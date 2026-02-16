Meteo, 16 februarie 2026: vreme geroasă, dar fără precipitații
Observatorul de Nord, 16 februarie 2026 06:10
În prima zi a săptămânii, conform prognozelor meteorologilor în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea temperaturi sub media perioadei, dar fără precipitații. Astfel, în termometre vom avea de la -2 până la -5 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 73 procente, iar vântul
În prima zi a săptămânii, conform prognozelor meteorologilor în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea temperaturi sub media perioadei, dar fără precipitații. Astfel, în termometre vom avea de la -2 până la -5 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 73 procente, iar vântul
Greșeala care accelerează îmbătrânirea. Cum îți influențează organismul stilul de viață # Observatorul de Nord
Procesul de îmbătrânire reprezintă un proces complex, ce poate fi influențat de o serie de factori. Aceștia pot fi împărțiți în două categorii: extrinseci și intrinseci. Află care este greșeala care accelerează îmbătrânirea. Îmbătrânirea extrinsecă este cauzată de factori ce țin de stilul de viață, precum: dieta, nivelul de activitate fizică, exercițiile fizice, capacitatea de
19:10
Funcțiile creierului pot fi susținute în mare măsură de alimentație, inclusiv de lichidele pe care le consumi. Există băuturi care îți pot sprijini și îmbunătăți memoria dacă le consumi constant. Citește despre băuturi pentru memorie. Funcționarea creierului la un nivel optim poate fi influențată de mai mulți factori, cum ar fi nivelul de
19:10
Un bărbat s-a certat rău cu legea: păstra o grenadă acasă și a provocat un accident în stare de ebrietate # Observatorul de Nord
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat după ce a păstrat ilegal la domiciliu muniții militare, inclusiv corpul unei grenade, iar ulterior a urcat băut la volan și a provocat un accident rutier. Cazul a fost examinat în procedură simplificată, inculpatul recunoscându-și integral vina pentru faptele comise. Sentința a fost pronunțată la 12 februarie
Ce să nu faci niciodată dimineața dacă vrei să ai energie ziua și un somn bun noaptea # Observatorul de Nord
Modul în care ne începem ziua stabilește tonul pentru întreaga zi. Obiceiurile pe care le avem dimineața ne influențează nivelul de energie și productivitatea de peste zi, dar și calitatea somnului pe timpul nopții. Află ce să nu faci niciodată dimineața dacă vrei să te bucuri de o zi reușită și o noapte odihnitoare. Se
Praful, urmele de degete și murdăria se adună rapid pe ecranul televizorului. Mulți îl șterg în grabă, cu orice cârpă sau detergent. Specialiștii spun că această metodă poate deteriora matricea și reduce durata de viață a aparatului. O curățare corectă protejează televizorul și menține calitatea imaginii. În majoritatea locuințelor, televizorul funcționează zilnic. Din cauza electricității
Aproape că nu există persoană care să nu fi experimentat cel puțin ocazional un episod de insomnie. Privarea de somn are efecte imediate asupra sănătății, dar și pe termen lung. Află care sunt cauzele insomniei și cum le poți gestiona pentru a te odihni mai bine. Studiile arată că două treimi dintre adulți se confruntă
Produsele agroalimentare autohtone sunt libere de restricțiile impuse de Franța # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță măsuri strategice pentru susținerea și facilitarea exporturilor de produse agroalimentare de origine vegetală către Republica Franceză. În contextul noilor reglementări stricte, impuse de Guvernul francez și notificate prin Organizația Mondială a Comerțului (OMC), Republica Moldova demonstrează că este un partener comercial de încredere, pregătit să livreze produse de
Durerea în piept este un simptom care poate îngrijora o bună parte din populație deoarece de foarte multe ori se asociază cu infarctul. Însă, la baza acestui semn pot fi o serie de factori. Citește despre cauze ale durerilor în piept. Este important ca atunci când te confrunți cu dureri în piept să analizezi
Durerile de cot pot avea la bază mai multe cauze, inclusiv: inflamație, afecțiuni cronice sau accidentări. Este important să se identifice factorul declanșator al acestor simptome pentru a le putea gestiona. Citește despre cauze ale durerilor de cot. Durerile de la nivelul articulațiilor pot deveni foarte deranjante, mai ales dacă se mențin pe termen lung
Băutura bat-o vina: O soroceancă a fost condamnată fiindcă și-a lovit cumnata și i-a provocat fracturi la picior # Observatorul de Nord
Un conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool s-a transformat într-un caz penal grav, după ce o femeie din raionul Soroca și-a lovit cumnata, provocându-i fracturi la picior. Instanța a condamnat-o la muncă neremunerată în folosul comunității, reținând că agresiunea a dus la vătămări corporale medii și a pus în pericol sănătatea victimei. Potrivit materialelor
Curs valutar, 15 februarie 2026: dolarul costă 16 lei și 92 de bani, iar moneda unică europeană costă 20 lei și 11 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 15 februarie 2026 un euro arede 20 lei și 11 de bani, iar dolarul american costă. 16 lei și 92 de bani. Hrivna ucraineană are valoarea de 39 de bani, iar leul românesc costă astăzi 3 lei și 95 de bani.
Meteo, 15 februarie 2026: astăzi sunt posibile ninsori, iar valorile termice vor fi cu minus, noaptea și cu plus, ziua # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 15 februarie 2026 sunt posibile ninsori pe arii întinse, iar valorile termice vor di negative. Temperatura aerului se va încadra între -4 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipuitații este de 75 la sută, umiditatea aerului va fi de 93 procente, iar vântul va
Mamă, sunt eu, băiatul tău pe care l-ai dat la americani. Am venit să aflu de ce m-ai abandonat… # Observatorul de Nord
… Avea treizeci și unu de ani când a coborât din mașină pe drumul de pământ care ducea spre sat. Un sat mic, din sudul României, cu case joase, garduri strâmbe și curți în care timpul părea că se oprise din mers. Pentru el, locul nu însemna nimic concret. Nu avea amintiri aici. Doar o
Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi # Observatorul de Nord
Fructele citrice sunt cunoscute pentru conținutul lor ridicat de vitamina C, care sprijină sistemul imunitar, dar conțin și alte substanțe nutritive care susțin sănătatea generală. Vezi care sunt cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității. Portocalele, grepfruturile, lămâile, mandarinele, pomelo-urile și kumquats sunt printre cele mai dense în nutrienți dintre fructele
Ce abilități au dezvoltat copiii anilor ’80 și ’90 și de ce lipsesc tot mai des astăzi # Observatorul de Nord
Psihologii spun că persoanele crescute în anii 1980 și 1990 au dezvoltat abilități mai rar întâlnite astăzi. Specialiștii le leagă de joaca liberă, supravegherea mai redusă și accesul limitat la tehnologie. Cercetătorii atrag atenția că stilurile moderne de parenting pot diminua, fără intenție, unele oportunități importante de dezvoltare. Una dintre cele mai evidente trăsături este
Atunci când cumperi ceapă, este recomandat să evaluezi fermitatea, mirosul, textura și aspectul acesteia. Vezi cum să alegi cea mai proaspătă ceapă. Ceapa este bogată în antioxidanți și fibre, iar orice varietate poate fi un adaos benefic în alimentația ta, scrie catine.ro Pentru a păstra ceapa proaspătă mai mult timp, depoziteaz-o într-un spațiu uscat, bine
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii # Observatorul de Nord
Studiile sugerează că consumul regulat de brânză ar putea, de fapt, să scadă tensiunea arterială. Experții spun că soluția este să mănânci brânză cu moderație, chiar și dacă o consumi zilnic. Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale Topită, cremoasă, savuroasă și bogată, brânza este pe bună dreptate unul dintre cele mai iubite
Confirmat: țigările electronice cu arome pot provoca leziuni pulmonare permanente # Observatorul de Nord
În Statele Unite, un tânăr a dezvoltat o afecțiune gravă a plămânilor după ce a vapat în secret timp de câțiva ani. Boala, cunoscută medical drept bronșiolită obliterantă (supranumită „plămânul de popcorn"), nu are tratament curativ și schimbă viața pe termen lung. Aceasta afectează cele mai mici căi respiratorii, care se cicatrizează, ducând la tuse
Senzație de frig constantă: când e normal și când indică o problemă de sănătate # Observatorul de Nord
Uneori, oamenii au impresia că le este mereu frig. Nu contează cât de cald este în jur, le îngheață picioarele, mâinile și, uneori, întregul corp. Oricine se întreabă de ce îi este mereu frig poate citi mai departe pentru a descoperi ce spun medicii specialiști. Senzație de frig constantă Unele dintre cauzele legate
Pentru mulți, Ziua Îndrăgostiților rămâne o dată fixă în calendar — o zi a cadourilor, a cinei romantice și a declarațiilor de iubire. Însă adevărata provocare a relațiilor nu stă în intensitatea unei singure zile, ci în capacitatea de a menține apropierea, grija și emoția vie în fiecare zi. Dincolo de marketingul sezonier, iubirea durabilă
Într-o lume care nu se oprește niciodată, încheierea zilei a devenit o provocare biologică. În 2026, stresul cronic este adesea resimțit ca o tensiune care "urcă" din picioarele obosite până în mintea hiperactivă. Mulți dintre noi petrecem ore întregi în mișcare sau, din contră, în poziții statice care blochează circulația periferică. Rezultatul? O incapacitate
După mai multe scumpiri, produsele petroliere se ieftinesc: benzina cu un ban, iar motorina cu trei bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru perioada 14-16 februarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,32 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,24 lei, ceea ce înseamnă o ieftinire cu un ban la
Doi copii au fost scoși din familie și plasați în asistență parentală: erau murdari și înfometați # Observatorul de Nord
Doi copii minori au fost scoși de urgență din familie și plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă, după ce autoritățile au constatat condiții grave de neglijare. Cazul, examinat de Judecătoria Soroca, sediul Florești, s-a finalizat cu sancționarea contravențională a mamei pentru exercitarea necorespunzătoare a obligațiilor părintești. Potrivit materialelor examinate în instanță, intervenția autorităților a
Horoscopul zilei de 14 februarie 2026. Leii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de azi te invită la reflecție, curaj și sinceritate față de tine însăți. Indiferent de provocările sau bucuriile pe care le aduce, amintește-ți că fiecare experiență are rolul ei. Astrele te susțin să mergi înainte cu inima deschisă și cu încredere în alegerile tale Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 14 februarie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme senină, iar precipitațiile sunt puțin probabile. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 și +6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 86 procente, iar vântul va bate cu
„Ziua Națională a Lecturii – sub semnul creației lui Grigore Vieru” la Racovăț / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În preajma zilei de 14 februarie, de Ziua Națională a Lecturii, Biblioteca Publică Nr. 1 Racovăț a transformat sărbătoarea cărții într-un adevărat omagiu adus marel
Viol într-un apartament din municipiul Soroca: victima s-a apărat cu o furculiță # Observatorul de Nord
Un caz de viol produs într-un apartament din municipiul Soroca s-a încheiat cu o condamnare penală. Instanța a stabilit că inculpatul a întreținut un raport sexual neconsimțit cu o tânără aflată în stare de ebrietate, aplicând o pedeapsă de trei ani de închisoare. Executarea pedepsei a fost însă suspendată, fiind stabilit un termen de probă […] Post-ul Viol într-un apartament din municipiul Soroca: victima s-a apărat cu o furculiță apare prima dată în Observatorul de Nord.
Schemă de evaziune fiscală deconspirată la o companie de panificație din Drochia # Observatorul de Nord
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Schema de evaziune fiscală ar fi funcționat pe două paliere. În primul rând, bănuiții ar fi organizat […] Post-ul Schemă de evaziune fiscală deconspirată la o companie de panificație din Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Nu doar numărul 13 este considerat cu ghinion. Sunt țări în care alte numere – 4, 9 sau 17, de exemplu, dau fiori… # Observatorul de Nord
Superstițiile legate de numere se răspândesc rapid datorită influențelor sociale și culturale. Ideea că 13 este ghinionist rezonează cu oamenii din diverse motive și evoluează ca o „memă culturală”. Această memă oferă un sentiment iluzoriu de control asupra evenimentelor negative asociate, scrie agora.md De asemenea, fenomenele aparent coincidente, cum ar fi un accident petrecut într-o […] Post-ul Nu doar numărul 13 este considerat cu ghinion. Sunt țări în care alte numere – 4, 9 sau 17, de exemplu, dau fiori… apare prima dată în Observatorul de Nord.
În spațiul public apar zilnic subiecte care stârnesc emoții, controverse și multe întrebări. Unele informații sunt adevărate, altele scoase din context, iar uneori e greu să mai înțelegem ce este, de fapt, realitatea. De aceea lansăm rubrica explicativă „Ce este, de fapt?”, în care ne propunem să „dezghiocăm” temele complicate — calm, pe înțelesul tuturor, […] Post-ul Alege temele: Lansăm sondajul rubricii „Ce este, de fapt?” apare prima dată în Observatorul de Nord.
De ce ne este frică de vineri, 13? Originea superstițiilor legate de această zi # Observatorul de Nord
Vineri, 13, este considerată pe scară largă o „zi cu ghinion”. Potrivit Centrului de Management al Stresului și Institutului Fobiei din Asheville, California, se estimează că între 17 și 21 de milioane de oameni din Statele Unite sunt afectați activ de frica de vineri, 13, ceea ce o face cea mai temută zi din istorie. […] Post-ul De ce ne este frică de vineri, 13? Originea superstițiilor legate de această zi apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri, la Grădinița „Spicușor” din Stoicani, a avut loc șezătoarea cu tema „Șezătoarea din străbuni”. Activitatea a adus în prim-plan tradițiile și obiceiurile moștenite din generație în generație. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Casa de Cultură Stoicani, prin Ansamblul „Izvoraș”, și Biblioteca Publică Stoicani. Împreună, instituțiile au creat o atmosferă caldă, apropiată de […] Post-ul Șezătoare la grădinița ,,Spicușor” din satul Stoicani / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca și filialele sale au celebrat Ziua Națională a Lecturii, transformând spațiul bibliotecii într-un veritabil loc al dialogului, al emoției și al bucuriei împărtășite. Activitatea, desfășurată sub genericul „Să descoperim lumea prin carte”, a adunat elevi, tineri și adulți într-o atmosferă caldă, unde lectura a devenit puntea dintre generații. Evenimentul […] Post-ul „Să descoperim lumea prin carte” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Încă un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare, pentru că „„că s-a săturat de viață și într-o zi toți vor muri” # Observatorul de Nord
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, ieri, 12 februarie curent, în timpul îndeplinirii serviciului la post, anunță ministerul Apărării Republicii Moldova. Tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul.Totodată, ministrul Apărării a […] Post-ul Încă un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare, pentru că „„că s-a săturat de viață și într-o zi toți vor muri” apare prima dată în Observatorul de Nord.
A răpit un automobil de la o spălătorie și a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat în vârstă de 37 ani. Prin sentința pronunțată, instanța l-a condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui […] Post-ul A răpit un automobil de la o spălătorie și a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Igor Focșa: Se împlnesc 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan # Observatorul de Nord
Deja tradițional, cu prilejul retragerii trupelor sovietice din Afganistan, proces care a luat sfârșit pe data de 15 februarie 1989, la Soroca are loc o depunere de flori la monumentul celor căzuți în acel cumplit război. Igor FOCȘA, președintele Organizației Soroca a Veteranilor Războiului din Afganistan: „Anul acesta nu v-a fi o excepție. Sâmbătă, 14 […] Post-ul Igor Focșa: Se împlnesc 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan apare prima dată în Observatorul de Nord.
Profesează medicina veterinară și primește o îndemnizație unică echivalentă cu 15 salarii medii pe economie # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reiterează angajamentul de a susține noua generație de medici veterinari și aduce în atenția absolvenților oportunitățile oferite prin Hotărârea de Guvern nr. 611/2023. De la intrarea în vigoare a acestui mecanism de sprijin, interesul tinerilor specialiști pentru profesie crește constant, demonstrând că medicina veterinară redevine o profesie atractivă și stabilă […] Post-ul Profesează medicina veterinară și primește o îndemnizație unică echivalentă cu 15 salarii medii pe economie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Nevinovat, dar… vinovat. Curtea de Apel schimbă sentința primei instanțe în cazul judecătorului Aureliu Postică # Observatorul de Nord
Curtea de Apel Centru a modificat hotărârea primei instanțe, din august 2024, în cazul judecătorului Aureliu Postică. După ce Judecătoria Hîncești a constatat nevinovăția sa, magistratul a fost recunoscut vinovat de fals în declarații. Totuși, a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Decizia a […] Post-ul Nevinovat, dar… vinovat. Curtea de Apel schimbă sentința primei instanțe în cazul judecătorului Aureliu Postică apare prima dată în Observatorul de Nord.
Invitat la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1. primul ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că în această primăvară se vor majora pensiile. Oficialul a precizat că, indexarea pensiilor este estimată la aproximativ șase la sută. Indexarea pensiilor va avea loc, conform practicii, în luna aprilie, iar Guvernul urmează să vină cu […] Post-ul Din aprilie, pensiile vor fi majorate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Anii trec, amintirile rămân. Întâlnirea Absolvenților la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” # Observatorul de Nord
Recent, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Dochia a devenit, pentru câteva ore, locul în care timpul s-a oprit în loc. Absolvenți din promoții diferite, profesori, invitați și elevi ai claselor a XII-a s-au reunit într-o atmosferă nostalgică, la mult așteptata Întâlnire a Absolvenților. În cadrul acestei seri speciale au fost salutate promoțiile prezente, fiecare […] Post-ul Anii trec, amintirile rămân. Întâlnirea Absolvenților la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Biserica din Dereneu: Campanie puternică de manipulare, dezbinare și influență a Kremlinului în R. Moldova # Observatorul de Nord
Conflictul juridic de la biserica din Dereneu s-a transformat într-un scandal public prin contribuția unei campanii masive de manipulare și dezinformare, desfășurată în special de propaganda Kremlinului în R. Moldova prin influenceri, politicieni, canale și conturi inclusiv anonime de social media. Autoritățile au fost acuzate că ar prelua forțat biserica și ar duce o campanie […] Post-ul Biserica din Dereneu: Campanie puternică de manipulare, dezbinare și influență a Kremlinului în R. Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
În cadrul unor percheziții, de către procurori și ofițerii de investigații au fost ridicate 316 monede din diferite epoci istorice # Observatorul de Nord
Procurorii din cadrul Procuraturii Bălți, oficiul principal, în comun cu ofițerii de investigații și de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Bălți, au documentat recent fapte care vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică. Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, într-o perioadă de timp nestabilită la moment de organul de […] Post-ul În cadrul unor percheziții, de către procurori și ofițerii de investigații au fost ridicate 316 monede din diferite epoci istorice apare prima dată în Observatorul de Nord.
Parlamentul European a aprobat recent pachetul de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Acești bani vor acoperi nevoile bugetare și militare ale Ucrainei în 2026 și 2027. Au fost 458 de voturi pentru, 140 împotrivă și 44 de abțineri. Este o zi foarte bună pentru ucraineni. Nu sunt […] Post-ul Când votul „apolitic” este egal cu trădarea interesului național apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 13 februarie 2026: dolarul costă 16 lei și 92 de bani, iar moneda unică europeană costă 20 lei și 11 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 13 februarie 2026 un euro arede 20 lei și 11 de bani, iar dolarul american costă. 16 lei și 92 de bani. Hrivna ucraineană are valoarea de 39 de bani, iar leul românesc costă astăzi 3 lei și 95 de bani. Post-ul Curs valutar, 13 februarie 2026: dolarul costă 16 lei și 92 de bani, iar moneda unică europeană costă 20 lei și 11 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
N-ar fi fost rău să fie mai bine: Cabinetul Munteanu la 100 de zile de activitate # Observatorul de Nord
Tableta de vineri Nu știu dacă în alte țări despre activitatea unui guvern se judecă după primele 100 de zile și, implicit, se pun primele note și se fac primele concluzii, dar în Republica Moldova trecerea acestei „bariere psihologice” este aproape obligatorie nu doar pentru acei de la guvernare, dar și pentru acei care […] Post-ul N-ar fi fost rău să fie mai bine: Cabinetul Munteanu la 100 de zile de activitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Capricornii se bucură de reușite. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026 te încurajează să fii mai conștientă de propriile dorințe și să faci alegeri care te reprezintă cu adevărat. Fiecare pas, oricât de mic, te apropie de echilibrul pe care îl cauți. Ai curajul să-ți asculți inima, să-ți urmezi visurile și să crezi în forța ta interioară. Descoperă ce îți […] Post-ul Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Capricornii se bucură de reușite. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru astăzi, 13 februarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,33 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,27 lei, cee ce înseamnă o scumpire cu 5 bani la benzină […] Post-ul Astăzi, 13 februarie: benzina plus cinci bani, iar motorina plus doi bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 13 februarie 2026, vom avea cer senin, iar valorile termice vor fi cu semnul plus. Temperatura aerului se va încadra între +2 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 94 procente, iar […] Post-ul Meteo, 13 februarie 2026: zi senină, cu valori termice pozitive apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dilema, potrivit DEX, desemnează un tip de raționament care propune două sau mai multe soluții dintre care trebuie aleasă una singură; o situație de încurcătură în care cineva se află atunci când este constrâns să opteze între două (sau mai multe) alternative; precum și o dificultate ce trebuie rezolvată într-un anumit fel pentru obținerea unui […] Post-ul Să nu lăsăm dilemele prezentului să ia rostul verdictelor pentru viitor apare prima dată în Observatorul de Nord.
