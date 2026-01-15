Anca Dragu: Reformele în sistemul bancar au pregătit terenul pentru intrarea unei mări bănci străine

MyBusiness.md, 15 ianuarie 2026 11:20

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat că Republica Moldova se pregătește pentru intrarea unui important creditor…

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MyBusiness.md

Acum 30 minute
11:20
Anca Dragu: Reformele în sistemul bancar au pregătit terenul pentru intrarea unei mări bănci străine MyBusiness.md
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat că Republica Moldova se pregătește pentru intrarea unui important creditor…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Scandal la facturile de gaz: moldovenii ar plăti cu sute de milioane de euro în plus MyBusiness.md
Fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi susține că cetățenii Republicii Moldova achită în facturile la gaze un suprapreț față de costul…
11 ianuarie 2026
11:50
Doi români s-au dus la schi în Ucraina, și-au rezervat cameră de hotel, dar au găsit totul închis când au ajuns în Bukovel MyBusiness.md
Doi români au profitat de vreme și de ultimele zile de vacanță așa că s-au dus la schi în Ucraina.…
5 ianuarie 2026
05:50
UE, raport șocant: Calea ferată a Republicii Moldova este nefuncțională MyBusiness.md
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. 100% din rețeaua TEN-T de bază este clasificată ca fiind…
30 decembrie 2025
18:10
România construiește primii kilometri de autostradă din Republica Moldova MyBusiness.md
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Proiectul va…
29 decembrie 2025
13:30
De la soare la ninsoare: soluții Comfortex care mențin casa confortabilă în orice sezon MyBusiness.md
Fiecare anotimp vine cu provocările lui. Dar ce-ar fi dacă locuința ta ar rămâne confortabilă și protejată în orice condiții?…
28 decembrie 2025
21:20
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi în Refugiul Călţun, din Făgăraş MyBusiness.md
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeş, cei patru…
22 decembrie 2025
18:30
Marja maximă aplicabilă creditelor „Prima casă” ar putea rămâne neschimbată în 2026 MyBusiness.md
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea pentru anul 2026 a…
19 decembrie 2025
20:10
Moldova aruncă mâncare de un milion de oameni MyBusiness.md
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent,…
17 decembrie 2025
06:10
Cele mai avantajoase perioade pentru concediu anual în Moldova în 2026 MyBusiness.md
Fiecare angajat din Moldova are dreptul la cel puțin 28 de zile calendaristice de concediu anual plătit, acestea fiind garantate…
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.