Ungheni, pe locul trei la nivel național după numărul locurilor de muncă vacante
Unghiul, 16 februarie 2026 15:30
Raionul Ungheni se numără printre zonele cu cele mai multe oportunități de angajare din Republica Moldova. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la data de 2 februarie 2026, în raionul Ungheni erau disponibile 276 de locuri de muncă vacante, fapt care plasează raionul pe locul al treilea la nivel național, după […]
Tarifele pentru consumul de energie electrică s-ar putea majora. Solicitări în acest sens au fost depuse la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică de către ambii furnizori: Premier Energy și FEE Nord, transmite IPN. Compania Premier Energy propune majorarea tarifelor cu 24 de bani, de la 3,59 lei/kWh la 3,83 lei/kWh. Compania invocă mai mulți […]
Adesea mă întreb dacă mai suntem campioni la ceva bun. Pentru că la rău știm cu toții că suntem. Ne pricepem să ne criticăm, să ne punem etichete și să spunem că nu merge nimic. Și, uneori, chiar pare că avem dreptate. Dacă te uiți la drumurile pline de gropi, la birocrația interminabilă sau la […]
De azi începe Săptămâna Albă, care precede Postul Paștelui și în care nu se mai consumă carne, însă sunt permise lactatele, transmite IPN. În acest an, Săptămâna Albă începe pe 16 februarie și se va încheia duminică, 22 februarie. Pe lângă lactate, credincioșii au îngăduința să consume și alte produse „de dulce”, cum sunt ouăle […]
Locuitorii satului Mânzătești, comuna Hârcești, se confruntă cu o situație dificilă după ce, la 1 februarie curent, unicul magazin alimentar din localitate și-a suspendat activitatea. Pentru cei aproximativ 260 de locuitori, dintre care circa 60 sunt vârstnici, închiderea magazinului înseamnă lipsa accesului la produse de strictă necesitate. În prezent, în sat nu există școală, grădiniță, […]
În perioada 27 ianuarie – 03 februarie 2026, în raionul Ungheni s-a desfășurat etapa raională a concursului republican „Pedagogul Anului”, ediția 2026. Au participat șapte cadre didactice din raionul Ungheni. Acestea sunt: Svetlana Jalbu, educatoare, Grădinița „Licurici” (municipiul Ungheni); Tatiana Uzdriș, educatoare, Grădinița „Steluța” (municipiul Ungheni); Ludmila Popov, învățătoare, Gimnaziul Frăsinești; Cătălina Bunciuc, învățătoare, Școala […]
Rezultatele tenismenilor de la Școala Sportivă pentru Copii și Juniori din municipiul Ungheni În perioada 7-8 februarie curent în sala de sport a Academiei de tenis de masă din municipiul Chișinău, s-a desfășurat Cupa Federației (seniori). Din partea Școlii de sport municipale Ungheni a participat candidatul în maeștri ai sportului, Nichita Mandatari. În grupa sa […]
Noile prevederi intră în vigoare pe 14 februarie Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare pe 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de hărțuire repetată și intruzivă. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de schimbări legislative, menite să consolideze protecția victimelor violenței și să […]
La finele lunii ianuarie, o bună parte din republică a rămas fără energie electrică, timp de câteva ore. Cauzele, atacurile neîntrerupte ale Moscovei asupra sistemului energetic din Ucraina, cât și fenomenele naturii. Însă rapid am fost realimentați cu energie din România, prin cele patru linii operate în regim de insular: Huși-Cioara, Stânca-Costești, Țuțora-Ungheni și Fălciu-Gotești. […]
Rata de condamnare în dosarele de corupție a crescut anul trecut cu aproximativ 64% față de 2024. Totodată, 44 de persoane au fost vizate în dosare de corupție la nivel înalt, inclusiv avocați, judecători, un angajat al Serviciului de Informații și Securitate și persoane implicate în finanțarea ilegală a partidelor. Rezultatele sunt prezentate în raportul […]
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata inflației, estimată la 4%, ceea ce înseamnă o creștere reală a veniturilor pentru pensionari, transmite IPN. În contextul facturilor mari la gazele naturale, Alexandru Munteanu a explicat că prețul la […]
Mai multe școli auto riscă să piardă autorizația din cauza promovării slabe la proba practică # Unghiul
Mai multe școli auto din țară riscă să își piardă autorizația de funcționare, deoarece nu ating pragul minim de promovare la proba practică. Potrivit unei analize a Ministerului Educației și Cercetării, anul trecut, la categoria B – cea mai solicitată de candidați –, rata de promovare a fost de doar 23,59%, sub pragul minim de […]
Vor fi numiți prin concurs Directorii-adjuncți de școli nu vor mai putea ocupa funcția pe termen nelimitat. Numirea lor va fi făcută obligatoriu prin concurs public, iar contractele pe durată nedeterminată vor fi reglementate după criterii clare. Prevederea face parte din proiectul de modificare a Codului educației, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării și votat […]
Sprijin pentru tineri în raionul Ungheni: „CINE CE CUM?”aduce oportunități de angajare și formare profesională # Unghiul
Săptămâna trecută la Ungheni tinerii au avut ocazia să participe la evenimentul „Sprijin pentru tineri – CINE CE CUM?”, organizat de Centrul Regional de Tineret Ungheni în parteneriat cu ONG-ul Avanti, Consiliul Raional Ungheni și Direcția Educație, cu sprijinul proiectului „Promovarea angajării tineretului în Moldova”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare […]
Duminică, 8 februarie, Primăria municipiului Ungheni a organizat, la Clubul de Șah, Campionatul municipiului Ungheni Open, la care au participat 34 de jucători de dame, de diferite vârste. La categoria U9 băieți, primul loc a fost obținut de Marius Cheptănaru, de la Școala Primară „Spiridon Vangheli”, iar la fete, Alina Secrieru, de la LT „A. […]
Produsele nealimentare cu risc pentru sănătate vor fi depistate mai rapid după metodologie nouă # Unghiul
Produsele care pot provoca arsuri, intoxicații sau electrocutări vor putea fi identificate înainte de a produce accidente. Guvernul a aprobat o nouă metodologie de evaluare a nivelului de risc pentru produsele nealimentare. Documentul oferă autorităților un instrument unitar pentru a depista din timp obiectele ce prezintă pericole pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, transmite IPN. Potrivit […]
Școlile sportive din Moldova vor putea oferi, pe lângă instruirea gratuită, și servicii contra plată. Este vorba despre antrenamente suplimentare, programe speciale de pregătire, cantonamente, accesul la infrastructura sportivă și alte activități extra-curriculare. Plățile vor fi efectuate exclusiv prin sistemul guvernamental Mpay, fără numerar, potrivit unui nou regulament aprobat de Guvern, transmite IPN. Ministrul educației, […]
În cinci școli din Moldova a fost lansată pilotarea inițiativei „Școala fără tutun și nicotină”, menită să reducă riscul inițierii fumatului și să creeze un mediu școlar sigur, transmite IPN. În perioada februarie-mai, instituțiile vor aplica reguli stricte privind consumul, deținerea și distribuirea produselor din tutun și nicotină pe întreg teritoriul școlii, inclusiv în zonele […]
Circulația animalelor vaccinate și a produselor provenite de la acestea va fi interzisă fără autorizații speciale. Documentele vor fi eliberate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor doar după verificări sanitar-veterinare și evaluarea riscurilor epidemiologice. Prevederile se conțin în regulamentul de utilizare a medicamentelor de uz veterinar, aprobat miercuri de Guvern, transmite IPN. Potrivit Ministerului Agriculturii […]
Republica Moldova și Germania au semnat un acord în domeniul muncii și protecției sociale Moldova și Germania au semnat un acord ce vizează consolidarea protecției sociale a cetățenilor moldoveni care lucrează în Germania. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, documentul facilitează accesul muncitorilor moldoveni la informații despre drepturile lor și prestațiile sociale. Totodată, prevede intensificarea […]
Medici din Moldova și Israel vor face schimb de bune practici și vor colabora în gestionarea cazurilor complexe, în cadrul unui parteneriat încheiat între Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău și Centrul Medical Meir din Kfar Saba, transmite IPN. Memorandumul semnat de cele două instituții stabilește cadrul general de cooperare bilaterală în furnizarea serviciilor medicale […]
Viorica Zazuc-Pascaru, specialistă și coordonatoarea Consiliului Raional al Tinerilor Ungheni # Unghiul
Tineri motivați, comunități mai puternice Centrul Raional de Tineret Ungheni are menirea de a oferi tinerilor din municipiu și din raion diverse oportunități de dezvoltare personală, prin diferite forme de activitate, unde aceștia socializează și-și dezvoltă competențe de viitor. Aici, ei află multe lucruri noi, interacționează cu primarii și își fac vocea auzită, fiind ghidați […]
Certificate de competență artistică, recunoscute oficial: premieră pentru Școlile de Arte din Republica Moldova # Unghiul
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat, în premieră, Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de absolvire în instituțiile de învățământ extrașcolar artistic complementar – școli de arte (muzică, teatru, arte plastice, dans). Documentul a stabilit un cadru unitar de evaluare a competențelor elevilor, iar începând cu sesiunea 2026, absolvenții vor primi Certificate de competență […]
A doua carte din 2026 pe care am ținut-o aproape de inimă a fost „Înainte de ispită” de Peter Robinson. Un autor pe care l-am redescoperit și care m-a prins fără grabă, dar definitiv — la fel ca și în cazul „Prietena diavolului”, primul roman citit de mine de el, pe care l-am parcurs cu […]
MEC analizează interzicerea rețelelor sociale pentru copiii. Decizia, până la sfârșit de an # Unghiul
Ministerul Educației și Cercetării ia în considerare posibilitatea restricționării accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, în contextul îngrijorărilor legate de impactul negativ al tehnologiei asupra sănătății mintale. Ministrul Dan Perciun anunță că subiectul va fi supus unor dezbateri publice ample, iar o decizie finală urmează să fie luată până la sfârșitul acestui an, […]
Producătorii de vin din Uniunea Europeană vor beneficia de o finanțare de până la 60% din partea blocului comunitar pentru promovarea turismului viticol și a exporturilor în afara UE. Prevederile sunt incluse într-un nou set de reguli, după ce Parlamentul European a aprobat marți acordul provizoriu negociat anterior cu statele membre pentru sprijinirea sectorului vitivinicol, […]
În premieră, riscurile din sectorul agricol vor fi evaluate în cadrul unui studiu național # Unghiul
Riscurile agricole vor fi analizate în premieră într-un studiu complex dedicat managementului acestora din sectorul agricol al Republicii Moldova, inițiat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Studiul va identifica vulnerabilitățile existente și va propune soluții aliniate standardelor europene și internaționale, cu scopul de a spori reziliența fermierilor în fața schimbărilor climatice, instabilității economice și altor […]
Cetățenii care dețin animale acasă pot vinde direct din curte surplusul de produse alimentare de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne. Dreptul de comercializare este valabil pentru persoanele fizice care își înregistrează animalele și dețin Carnetul de sănătate al acestora, transmite IPN. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că măsura se aplică gospodăriilor […]
Republica Moldova se situează pe locul 80 în Indicele Percepției Corupției 2025, realizat de Transparency International, care include 182 de state evaluate. Raportul evidențiază probleme persistente în lupta împotriva corupției, precum ritmul lent al vettingului și controversele legate de reforma instituțiilor anticorupție, transmite IPN. Transparency International Moldova precizează că țara a obținut 42 de puncte […]
A fost inaugurat Centrul Comunitar pentru persoane vârstnice Un nou capitol al solidarității și participării sociale s-a deschis la Mănoilești. Marți, 27 ianuarie 2026, a avut loc inaugurarea oficială a Centrului Comunitar pentru persoane vârstnice Mănoilești, un serviciu social mult așteptat, dedicat activităților de zi, socializării și implicării active a seniorilor în viața comunității. Până […]
Tereza Sobolevschi – o compozitoare de excepție și o figură emblematică în muzică pentru copii din Moldova- a reușit să îmbine talentul artistic cu o sensibilitate profundă față de experiențele copilăriei. S-a născut pe 26 iulie 1938, fiica adoptivă a învățătorului Anastasie Corj și a soției sale, Nina, apicultor de meserie, a trăit în satul […]
Moldova Innovation Technology Park (MITP) a înregistrat în 2025, potrivit datelor preliminare, o cifră de afaceri de 1 miliard de dolari, echivalentul a 18,9 miliarde de lei. Aceasta reprezintă o creștere de 24,3% față de 2024 și de aproximativ zece ori comparativ cu 2018, anul creării parcului, transmite IPN. Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării […]
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, care a subliniat că reforma administrației publice este esențială în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, transmite […]
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, majorarea este cauzată de creșterea prețurilor la produse alimentare și servicii prestate populației, transmite IPN. În decurs de un an, produsele alimentare s-au scumpit cu 6,2%, bunurile nealimentare cu 1,8%, iar serviciile cu […]
Constrângerea unui copil la săvârșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani. Pedeapsa va fi mai severă dacă faptele sunt săvârșite asupra unui copil cu vârsta de până la 14 ani sau dacă constrângerea este comisă de un membru al familiei […]
De la 235 de milioane la 2,6 milioane: diferențele dintre bugetele primăriilor din raionul Ungheni # Unghiul
Raionul Ungheni cuprinde 33 de primării, iar bugetele locale aprobate pentru anul 2026 variază de la câteva milioane de lei în cazul satelor și comunelor cu populație redusă, până la peste 200 de milioane de lei în cazul municipiului Ungheni. În acest articol ne-am propus să prezentăm un clasament al celor 33 de primării din […]
Guvernul a început procesul de pregătire a reformei administrației publice locale, o inițiativă care propune să reducă cheltuielile pentru birocrație și să redirecționeze mai multe resurse către proiecte și servicii publice destinate comunităților. Potrivit autorităților, satele își vor păstra identitatea, unele primării urmează să fie comasate, iar acolo unde se va schimba sediul administrativ vor […]
Plata ajutorului social și a indemnizațiilor acordate familiilor a fost finanțată. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice Mpay, transmite IPN. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că volumul total al fondurilor este de 315,7 milioane de lei. Este vorba despre plățile acordate la nașterea copilului, pentru […]
Tinerii din alte țări se pot informa despre oportunitățile de studii superioare din Moldova prin intermediul platformei studyin.md, lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Site-ul oferă detalii despre programele de licență și masterat în limba engleză, disponibile în prezent la cinci universități publice din țară, transmite IPN. Platforma a fost dezvoltată cu sprijinul financiar al […]
„Viața îi rotundă, s-ar zice, ca pământul. Mergi, mergi, te trezești în același punct uneori. Doar că ai riduri și amintiri.” – Octavian Paler. Se spune că vindecarea unui om nu vine întotdeauna din medicație, ci, de cele mai multe ori, din pacea inimii și a minții, din acea liniște interioară a sufletului pe care […]
Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), investițiile, în valoare de peste 150.000 de euro, au inclus lucrări de reparație, precum și dotări cu mobilier și echipamente. Finanțarea a fost alocată în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF. Elevii spun că noile laboratoare le-au schimbat complet modul de învățare: nu mai este vorba […]
Zece instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea din cauza condițiilor meteo # Unghiul
Direcția Educație Ungheni informează că, astăzi, 6 februarie 2026, din cauza poleiului și a condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat siguranța deplasării elevilor și cadrelor didactice, 10 din cele 46 de instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea. Sursa precizează că în 6 instituții, procesul educațional a fost suspendat pentru ziua de astăzi, […]
La 30 ianuarie, în incinta Muzeului din satul Pârlița, elevii Gimnaziului „Ion Vatamanu” au marcat Ziua Internațională și Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului printr-o masă rotundă cu genericul „Holocaust: istorii și lecții de viață”. Într-o atmosferă sobră, muzeul a devenit spațiul în care elevii au dat glas uneia dintre cele mai dureroase pagini ale […]
Primele facturi la gaz calculate după noul tarif vor fi emise la începutul lunii martie. Noile tarife se aplică doar consumului înregistrat din 4 februarie inclusiv, iar consumul anterior va fi facturat la prețul vechi. Precizările au fost făcute pentru IPN de reprezentanții Energocom, care precizează că aplicarea noului tarif nu are caracter retroactiv. „Luna […]
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto anunță că pe 12 februarie transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale țării vor protesta în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Președintele APOTA, Oleg Alexa, acuză ANTA că ar „proteja afaceri ilegale” din domeniul transporturilor și ar „susține atacurile de preluare a rutelor”. APOTA precizează că […]
De câțiva ani, Suedia este prezentată ca un exemplu de succes în lupta împotriva tutunului. Sloganul „Quit like Sweden” (Renunță după modelul Suediei) a fost exportat agresiv în dezbateri internaționale, conferințe de sănătate publică și documente de politici, fiind promovat de think-tank-uri, lobbyiști și așa-ziși experți apropiați industriei tutunului. Mesajul este pe cât de seducător, […]
Este de-a dreptul ilar, ca să nu zic de plâns, cum societatea ajunge să laude o decizie… anulată. Decidenții fac gafa, dar nu își cer scuze; apoi încearcă să dreagă busuiocul, dar o fac ca și cum nu au mâncat usturoi și gura nu le miroase. E un spectacol absurd: eroarea devine virtute, incompetența – […]
Unsprezece instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea din cauza condițiilor meteo # Unghiul
Direcția Educație Ungheni informează că, astăzi, 6 februarie 2026, din cauza poleiului și a condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat siguranța deplasării elevilor și cadrelor didactice, 11 din cele 46 de instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea. Sursa precizează că în 7 instituții, procesul educațional a fost suspendat pentru ziua de astăzi, […]
Rezultate remarcabile pentru atleții din Ungheni la Campionatul Republicii Moldova în sală # Unghiul
Atleții din Ungheni au obținut rezultate notabile la Campionatul Republicii Moldova de atletism în sală, desfășurat la 31 ianuarie, competiție destinată categoriilor juniori I (anii de naștere 2007–2008) și juniori II (2009 și mai tineri). Cea mai bună evoluție a fost înregistrată de Ion Baran, care a obținut o dublă victorie, clasându-se pe locul I […]
Șapte elevi ai Școlii de Muzică din Ungheni, premiați la concursul național „7 Note Muzicale” # Unghiul
Premiul mare l-au obținut Matei Popovici, clasa IV, țambal și Iaroslava Socolovscaia, clasa III, chitară. Premiul I a fost câștigat de Evelina Artemii, clasa III, nai; Emilia Scurtu, clasa III, flaut; Evelina Jalbă, clasa II, saxofon. Premiul II: Cristina Muntean, clasa IV, nai și Amalia Fedoruță, clasa IV, vioară. Premii speciale pentru profesori Juriul […]
