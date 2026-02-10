Tereza Sobolevschi – o voce a copilăriei
Tereza Sobolevschi – o compozitoare de excepție și o figură emblematică în muzică pentru copii din Moldova- a reușit să îmbine talentul artistic cu o sensibilitate profundă față de experiențele copilăriei. S-a născut pe 26 iulie 1938, fiica adoptivă a învățătorului Anastasie Corj și a soției sale, Nina, apicultor de meserie, a trăit în satul […]
A fost inaugurat Centrul Comunitar pentru persoane vârstnice Un nou capitol al solidarității și participării sociale s-a deschis la Mănoilești. Marți, 27 ianuarie 2026, a avut loc inaugurarea oficială a Centrului Comunitar pentru persoane vârstnice Mănoilești, un serviciu social mult așteptat, dedicat activităților de zi, socializării și implicării active a seniorilor în viața comunității. Până […]
Moldova Innovation Technology Park (MITP) a înregistrat în 2025, potrivit datelor preliminare, o cifră de afaceri de 1 miliard de dolari, echivalentul a 18,9 miliarde de lei. Aceasta reprezintă o creștere de 24,3% față de 2024 și de aproximativ zece ori comparativ cu 2018, anul creării parcului, transmite IPN. Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării […]
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, care a subliniat că reforma administrației publice este esențială în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, transmite […]
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, majorarea este cauzată de creșterea prețurilor la produse alimentare și servicii prestate populației, transmite IPN. În decurs de un an, produsele alimentare s-au scumpit cu 6,2%, bunurile nealimentare cu 1,8%, iar serviciile cu […]
Constrângerea unui copil la săvârșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani. Pedeapsa va fi mai severă dacă faptele sunt săvârșite asupra unui copil cu vârsta de până la 14 ani sau dacă constrângerea este comisă de un membru al familiei […]
De la 235 de milioane la 2,6 milioane: diferențele dintre bugetele primăriilor din raionul Ungheni # Unghiul
Raionul Ungheni cuprinde 33 de primării, iar bugetele locale aprobate pentru anul 2026 variază de la câteva milioane de lei în cazul satelor și comunelor cu populație redusă, până la peste 200 de milioane de lei în cazul municipiului Ungheni. În acest articol ne-am propus să prezentăm un clasament al celor 33 de primării din […]
Guvernul a început procesul de pregătire a reformei administrației publice locale, o inițiativă care propune să reducă cheltuielile pentru birocrație și să redirecționeze mai multe resurse către proiecte și servicii publice destinate comunităților. Potrivit autorităților, satele își vor păstra identitatea, unele primării urmează să fie comasate, iar acolo unde se va schimba sediul administrativ vor […]
Plata ajutorului social și a indemnizațiilor acordate familiilor a fost finanțată. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice Mpay, transmite IPN. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că volumul total al fondurilor este de 315,7 milioane de lei. Este vorba despre plățile acordate la nașterea copilului, pentru […]
Tinerii din alte țări se pot informa despre oportunitățile de studii superioare din Moldova prin intermediul platformei studyin.md, lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Site-ul oferă detalii despre programele de licență și masterat în limba engleză, disponibile în prezent la cinci universități publice din țară, transmite IPN. Platforma a fost dezvoltată cu sprijinul financiar al […]
„Viața îi rotundă, s-ar zice, ca pământul. Mergi, mergi, te trezești în același punct uneori. Doar că ai riduri și amintiri.” – Octavian Paler. Se spune că vindecarea unui om nu vine întotdeauna din medicație, ci, de cele mai multe ori, din pacea inimii și a minții, din acea liniște interioară a sufletului pe care […]
Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), investițiile, în valoare de peste 150.000 de euro, au inclus lucrări de reparație, precum și dotări cu mobilier și echipamente. Finanțarea a fost alocată în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF. Elevii spun că noile laboratoare le-au schimbat complet modul de învățare: nu mai este vorba […]
Zece instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea din cauza condițiilor meteo # Unghiul
La 30 ianuarie, în incinta Muzeului din satul Pârlița, elevii Gimnaziului „Ion Vatamanu” au marcat Ziua Internațională și Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului printr-o masă rotundă cu genericul „Holocaust: istorii și lecții de viață”. Într-o atmosferă sobră, muzeul a devenit spațiul în care elevii au dat glas uneia dintre cele mai dureroase pagini ale […]
Primele facturi la gaz calculate după noul tarif vor fi emise la începutul lunii martie. Noile tarife se aplică doar consumului înregistrat din 4 februarie inclusiv, iar consumul anterior va fi facturat la prețul vechi. Precizările au fost făcute pentru IPN de reprezentanții Energocom, care precizează că aplicarea noului tarif nu are caracter retroactiv. „Luna […]
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto anunță că pe 12 februarie transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale țării vor protesta în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Președintele APOTA, Oleg Alexa, acuză ANTA că ar „proteja afaceri ilegale” din domeniul transporturilor și ar „susține atacurile de preluare a rutelor”. APOTA precizează că […]
De câțiva ani, Suedia este prezentată ca un exemplu de succes în lupta împotriva tutunului. Sloganul „Quit like Sweden” (Renunță după modelul Suediei) a fost exportat agresiv în dezbateri internaționale, conferințe de sănătate publică și documente de politici, fiind promovat de think-tank-uri, lobbyiști și așa-ziși experți apropiați industriei tutunului. Mesajul este pe cât de seducător, […]
Este de-a dreptul ilar, ca să nu zic de plâns, cum societatea ajunge să laude o decizie… anulată. Decidenții fac gafa, dar nu își cer scuze; apoi încearcă să dreagă busuiocul, dar o fac ca și cum nu au mâncat usturoi și gura nu le miroase. E un spectacol absurd: eroarea devine virtute, incompetența – […]
Rezultate remarcabile pentru atleții din Ungheni la Campionatul Republicii Moldova în sală # Unghiul
Atleții din Ungheni au obținut rezultate notabile la Campionatul Republicii Moldova de atletism în sală, desfășurat la 31 ianuarie, competiție destinată categoriilor juniori I (anii de naștere 2007–2008) și juniori II (2009 și mai tineri). Cea mai bună evoluție a fost înregistrată de Ion Baran, care a obținut o dublă victorie, clasându-se pe locul I […]
Șapte elevi ai Școlii de Muzică din Ungheni, premiați la concursul național „7 Note Muzicale” # Unghiul
Premiul mare l-au obținut Matei Popovici, clasa IV, țambal și Iaroslava Socolovscaia, clasa III, chitară. Premiul I a fost câștigat de Evelina Artemii, clasa III, nai; Emilia Scurtu, clasa III, flaut; Evelina Jalbă, clasa II, saxofon. Premiul II: Cristina Muntean, clasa IV, nai și Amalia Fedoruță, clasa IV, vioară. Premii speciale pentru profesori Juriul […]
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile își propun să stabilească prin lege cadrul și criteriile pentru aceste comasări. Potrivit secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, fuziunile normative se vor aplica în special primăriilor care nu ating […]
În Registrul de stat al alegătorilor sunt înscriși 3,29 milioane de cetățeni cu drept de vot # Unghiul
În Registrul de stat al alegătorilor sunt înscrise, la data de 2 februarie, 3 298 894 de persoane cu drept de vot. Din numărul total, 2 762 765 de alegători sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II, adică în raioane, municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, transmite IPN. Cei mai mulți […]
În numărul 3 al ziarului din 22 ianuarie 2026 vă spuneam că o să publicăm un interviu cu Rodica Toma, directoarea Casei Limbii Române „Mihai Eminescu” și coordonatoarea cenaclului literar-artistic „Suflet de poet”. Am discutat cu ea despre noua antologie lansată – „La sfat cu Eminescu” – , despre ce înseamnă poezia într-o lume în […]
Sfârșit. Început aici. În cadrul Campionatului Mondial de kaiac-canoe din 2014 de la Moscova, echipajul format din Liviu Dumitrescu și Victor Mihalachi a câștigat, medalia de argint pe distanța de 500 metri. La proba de 1000 de metri, Mihalachi și Dumitrescu au plecat ca din pușcă, având cea mai bună reacție de start, trecând primii […]
Sfârșit. Începutul aici. Partea a II-a. Mama avea două surori. Una era măritată într-un sat de lângă Iași, iar cea mai mică trăia la vreo 50 de kilometri de noi. Bărbatul plecase de acasă că caute ceva de lucru și i se pierduse urma. Ea a rămas cu două fetițe mici și ajunsese la mare […]
Femeile din Moldova vor primi invitații electronice pentru screeningul cervical gratuit prin sistemul digital M-Notify, care le informează chiar și atunci când se află în străinătate. Platforma a fost prezentată luni, în cadrul Săptămânii internaționale de prevenire a cancerului de col uterin, lansată de Ministerul Sănătății, transmite IPN. Ediția din acest an are genericul „Răspunde […]
Am intrat pe site-ul Agenției Proprietății Publice și am deschis lista întreprinderilor cu capital de stat. Sunt 74 de instituții active. O cifră care, la prima vedere, spune puțin, dar care ascunde realități interesante. Unele dintre aceste întreprinderi acumulează pierderi de sute de milioane de lei, un exemplu bine cunoscut este Î.S. „Calea Ferată din […]
Unghenenii, dar și oaspeți din țară și România au avut oportunitatea să afle mai multe despre ceramică, rolul pe care acest meșteșug l-a avut în viața strămoșilor noștri, dar și să își dezvolte abilități practice pentru păstrarea, valorificarea și revitalizarea ceramicii tradiționale, în cadrul atelierului „Moștenirea ceramicii”, desfășurat luni, 26 ianuarie, la Muzeul de Istorie […]
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat, în anul trecut, 468 de cereri îndreptate împotriva Moldovei în anul 2025, cu circa 29% mai mult față de 2024. În 45 dintre cele 48 de hotărâri pronunțate anul trecut în cauze ce vizează Moldova, cele mai frecvente violări au vizat dreptul la un proces echitabil, urmate de […]
Tot mai mulți moldoveni își declară veniturile din chiriile imobiliare. Încasările din impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie locuințe au ajuns, anul trecut, la 95,3 milioane de lei. Suma este cu 27,2% mai mare față de 2024, transmite IPN. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, rezultatele vin după acțiuni de informare și […]
Scumpiri cu 7% în industrie, construcții și servicii – prognoza BNS pentru primul trimestru # Unghiul
Prețurile la produsele din industria prelucrătoare, construcții și servicii ar putea crește cu circa 7% în primul trimestru. Sunt estimările Biroului Național de Statistică (BNS), realizate pe baza Anchetei de conjunctură și a opiniilor managerilor, transmite IPN. În industria prelucrătoare, managerii prognozează o scădere ușoară de 10% a veniturilor din vânzări, concomitent cu o creștere […]
Consumatorii casnici vor plăti un tarif de 14,43 lei cu TVA pentru un metru cub de gaze, mai ieftin cu peste 2 lei față de tariful actual. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care a stabilit un tarif puțin mai mic decât cel propus de Energocom, transmite IPN. Directorul general […]
Ninsorile din acest an au adus nu doar bucuria iernii, ci și comportamente periculoase. După ninsorile căzute, rețelele sociale ale internauților ungheneni s-au umplut de imagini cu persoane care aleg să se distreze la săniuș chiar pe drumurile publice. Mai grav, tot mai mulți conducători auto leagă sania de autoturism și tractează persoane, o practică […]
Timp de patru luni, liceenii vor putea vizita campusuri, participa la târguri regionale și la evenimente educaționale, pentru a se informa despre ofertele de studii superioare din țară. Acțiunile fac parte din campania națională „Învață în Moldova”, lansată luni de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa își propune să încurajeze tinerii să își continue studiile în […]
Elvira Stati, directoarea IMSP Spitalul Raional Ungheni: „Nu așteptăm miracole, muncim ca să asigurăm un act medical de calitate” # Unghiul
Cu proiecte tehnice pregătite, secții regândite și investiții planificate pe termen lung, Spitalul Raional Ungheni încearcă să răspundă nevoilor reale ale pacienților, aici și acum. Într-un interviu amplu, directoarea instituției, Elvira Stati, vorbește despre modernizarea infrastructurii, lipsurile din sistem, blocajele administrative și strategia de a fi „gata” pentru finanțări viitoare, fără a amâna soluțiile urgente. […]
Unghenenii, dar și oaspeți din țară și România au avut oportunitatea să afle mai multe despre ceramică, rolul pe care acest meșteșug l-a avut în viața strămoșilor noștri, dar și să își dezvolte abilități practice pentru păstrarea, valorificarea și revitalizarea ceramicii tradiționale, în cadrul atelierului „Moștenirea ceramicii”, desfășurat luni, 26 ianuarie, la Muzeul de Istorie […]
Am intrat pe site-ul Agenției Proprietății Publice și am deschis lista întreprinderilor cu capital de stat. Sunt 74 de instituții active. O cifră care, la prima vedere, spune puțin, dar care ascunde realități interesante. Unele dintre aceste întreprinderi acumulează pierderi de sute de milioane de lei, un exemplu bine cunoscut este Î.S. „Calea Ferată din […]
În doar trei luni de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), șapte din zece plăți în euro au fost procesate prin SEPA, generând economii de aproximativ 3,85 milioane de euro comparativ cu sistemul tradițional SWIFT. Declarația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul lansării Reprezentanței […]
Pasagerii care călătoresc în Turcia nu vor avea dreptul să se ridice de pe scaun, să își desfacă centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos privind purtarea centurii să fie stins, transmite IPN. Noile reguli introduse de Autoritatea aeronautică civilă din Turcia sunt menite […]
„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru Reunirea cu România”, a declarat recent Maia Sandu, președinta statului Republicii Moldova. La conferința de presă din 22 ianuarie declară, că totuși nu dispunem de o majoritate pentru Reunire. Să privim adevărul! În cei aproximativ 35 de ani de „independență” ce s-a făcut, în afară de absorbiție […]
