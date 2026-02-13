Nevinovat, dar… vinovat. Curtea de Apel schimbă sentința primei instanțe în cazul judecătorului Aureliu Postică
Observatorul de Nord, 13 februarie 2026 11:10
Curtea de Apel Centru a modificat hotărârea primei instanțe, din august 2024, în cazul judecătorului Aureliu Postică. După ce Judecătoria Hîncești a constatat nevinovăția sa, magistratul a fost recunoscut vinovat de fals în declarații. Totuși, a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Decizia a […]
• • •
Acum 10 minute
11:20
Igor Focșa: Se împlnesc 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan # Observatorul de Nord
Deja tradițional, cu prilejul retragerii trupelor sovietice din Afganistan, proces care a luat sfârșit pe data de 15 februarie 1989, la Soroca are loc o depunere de flori la monumentul celor căzuți în acel cumplit război. Igor FOCȘA, președintele Organizației Soroca a Veteranilor Războiului din Afganistan: „Anul acesta nu v-a fi o excepție. Sâmbătă, 14 […]
11:20
Profesează medicina veterinară și primește o îndemnizație unică echivalentă cu 15 salarii medii pe economie # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reiterează angajamentul de a susține noua generație de medici veterinari și aduce în atenția absolvenților oportunitățile oferite prin Hotărârea de Guvern nr. 611/2023. De la intrarea în vigoare a acestui mecanism de sprijin, interesul tinerilor specialiști pentru profesie crește constant, demonstrând că medicina veterinară redevine o profesie atractivă și stabilă […]
Acum 30 minute
11:10
Nevinovat, dar… vinovat. Curtea de Apel schimbă sentința primei instanțe în cazul judecătorului Aureliu Postică # Observatorul de Nord
Curtea de Apel Centru a modificat hotărârea primei instanțe, din august 2024, în cazul judecătorului Aureliu Postică. După ce Judecătoria Hîncești a constatat nevinovăția sa, magistratul a fost recunoscut vinovat de fals în declarații. Totuși, a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Decizia a […]
Acum 2 ore
09:50
Invitat la emisiunea „Bună seara" de la Moldova 1. primul ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că în această primăvară se vor majora pensiile. Oficialul a precizat că, indexarea pensiilor este estimată la aproximativ șase la sută. Indexarea pensiilor va avea loc, conform practicii, în luna aprilie, iar Guvernul urmează să vină cu […]
09:50
Anii trec, amintirile rămân. Întâlnirea Absolvenților la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” # Observatorul de Nord
Recent, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Dochia a devenit, pentru câteva ore, locul în care timpul s-a oprit în loc. Absolvenți din promoții diferite, profesori, invitați și elevi ai claselor a XII-a s-au reunit într-o atmosferă nostalgică, la mult așteptata Întâlnire a Absolvenților. În cadrul acestei seri speciale au fost salutate promoțiile prezente, fiecare […]
09:50
Biserica din Dereneu: Campanie puternică de manipulare, dezbinare și influență a Kremlinului în R. Moldova # Observatorul de Nord
Conflictul juridic de la biserica din Dereneu s-a transformat într-un scandal public prin contribuția unei campanii masive de manipulare și dezinformare, desfășurată în special de propaganda Kremlinului în R. Moldova prin influenceri, politicieni, canale și conturi inclusiv anonime de social media. Autoritățile au fost acuzate că ar prelua forțat biserica și ar duce o campanie […]
Acum 4 ore
08:40
În cadrul unor percheziții, de către procurori și ofițerii de investigații au fost ridicate 316 monede din diferite epoci istorice # Observatorul de Nord
Procurorii din cadrul Procuraturii Bălți, oficiul principal, în comun cu ofițerii de investigații și de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Bălți, au documentat recent fapte care vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică. Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, într-o perioadă de timp nestabilită la moment de organul de […]
08:30
Parlamentul European a aprobat recent pachetul de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Acești bani vor acoperi nevoile bugetare și militare ale Ucrainei în 2026 și 2027. Au fost 458 de voturi pentru, 140 împotrivă și 44 de abțineri. Este o zi foarte bună pentru ucraineni. Nu sunt […]
08:10
Curs valutar, 13 februarie 2026: dolarul costă 16 lei și 92 de bani, iar moneda unică europeană costă 20 lei și 11 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 13 februarie 2026 un euro arede 20 lei și 11 de bani, iar dolarul american costă. 16 lei și 92 de bani. Hrivna ucraineană are valoarea de 39 de bani, iar leul românesc costă astăzi 3 lei și 95 de bani.
07:40
N-ar fi fost rău să fie mai bine: Cabinetul Munteanu la 100 de zile de activitate # Observatorul de Nord
Tableta de vineri Nu știu dacă în alte țări despre activitatea unui guvern se judecă după primele 100 de zile și, implicit, se pun primele note și se fac primele concluzii, dar în Republica Moldova trecerea acestei „bariere psihologice" este aproape obligatorie nu doar pentru acei de la guvernare, dar și pentru acei care […]
Acum 6 ore
07:10
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Capricornii se bucură de reușite. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026 te încurajează să fii mai conștientă de propriile dorințe și să faci alegeri care te reprezintă cu adevărat. Fiecare pas, oricât de mic, te apropie de echilibrul pe care îl cauți. Ai curajul să-ți asculți inima, să-ți urmezi visurile și să crezi în forța ta interioară. Descoperă ce îți […]
06:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru astăzi, 13 februarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,33 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,27 lei, cee ce înseamnă o scumpire cu 5 bani la benzină […]
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 13 februarie 2026, vom avea cer senin, iar valorile termice vor fi cu semnul plus. Temperatura aerului se va încadra între +2 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 94 procente, iar […]
Acum 12 ore
00:10
Dilema, potrivit DEX, desemnează un tip de raționament care propune două sau mai multe soluții dintre care trebuie aleasă una singură; o situație de încurcătură în care cineva se află atunci când este constrâns să opteze între două (sau mai multe) alternative; precum și o dificultate ce trebuie rezolvată într-un anumit fel pentru obținerea unui […]
Acum 24 ore
17:40
„Curiozități pe care nu le știai despre scriitorul preferat – Grigore Vieru” / VIDEO # Observatorul de Nord
De multe ori le citim versurile, le învățăm poeziile la școală, le simțim cuvintele… dar cât de bine îi cunoaștem cu adevărat? În această rubrică vom descoperi, de fiecare dată, câte 5 lucruri mai puțin cunoscute despre scriitorii care ne-au marcat copilăria, adolescența sau maturitatea. Primul nume din această serie este un simbol al limbii […]
17:20
Scântei în Parlament pe subiectul bisericii de la Dereneu. Cum văd deputații soluționarea conflictului # Observatorul de Nord
Fracțiunea socialiștilor din Parlament propune organizarea unui referendum local pe subiectul scandalului izbucnit la biserica din satul Dereneu. Ședința Legislativului a fost marcată de schimburi de replici între partide, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a îndemnat colegii să nu se implice în conflict. Anticoruptie.md a semnalat, în investigația PREOȚI FĂRĂ VIZĂ DE REȘEDINȚĂ, o tendință îngrijorătoare de prigoană a […]
16:10
Pe data de 17 mai vor avea alegeri locale noi la Frumușica, Florești, iar la Hăsnășenii mari, Drochia se va desfășura un referendum privind revocarea primarului # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și referendumului local din 17 mai 2026. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor locale noi și a referendumului pentru revocarea primarului, termenele de realizare a acestora, precum […]
16:00
Fermieri din cinci raioane ale Republicii Moldova au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole, în contextul no provincial.md. Peste 150 de producători agricoli din raioanele Soroca, Dondușeni, Florești, Drochia și Șoldănești au participat la seminarul de transfer de cunoștințe organizat la 11 februarie curent. Instruirea a […]
15:00
Curtea Constituțională a validat mandatul de deputată al Tatianei Rotari, candidată supleantă pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Parlamentara a fost prezentată în ședința plenară de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu. Rotari a acces în legislativ, după ce Anastasia Nichita a renunțat la mandat, declarând că se va dedica carierei sportive. În conformitate cu Legea […]
13:40
Verde pentru carnea și produsele din carne de pasăre moldovenești pe piața Uniunii Europene # Observatorul de Nord
Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de carne proaspătă de pasăre, precum și produse din carne de pasăre. Ca urmare a acestei […]
12:40
Școlile auto: la categoria B se înregistrează cea mai mică medie de promovare la proba practică – doar unu din patru „cursanți” susțin examenul # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a analizat, pentru al treilea an consecutiv, rata de promovare a absolvenților școlilor auto la examenele organizate de Agenția Servicii Publice (ASP). Evaluarea are la bază o hotărâre de Guvern, care stabilește rata de promovabilitatea drept indicator obligatoriu de performanță pentru menținerea autorizației de funcționare. Astfel, școlile auto trebuie să […]
11:40
Unul din pilonii culturii sorocene, întemeietorul IP „Teatrul Veniamin Apostol”, Petre Popa, este lăsat „pe tușe” # Observatorul de Nord
La ședința de astăzi a Consiliului raional Soroca, cu majoritate de voturi și cu nouă abțineri, s-a decis încetarea raportului de muncă cu directorul Instituției Publice „Teatrul Veniamin Apostol", maestrul Petre Popa, unul din stâlpii incontestabili ai culturii sorocene. Decizia majorității a stârnit stupoare și dezacord în rândul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate care consideră […]
Ieri
11:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în două cauze de tâlhărie. Într-un caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vârstele de 55, 49 și 29 de ani, iar în cel de-al doilea caz – de un bărbat, cu vârsta de 42 de ani. Prin sentințele pronunțate, instanța a […]
11:00
Ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție. Bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare în perioada electorală din septembrie 2025 către multiple persoane, inclusiv funcționari publici […]
11:00
Un lot de 5961 kg de bomboane cu arome artificiale de măr a fost reținut la frontieră # Observatorul de Nord
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 5961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, care au fost etichetate necorespunzător. În urma verificărilor, s-a constatat că: deși ambalajul ilustra fructe (măr și căpșună), la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome […]
11:00
Antreprenorii independenți: drepturi la prestații sociale și aspecte importante privind recalcularea contribuțiilor # Observatorul de Nord
Casa Naţională de Asigurări Sociale intervine cu unele clarificării în legătură cu introducerea regimului fiscal al antreprenorilor independenți, în special, referitoare la drepturile la prestații de asigurări sociale, precum și situațiile în care acestea pot fi recalculate. Contribuțiile de asigurări sociale aferente antreprenorilor independenți sunt incluse în componența impozitului unic și sunt luate la […]
10:20
Igor Grosu: Am cerut Bucureștiului un răgaz pentru cetățenii afectați de anularea buletinelor # Observatorul de Nord
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile de la Chișinău au discutat cu partea română după ce peste 100 000 de cetățeni moldoveni cu cetățenie română au rămas fără cărți de identitate în ultimii doi ani, itransmite omniapres.md. În cadrul emisiunii de la Vocea Basarabiei, Grosu a spus că a fost solicitată o soluție și […]
10:00
Naștere rară la maternitatea din Soroca: un băiat de cinci kilogram a venit pe lume # Observatorul de Nord
Un băiat cu greutatea impresionantă de 5.025 de grame s-a născut astăzi, 12 februarie 2026, la
09:30
Nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pe listă, boxerul Fedor Chudinov, rapperul Timati și directorul Muzeului Ermitaj, Mihail Piotrovski # Observatorul de Nord
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei va include 30 de persoane și 64 de organizații. Bruxelles-ul consideră că acestea sunt implicate în subminarea suveranității Ucrainei, sprijinirea războiului și eludarea sancțiunilor existente. Printre cei incluși în lista de sancțiuni figurează militari, angajați în industria de producere a dronelor, dar și sportivi și oameni […] Post-ul Nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pe listă, boxerul Fedor Chudinov, rapperul Timati și directorul Muzeului Ermitaj, Mihail Piotrovski apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Criza energetică și alte subiecte sensibile, folosite pentru manipularea cetățenilor din stânga Nistrului # Observatorul de Nord
Criza energetică din 31 ianuarie a fost folosită în regiunea transnistreană pentru a promova narațiuni false despre așa-zisa energie „ieftină și sigură” de la Centrala de la Cuciurgan și despre pretinsa renunțare a R. Moldova la gazul rusesc. Totodată, spațiul informațional din stânga Nistrului a fost dominat de alte teme recurente ale propagandei pro-Kremlin: acuzații […] Post-ul Criza energetică și alte subiecte sensibile, folosite pentru manipularea cetățenilor din stânga Nistrului apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Primăria Soroca și amalgamarea voluntară: la „masa rotundă” au fost invitați primari din șapte localități # Observatorul de Nord
Carul amalgamării voluntare s-a urnit din nou și la Soroca. Cel puțin primarul de Soroca, Lilia Pilipețchi i-a invitat la un dialog pe omologii săi din șapte primării ale raionului Soroca. Este vorba despre primarii din Ocolina, Holoșnița, Egoreni, Hristici, Rublenița, Șolcani și Zastânca. Gazda întâlnirii, primarul de Soroca a menționat că „…procesul de amalgamare […] Post-ul Primăria Soroca și amalgamarea voluntară: la „masa rotundă” au fost invitați primari din șapte localități apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
600 de lei amendă și trei puncte de penalizare – acesta este prețul utilizării telefonului mobil în timpul conducerii automobilului # Observatorul de Nord
După cum v-am informat anterior, până pe data de 28 februarie 2026 oamenii legii vor fi cu ochii pe conducătorii auto care utilizează telefonul mobil, în timpul conducerii automobilului. Mai mulți conducători auto ne-au telefonat la redacție și ne-au întrebat care sunt sancțiunile în caz dacă cineva se încumetă, totuși, să nu țină cont de […] Post-ul 600 de lei amendă și trei puncte de penalizare – acesta este prețul utilizării telefonului mobil în timpul conducerii automobilului apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Curs valutar, 12 februarie 2026: moneda unică europeană crește cu doi bani, iar dolarul își menține valoarea # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 12 febriarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 13 de bani sau cu doi bani mai mult. Dolarul american se menține la valoarea de 16 lei și 90 de bani. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, […] Post-ul Curs valutar, 12 februarie 2026: moneda unică europeană crește cu doi bani, iar dolarul își menține valoarea apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Astăzi, 12 februarie 2026: benzina se scumpește cu cinci bani, iar benzina cu doi bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru ziua de astăzi, 12 februarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,28 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,25 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu cinci […] Post-ul Astăzi, 12 februarie 2026: benzina se scumpește cu cinci bani, iar benzina cu doi bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Indiferent de zodie, această zi vine cu lecții importante despre echilibru, răbdare și autenticitate. Fie că ești provocată să faci față agitației, să accepți schimbarea sau să te bucuri de liniște, fiecare experiență are rolul ei în drumul tău personal. Ai încredere în tine și în mesajele pe care Universul ți le trimite. Descoperă ce […] Post-ul Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 12 februarie 2026: vreme senină și cu valori termice peste media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 12 februarie 2026, vom avea vreme senină, fără precipitații și cu valori termice ușor peste media perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -1 și +3 garde Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 72 procente, […] Post-ul Meteo, 12 februarie 2026: vreme senină și cu valori termice peste media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Scandalul „mitei din paharul de cafea”. Ex-procurorul Veaceslav Vacari cheamă CSP la bară # Observatorul de Nord
Fostul procuror de la Bălți, Veaceslav Vacari, eliberat din sistem în luna ianuarie curent, a acționat în judecată Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în data de 10 februarie. Acuzatorul este unul dintre cei trei procurori în privința cărora CSP a luat […] Post-ul Scandalul „mitei din paharul de cafea”. Ex-procurorul Veaceslav Vacari cheamă CSP la bară apare prima dată în Observatorul de Nord.
11 februarie 2026
18:30
Discuție LIVE fără ocolișuri pe Facebook: „Calea spre vagin”, subiectul abordat de Ala Stîrcu și Pavel Leviţ / VIDEO # Observatorul de Nord
Un subiect rar discutat deschis în spațiul public a stârnit curiozitate și interes pe online, după ce, duminică, pe pagina de Facebook a Alei Stîrcu din Florești a fost difuzată o conversație fără menajamente despre relații, seducție și intimitate, avându-l ca invitat pe Pavel Leviţ, cel care și-a propus să scrie o carte dedicată acestei […] Post-ul Discuție LIVE fără ocolișuri pe Facebook: „Calea spre vagin”, subiectul abordat de Ala Stîrcu și Pavel Leviţ / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:40
Sfatul specialistului: Epilarea corectă – nu doar estetică, ci și sănătate pentru piele / VIDEO # Observatorul de Nord
Epilarea nu înseamnă doar o piele netedă, ci și o piele sănătoasă. O procedură realizată corect ajută la prevenirea firelor crescute sub piele, a iritațiilor și a infecțiilor, menținând pielea curată și îngrijită. Specialista în epilare cu ceară și shugaring, Adriana Muntean, explică de ce este important ca această procedură să fie făcută corect și […] Post-ul Sfatul specialistului: Epilarea corectă – nu doar estetică, ci și sănătate pentru piele / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Diana Chiriac: „Amalgamarea voluntară este un instrument pentru primării puternice” / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Palatul de Cultură din Soroca, a avut loc o ședință informativă dedicată amalgamării voluntare a localităților. La întâlnire au participat reprezentanți ai autorităților publice și ai administrațiilor locale, interesați să afle mai multe despre acest proces. Diana Chiriac, șefa Direcției administrație publică locală din cadrul Guvernului, a explicat ce presupune amalgamarea voluntară și […] Post-ul Diana Chiriac: „Amalgamarea voluntară este un instrument pentru primării puternice” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Campanie coordonată de manipulare: Cum au fost prezentate pe social media facturile la gaz pentru ianuarie # Observatorul de Nord
Facturile mai mari la gazele naturale pentru luna ianuarie au declanșat un val de postări alarmiste pe rețelele sociale, amplificate de mai mulți propagandiști pro-Kremlin, unii dintre ei suspectați că au folosit inteligența artificială pentru a genera facturi false cu sume mari. Autoritățile explică însă creșterea facturilor prin consumul record de gaze din ianuarie, determinat […] Post-ul Campanie coordonată de manipulare: Cum au fost prezentate pe social media facturile la gaz pentru ianuarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
EuroGrain Exchange 2026 – Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre # Observatorul de Nord
Conectăm hub-uri. Aliniem strategii. Deschidem piețe EuroGrain Exchange 2026, București, România – cel mai important eveniment european din primăvară dedicat piețelor și afacerilor cu cereale, revine pentru al patrulea an consecutiv în capitala României, în perioada 23–24 aprilie 2026. Evenimentul va avea loc la Centrul de Congrese al Radisson Blu Hotel București, una dintre cele […] Post-ul EuroGrain Exchange 2026 – Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, comis de un bărbat în vârstă de 42 de ani. Prin sentința pronunțată, instanța de judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea […] Post-ul Un escroc în vârstă de 42 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Florești se numără printre raioanele care propun cele mai multe locuri de muncă # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că, peste 10 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din Republica Moldova, iar de la începutul anului au fost amplasate în câmpul muncii peste 2.000 de persoane. Conform sursei, cele mai multe posturi sunt oferite pentru cusătorese, muncitori auxiliari, conducători auto și taxatori, operatori în […] Post-ul Florești se numără printre raioanele care propun cele mai multe locuri de muncă apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Și-a pălmuit copilașul de un an, l-a ars cu bricheta și mucuri de țigară și a fost condamnată la trei ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura Bălți informează despre condamnarea unei femei în vârstă de 20 de ani la 3 ani de închisoare pentru violență în familie. Inculpata, mama unui copil minor de aproximativ un an, a manifestat un comportament violent, aplicând lovituri repetate cu pumnii și palmele peste diverse părți ale corpului copilului, precum și i-a provocat arsuri cu […] Post-ul Și-a pălmuit copilașul de un an, l-a ars cu bricheta și mucuri de țigară și a fost condamnată la trei ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
La Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, rezidenții Republicii Moldova achită cumpărăturile doar în lei moldovenești # Observatorul de Nord
Aeroportul Internațional Chișinău a emis un comunicat prin care informează pasagerii și vizitatorii că plățile efectuate în spațiile comerciale ale aeroportului de către persoanele rezidente în Republica Moldova trebuie să se facă exclusiv în moneda națională, lei moldovenești. Măsura vine în contextul unor reacții apărute în mediul online, unde mai mulți cetățeni s-au declarat nemulțumiți […] Post-ul La Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, rezidenții Republicii Moldova achită cumpărăturile doar în lei moldovenești apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
De mai multă vreme, Spitalele raionale din Florești și Drochia sunt administrate de directori interimari # Observatorul de Nord
Conform informației furnizate de Ministerul Sănătății, nu mai puțin de 19 instituții medicale din Republica Moldova, inclusiv nouă instituții republicane și șapte spitale raionale sunt conduse, în prezent, de directori interimari. Printre instituțiile medicale gestionate de directori interimari sunt și Spitalele raionale din Drochia și Florești. Altfel, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat presei că, în […] Post-ul De mai multă vreme, Spitalele raionale din Florești și Drochia sunt administrate de directori interimari apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență – un bărbat din Putinești a fost reținut # Observatorul de Nord
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, anunță reținerea unui locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean […] Post-ul Bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență – un bărbat din Putinești a fost reținut apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Șapte vieți, curmate de incendii – de ce utilizarea excesivă a sobelor ne pune viața în pericol # Observatorul de Nord
Șapte vieți au fost curmate de incendii, în doar două luni, în nordul Republicii Moldova. Temperaturile scăzute îi determină pe oameni să folosească sobele la capacitate maximă, iar acest lucru, de multe ori, se transformă într-un pericol mortal. Pentru a preveni noi tragedii, pompierii din Soroca au lansat o amplă campanie de informare, menită să […] Post-ul Șapte vieți, curmate de incendii – de ce utilizarea excesivă a sobelor ne pune viața în pericol apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Gripa sezonieră: trei cazură înregistrate în raionul Drochia, două cazul la Florești și un caz la Soroca # Observatorul de Nord
După cum informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică, săptămâna trecută au fost înregistrate, în Republica Moldova, 283 cazuri de gripă sezonieră, dintre care mai mult de jumătate, 187 de cazuri, în capitală. Alte 19 cazuri au fost înregistrate la Bălți, 12 – în Ialoveni, șase – în Criuleni, cinci – în Edineț și Taraclia, câte […] Post-ul Gripa sezonieră: trei cazură înregistrate în raionul Drochia, două cazul la Florești și un caz la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
