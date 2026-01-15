Anca Dragu: Reformele în sistemul bancar au pregătit terenul pentru intrarea unei mări bănci străine
MyBusiness.md, 15 ianuarie 2026 11:20
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat că Republica Moldova se pregătește pentru intrarea unui important creditor…
• • •
Acum 30 minute
11:20
Anca Dragu: Reformele în sistemul bancar au pregătit terenul pentru intrarea unei mări bănci străine # MyBusiness.md
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Scandal la facturile de gaz: moldovenii ar plăti cu sute de milioane de euro în plus # MyBusiness.md
Fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi susține că cetățenii Republicii Moldova achită în facturile la gaze un suprapreț față de costul…
11 ianuarie 2026
11:50
Doi români s-au dus la schi în Ucraina, și-au rezervat cameră de hotel, dar au găsit totul închis când au ajuns în Bukovel # MyBusiness.md
Doi români au profitat de vreme și de ultimele zile de vacanță așa că s-au dus la schi în Ucraina.…
5 ianuarie 2026
05:50
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. 100% din rețeaua TEN-T de bază este clasificată ca fiind…
30 decembrie 2025
18:10
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Proiectul va…
29 decembrie 2025
13:30
De la soare la ninsoare: soluții Comfortex care mențin casa confortabilă în orice sezon # MyBusiness.md
Fiecare anotimp vine cu provocările lui. Dar ce-ar fi dacă locuința ta ar rămâne confortabilă și protejată în orice condiții?…
28 decembrie 2025
21:20
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi în Refugiul Călţun, din Făgăraş # MyBusiness.md
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeş, cei patru…
22 decembrie 2025
18:30
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea pentru anul 2026 a…
19 decembrie 2025
20:10
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent,…
17 decembrie 2025
06:10
Fiecare angajat din Moldova are dreptul la cel puțin 28 de zile calendaristice de concediu anual plătit, acestea fiind garantate…
