O femeie, lovită mortal pe o trecere de pietoni
Zugo.md, 12 februarie 2026 08:30
Un grav accident rutier s-a produs miercuri, 11 februarie, pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. O femeie de 62 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, victima traversa … Articolul O femeie, lovită mortal pe o trecere de pietoni apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
08:30
Un grav accident rutier s-a produs miercuri, 11 februarie, pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. O femeie de 62 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, victima traversa … Articolul O femeie, lovită mortal pe o trecere de pietoni apare prima dată în ZUGO.
Acum 24 ore
12:10
Un număr de 15 persoane au fost arestate în Olanda, marți, fiind suspectate că au răspândit propagandă pentru gruparea Stat Islamic (ISIS) pe rețeaua socială TikTok și că au încercat să convingă oameni să comită atacuri teroriste, au informat procurorii olandezi, potrivit Reuters, scrie Hotnews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Arestările au fost declanşate după … Articolul Propagandă ISIS pe TikTok: cel puțin 15 persoane, arestate în Olanda apare prima dată în ZUGO.
11:50
Prima comunitate de energie din surse regenerabile a fost înregistrată corespunzător și urmează să activeze în satul Cociulia, raionul Cantemir. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, inițiativa reprezintă un pas semnificativ în promovarea producerii și consumului local de energie din surse regenerabile, cu implicarea activă a cetățenilor, a întreprinderilor … Articolul ANRE a înregistrat prima comunitate de energie din surse regenerabile apare prima dată în ZUGO.
11:30
Conflictul dintre două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat la începutul lunii februarie într-un scandal public intens mediatizat, cu acuzații de „persecuție religioasă” și „abuzuri ale statului”. Incidentul a fost rapid preluat și amplificat pe rețelele sociale de canale și actori cunoscuți pentru promovarea narațiunilor pro-ruse, iar la slujba oficiată în fața … Articolul Un mercenar condamnat anterior, observat la conflictul de la biserica din Dereneu apare prima dată în ZUGO.
11:10
Ministerul Educației ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării ia în considerare posibilitatea restricționării accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, în contextul îngrijorărilor legate de impactul negativ al tehnologiei asupra sănătății mintale. Ministrul Dan Perciun anunță că subiectul va fi supus unor dezbateri publice ample, iar o decizie finală urmează să fie luată până la sfârșitul acestui an, … Articolul Ministerul Educației ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani apare prima dată în ZUGO.
11:10
Ucraina a început pregătirile pentru organizarea alegerilor prezidențiale în paralel cu un referendum referitor la un posibil acord de pace cu Rusia, potrivit unor surse ucrainene și occidentale, notează Financial Times, citat de Reuters și Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reuters a relatat anterior că oficialii au luat în calcul posibilitatea ca scrutinul și referendumul să … Articolul Ucraina ar pregăti prezidențiale și un referendum privind pacea, scrie Financial Times apare prima dată în ZUGO.
10:50
Construcția noului stadion național în Republica Moldova, anunțat de deputații PAS la sfârșitul anului 2025, ar putea dura aproximativ 4–5 ani, dacă vor fi respectate toate etapele legale și administrative. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, ex-fotbalistul Maxim Potîrniche, în ediția din 10 februarie a emisiunii „Есть Вопросы” de la NewsMaker. Potrivit parlamentarului, înainte de demararea … Articolul Noi detalii despre stadionul național, anunțat de deputații PAS. Costurile estimate apare prima dată în ZUGO.
10:20
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a venit cu precizări privind modul de achitare în spațiile comerciale din incintă. Administrația aerogării anunță că persoanele rezidente ale Republicii Moldova pot face plăți către vânzători rezidenți doar în moneda națională, leul moldovenesc (MDL). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Regula este valabilă pentru toate magazinele din aeroport, inclusiv cele … Articolul La Aeroportul Chișinău, rezidenții vor putea achita în magazine doar în lei moldovenești apare prima dată în ZUGO.
09:50
Un atac armat produs marți la o școală din provincia Columbia Britanică din Canada s-a soldat cu opt morți, inclusiv presupusul autor, iar alte două persoane au fost găsite decedate într-o locuință despre care anchetatorii cred că este legată de incident, au anunțat autoritățile canadiene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției Regale Canadiene (RCMP), … Articolul Atac armat într-un liceu din Canada: 10 persoane ucise și peste 25 rănite apare prima dată în ZUGO.
09:40
Piața farmaceutică din Moldova este dominată de medicamente importate, producția autohtonă acoperind doar o mică parte din necesarul intern. Potrivit raportului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru 2025, aproape 93% din valoarea totală a pieței provine din produse aduse din străinătate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Germania rămâne principalul furnizor de medicamente al pieței moldovenești, … Articolul Piața farmaceutică din R. Moldova, dominată de medicamentele de import apare prima dată în ZUGO.
09:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu explicații în contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje privind facturi mai mari la gaze naturale, energie electrică și energie termică pentru luna ianuarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, suma totală indicată în factură nu depinde doar de prețul reglementat, ci … Articolul ANRE a explicat de ce unele facturi din ianuarie pot fi mai mari apare prima dată în ZUGO.
09:00
La benzinăriile Lukoil din Republica Moldova, plata cu cardul nu mai este posibilă, fiind acceptat doar numerarul. Agenția Servicii Publice precizează că două bănci comerciale au blocat conturile companiei după ce au identificat neconcordanțe între datele furnizate de Lukoil și informațiile din Registrul de Stat al Unităților de Drept, administrat de ASP, transmite IPN. Urmărește-ne … Articolul Plata cu cardul, suspendată la benzinăriile Lukoil din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
Ieri
08:40
video | Zeci de persoane, inclusiv preoți, au intrat forțat în biserica din Dereneu. Șase rețineri # Zugo.md
Un grup de aproximativ 150 de persoane, preoți și reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, ar fi rupt cordonul forțelor de ordine și ar fi pătruns forțat în lăcașul de cult, din satul Dereneu, raionul Călărași. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform informațiilor oferite de … Articolul video | Zeci de persoane, inclusiv preoți, au intrat forțat în biserica din Dereneu. Șase rețineri apare prima dată în ZUGO.
10 februarie 2026
12:10
Amnesty International: Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord # Zugo.md
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Persoanele care au fugit din ţară au declarat organizaţiei pentru drepturile omului … Articolul Amnesty International: Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord apare prima dată în ZUGO.
11:50
„Arta conviețuirii” la Teatrul Național „Eugène Ionesco”: O comedie despre viața de cuplu și aparențele sociale # Zugo.md
Spectacolul „Arta conviețuirii”, în regia lui Petru Vutcărău, va fi prezentat duminică, 15 februarie, de la ora 17:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. ARTA CONVIEȚUIRII Regia: Petru VUTCĂRĂU #comedie 16+ Duminică, 15 … Articolul „Arta conviețuirii” la Teatrul Național „Eugène Ionesco”: O comedie despre viața de cuplu și aparențele sociale apare prima dată în ZUGO.
11:20
Ziua Îndrăgostiților este ocazia ideală pentru a crea un look care să transmită emoție, eleganță și încredere. Un machiaj reușit este despre echilibru, texturi potrivite și produse care lucrează armonios împreună. De la pregătirea tenului până la accentul final al ochilor și buzelor, fiecare detaliu contează atunci când se urmărește un rezultat memorabil. Pentru un … Articolul Look-ul perfect pentru Ziua Îndrăgostiților apare prima dată în ZUGO.
11:00
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Rusia pot primi citații pentru a fi înrolați pe front, avertizează autoritățile de la Chișinău. În acest context, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat că toți moldovenii aflați în pericol sunt bineveniți acasă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Situații legate de astfel de citații au fost deja … Articolul „Reveniți acasă”: MAE avertizează asupra posibilelor citații de înrolare în Rusia apare prima dată în ZUGO.
10:50
Aeroportul Internațional Iași va avea o parcare dedicată transportului public din Republica Moldova # Zugo.md
Aeroportul Internațional Iași va amenaja o parcare specială destinată microbuzelor și autocarelor care efectuează curse de pasageri din și spre Republica Moldova, pentru a reduce aglomerația și incidentele din zona aerogării. Proiectul ar urma să fie finalizat în anul 2027, iar până atunci șoferii de transport public vor continua să intre pe teritoriul aeroportului, unul … Articolul Aeroportul Internațional Iași va avea o parcare dedicată transportului public din Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
10:20
Primii sportivi ai Republicii Moldova intră astăzi, 10 februarie, în competiție la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor concura în proba de biatlon individual masculin pe distanța de 20 de kilometri. Foto: … Articolul foto | Sportivii care reprezintă R. Moldova debutează la Jocurile Olimpice apare prima dată în ZUGO.
10:00
Raportul Conferinței de la Munchen: Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina # Zugo.md
Raportul Conferinței de securitate de la Munchen avertizează că Rusia și-ar putea reconstitui forțele pentru a ataca Țările Baltice în termen de doi ani de la un potențial armistițiu în Ucraina, și un vecin în șase luni, relatează The Guardian. În acest context, studiul mai arată că Europa intră într-o „eră prelungită de confruntare”, scrie … Articolul Raportul Conferinței de la Munchen: Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina apare prima dată în ZUGO.
09:10
video | Premierul Alexandru Munteanu a plecat în prima vizită oficială la Kiev. Cine mai face parte din delegație # Zugo.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează prima sa deplasare oficială în Ucraina, unde urmează să aibă întrevederi cu autoritățile de la Kiev privind parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea bilaterală și securitatea regională. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că se deplasează la Kiev, alături de mai mulți membri ai Guvernului, în prima … Articolul video | Premierul Alexandru Munteanu a plecat în prima vizită oficială la Kiev. Cine mai face parte din delegație apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Luni, 9 februarie, în jurul orei 13:00, poliția a înregistrat un incident rutier în satul Bravicea, raionul Călărași, în care a fost implicată o sanie cu doi copii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform informațiilor preliminare, un echipaj al Poliției, aflat în misiune, a observat sania venind de pe un drum secundar în pantă, într-o … Articolul Accident la săniuș: O fetiță a ajuns sub roțile unei mașini de poliție apare prima dată în ZUGO.
08:30
Termoelectrica a inițiat procedura de revizuire a tarifelor pentru energia electrică și termică pentru anul 2026, invocând reducerea prețului reglementat al gazelor naturale, factor care influențează direct costurile de producere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit companiei, modificarea tarifelor este determinată în principal de scăderea prețului reglementat al gazelor naturale, care influențează costurile de producere … Articolul Termoelectrica cere ajustarea tarifelor la energia termică apare prima dată în ZUGO.
9 februarie 2026
12:10
Situație tensionată duminică, 8 februarie, la biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași. Un grup de credincioși, în frunte cu arhiepiscopul Petru din cadrul Mitropoliei Moldovei, a oficiat o slujbă religioasă în fața lăcașului de cult, în timp ce la fața locului se aflau polițiști. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Imagini publicate pe rețelele de socializare … Articolul video | Tensiuni la biserica din Dereneu. Poliția califică acțiunile drept „provocare” apare prima dată în ZUGO.
11:30
În Rusia ar trebui restricţionat accesul la „site-urile pentru adulţi” pentru cei care nu au copii, a declarat la postul de radio „Govorit Moskva” Tatiana Buţkaia, vicepreşedinta Comitetului pentru protecţia familiei din Duma de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului rus. În opinia deputatei, acest lucru va contribui la creşterea natalităţii în ţară, relatează … Articolul Rusia vrea să interzică site-urile pentru adulți pentru cei fără copii apare prima dată în ZUGO.
11:10
Compania La Danone anunță retragerea și rechemarea de pe piață a unor loturi specifice de formulă pentru sugari, după aplicarea noilor recomandări EFSA privind nivelurile admise. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totuși, ANSA anunță că verificările privind calitatea și datele de eliberare au confirmat că nu s-au constatat nereguli sau abateri în legătură cu Bacillus … Articolul ANSA anunță retragerea din comerț a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși apare prima dată în ZUGO.
11:00
Trei persoane suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan au fost găsite împuşcate mortal duminică în Bulgaria, a anunţat şeful Poliţiei Naţionale, Zahari Vaskov, relatează AFP, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cadavrele celor trei persoane – doi bărbaţi şi un adolescent de 15 ani – au fost descoperite într-o rulotă, … Articolul Bulgaria, în alertă după o serie de crime. UN ONG s-ar fi transformat în sectă apare prima dată în ZUGO.
10:40
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Mihail Bradu a obținut medalia de argint la prestigiosul Zagreb Open, competiție desfășurată în Croația. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sportivul a evoluat în categoria de greutate de până la 82 kg și a reușit trei victorii până a ajunge în finala turneului. Anul trecut, Bradu cucerise medalia de bronz … Articolul Două medalii pentru luptătorii moldoveni la turneul din Croația apare prima dată în ZUGO.
10:20
Elon Musk a declarat duminică că SpaceX și-a îndreptat atenția către construirea unui „oraș cu creștere autonomă” pe Lună, care, potrivit lui, ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Cu toate acestea, SpaceX va depune eforturi și pentru construirea unui oraș pe Marte, începând cu aproximativ 5-7 … Articolul Elon Musk vorbește despre un oraș pe Lună: „În mai puțin de 10 ani” apare prima dată în ZUGO.
10:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță că a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în care un judecător din Soroca este acuzat de conducerea în stare de ebrietate avansată a unui vehicul. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, în seara zilei de 9 octombrie 2025, magistratul ar fi urcat la volanul unui automobil … Articolul Un judecător va ajunge în fața instanței după ce a fost prins băut la volan apare prima dată în ZUGO.
09:30
ChatGPT a fost cea mai descărcată aplicație în Uniunea Europeană în 2025, cu peste 64 de milioane de instalări. Acesta depășește cu mult locul al doilea, ocupat de Temu, care a atins aproape 44 de milioane de descărcări. După primele două poziții, diferențele sunt mai mici. Aplicații precum Threads, TikTok, CapCut și Google Gemini au … Articolul Topul aplicațiilor în Europa în 2025: care sunt cele mai descărcate apare prima dată în ZUGO.
09:10
Republica Moldova ar putea introduce interdicții privind importul și exportul blănurilor de pisică și câine, precum și al produselor care conțin astfel de materiale. Măsura este prevăzută într-un proiect propus de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), aflat în prezent în consultări publice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inițiativa face parte din procesul de armonizare … Articolul R. Moldova ar putea interzice importul și exportul de blănuri de pisică și câine apare prima dată în ZUGO.
08:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este parțial umed, iar pe alocuri se menține poleiul sau stratul de zăpadă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, în cursul nopții echipele de drumari au patrulat și au intervenit pentru combaterea … Articolul Polei și zăpadă pe mai multe sectoare: Cum se circulă pe drumurile naționale apare prima dată în ZUGO.
08:30
Peste 26 de mii de persoane cu vârste între 18 și 34 de ani, născute din cetățeni ai R. Moldova, nu au niciun act de identitate. Datele au fost comunicate de directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, în timpul unui podcast pentru Ziarul de Gardă. Eșanu s-a referit și la cazul lui Pavel Vicol, făcut … Articolul Fără acte, dar nu apatrizi: explicațiile autorităților în cazul lui Pavel Vicol apare prima dată în ZUGO.
8 februarie 2026
12:50
Misterul râului care curge „la deal” din SUA, rezolvat după 150 de ani: explicația găsită de oamenii de știință # Zugo.md
De mai bine de un secol, cursul râului Green prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care părea să sfideze legile fizicii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Râurile își croiesc albia curgând în jos de-a lungul multor ani, ceea ce înseamnă că, de obicei, urmează înclinațiile și șanțurile munților pe … Articolul Misterul râului care curge „la deal” din SUA, rezolvat după 150 de ani: explicația găsită de oamenii de știință apare prima dată în ZUGO.
12:20
video | „Este un act de terorism”. Jocurile Olimpice, sub semnul sabotajului: incendii, cabluri deteriorate și trenuri blocate # Zugo.md
Mii de pasageri au fost blocați în gări și mai multe trenuri au întârziat ore în șir, după ce două incendii provocate au avariat cabluri esențiale pe liniile ferate din Pesaro și Bologna, chiar în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice Milano–Cortina. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Două incendii provocate, la Pesaro și în apropiere de Bologna, … Articolul video | „Este un act de terorism”. Jocurile Olimpice, sub semnul sabotajului: incendii, cabluri deteriorate și trenuri blocate apare prima dată în ZUGO.
11:50
O atracție dintr-un parc de distracții din India s-a prăbușit sâmbătă seara. O persoană a murit, iar alte 13 au fost rănite după ce caruselul în care se aflau 26 de oameni a cedat în timp ce se afla în aer. Cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei, instalația fusese supusă unei inspecții. Urmărește-ne … Articolul video | India: Un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni apare prima dată în ZUGO.
11:10
Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă # Zugo.md
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters, potrivit News.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d’Ampezzo, unde se desfăşoară … Articolul Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă apare prima dată în ZUGO.
10:40
Teodor Copăceanu are 3 ani și vine din Chișinău. Puștiul a creat un moment memorabil pe scena talentelor și a topit inimile celor prezenți în sală cu farmecul său. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De la vârsta de aproximativ un an și jumătate a început să simtă ritmul muzicii, iar pasiunea lui pentru cântat s-a … Articolul video | Un băiețel de 3 ani din R. Moldova a cucerit juriul de la „Românii au talent” apare prima dată în ZUGO.
10:20
Artistul moldovean Satoshi a evoluat în finala selecției naționale a Ucrainei pentru Eurovision 2026, desfășurată la Kiev. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Interpretul a prezentat piesa „Viva Moldova”, cu care va reprezenta Republica Moldova la concursul internațional programat la Vienna. Momentul lui Satoshi a făcut parte din segmentul special al serii, alături de artiști ucraineni … Articolul video | Satoshi a cântat la Kiev, în finala selecției Ucrainei pentru Eurovision 2026 apare prima dată în ZUGO.
09:40
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din zonele de Nord și Centru se semnalează ghețuș. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, în ultimele 12 ore, în regiunile Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de … Articolul Cum se circulă pe traseele naționale. Precizările AND apare prima dată în ZUGO.
7 februarie 2026
12:40
Salariile minime în Europa continuă să varieze semnificativ la începutul anului 2026, iar Republica Moldova se regăsește în partea inferioară a clasamentului, potrivit unei analize publicate de Euronews, pe baza datelor Eurostat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, salariul minim brut lunar variază de la 620 de euro în … Articolul Salariile minime în Europa în 2026: unde se situează Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
12:10
„Nu am făcut nicio greșeală”: Trump refuză să prezinte scuze pentru videoclipul cu soții Obama reprezentați drept maimuțe # Zugo.md
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că a vizionat prima parte a unui videoclip care se încheia cu o reprezentare rasistă a fostului preşedinte Barack Obama şi a soţiei sale, Michelle Obama, însă a spus că nu a văzut cadrele finale care conţineau conţinutul ofensator. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Explicaţia, oferită reporterilor la bordul … Articolul „Nu am făcut nicio greșeală”: Trump refuză să prezinte scuze pentru videoclipul cu soții Obama reprezentați drept maimuțe apare prima dată în ZUGO.
11:50
video | JD Vance și soția sa, huiduiți la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia # Zugo.md
Vicepreședintele american JD Vance și soția sa Usha, dar și sportivii americani au fost fluierați și huiduți minute în șir de suporterii care au asistat pe stadionul San Siro din Milano la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, transmit Wall Street Journal și La Stampa, citat de G4Media. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul video | JD Vance și soția sa, huiduiți la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia apare prima dată în ZUGO.
11:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 6 februarie, că a fost aprobată o decizie privind reducerea cu 20% a remunerației directorilor Consiliului de administrație, cu aplicare începând cu luna februarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Hotărârea a fost luată în urma „unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității … Articolul Salariile directorilor ANRE vor fi cu 20% mai mici apare prima dată în ZUGO.
11:20
video | Mandatul lăsat vacant de Nichita, preluat de o nouă deputată: „Este o mare onoare pentru mine” # Zugo.md
Jurista Tatiana Rotari va accede în Parlamentul Republicii Moldova, după ce a semnat, pe 6 februarie, declarația de consimțământ la Comisia Electorală Centrală pentru preluarea mandatului vacant de deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mandatul a devenit vacant după ce sportiva Anastasia Nichita a renunțat la funcția de … Articolul video | Mandatul lăsat vacant de Nichita, preluat de o nouă deputată: „Este o mare onoare pentru mine” apare prima dată în ZUGO.
10:20
Intervenții în toată R. Moldova în contextul Codului Galben de polei. Cum se circulă pe trasee # Zugo.md
Autoritățile continuă intervențiile în contextul codului galben de polei și ghețuș, instituit la nivel național și prelungit până pe 9 februarie 2026. Potrivit informațiilor publicate de Guvernul Republicii Moldova, echipele de intervenție au acționat pe parcursul nopții și în această dimineață pentru curățarea drumurilor și trotuarelor, cu prioritate în zonele de interes public. Urmărește-ne pe … Articolul Intervenții în toată R. Moldova în contextul Codului Galben de polei. Cum se circulă pe trasee apare prima dată în ZUGO.
10:00
O dronă a fost găsită în seara zilei de vineri, 6 februarie, în apropierea satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul a fost izolat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău condamnă … Articolul Dronă depistată la Drochia. Reacția MAE apare prima dată în ZUGO.
6 februarie 2026
13:50
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 debutează astăzi, 6 februarie, în Italia, reunind peste 3.000 de sportivi din aproape 100 de țări, care vor concura în 116 probe din 16 sporturi de iarnă. Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi, iar schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor purta tricolorul național la ceremonia de … Articolul Start olimpic la Milano: R. Moldova va avea cinci sportivi în competiție apare prima dată în ZUGO.
13:00
Un bărbat a încercat să-și otrăvească fiica de 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare # Zugo.md
Un bărbat din Germania, de 28 de ani, este judecat după ce ar fi încercat să-și otrăvească fiica de doar 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare. Fetița a supraviețuit, iar procesul continuă la Tribunalul Regional Landshut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Bărbatul este acuzat de premeditare și crimă cu scop financiar. Procesul a … Articolul Un bărbat a încercat să-și otrăvească fiica de 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare apare prima dată în ZUGO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.