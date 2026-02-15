“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică

MyBusiness.md, 15 februarie 2026 20:20

România, Republica Moldova și Ucraina au convenit, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, lansarea unei triple alianței cibernetice,…

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MyBusiness.md

Acum o oră
20:20
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică MyBusiness.md
România, Republica Moldova și Ucraina au convenit, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, lansarea unei triple alianței cibernetice,…
Acum 8 ore
13:20
Moldova avansează spre o reglementare mai clară pentru Bitcoin și crypto în 2026 MyBusiness.md
Republica Moldova face un pas înainte către o reglementare clară pentru Bitcoin și crypto în 2026, urmărind alinierea la directivele…
Acum 12 ore
11:20
Anca Dragu: Reformele în sistemul bancar au pregătit terenul pentru intrarea unei mări bănci străine MyBusiness.md
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat că Republica Moldova se pregătește pentru intrarea unui important creditor…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
La ce întrebări trebuie să răspundă imigranții, inclusiv moldovenii, pentru a obține cetățenia română. Sunt 95 la număr MyBusiness.md
Иммигранты, желающие получить румынское гражданство, проходят непростой тест. Им предстоит ответить на 95 вопросов, которые могут вызвать у них затруднения.…
2 februarie 2026
13:00
Construirea IMM-urilor competitive: Calea Moldovei către transformarea digitală MyBusiness.md
Transformarea digitală modelează tot mai mult modul în care întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cresc, se dezvoltă și rămân competitive.…
1 februarie 2026
07:40
Lolita Cercel, prima cântăreață creată cu inteligență artificială în România, face furori în online MyBusiness.md
Fenomenul inteligenței artificiale pătrunde tot mai puternic în industria muzicală din România. Lolita Cercel, un personaj digital creat integral cu…
27 ianuarie 2026
13:40
Anatol Șalaru: UE ar putea decide să ne unim MyBusiness.md
UE ar putea decide că România și Moldova trebuie să se unească, spune Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din…
07:40
Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova MyBusiness.md
Deși Emmanuel Macron a asigurat-o pe Maia Sandu de sprijinul neclintit și de dezvoltarea relațiilor comercial-economice, Franța a anuțat că…
24 ianuarie 2026
18:10
Cât ar costa unirea României cu Republica Moldova? MyBusiness.md
Discuţia despre unirea dintre România şi Republica Moldova este dominată, de regulă, de argumente identitare sau geopolitice. Mult mai rar…
20 ianuarie 2026
18:10
14 Februarie: Cum să alegi florile perfecte pentru a spune „Te iubesc” MyBusiness.md
Ziua Îndrăgostiților, sărbătorită cu fast pe 14 Februarie, nu este doar o altă dată în calendarul gregorian. Este momentul în…
16 ianuarie 2026
20:30
Moscova recomandă rușilor să evite călătoriile în Moldova: „Hărțuire fără temei și tratament inadecvat” MyBusiness.md
  Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea…
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.