nu este o superputere. După mai bine de un deceniu de conflict, inclusiv patru ani de război la scară largă în Ucraina, Rusia abia a reușit să avanseze dincolo de liniile din 2014” # Ziarul de Garda
A început ultima zi a Conferinței de Securitate de la München. Kaja Kallas avertizează că Rusia rămâne o amenințare majoră, Benjamin Haddad cere ca UE să se concentreze pe propriile priorități, iar NATO insistă pe creșterea producției de echipamente de apărare în Europa și SUA, relatează Ruters. Kallas: UE trebuie să definească obiectivele clare înainte...
11:50
IGSU îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale în condiții de polei și ghețuș # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) vin cu mai multe recomandări către populație. Aceștia îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită, iar în caz de situații de urgență, să apeleze Serviciul 112, se arată într-un comunicat de presă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte următoarele...
Ieri
10:50
Finanțarea în proiectele energetice, proiectele de securitate cibernetică, proiectele în domeniul apărării și atragerea de investiții economice americane în R. Moldova – despre aceste subiecte a discutat Maia Sandu cu Marco Rubio la München. Totodată, șefa statului i-a mulțumit secretarului de stat al SUA pentru sprijinul oferit R. Moldova. Declarațiile au fost făcute pentru Deutsche...
10:10
VIDEO/ Pre-vetting, așteptări și realități. Herman von Hebel și Nadejda Hriptievschi, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Invitații Podcast ZdCe sunt Herman von Hebel, președintele Comisiei pre-vetting, Nadejda Hriptievschi, membră în Comisia pre-vetting, structură care a efectuat evaluarea extraordinară a candidaților la funcția de membri în cadrul organelor de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Comisia, care și-a încheiat activitatea în noiembrie 2025, a...
09:50
În perioada 15 februarie, ora 08:00, – 16 februarie, ora 09:00, vor cădea precipitații sub formă de ploaie, spre seară cu transformare în lapoviță și ninsoare, însemnate cantitativ (15–30 l/m²), izolat depuneri de lapoviță, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, printr-un comunicat de presă. De asemenea, în noaptea de 16 februarie, se prevăd intensificări ale vântului...
09:30
09:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul de stat american, Marco Rubio, au discutat în cadrul unei întâlniri la München despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și despre următorii pași în negocierile trilaterale. Biroul Președintelui Ucrainei a oferit detalii despre discuții, relatează Ukrinform. „Șeful statului l-a informat despre situația de pe prima linie, despre atacurile rusești în...
14 februarie 2026
20:40
„BRMG nu gestionează acest spațiu”. Roman Burlaca, despre descinderile polițiștilor într-un local de unde au fost ridicate substanțe narcotice # Ziarul de Garda
Descinderile Poliției din noapte de 13 spre 14 februarie, soldate cu verificarea mai multor persoane și ridicarea unor substanțe narcotice, au fost efectuate într-un spațiu învecinat cu studiourile BR Media Group (BRMG), însă care nu se află în geatiunea companiei. Despre aceasta a anunțat Roman Burlaca, cel care geationează BRMG. „A fost un party organizat...
19:00
Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case # Ziarul de Garda
Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a fost sesizat de către cititoarea Angela...
19:00
Reacția lui Roman Burlaca după ce oamenii legii au efectuat verficări la sediul BRMG și au ridicat peste 100 de persoane și mai multe tipuri de droguri # Ziarul de Garda
Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. Potrivit informațiilor, localul s-ar fi afla pe teritoriul BR Media Group (BRMG), deținut de regizorul Roman Burlaca. Astfel, acesta a venit cu o...
18:20
UPDATE 18:10 Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 14 februarie că concesiile teritoriale făcute de Ucraina nu vor aduce pacea, la fel cum Acordul de la München din 1938 nu a împiedicat al Doilea Război Mondial, transmite The Kyiv Independent. „Ar fi o iluzie să credem că acest război poate fi încheiat acum în mod...
18:00
Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea R. Moldova, despre reziliența țării și a societății la amenințările externe și despre parcursul european. Șefa statului a avut sâmbătă, 14 februarie, întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović, se arată într-un comunicat de la Președinție. Totodată, Maia Sandu...
17:50
Control de amploare într-un local de agrement: peste 100 de persoane au fost verificate și câteva tipuri de droguri ridicate # Ziarul de Garda
Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, peste 100 de persoane verificate și ridicată marijuana, PVP (sare), hașiș, ecstasy și cocaină. „Oamenii legii...
17:00
Navalnîi, otrăvit cu toxina unei broaşte din America de Sud. Epibatidina – „de 200 de ori mai puternică decât morfina, victimele se sufocă în agonie” # Ziarul de Garda
Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit cu o toxină specifică broaștei-săgeată numită epibatidină înainte de a muri în 2024, a declarat secretara britanică de externe, Yvette Cooper, la Conferința de Securitate de la München, sâmbătă, 14 februarie, scrie The Guardian. „Doar guvernul rus a avut mijloacele, motivul și oportunitatea de a folosi această...
16:30
UPDATE 16:20 În noaptea de 14 februarie a avut loc o defecțiune în sistemul de alimentare cu energie electrică al Regiunea Mîkolaiv. Aceasta a fost provocată de atacul rusesc din ziua precedentă, scrie hromadske.ua. Despre acest lucru a anunțat șeful administrației militare regionale, Vitalii Kim. În urma incidentului, au rămas fără curent Mîkolaiv și o...
15:50
Interviu cu Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # Ziarul de Garda
Într-un dialog direct purtat în marja Conferinței de Securitate de la München, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a acordat un interviu pentru Explicativ, în care a oferit o perspectivă tranșantă asupra amenințărilor hibride care vizează Chișinăul și a viitorului european al țărilor. Maia Sandu a pus accent pe „războiul cognitiv” și pe necesitatea unei „Uniri...
14:50
De Ziua Îndrăgostiților, 12 cupluri au ales să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă # Ziarul de Garda
12 cupluri din R. Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă, anunță sâmbătă, 14 februarie, Agenția Servicii Publice (ASP). Totodată, potrivit ASP, Ziua Îndrăgostiților mai este numită și Ziua Sfântului Valentin. În R. Moldova, sunt înregistrate 15 328 de persoane cu prenumele...
14:00
Peste 177 mii de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați de o anchetă al unei Agenții de presă independentă din Rusia # Ziarul de Garda
Identitățile a 177 433 de militari ruși uciși în Ucraina până la 13 februarie, au fost confirmate de Agenția media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, scrie The Kyiv Independent. De la ultima actualizare a publicației mass-media de la începutul lunii februarie, numele a 9291 de soldați ruși au fost adăugate pe lista victimelor....
13:40
UPDATE 10:50 În noaptea de 14 februarie, forțele ruse a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M din regiunea Kursk, precum și cu 112 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmас și alte tipuri de UAV-uri din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, Donețk, Gvardiiske, au raportat Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian...
13:00
Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a fost sesizat de către cititoarea Angela...
12:30
Deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, prins la volanul mașinii de serviciu după ce a fost privat de dreptul de a conduce # Ziarul de Garda
Un deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost depistat la volanul mașinii de serviciu, după ce, în decembrie 2025, a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, anunță sâmbătă, 14 februarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit surselor Ziarului de Gardă, deputatul este Valeriu Manastîrlî. Conform informațiilor publicate pe portalul...
12:00
Oameni/„Anatomia Unirii”: „Deseori, istoria ne descoperă căi pe care societatea umană nu poate să le anticipeze” # Ziarul de Garda
Căutam demult un prilej pentru o discuție cu Mihai Fusu, actorul, regizorul, pedagogul. Recenta decernare a Premiului Veniamin Apostol – pentru contribuție la educația artistică, a făcut ca acest prilej să se întâmple într-o dimineață de luni, după ce își însoțise mama la medic. „Când revin cu mama de la medic”, mi-a spus. Cu această...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Leova–Bumbăta: drumul spre un dosar împotmolit la faza de urmărire penală. Explicațiile Procuraturii Anticorupție la doi ani de la inițierea cauzei # Ziarul de Garda
Punctul vamal Leova – Bumbăta, privit la mijlocului anului 2022 drept o soluție de fluidizare a traficului rutier la frontiera moldo-română, s-a transformat în subiectul unui dosar penal intentat de Procuratura Anticorupție (PA) în decembrie 2023. La mai bine de doi ani de atunci însă, cauza penală se află tot la faza de urmărire penală,...
10:50
Guvernatoarea BNM: „Economia a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB” # Ziarul de Garda
Economia a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a Produsului Intern Brut (PIB), iar în prima lună a acestui an rata anuală a inflației s-a situat la 4,85%, reintrând în coridorul țintei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), a anunțat Anca Dragu, guvernatoarea BNM. Potrivit guvernatoarei, vineri, 13...
10:00
Promisiuni nejustificate contractual. Linia Vulcănești-Chișinău, promisă pentru decembrie 2025, nu a fost încă dată în exploatare. Explicațiile ministrului Energiei # Ziarul de Garda
„Linia electrică Vulcănești – Chișinău va fi dată în exploatare la finele anului 2025”, această promisiune a fost repetată, pe rând, de mai mulți exponenți ai actualei puteri. Contractul însă stipulează altceva, termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru iunie 2026. Întrebat de Ziarul de Gardă pe ce s-au bazat promisiunile de dare în exploatare a liniei până...
09:30
UPDATE 9:25 În urma unui atac rusesc cu drone în Odesa, o clădire de locuințe a suferit distrugeri, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. În timpul atacului a murit o femeie. Totodată, au fost avariate geamurile construcțiilor anexe din apropiere și ale locuințelor private. „La fața locului a intervenit o psiholoagă, oferind sprijinul necesar oamenilor...
09:00
VIDEO/ Noi tarife la căldură | Scandal religios la Dereneu | Noutăți din dosarele „Kuliok” și „Frauda bancară” | Vizita prim-ministrului Alexandru Munteanu în Ucraina | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Energia termică și electrică livrate de Termoelectrica se ieftinesc. Au fost modificate și prețurile pentru consumatorii din nordul țării. Cât vom plăti în facturi, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vorbim despre prima vizită oficială a prim-ministrului Alexandru Munteanu în Ucraina și aducem detalii despre scandalul de la biserica din...
13 februarie 2026
22:10
UPDATE 22:08 Un atac cu rachete ucrainean vineri a ucis două persoane și a rănit cinci în orașul rus Belgorod, situat lângă graniță, a declarat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov. Gladkov a scris că bărbații au fost uciși într-un obiectiv de infrastructură din oraș. Toți cei cinci răniți au fost internați în spital, unul dintre ei...
