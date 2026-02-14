Ce abilități au dezvoltat copiii anilor ’80 și ’90 și de ce lipsesc tot mai des astăzi

09:20

Uneori, oamenii au impresia că le este mereu frig. Nu contează cât de cald este în jur, le îngheață picioarele, mâinile și, uneori, întregul corp. Oricine se întreabă de ce îi este mereu frig poate citi mai departe pentru a descoperi ce spun medicii specialiști. Senzație de frig constantă Unele dintre cauzele legate […] Post-ul Senzație de frig constantă: când e normal și când indică o problemă de sănătate apare prima dată în Observatorul de Nord.